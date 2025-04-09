Бонус : получите 1 EA бесплатно (для 2 счетов) – свяжитесь со мной после покупки

SmartGold AI — это экспертный советник, специализирующийся на обнаружении ценовых прорывов после периодов консолидации. Он использует интеллектуальную и автоматизированную систему, которая определяет зоны сжатия с высокой вероятностью прорыва и открывает сделки в направлении движения. Его логика также управляет выходом с помощью динамически настраиваемого Take Profit, глобального Stop Loss или трейлинг-стопа на первой сделке. Оптимизирован для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M5 .

Стратегия

SmartGold AI использует подход на основе искусственного интеллекта для обнаружения паттернов консолидации в ценовом движении. После того как обнаружен действительный прорыв (выше или ниже диапазона), открывается позиция в соответствующем направлении.

Если цена движется против начальной позиции, советник может открыть новые сделки при условии соблюдения минимального расстояния, сохраняя при этом рыночную направленность. При достижении общей цели по прибыли все позиции закрываются одновременно.

В случае убытка используется глобальный Stop Loss, основанный на проценте от баланса счета.