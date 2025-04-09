Bônus : receba 1 EA grátis (para 2 contas) – entre em contato comigo após a compra

SmartGold AI é um expert advisor especializado em detectar rompimentos de preço após períodos de consolidação. Utiliza um sistema inteligente e automatizado que identifica zonas de compressão com alta probabilidade de rompimento, abrindo operações na direção do movimento. Sua lógica também gerencia a saída com um Take Profit ajustado dinamicamente, um Stop Loss global ou um trailing stop na primeira entrada. Está otimizado para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M5 .

Estratégia

SmartGold AI utiliza uma abordagem baseada em inteligência artificial para detectar padrões de consolidação na ação do preço. Uma vez detectado um rompimento válido (acima ou abaixo da faixa), abre uma posição na direção correspondente.

Se o preço se mover contra a posição inicial, o EA pode abrir novas ordens desde que uma distância mínima seja respeitada, mantendo a lógica direcional do mercado. Ao atingir a meta de lucro global, todas as posições são encerradas simultaneamente.

Em caso de perda, também conta com um Stop Loss global baseado em percentual do saldo.