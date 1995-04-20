RET System Channel
- Indikatoren
- Preston Hardesty
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
RET System™ Kanal-Indikator
-
Zweck: Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen.
-
Darstellung: Hüllkurvenbänder, die sich an die Preisvolatilität anpassen.
-
Verwendung: Identifizierung von überkauften/überverkauften Niveaus und Projektion von Reaktionszonen.
🔵 RET-System-Kanal
Stärken:
-
Erkennt abgehackte/bereichsbeschränkte Zonen
-
Bestätigt Handels-Setups
-
Identifiziert Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit (außerhalb der Bänder)
-
Dient als Gewinnziel-Tool
-
Definiert kurzfristige Währungspreisbereiche
Schwachstellen:
-
Neuberechnung (rückwirkend sieht sauberer aus)
-
Schlechte Zuverlässigkeit bei starken Trends
-
Unübersichtliche Ansicht auf niedrigeren Zeitskalen
✅ DO's - Beste Praktiken für die Verwendung des RET-Kanal-Indikators
-
Verwenden Sie ihn auf höheren Zeitebenen (H1-H4), um eine klarere Struktur und eine Bestätigung der Tendenz zu erhalten.
-
Warten Sie auf einen entgegengesetzten Kerzenschluss, bevor Sie reagieren - ein Kerzenschluss außerhalb des Kanals ist ein gutes Zeichen
-
Kombinieren Sie mit RET Bias- oder Exhaustion-Indikatoren für eine stärkere Bestätigung.
-
Ziehen Sie den Kontext aus der Kanalneigung - steigend = bullische Stärke, fallend = bärischer Druck.
-
Verwenden Sie die Berührungen der Kanalkerzen als Zonen, nicht als Auslöser - bestätigen Sie sie durch die Preisbewegung oder die Ablehnung der Kerze.
-
Führen Sie Backtests unter verschiedenen Marktbedingungen durch, um den Rhythmus des Kanals zu verstehen (Trending vs. Range).
-
Halten Sie das Diagramm sauber - begrenzen Sie überlappende Indikatoren für mehr Klarheit.
-
Achten Sie auf den Zusammenfluss mit MA_1 / MA_2 - eine starke Übereinstimmung kennzeichnet oft Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
-
Sichern Sie zuerst Ihren Bias - der Channel bestätigt die Struktur, nicht das Gefühl.
-
Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen als Vorlage für schnelle Chart-Setups für verschiedene Paare.
❌ DON'Ts - Häufig zu vermeidende Fehler
-
Steigen Sie nicht in der Mitte des Kanals ein, sondern warten Sie auf eine Preisinteraktion in der Nähe der Grenzen oder der Extremwerte der Steigung.
-
Ignorieren Sie nicht den höheren Zeitrahmen - der Kanal kann Sie in eine Falle locken, wenn der Trendkontext nicht stimmt.
-
Stapeln Sie nicht zu viele Indikatoren - die Klarheit sinkt, das Vertrauen folgt.
-
Optimieren Sie die Parameter nicht zu sehr - behalten Sie die Standard-RET-Werte bei; sie sind auf Genauigkeit abgestimmt.
-
Behandeln Sie den Channel nicht als Signalgenerator - er ist eine Karte, kein Trigger.
-
Vergessen Sie nicht den Sitzungskontext - Volatilitätsverschiebungen (London/NY) verändern das Verhalten des Channels.
-
Handeln Sie nicht bei jeder Berührung - suchen Sie nach Erschöpfung oder Bestätigung durch Ihr RET-Paket.
-
Ignorieren Sie Volumen-/Volatilitätsverschiebungen nicht - die Komprimierung des Channels signalisiert oft eine bevorstehende Expansion.
-
Erwarten Sie keine Perfektion - der Channel zeigt Struktur, nicht Gewissheit.