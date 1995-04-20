RET System Channel


RET System™ Kanal-Indikator
1 von 10 Indikatoren, die im RET System verwendet werden, um eine Umkehrung zu antizipieren

  • Zweck: Dynamische Unterstützungs-/Widerstandszonen.

  • Darstellung: Hüllkurvenbänder, die sich an die Preisvolatilität anpassen.

  • Verwendung: Identifizierung von überkauften/überverkauften Niveaus und Projektion von Reaktionszonen.


🔵 RET-System-Kanal

Stärken:

  • Erkennt abgehackte/bereichsbeschränkte Zonen

  • Bestätigt Handels-Setups

  • Identifiziert Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit (außerhalb der Bänder)

  • Dient als Gewinnziel-Tool

  • Definiert kurzfristige Währungspreisbereiche

Schwachstellen:

  • Neuberechnung (rückwirkend sieht sauberer aus)

  • Schlechte Zuverlässigkeit bei starken Trends

  • Unübersichtliche Ansicht auf niedrigeren Zeitskalen


DO's - Beste Praktiken für die Verwendung des RET-Kanal-Indikators

  1. Verwenden Sie ihn auf höheren Zeitebenen (H1-H4), um eine klarere Struktur und eine Bestätigung der Tendenz zu erhalten.

  2. Warten Sie auf einen entgegengesetzten Kerzenschluss, bevor Sie reagieren - ein Kerzenschluss außerhalb des Kanals ist ein gutes Zeichen

  3. Kombinieren Sie mit RET Bias- oder Exhaustion-Indikatoren für eine stärkere Bestätigung.

  4. Ziehen Sie den Kontext aus der Kanalneigung - steigend = bullische Stärke, fallend = bärischer Druck.

  5. Verwenden Sie die Berührungen der Kanalkerzen als Zonen, nicht als Auslöser - bestätigen Sie sie durch die Preisbewegung oder die Ablehnung der Kerze.

  6. Führen Sie Backtests unter verschiedenen Marktbedingungen durch, um den Rhythmus des Kanals zu verstehen (Trending vs. Range).

  7. Halten Sie das Diagramm sauber - begrenzen Sie überlappende Indikatoren für mehr Klarheit.

  8. Achten Sie auf den Zusammenfluss mit MA_1 / MA_2 - eine starke Übereinstimmung kennzeichnet oft Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit.

  9. Sichern Sie zuerst Ihren Bias - der Channel bestätigt die Struktur, nicht das Gefühl.

  10. Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen als Vorlage für schnelle Chart-Setups für verschiedene Paare.


DON'Ts - Häufig zu vermeidende Fehler

  1. Steigen Sie nicht in der Mitte des Kanals ein, sondern warten Sie auf eine Preisinteraktion in der Nähe der Grenzen oder der Extremwerte der Steigung.

  2. Ignorieren Sie nicht den höheren Zeitrahmen - der Kanal kann Sie in eine Falle locken, wenn der Trendkontext nicht stimmt.

  3. Stapeln Sie nicht zu viele Indikatoren - die Klarheit sinkt, das Vertrauen folgt.

  4. Optimieren Sie die Parameter nicht zu sehr - behalten Sie die Standard-RET-Werte bei; sie sind auf Genauigkeit abgestimmt.

  5. Behandeln Sie den Channel nicht als Signalgenerator - er ist eine Karte, kein Trigger.

  6. Vergessen Sie nicht den Sitzungskontext - Volatilitätsverschiebungen (London/NY) verändern das Verhalten des Channels.

  7. Handeln Sie nicht bei jeder Berührung - suchen Sie nach Erschöpfung oder Bestätigung durch Ihr RET-Paket.

  8. Ignorieren Sie Volumen-/Volatilitätsverschiebungen nicht - die Komprimierung des Channels signalisiert oft eine bevorstehende Expansion.

  9. Erwarten Sie keine Perfektion - der Channel zeigt Struktur, nicht Gewissheit.








