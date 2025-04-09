SmartGold AI

Bonus: ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto

SmartGold AI – Intelligenza adattiva per rilevare breakout esplosivi

SmartGold AI è un expert advisor specializzato nell'individuazione di breakout di prezzo dopo periodi di consolidamento. Utilizza un sistema intelligente e automatizzato che identifica zone di compressione con alta probabilità di breakout, aprendo operazioni nella direzione del movimento. La sua logica consente anche una gestione dinamica dell’uscita tramite un Take Profit regolato dinamicamente, uno Stop Loss globale o un trailing stop sulla prima entrata. È ottimizzato per operare su XAUUSD (Oro) nel timeframe M5.


Caratteristiche principali

  • Basato su logica di breakout successiva a consolidamenti stretti rilevati in modo intelligente
  • Supporto completo per operazioni long e short con filtri configurabili
  • Gestione globale del rischio con SL e TP percentuali
  • Sistema di trailing stop per la prima posizione
  • Chiusura di tutte le operazioni al raggiungimento di un profitto globale
  • Possibilità di scalare le posizioni in modo controllato
  • Filtro notizie e orario operativo opzionali

Strategia

SmartGold AI utilizza un approccio basato sull’intelligenza artificiale per rilevare pattern di consolidamento nell’azione del prezzo. Una volta rilevato un breakout valido (al di sopra o al di sotto del range), apre una posizione nella direzione corrispondente.

Se il prezzo si muove contro la posizione iniziale, l’EA può aprire nuove operazioni purché venga rispettata una distanza minima, mantenendo la logica direzionale del mercato. Al raggiungimento dell’obiettivo di profitto globale, tutte le posizioni vengono chiuse simultaneamente.

In caso di perdita, è previsto anche uno Stop Loss globale basato su percentuale del saldo.


Configurazione consigliata

  • Simbolo: XAUUSD (Oro)
  • Timeframe: M5
  • Deposito minimo consigliato: $1000
  • Leva finanziaria: 1:100 o superiore
  • Broker: Testato principalmente su ICMarkets

Vantaggi competitivi

  • Non utilizza martingala né grid aggressivo
  • Completamente automatizzato: l’EA gestisce ingressi, uscite e rischio
  • Include funzionalità avanzate come trailing dinamico e TP sincronizzato

Supporto e documentazione

Include manuale utente in inglese e spagnolo. Supporto attivo tramite messaggi privati su MQL5 e sezione commenti.


Avvertenza

I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Il trading comporta dei rischi e l’uso degli EA deve avvenire con conoscenze adeguate e un corretto controllo del capitale. Questo prodotto non promette profitti né elimina il rischio di perdita.


pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

