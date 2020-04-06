Prop Dominus

**Prop Dominus** - Fortgeschrittener, auf künstlicher Intelligenz basierender Expert Advisor für MetaTrader 5

---


## **I. Zusammenfassung**

Prop Dominus ist ein mehrschichtiger, KI-gestützter Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Seine Grundlage beruht auf probabilistischer Modellierung, dynamischen Inferenzsystemen und fortschrittlicher Marktregimeerkennung. Durch eine systematische Architektur und eine robuste Echtzeit-Kalibrierung versucht Prop Dominus, Struktur und Kohärenz in die Automatisierung von Handelsentscheidungen zu bringen. Der EA wurde mit einer minimalistischen Oberfläche, komplexen Interna und einem Fokus auf Anpassungsfähigkeit, Risikomodulation und konsistenter Logikimplementierung entwickelt.

Prop Dominus ist nicht für Anfänger oder Trader gedacht, die nach einfachen Systemen suchen. Stattdessen richtet er sich an fortgeschrittene Benutzer - quantitativ orientierte Händler, Systementwickler und diejenigen, die ein tiefes Verständnis für statistische Argumentation und Ausführungsarchitektur haben.

---

## **II. Architektur und Designphilosophie**

### 1. Modularer KI-Kern

Prop Dominus ist um einen modularen KI-Kern herum aufgebaut, der Folgendes verwendet:

* Rekurrente neuronale Netze (RNNs) für historische Sequenzspeicher
* Aufmerksamkeitsmechanismen für die Priorisierung von Signalen
* Ensemble-Lernstrukturen für eine breitere Generalisierung

Jedes Modell funktioniert in seinem eigenen dimensionalen Raum, wobei die Ergebnisse über eine probabilistische Logikmatrix gefiltert und abgeglichen werden.

### 2. Mehrschichtige Confluence Engine

Um Rauschen abzuschwächen, löst Prop Dominus nur dann Trades aus, wenn mehrere Dimensionen übereinstimmen:

* Zeitserientrendstärke über Momentum-Ableitungen
* Volatilitätshüllkurvendurchdringung
* Bid-Ask-Skew und Depth-of-Book-Ungleichgewicht
* Synchronisierung des mikrostrukturellen Zeitfensters

Damit soll die Signalintegrität gewahrt und die bei einschichtigen Systemen üblichen "Whipsaws" vermieden werden.

### 3. Adaptives System zur Risikogewichtung

Die Risikoparameter sind nicht statisch. Stattdessen passt der EA die Positionsgröße dynamisch an:

* ATR-normierte Volatilitätsschwellenwerte
* Historische Sequenzentropie (Maß für Chaos vs. Ordnung)
* Echtzeit-Spread-Volatilitäts-Verhältnisse

Die dynamische Größenanpassung erfolgt nur in Live-Umgebungen. Backtests spiegeln das nicht-adaptive Verhalten nur zur strukturellen Bewertung wider.

### 4. Ereignisabhängige Zeitrahmen

Prop Dominus integriert einen Wirtschaftskalender, um Operationen vor, während und nach wirtschaftlichen Ereignissen mit hoher Volatilität auszusetzen. Die Benutzer können genaue Blackout-Perioden definieren, um sicherzustellen, dass das System während unvorhersehbarer makroökonomischer Ausbrüche nicht ausgeführt wird.

---

## **III. Spezifikation der Parameter**

### Kernparameter:

* `AI_ConvictionThreshold`: Schwellenwert für neuronales Vertrauen
* VolatilitätPeriode: ATR-Berechnungsrahmen für dynamische Hüllkurven
* `FreezeWindow`: Ereignis-Blackout Minuten vor/nach geplanten Ereignissen
* MaxConcurrentTrades": Caps für Multi-Position Exposure
* TimeRangeStart/End`: Benutzerdefinierte Handelssitzungsbegrenzung
* VerlustCapRatio": Maximaler Equity Drawdown vor System-Lockout
* CuratorEnabled": Schaltet die Logik der Signalkonfluenz ein

Jeder Parameter wird in der Dokumentation ausführlich beschrieben und ist konservativ voreingestellt.

