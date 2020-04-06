**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5





---









## **I. Zusammenfassung**





Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus, Struktur und Kohärenz in die Automatisierung von Handelsentscheidungen zu bringen. Der EA wurde mit einer minimalistischen Oberfläche, komplexen Interna und einem Fokus auf Anpassungsfähigkeit, Risikomodulation und konsistenter Logikimplementierung entwickelt.





Prop Dominus ist nicht für Anfänger oder Trader gedacht, die nach einfachen Systemen suchen. Stattdessen richtet er sich an fortgeschrittene Benutzer - quantitativ orientierte Händler, Systementwickler und diejenigen, die ein tiefes Verständnis für statistische Argumentation und Ausführungsarchitektur haben.





---





## **II. Architektur und Designphilosophie**





### 1. Modularer KI-Kern





Prop Dominus ist um einen modularen KI-Kern herum aufgebaut, der Folgendes verwendet:





* Rekurrente neuronale Netze (RNNs) für historische Sequenzspeicher

* Aufmerksamkeitsmechanismen für die Priorisierung von Signalen

* Ensemble-Lernstrukturen für eine breitere Generalisierung





Jedes Modell funktioniert in seinem eigenen dimensionalen Raum, wobei die Ergebnisse über eine probabilistische Logikmatrix gefiltert und abgeglichen werden.





### 2. Mehrschichtige Confluence Engine





Um Rauschen abzuschwächen, löst Prop Dominus nur dann Trades aus, wenn mehrere Dimensionen übereinstimmen:





* Zeitserientrendstärke über Momentum-Ableitungen

* Volatilitätshüllkurvendurchdringung

* Bid-Ask-Skew und Depth-of-Book-Ungleichgewicht

* Synchronisierung des mikrostrukturellen Zeitfensters





Damit soll die Signalintegrität gewahrt und die bei einschichtigen Systemen üblichen "Whipsaws" vermieden werden.





### 3. Adaptives System zur Risikogewichtung





Die Risikoparameter sind nicht statisch. Stattdessen passt der EA die Positionsgröße dynamisch an:





* ATR-normierte Volatilitätsschwellenwerte

* Historische Sequenzentropie (Maß für Chaos vs. Ordnung)

* Echtzeit-Spread-Volatilitäts-Verhältnisse





Die dynamische Größenanpassung erfolgt nur in Live-Umgebungen. Backtests spiegeln das nicht-adaptive Verhalten nur zur strukturellen Bewertung wider.





### 4. Ereignisabhängige Zeitrahmen





Prop Dominus integriert einen Wirtschaftskalender, um Operationen vor, während und nach wirtschaftlichen Ereignissen mit hoher Volatilität auszusetzen. Die Benutzer können genaue Blackout-Perioden definieren, um sicherzustellen, dass das System während unvorhersehbarer makroökonomischer Ausbrüche nicht ausgeführt wird.





---





## **III. Spezifikation der Parameter**





### Kernparameter:





* `AI_ConvictionThreshold`: Schwellenwert für neuronales Vertrauen

* VolatilitätPeriode: ATR-Berechnungsrahmen für dynamische Hüllkurven

* `FreezeWindow`: Ereignis-Blackout Minuten vor/nach geplanten Ereignissen

* MaxConcurrentTrades": Caps für Multi-Position Exposure

* TimeRangeStart/End`: Benutzerdefinierte Handelssitzungsbegrenzung

* VerlustCapRatio": Maximaler Equity Drawdown vor System-Lockout

* CuratorEnabled": Schaltet die Logik der Signalkonfluenz ein





Jeder Parameter wird in der Dokumentation ausführlich beschrieben und ist konservativ voreingestellt.





---





## **IV. Ausführungslogik und Verhalten**





### 1. Identifizierung des Marktregimes





Der EA wertet ständig aus:





* Statistische Drift der Standardabweichung der Renditen

* Ausbruchsgröße außerhalb der Bollinger-Bänder

* Geräusch-Signal-Verhältnis über verschiedene Marktsitzungen hinweg





Regimeverschiebungen (z.B. von Trend zu Mean Reversion) lösen eine interne Rekalibrierung der Inferenzgewichte aus.





### 2. Signalerzeugung





Ein Signal wird nur dann als verwertbar angesehen, wenn:





* die dimensionsübergreifenden Filter innerhalb einer engen Toleranz übereinstimmen

* das Volatilitätsregime eine akzeptable Spread-to-Range-Effizienz ermöglicht

* Latenzmetriken innerhalb der zulässigen Grenzen liegen





Die Handelseinträge sind präzise, mit vorberechneten Soft- und Hard-Stop-Parametern.





