Fisherman MT5





Fisherman ist ein fortschrittlicher gitterbasierter Expert Advisor (EA), der darauf ausgelegt ist, Preisbewegungen systematisch zu erfassen. Genau wie ein Fischer, der ein Netz auswirft, um Fische zu fangen, setzt dieser EA ein strukturiertes Raster aus ausstehenden Aufträgen ein, um die Marktchancen zu maximieren.





Der EA arbeitet in zwei flexiblen Modi:

1.Automatischer Modus – Der EA öffnet autonom zu bestimmten Zeiten ein Absicherungsraster und passt sich dabei der Marktvolatilität und den Trendbedingungen an.

2.Assistentenmodus – Der EA unterstützt manuelle Händler, indem er automatisch Rasterebenen bildet, wenn eine Position von einem externen Gerät (MT4/MT5 auf Android/iOS) geöffnet wird. Dies macht ihn zu einem perfekten VPS-basierten Handelsassistenten.





Hauptfunktionen

1. Zwei Betriebsmodi

✅ Automatischer Modus

Der EA platziert zu einem festgelegten Zeitpunkt ein vordefiniertes Raster aus Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders.

Optimiert für den Handel mit wichtigen Nachrichten oder die Eröffnung von Marktsitzungen.

Verwendet dynamische Lot-Größen, Schrittanpassungen und Risikomanagementeinstellungen.

✅ Assistentenmodus

Wenn ein manueller Handel auf MT4/MT5 Mobile eröffnet wird, generiert der EA automatisch eine mehrschichtige Pending-Order-Strategie.

Sorgt für effizientes, rasterbasiertes Risikomanagement auch für manuelle Händler.

Ideal für Händler, die den manuellen Markteintritt bevorzugen, aber eine automatisierte Auftragsabwicklung benötigen.

2. Intelligentes Rastersystem

Adaptiver Rasterabstand: Passt die Lücke zwischen Aufträgen basierend auf ATR oder festen Pips an.

Smart Hedging: Öffnet Gegenaufträge, um das Risiko auszugleichen.

Automatische Lot-Skalierung: Erhöht die Lot-Größe basierend auf den Risikoeinstellungen.

3. Risikomanagement und Sicherheitskontrollen

✅ Aktienschutz: Stoppt den Handel, wenn der Drawdown eine festgelegte Grenze erreicht.

✅ Trailing Stop & Take Profit: Sorgt für Gewinnsicherung bei profitablen Geschäften.

✅ Zeitbasierter Handel: Öffnet Grids nur während bestimmter Stunden, um unnötige Risiken zu vermeiden.

✅ Auto-Close-Funktion: Schließt alle Trades zu einer bestimmten Zeit oder auf einem bestimmten Gewinnniveau.

4. Benutzerfreundlich und VPS-kompatibel

Optimiert für VPS-Ausführung mit geringer Latenz.

Einfache Schnittstelle mit einer Schaltfläche „Alle schließen“ für vollständige manuelle Kontrolle.

Funktioniert mit jedem Broker, jedem Zeitrahmen und jedem Paar.

Wer sollte diesen EA verwenden?

📌 Trader, die automatisiertes Hedging und Grid-Trading wünschen.

📌 Manuelle Trader, die einen Assistenten zur Auftragsverwaltung suchen.

📌 Scalper und Swingtrader, die automatisierte geschichtete Einträge suchen.

📌 VPS-Benutzer, die einen EA möchten, der effizient ohne ständige Überwachung läuft.





Fazit

Der Fisherman EA wurde entwickelt, um die Fähigkeiten eines echten Fischers nachzuahmen, der geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet und dabei die Kontrolle über das Risiko behält. Egal, ob Sie ein automatisierter Trader oder ein manueller Trader sind, der Unterstützung benötigt, dieser EA bietet einen intelligenten, strukturierten Ansatz für den Markt.





🚀 Legen Sie Ihr Netz aus, warten Sie auf den richtigen Moment und überlassen Sie dem Fisherman EA die Arbeit! 🚀