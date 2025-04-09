SmartGold AIは、レンジ相場の後に発生する価格のブレイクアウトを検出することに特化したエキスパートアドバイザー（EA）です。 知的かつ自動化された システムを使用して、高確率でブレイクアウトが発生する圧縮ゾーンを識別し、その動きの方向にポジションを取ります。ロジックは、動的に調整されるテイクプロフィット、グローバルストップロス、または最初のエントリーに対するトレーリングストップによる出口管理も行います。 XAUUSD（ゴールド） の M5 タイムフレームでの取引に最適化されています。

戦略

SmartGold AIは、価格アクションにおけるレンジパターンを検出するために人工知能ベースのアプローチを使用します。有効なブレイクアウト（レンジの上下）が検出されると、対応する方向にポジションを開きます。

価格が初回エントリーポジションとは逆方向に進んだ場合でも、最小距離が満たされていれば新たなポジションを開くことができます。その際、市場の方向性ロジックは維持されます。グローバル利益目標に達した場合、すべてのポジションが同時にクローズされます。

損失が発生した場合でも、口座残高のパーセンテージに基づくグローバルストップロスが適用されます。