---

## **IV. Ausführungslogik und Verhalten**

### 1. Identifizierung des Marktregimes

Der EA wertet ständig aus:

* Statistische Drift der Standardabweichung der Renditen
* Ausbruchsgröße außerhalb der Bollinger-Bänder
* Geräusch-Signal-Verhältnis über verschiedene Marktsitzungen hinweg

Regimeverschiebungen (z.B. von Trend zu Mean Reversion) lösen eine interne Rekalibrierung der Inferenzgewichte aus.

### 2. Signalerzeugung

Ein Signal wird nur dann als verwertbar angesehen, wenn:

* die dimensionsübergreifenden Filter innerhalb einer engen Toleranz übereinstimmen
* das Volatilitätsregime eine akzeptable Spread-to-Range-Effizienz ermöglicht
* Latenzmetriken innerhalb der zulässigen Grenzen liegen

Die Handelseinträge sind präzise, mit vorberechneten Soft- und Hard-Stop-Parametern.

### 3. Ausführungsmodul

Die Ausführungsebene wendet an:

* Ausrutschtoleranz (dynamisch, volatilitätsangepasst)
* Multi-Batch-Eingabe für die Abschwächung großer Volumina
* Statistisches Tracking nach dem Handel zur Bewertung der Positionsqualität

Trades sind bei schlechten Füllungsbedingungen, Slippage-Fehlanpassungen oder Anomalien mit geringem Volumen nicht zulässig.

---

## **V. Leistungsphilosophie und Vorsicht**

### A. Backtesting-Einschränkungen

Prop Dominus zeigt in Backtests keine sinnvolle Leistung. Dies ist eine absichtliche Einschränkung.

**Wichtiger Hinweis:** Die KI-Schicht des Expert Advisors passt sich an Echtzeit-Tick-Flow, Orderbuch-Asymmetrie und Broker-Latenz an, die in Backtesting-Umgebungen nicht verfügbar sind. Daher ist die historische Simulation nur für die mechanische Validierung gültig und nicht als Indikator für die Effektivität in Echtzeit.

Die Benutzer müssen sich dieser Einschränkung bewusst sein und sollten mit risikoarmen Einsätzen in geringem Umfang beginnen.

### B. Anpassungsfähigkeit in Echtzeit

Im Produktionsmodus kann der EA:

* Passt die Signalgewichtung auf der Grundlage des kumulierten Echtzeit-Outputs an.
* Berechnet die optimalen Handelsschwellen alle N Trades neu.
* Bereinigt leistungsschwache Modellsegmente und stärkt andere.

Diese kontinuierliche Entwicklung unterscheidet Prop Dominus von deterministischen Modellen, obwohl sie eine Komplexität mit sich bringt, die für Benutzer, die starre Verhaltensweisen erwarten, ungeeignet ist.

---

## **VI. Einsatz & Umgebung**

### A. Voraussetzungen

* MetaTrader 5 Build >= 2690
* Broker muss Hedging-Modus und Marktausführung unterstützen
* Mindestkontogröße: \$100 (für Mikro-Lot-Einsatz)
* Empfohlene VPS-Latenzzeit: < 50ms

### B. Broker Bedingungen

* Niedrige Spreads
* Hohe Liquidität
* Schnelle Ausführung

Ungünstige Bedingungen führen zu suboptimalen Ergebnissen oder blockierten Geschäften.

### C. Anleitung zur Einrichtung

1. Wenden Sie den EA auf einen sauberen Chart an (empfohlen: EURUSD H1)
2. Konfigurieren Sie die Risikoparameter
3. Aktivieren Sie die Protokollierung (für zukünftige Analysen)
4. Überwachen Sie das Ausführungspanel auf Statusmeldungen
5. Beobachten Sie das Verhalten unter Echtzeitbedingungen

---

## **VII. Protokollierung und Datentransparenz**

Prop Dominus bietet umfangreiche Ausgabedateien:

* Zeitgestempelte Einträge
* Signalgewichte und Logikbaum
* Ausführungspreise und Latenzzeit
* Begründung für den Ausstieg

Dies ermöglicht eine vollständige Prüfung nach dem Handel und damit eine kontinuierliche Verbesserung und strategische Neuausrichtung.