### 3. Ausführungsmodul





Die Ausführungsebene wendet an:





* Ausrutschtoleranz (dynamisch, volatilitätsangepasst)

* Multi-Batch-Eingabe für die Abschwächung großer Volumina

* Statistisches Tracking nach dem Handel zur Bewertung der Positionsqualität





Trades sind bei schlechten Füllungsbedingungen, Slippage-Fehlanpassungen oder Anomalien mit geringem Volumen nicht zulässig.





---





## **V. Leistungsphilosophie und Vorsicht**





### A. Backtesting-Einschränkungen





Prop Dominus zeigt in Backtests keine sinnvolle Leistung. Dies ist eine absichtliche Einschränkung.





**Wichtiger Hinweis:** Die KI-Schicht des Expert Advisors passt sich an Echtzeit-Tick-Flow, Orderbuch-Asymmetrie und Broker-Latenz an, die in Backtesting-Umgebungen nicht verfügbar sind. Daher ist die historische Simulation nur für die mechanische Validierung gültig und nicht als Indikator für die Effektivität in Echtzeit.





Die Benutzer müssen sich dieser Einschränkung bewusst sein und sollten mit risikoarmen Einsätzen in geringem Umfang beginnen.





### B. Anpassungsfähigkeit in Echtzeit





Im Produktionsmodus kann der EA:





* Passt die Signalgewichtung auf der Grundlage des kumulierten Echtzeit-Outputs an.

* Berechnet die optimalen Handelsschwellen alle N Trades neu.

* Bereinigt leistungsschwache Modellsegmente und stärkt andere.





Diese kontinuierliche Entwicklung unterscheidet Prop Dominus von deterministischen Modellen, obwohl sie eine Komplexität mit sich bringt, die für Benutzer, die starre Verhaltensweisen erwarten, ungeeignet ist.





---





## **VI. Einsatz & Umgebung**





### A. Voraussetzungen





* MetaTrader 5 Build >= 2690

* Broker muss Hedging-Modus und Marktausführung unterstützen

* Mindestkontogröße: \$100 (für Mikro-Lot-Einsatz)

* Empfohlene VPS-Latenzzeit: < 50ms





### B. Broker Bedingungen





* Niedrige Spreads

* Hohe Liquidität

* Schnelle Ausführung





Ungünstige Bedingungen führen zu suboptimalen Ergebnissen oder blockierten Geschäften.





### C. Anleitung zur Einrichtung





1. Wenden Sie den EA auf einen sauberen Chart an (empfohlen: EURUSD H1)

2. Konfigurieren Sie die Risikoparameter

3. Aktivieren Sie die Protokollierung (für zukünftige Analysen)

4. Überwachen Sie das Ausführungspanel auf Statusmeldungen

5. Beobachten Sie das Verhalten unter Echtzeitbedingungen





---





## **VII. Protokollierung und Datentransparenz**





Prop Dominus bietet umfangreiche Ausgabedateien:





* Zeitgestempelte Einträge

* Signalgewichte und Logikbaum

* Ausführungspreise und Latenzzeit

* Begründung für den Ausstieg





Dies ermöglicht eine vollständige Prüfung nach dem Handel und damit eine kontinuierliche Verbesserung und strategische Neuausrichtung.





---





## **VIII. Zielpublikum**





Dieser EA ist für:





* Institutionelle Einzelhändler

* Entwickler, die eine adaptive Handelsmodellierung anstreben

* Fortgeschrittene Benutzer, die in der Lage sind, multifaktorielle Systeme zu interpretieren





Er wird nicht empfohlen für:





* Einsteiger oder Benutzer, die garantierte Ergebnisse erwarten

* Personen, die nicht bereit sind, sich mit probabilistischen Modellen auseinanderzusetzen





---





## **IX. Lizenzierung & Support**





* Beinhaltet den Zugang zu Updates für 12 Monate

* Unterstützung über Ticketing oder MQL5 PM

* Dokumentation und Parameterhandbuch enthalten

* Video-Walkthroughs auf Anfrage erhältlich





---





## **X. Abschließende Überlegungen**





Prop Dominus ist eine Verkörperung von statistischer Sorgfalt, Echtzeit-Intelligenz und systematischer Diskretion. Er arbeitet nicht mit Vorhersagen, sondern mit strukturierten Schlussfolgerungen - er reagiert auf sich entwickelnde Marktsignale mit mechanistischer Konsistenz und adaptiver Kontrolle.





Der EA garantiert keine Ergebnisse. Er ist lediglich ein Hilfsmittel. Wie bei jedem komplexen System hängen die Ergebnisse von der Konfiguration, den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers und der Fähigkeit des Benutzers ab, den Einsatz verantwortungsvoll zu überwachen.





Die Backtests sind als Leistungsschätzer nicht funktionsfähig. Prop Dominus muss in Echtzeit bewertet werden, mit Vorsicht, Protokollierung und minimalem anfänglichem Kapitaleinsatz.





Mit Bedacht einsetzen. Sorgfältig beobachten. Iterieren Sie verantwortungsvoll.





---



