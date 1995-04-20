Previous Day High Low Levels ms

Indicador Crypto_Forex "Níveis Máximos e Mínimos do Dia Anterior" para MT4.





- O indicador "Níveis Máximos e Mínimos do Dia Anterior" é um indicador auxiliar muito útil.

- Os níveis Máximos e Mínimos de ontem são muito importantes porque o preço frequentemente se recupera deles.

- Esses níveis podem ser considerados como Suporte e Resistência confiáveis ​​- o preço os respeita muito.

- É um indicador útil para traders intradiários que usam métodos de negociação de Reversão e scalping.

- Muito bom para combinar com a Ação de Preço também.

- Com alertas integrados para celular e PC.

Este é um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.