SmartGold AI – 爆発的なブレイクアウトを検出する適応型インテリジェンス

SmartGold AIは、レンジ相場の後に発生する価格のブレイクアウトを検出することに特化したエキスパートアドバイザー（EA）です。知的かつ自動化されたシステムを使用して、高確率でブレイクアウトが発生する圧縮ゾーンを識別し、その動きの方向にポジションを取ります。ロジックは、動的に調整されるテイクプロフィット、グローバルストップロス、または最初のエントリーに対するトレーリングストップによる出口管理も行います。XAUUSD（ゴールド）M5タイムフレームでの取引に最適化されています。


主な特徴

  • 知的に識別された狭いレンジ後のブレイクアウトロジックに基づく
  • 売買両方に対応、フィルターはカスタマイズ可能
  • パーセンテージに基づいたグローバルなSLとTPでリスク管理
  • 最初のエントリーに対するトレーリングストップシステム
  • 全体利益が目標に達するとすべてのポジションをクローズ
  • 制御されたポジションのスケーリング機能
  • ニュースフィルターと取引時間の設定が可能（オプション）

戦略

SmartGold AIは、価格アクションにおけるレンジパターンを検出するために人工知能ベースのアプローチを使用します。有効なブレイクアウト（レンジの上下）が検出されると、対応する方向にポジションを開きます。

価格が初回エントリーポジションとは逆方向に進んだ場合でも、最小距離が満たされていれば新たなポジションを開くことができます。その際、市場の方向性ロジックは維持されます。グローバル利益目標に達した場合、すべてのポジションが同時にクローズされます。

損失が発生した場合でも、口座残高のパーセンテージに基づくグローバルストップロスが適用されます。


推奨設定

  • シンボル：XAUUSD（ゴールド）
  • タイムフレーム：M5
  • 推奨最低入金額：$1000
  • レバレッジ：1:100以上
  • ブローカー：主にICMarketsでテスト済み

競争優位性

  • マーチンゲールや攻撃的なグリッド戦略を使用しません
  • 完全自動化：EAがエントリー、エグジット、リスク管理を判断
  • 動的トレーリングや同期TPなどの高度な機能を搭載

サポートとドキュメント

英語とスペイン語のユーザーマニュアルが付属しています。MQL5でのプライベートメッセージやコメント欄からのサポートに対応しています。


免責事項

過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。取引にはリスクが伴い、EAの使用には十分な知識と資金管理が必要です。本製品は利益を保証するものではなく、損失のリスクを排除するものでもありません。


レビュー 1
pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