---

## **VIII. Zielpublikum**

Dieser EA ist für:

* Institutionelle Einzelhändler
* Entwickler, die eine adaptive Handelsmodellierung anstreben
* Fortgeschrittene Benutzer, die in der Lage sind, multifaktorielle Systeme zu interpretieren

Er wird nicht empfohlen für:

* Einsteiger oder Benutzer, die garantierte Ergebnisse erwarten
* Personen, die nicht bereit sind, sich mit probabilistischen Modellen auseinanderzusetzen

---

## **IX. Lizenzierung & Support**

* Beinhaltet den Zugang zu Updates für 12 Monate
* Unterstützung über Ticketing oder MQL5 PM
* Dokumentation und Parameterhandbuch enthalten
* Video-Walkthroughs auf Anfrage erhältlich

---

## **X. Abschließende Überlegungen**

Prop Dominus ist eine Verkörperung von statistischer Sorgfalt, Echtzeit-Intelligenz und systematischer Diskretion. Er arbeitet nicht mit Vorhersagen, sondern mit strukturierten Schlussfolgerungen - er reagiert auf sich entwickelnde Marktsignale mit mechanistischer Konsistenz und adaptiver Kontrolle.

Der EA garantiert keine Ergebnisse. Er ist lediglich ein Hilfsmittel. Wie bei jedem komplexen System hängen die Ergebnisse von der Konfiguration, den Marktbedingungen, der Qualität des Brokers und der Fähigkeit des Benutzers ab, den Einsatz verantwortungsvoll zu überwachen.

Die Backtests sind als Leistungsschätzer nicht funktionsfähig. Prop Dominus muss in Echtzeit bewertet werden, mit Vorsicht, Protokollierung und minimalem anfänglichem Kapitaleinsatz.

Mit Bedacht einsetzen. Sorgfältig beobachten. Iterieren Sie verantwortungsvoll.

