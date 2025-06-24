Clear Horizon
- Experten
- Dina Priyanti
- Aktualisiert: 25 Dezember 2025
Der erstaunliche Clear Horizon
Breakout-Box-Strategie: Ein intelligentes Handelssystem, das von Preis-Konsolidierungen und Ausbrüchen profitiert. Es zieht dynamische Unterstützungs- und Widerstandskästen basierend auf den aktuellen Preisspannen und platziert Trades, sobald der Markt aus engen Zonen ausbricht. Diese Logik zielt auf hochdynamische Bewegungen ab, die oft von manuellen Händlern verpasst werden.
Sonderstartpreise
Für eine begrenzte Zeit ist Clear Horizon zum 99 erhältlich. Der Standardpreis wird bald auf $150 USD angepasst. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen leistungsstarken Expert Advisor zu einem Bruchteil seines Wertes zu besitzen.
Warum Clear Horizon wählen?
- Erkennt automatisch versteckte und klassische MACD-Divergenzen
- Ideal für sowohl Prop-Firma-Herausforderungen als auch persönliche Handelskonten
- Benötigt minimale Konfiguration mit integrierten Kapitalschutzregeln
- Kompatibel mit den meisten Brokern und Kontotypen
Schnellstartanleitung
Die Installation ist einfach und dauert weniger als 5 Minuten:
- Öffnen Sie Ihr Terminal und fügen Sie Clear Horizon einem einzelnen Chart hinzu (empfohlen: GBPUSD auf M15)
- Laden Sie eine der voreingestellten Vorlagen oder konfigurieren Sie Ihre Risikoeinstellungen manuell
- Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie Clear Horizon übernehmen
Bleiben Sie verbunden
Wir bieten kontinuierliche Unterstützung und Verbesserungen. Nach Ihrem Kauf:
- Treten Sie unserer Telegram-Gruppe für Live-Updates und Diskussionen bei
- Greifen Sie auf fertige Set-Dateien für verschiedene Paare und Kontotypen zu
- Erhalten Sie Benachrichtigungen über neue Strategien und Leistungsverbesserungen
MQL5-Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
Beginnen Sie intelligenter zu handeln. Lassen Sie Clear Horizon arbeiten, während Sie sich auf Ihre Strategie konzentrieren.
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.