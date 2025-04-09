SmartGold AI

5

奖励: 购买后联系我，可免费获得 1 个 EA（适用于 2 个账户）

SmartGold AI – 用于检测爆发性突破的自适应智能系统

SmartGold AI 是一款专注于在盘整期后捕捉价格突破的智能交易顾问（EA）。它采用智能且自动化的系统，识别具有高突破概率的压缩区域，并在价格突破方向开仓。其逻辑还包括动态调整的止盈、全局止损或首次入场单的追踪止损。该EA专为XAUUSD（黄金）M5时间框架下进行交易而优化。


主要特点

  • 基于智能识别的窄幅盘整后的突破逻辑
  • 支持买入和卖出，带有可配置的过滤条件
  • 通过百分比设置的全局止损和止盈进行风险管理
  • 对首次入场单使用追踪止损系统
  • 在达到整体盈利目标后平掉所有仓位
  • 支持受控方式加仓
  • 可选的新闻过滤和交易时间控制

交易策略

SmartGold AI 使用基于人工智能的方法来识别价格行为中的盘整模式。一旦检测到有效突破（向上或向下），即在相应方向开仓。

如果价格朝不利方向运行，只要达到最小距离要求，EA可以继续加仓，同时保持市场趋势逻辑一致。当达到整体盈利目标时，所有仓位将被同时关闭。

若出现亏损，还将触发基于账户余额百分比的全局止损


推荐设置

  • 交易品种：XAUUSD（黄金）
  • 时间框架：M5
  • 建议最低入金：$1000
  • 杠杆：1:100 或更高
  • 经纪商：主要在 ICMarkets 上测试

竞争优势

  • 不使用马丁策略或激进网格
  • 全自动化：EA自行决策进场、出场与风险管理
  • 包含高级功能，如动态追踪止盈和同步TP

支持与文档

包含英文和西班牙文用户手册。可通过MQL5私信和评论区获取支持。


免责声明

过往表现并不代表未来收益。交易存在风险，使用EA应具备相关知识并进行适当的资金管理。本产品不承诺获利，也无法消除亏损风险。


SmartGold, Gold EA, Breakout Bot, XAUUSD, AI Trading, Expert Advisor, Gold Strategy, Risk Management, No Martingale, MQL5
评分 1
pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

