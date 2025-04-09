SmartGold AI

5

Bônus: receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra

SmartGold AI – Inteligência adaptativa para detectar rompimentos explosivos

SmartGold AI é um expert advisor especializado em detectar rompimentos de preço após períodos de consolidação. Utiliza um sistema inteligente e automatizado que identifica zonas de compressão com alta probabilidade de rompimento, abrindo operações na direção do movimento. Sua lógica também gerencia a saída com um Take Profit ajustado dinamicamente, um Stop Loss global ou um trailing stop na primeira entrada. Está otimizado para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M5.


Principais características

  • Baseado em lógica de rompimento após consolidações estreitas identificadas de forma inteligente
  • Suporte completo para compra e venda com filtros configuráveis
  • Gestão de risco global com SL e TP em percentuais
  • Sistema de trailing stop para a primeira entrada
  • Fechamento de todas as ordens ao atingir um lucro global
  • Capacidade de escalonar posições de forma controlada
  • Filtro de notícias e horário de operação opcionais

Estratégia

SmartGold AI utiliza uma abordagem baseada em inteligência artificial para detectar padrões de consolidação na ação do preço. Uma vez detectado um rompimento válido (acima ou abaixo da faixa), abre uma posição na direção correspondente.

Se o preço se mover contra a posição inicial, o EA pode abrir novas ordens desde que uma distância mínima seja respeitada, mantendo a lógica direcional do mercado. Ao atingir a meta de lucro global, todas as posições são encerradas simultaneamente.

Em caso de perda, também conta com um Stop Loss global baseado em percentual do saldo.


Configuração recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro)
  • Timeframe: M5
  • Depósito mínimo sugerido: $1000
  • Alavancagem: 1:100 ou superior
  • Corretora: Testado principalmente na ICMarkets

Vantagens competitivas

  • Não utiliza martingale nem grid agressivo
  • Totalmente automatizado: o EA decide entradas, saídas e gestão de risco
  • Inclui funções avançadas como trailing dinâmico e TP sincronizado

Suporte e documentação

Inclui manual do usuário em inglês e espanhol. Suporte ativo via mensagens privadas no MQL5 e na seção de comentários.


Aviso

Resultados passados não garantem retornos futuros. Negociar envolve riscos, e o uso de EAs deve ser feito com conhecimento e controle adequado de capital. Este produto não promete lucros nem elimina o risco de perdas.


Comentários 1
pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

Responder ao comentário