---

Empfohlene Produkte
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experten
/ ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Großer Verkauf zu Ostern! Preis ist bereits > 50 % reduziert! Ergreifen Sie die Chance und genießen Sie sie! / ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** / Dies ist ein leistungsfähiger EA, der Single-Order-Strategie, Martingale-Strategie, Multiple-Timeframes-Strategie, etc. mit vielen nützlichen Indikatoren und selbst definie
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experten
Expert Advisor für den Handel mit tiefen neuronalen Netzwerken, die sich im Laufe der Marktentwicklung mithilfe von maschinellem Lernen selbst trainieren, bis zu 1.512 gewichtete Metriken für jedes Symbol. Es funktioniert mit verschiedenen Forex-Symbolen und Zeitrahmen und kann durch Abwählen von Symbolen und Zeitrahmen auch auf das aktuelle Diagramm auf seinem Symbol und Zeitrahmen eingestellt werden. Es kann für verschiedene Paare konfiguriert werden und auf jedem Diagramm kann ein anderes neu
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Experten
Intrade Sentinel BOS Assistant – Smart Market Structure Execution Engine Präzise Marktstruktur. Automatisierte BOS-Logik. Der Intrade Sentinel BOS Assistant ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. Er wurde speziell für den S&P 500 (US500 / SPX500) entwickelt und kombiniert intelligente Smart-Money-Logik mit kontrolliertem Risikomanagement und voller manueller Kontrolle über das Chart-Panel. Der EA kann sowohl vollautomatisch als auch halbautomatisch verwendet werden. Er er
Callidus EA
Mate Patrik Toth
Experten
Ich bin Callidus. Ich bin Ihr adaptiver Handelsrahmen. Hallo, Trader. Ich bin nicht wie die anderen Expert Advisors, die Sie verwendet haben. Sie folgen einem starren Regelwerk und brechen in dem Moment zusammen, in dem sich der Markt verändert. Ich wurde anders konzipiert. Ich wurde entwickelt, um zu denken, mich anzupassen und mich weiterzuentwickeln und Ihnen ein leistungsfähiges Werkzeug an die Hand zu geben, ohne die Bank zu sprengen. Mein Hauptzweck besteht nicht nur darin, Trades zu plat
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Experten
Send me a message so I can send you the setfile 498 $ zur Einführung. Der Betrag wird monatlich um 100 erhöht, bis er 1298 $ erreicht. Automatisierter Trading-Bot für XAUUSD (GOLD). Verbinden Sie diesen Bot mit Ihren XAUUSD (GOLD) H1-Charts und lassen Sie ihn automatisch mit einer bewährten Strategie handeln! Dieser Bot wurde für Händler entwickelt, die eine einfache, aber effiziente Automatisierung suchen. Er führt Trades auf der Grundlage einer Kombination aus technischen Indikatoren und Pr
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experten
VIX Momentum Pro EA - Produktbeschreibung Überblick VIX Momentum Pro ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das ausschließlich für VIX75 Synthetische Indizes entwickelt wurde. Der Algorithmus verwendet fortschrittliche Multi-Zeitrahmen-Analyse kombiniert mit proprietären Momentum-Erkennungstechniken, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten im synthetischen Volatilitätsmarkt zu identifizieren. Handelsstrategie Der Expert Advisor arbeitet mit einem umfassenden momentum-basier
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Experten
NanoTrade Pro NanoTrade Pro ist ein hochmoderner automatischer Trading Advisor, der Ihre Handelsstrategie auf den schnelllebigen Finanzmärkten optimiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und Echtzeit-Datenanalysen automatisiert NanoTrade Pro den Scalping-Prozess und ermöglicht es Händlern, kleine Kursbewegungen mit bemerkenswerter Präzision und Effizienz zu nutzen. Grundsätzlich verwendet der Advisor keine Risikosysteme mit steigendem Volumen oder steigender Anzahl offener Aufträ
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Experten
Titel: TrendWave Navigator - Multi-Timeframe Trendfolge-EA Kurzbeschreibung: Fangen Sie starke Markttrends mit Präzision! Traded Forex Majors und XAUUSD mit H1-Trend-Erkennung und M15-Pullback Einträge. Intelligentes Risikomanagement mit geringem Drawdown. Vollständige Beschreibung Überblick: TrendWave Navigator ist ein professioneller Multi-Timeframe Expert Advisor, der anhaltende Richtungsbewegungen erfasst und gleichzeitig abgehackte Marktgeräusche herausfiltert. Optimiert für EURUSD, GBPU
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experten
Vergessen Sie alles, was Sie über Handelsroboter wissen. Wir stellen Ihnen Synthesis X Neural EA vor, das weltweit erste Hybrid Intelligence Trading System . Wir haben die Grenzen einfacher, indikatorbasierter EAs überwunden und eine hochentwickelte, zweiteilige künstliche Intelligenz entwickelt, die nur einem Zweck dient: stabiles, konsistentes Portfoliowachstum mit beispiellosem Risikomanagement zu generieren. Synthesis X ist nicht nur ein Algorithmus, sondern eine komplette Handelsarchitektu
