Previous Day High Low Levels ms
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.25
- Atualizado: 15 abril 2025
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Níveis Máximos e Mínimos do Dia Anterior" para MT4.
- O indicador "Níveis Máximos e Mínimos do Dia Anterior" é um indicador auxiliar muito útil.
- Os níveis Máximos e Mínimos de ontem são muito importantes porque o preço frequentemente se recupera deles.
- Esses níveis podem ser considerados como Suporte e Resistência confiáveis - o preço os respeita muito.
- É um indicador útil para traders intradiários que usam métodos de negociação de Reversão e scalping.
- Muito bom para combinar com a Ação de Preço também.
- Com alertas integrados para celular e PC.
Este é um produto original que é oferecido apenas neste site MQL5.