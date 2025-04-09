SmartGold AI

보너스 : EA 1개를 무료로 드립니다 (계정 2개용) – 구매 후 저에게 연락하세요

SmartGold AI는 통합 구간 이후의 가격 돌파를 감지하는 데 특화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 지능적이고 자동화된 시스템을 사용하여 돌파 확률이 높은 압축 구간을 식별하고, 움직임 방향으로 포지션을 엽니다. 진입 후에는 동적으로 조정되는 테이크프로핏, 전체 손절 설정 또는 첫 번째 진입에 대한 트레일링 스탑으로 출구를 관리합니다. XAUUSD (골드) 의 M5 타임프레임에 최적화되어 있습니다.

전략

SmartGold AI는 가격 행동 내에서 통합 패턴을 감지하기 위해 인공지능 기반 접근 방식을 사용합니다. 유효한 돌파(범위 상단 또는 하단)를 감지하면 해당 방향으로 포지션을 엽니다.

가격이 초기 포지션 반대로 움직이더라도 최소 거리 조건이 충족되면 추가 포지션을 열 수 있으며, 시장 방향 논리는 유지됩니다. 전체 이익 목표에 도달하면 모든 포지션이 동시에 종료됩니다.

손실 발생 시에는 계좌 잔액의 일정 비율에 기반한 글로벌 손절 (Stop Loss)이 적용됩니다.