Alfred Marshall AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Marshall AI – Die perfekte Balance im automatisierten Handel Nach jahrelangem, eingehendem Studium der Finanzmärkte und der ökonomischen Prinzipien von Alfred Marshall präsentieren wir ein Meisterwerk, das die Theorie von Angebot und Nachfrage gepaart mit der differentiellen Relativität verschiedener Märkte mit modernster künstlicher Intelligenz und noch nie dagewesenen Techniken verbindet. Dies ist nicht nur ein Handelssystem – es ist die Weiterentwicklung der Wirtschaftsanalyse, manipuliert
Early Retirement MT5
Jesper Christensen
4.5 (6)
Experten
Nach Jahren der Perfektionierung von Breakout-Trading-Strategien bin ich bereit, meine neueste Entwicklung zu präsentieren. Ein Ausbruchssystem, das maschinelles Lernen (ML) verwendet, um sich ständig an das aktuelle Marktverhalten anzupassen und nach den wahrscheinlichsten Setups zu suchen. Breakout-Trading ist eine bewährte Strategie, aber wie alles im Trading bringt sie einige Herausforderungen mit sich. Die Herausforderung für einen manuellen Händler besteht darin, die richtigen Swing-Punkt
BreakPoint Pro
Jason Smith
Experten
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
Experten
Zonda EA   Es   ist ein       Vollautomatisches System   mit offenen Optimierungsparametern und einem   Wiederherstellungsmechanismus in Echtzeit. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  Zonda-GUIDE Signale Rückerstattung der Provision Aktualisierung Mein Blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 Jede Position hat immer eine       Festes SL  
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experten
Das AO Trade-System ist speziell auf den Trendhandel zugeschnitten und nutzt Auktions- oder Nachrichtenzeiten als Referenzpunkte, um sie mit anderen spezifischen Bestellzeiten zu vergleichen und Markttrends vorherzusagen. **Alle Zeitparameter, die im EA verwendet werden, basieren auf Ihrer Terminalzeit. Unterschiedliche Broker können in verschiedenen GMT-Zeitzonen arbeiten, was sich aufgrund von Anpassungen an die Sommerzeit weiter unterscheiden kann.** **Bitte stellen Sie sicher, dass die Zei
Horse Rider
Nikolas Berta
Experten
Horse Rider - Ein einfacher Trend-Following EA für den Swing-Handel Kein Martingal. Keine Arbitrage. Kein Raster. Kein Hochfrequenzhandel. Dieser Expert Advisor bietet einen klaren, fokussierten Ansatz für Trend-Following ohne unnötige Komplexität. Horse Rider ist für den Swing-Trading-Handel konzipiert und legt den Schwerpunkt auf große Gewinne und kontrollierte Verluste. Sein Fundament ist auf Anpassungsfähigkeit und Konsistenz unter verschiedenen Marktbedingungen ausgelegt. Ursprünglich wu
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Experten
Wir stellen SchermanActionPro vor: Der neue automatisierte Handelsbot von Automatictrading Automatictrading ist stolz, SchermanActionPro präsentieren zu können! Besondere Merkmale:  • Konfigurierbare Indikatoren: Passen Sie die Durchschnittswerte und die Anzahl der Kerzen gemäß Ivans Empfehlungen an.  • Operative Flexibilität: Wählen Sie zwischen Käufen und Verkäufen.  • Gewinnmitnahme: Feste Optionen, basierend auf ATR oder Gegensignal.  • Verluststopp: Konfigurierbar fest, nach ATR oder durch
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
BOOSTER FOR MT5 ist ein professioneller Scalper-Berater für die tägliche Arbeit im FOREX-Markt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, verstehen Trader normalerweise, dass das Ausmaß der Ansammlung von Stop-Orders, der Preis und die Zeit eine bedeutende Rolle auf dem Markt spielen. Diese Strategie wird in diesem FOREX Expert Advisor umgesetzt, und ich hoffe, dass Sie nicht nur Freude an diesem Produkt haben, sondern auch an seiner Entwicklung teilhaben - hinterlassen Sie hier Ihr Feedback mit I
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experten
CRAZY WHALE MT5 - vollautomatischer Gitterhandel. Der EA, der den Sturm überlebt und den Trend bezwingt. Warum Trader Crazy Whale wählen Super-Grid-Intelligenz - Positionen, Absicherungen, Clearing, Rebalancing und Lot automatisch. Sie handeln - es denkt, reagiert und passt sich an. Trend Hunter - Liest die Marktstruktur in Echtzeit, um den Walen zu folgen, nicht der Masse. Risikoanpassung - Wählen Sie Ihr Aggressionsniveau und die automatisch skalierte Losgröße. Plug & Play Einfachheit - K
FREE
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experten
Vision AGI ist das Ergebnis von über einem Jahr Entwicklungsarbeit, um diesen Experten zu schaffen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Algorithmus und einer Kombination aus personalisierten Indikatoren ist diese neue Version noch leistungsfähiger und macht ihn zu einem der vollständigsten Roboter seiner Generation. Mit seiner intelligenten Echtzeit-Technologie und seiner von den besten Tradern inspirierten Handelsstrategie bietet er einen zuverlässigen, langfristigen Handel und weiß sich
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Experten
