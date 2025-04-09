SmartGold AI

5

Бонус: получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки

SmartGold AI – Адаптивный интеллект для обнаружения мощных прорывов

SmartGold AI — это экспертный советник, специализирующийся на обнаружении ценовых прорывов после периодов консолидации. Он использует интеллектуальную и автоматизированную систему, которая определяет зоны сжатия с высокой вероятностью прорыва и открывает сделки в направлении движения. Его логика также управляет выходом с помощью динамически настраиваемого Take Profit, глобального Stop Loss или трейлинг-стопа на первой сделке. Оптимизирован для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5.


Основные характеристики

  • Основан на логике прорыва после узкой консолидации, определяемой интеллектуально
  • Полная поддержка покупок и продаж с настраиваемыми фильтрами
  • Глобальное управление рисками с использованием SL и TP в процентах
  • Система трейлинг-стопа для первой позиции
  • Закрытие всех сделок при достижении общей прибыли
  • Контролируемое масштабирование позиций
  • Опциональные фильтры новостей и времени торговли

Стратегия

SmartGold AI использует подход на основе искусственного интеллекта для обнаружения паттернов консолидации в ценовом движении. После того как обнаружен действительный прорыв (выше или ниже диапазона), открывается позиция в соответствующем направлении.

Если цена движется против начальной позиции, советник может открыть новые сделки при условии соблюдения минимального расстояния, сохраняя при этом рыночную направленность. При достижении общей цели по прибыли все позиции закрываются одновременно.

В случае убытка используется глобальный Stop Loss, основанный на проценте от баланса счета.


Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: M5
  • Рекомендуемый минимальный депозит: $1000
  • Кредитное плечо: 1:100 или выше
  • Брокер: Протестировано в основном на ICMarkets

Конкурентные преимущества

  • Не использует мартингейл и агрессивную сетку
  • Полностью автоматизирован: советник сам принимает решения о входе, выходе и управлении рисками
  • Включает продвинутые функции, такие как динамический трейлинг и синхронизированный TP

Поддержка и документация

В комплекте руководство пользователя на английском и испанском языках. Активная поддержка через личные сообщения на MQL5 и в разделе комментариев.


Предупреждение

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Торговля сопряжена с рисками, и использование советников должно осуществляться с должным знанием и контролем капитала. Этот продукт не обещает прибыль и не исключает риск убытков.


SmartGold, Gold EA, Breakout Bot, XAUUSD, AI Trading, Expert Advisor, Gold Strategy, Risk Management, No Martingale, MQL5
Отзывы 1
pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

