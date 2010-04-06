Three Black Crows pattern mf
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 7
Crypto_Forex-Indikator „3 Black Crows Muster“ für MT4 – ohne Neulackierung und ohne Verzögerung.
– Der Indikator „3 Black Crows Muster“ ist sehr leistungsstark für Price Action Trading.
– Der Indikator erkennt bärische „3 Black Crows“-Muster im Chart: Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).
– Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgeräte und E-Mail.
– Auch der bullische „3 White Soldiers Muster“-Indikator ist verfügbar (Link unten).
– Der Indikator „3 Black Crows Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.