Hier sind die Ergebnisse des Forward-Tests. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer ist ein innovatives Handelswerkzeug, das als Trendfolge-EA (Expert Advisor) konzipiert wurde. Dieser EA erfasst genau den Trend des USDJPY, indem er mehrere SMA (Simple Moving Averages), RSI (Relative Strength Index) und StdDev (Standardabweichung) kombiniert. Durch die Verwendung mehrerer SMA analysiert er Trends über verschiedene Zeiträume hinweg und erkennt durch die Kombination von Indikatoren wie RSI und StdDev Überh
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Experten
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Voreingestellter Test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 - Einführungsangebot und Preisgestaltung Einführungspreis: $400 für die ersten 5 Käufer - 3/5 Die letzten zwei Exemplare von Cyberia zu $400, bevor der Preis auf $600 steigt. Dann $600 für die nächsten 10 Käufer Gefolgt von $800 für die nächsten 10 Käufer Die weiteren Preise werden je nach Marktbedingungen und Produktreife angepasst Pro
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experten
EURUSD London Breakout Pro Entwickelt mit Unterstützung fortschrittlicher KI-Tools, bietet der EURUSD London Breakout Pro sauberen, effizienten Code, optimiert für Geschwindigkeit und Stabilität. Dieser Expert Advisor verwendet ein institutionelles Risikomanagement-Framework und vermeidet risikoreiche Strategien wie Martingale, Grid-Averaging oder unkontrolliertes Hedging. Für Trader, die Präzision und Sicherheit verlangen, kombiniert das System ein bewährtes London-Session-Breakout-Konzept mit
FREE
Rapid X
Tatiana Savkevych
Experten
Schnelle Strategie für die Arbeit auf dem Forex-Markt auf der Basis von Scalping. Der Algorithmus besteht darin, eine Handelsoperation in der kürzest möglichen Zeit auszuführen. Diese Zeitspanne beträgt in der Regel Sekunden und ist nur manchmal auf mehrere Minuten begrenzt. Es gibt die Meinung, dass Scalping etwas für Anfänger ist. Doch das ist falsch. Um eine Handelsoperation korrekt und gewinnbringend durchführen zu können, muss ein Händler das Scalping erlernen, sonst kann das Ergebnis ne
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Experten
Ein professioneller automatisierter Handelsexperte, der sich auf den Bollinger-Bänder-Indikator stützt, um präzise Kauf- und Verkaufstransaktionen auf der Grundlage von Preisinteraktionen mit den Bändern des Indikators auszuführen und den Handel nach Standardabweichung zu beenden. Beste Einstellungen: SET-Datei herunterladen Für XAUUSD Zeitrahmen : 1 Min Merkmale: Ein intelligentes Informationsfenster, in dem Sie offene Geschäfte und Tageslimits sehen können. ein Nachrichtenfilter, um den Handel
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Experten
Funktionalitäten - Offener Kauf und Verkauf - Anpassbare Gewinnschwelle UND TP SL - Implementiert Martingale-Funktionen Empfehlungen - Währungspaare: Wichtige Währungspaare - Empfohlene Währungspaare: EURUSD - Nicht empfohlen: XAUUSD - Zeitrahmen : 1H - Mindesteinlage: $2000 pro Währungspaar *Empfohlen $10000 - Hebelwirkung: Minimum 1:100, empfohlen 1:500 - Konto-Typ: ECN, Raw, oder Razor mit sehr niedrigen Spreads. - Verwenden Sie einen VPS für den EA, um 24/7 zu arbeiten (dringend empfohlen)
IGold AI
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
IGold AI ist ein neuer EA mit fortschrittlicher Technologie. Diese neue Technologie nutzt KI und maschinelles Lernen, um den Preisvergleich von XAUUSD mit den Kursspannen in der Datenbank zu diversifizieren, die Struktur zu destrukturieren und potenzielle Orders für ein einzigartiges Scalping zu finden. Künstliche Intelligenz arbeitet hauptsächlich mit unserem Server. Wir haben eine einzigartige Technologie integriert, die beim Preisvergleich den Preis in Echtzeit auf unserem Server vergleicht
Halley s comet MT5
Marta Gonzalez
Experten
Halley's Comet ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Halleyscher Komet Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Halleyscher Komet . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte A
OrbitronAI
Robert James Poulin
Experten
ORBITRON AI-X Präzision in Bewegung Beschreibung Orbitron AI-X ist ein präzisionsgefertigtes Handelssystem, das entwickelt wurde, um gerichteten Momentum mit diszipliniertem Risikomanagement zu erfassen. Entwickelt für MetaTrader 5, kombiniert es die Momentum-Analyse über mehrere Zeitrahmen und die Parabolic SAR-Bestätigung zu einer klaren, leistungsstarken Entscheidungsmaschine, die sich dynamisch an die Marktbedingungen anpasst. Jeder Handel wird von Preisenergie geleitet, durch Struktu
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Dynamische Pips: Ein innovativer Multi-Währungs-Bot für den automatisierten Devisenhandel Dynamic Pips ist ein Hightech-Tool für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, das sich an Händler aller Niveaus richtet. Dieser Multiwährungsroboter, der auf fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse zeitlicher Informationsflüsse basiert, bietet einzigartige Möglichkeiten, von Währungsschwankungen zu profitieren. Da er in jedem Zeitrahmen und mit einer Vielzahl von Währungspaaren arbeitet, wird er
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension