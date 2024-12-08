CyNeron MT4
- Experten
- Svetlana Pawlowna Grosshans
- Version: 2.70
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation
CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert,
indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarbeitet werden.
Mit modernster KI-gesteuerter neuronaler Netzwerktechnologie bewertet er Preisdaten und technische Indikatoren,
um hochpräzise Vorhersagen von Marktbewegungen zu liefern, was präzises und strategisches Trading ermöglicht.
Diese KI-gesteuerte Technologie hebt CyNeron hervor, indem sie sich dynamisch in Echtzeit
an die sich verändernden Marktbedingungen anpasst und Händlern Einblicke bietet, die zuvor unerreichbar waren.
|Symbol
|XAUUSD (GOLD)
|Zeitrahmen
|M15 oder M30
|Kapital
|min. $100
|Broker
|Jeder Broker
|Kontotyp
|Jeder, niedriger Spread bevorzugt
|Hebel
|ab 1:20
|VPS
|Empfohlen, aber nicht obligatorisch, auch MQL VPS
Die Kraft hinter CyNeron
KI-gestützte Snapshot-Analyse
CyNeron erfasst und verarbeitet Momentaufnahmen von Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher
neuronaler Netzwerke, um Preise und Indikatoren zu bewerten. Das Ergebnis sind präzise
Prognosen von Marktbewegungen, die präzise Handelsentscheidungen ermöglichen.
CyNeron nutzt Transformer-Modelle, um Marktsentiment und technische
Analysen zu integrieren und ein tiefes Verständnis dafür zu bieten, wie makroökonomische Faktoren die Handelsbedingungen beeinflussen.
Generative Adversarial Networks (GANs)
Für erhöhte Widerstandsfähigkeit testet CyNeron seine Strategien gegen simulierte extreme
Marktbedingungen, um auch in unvorhergesehenen Szenarien eine robuste Performance zu gewährleisten.
Adaptiver Multi-Strategie-Rahmen
Nutzen Sie Breakout-, Retracement- und Trendfolgestrategien, um von vielfältigen Handelsmöglichkeiten zu profitieren.
Hochentwickelte Prognosemodelle
Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und quantitativer Analyse prognostiziert CyNeron
Markttrends mit außergewöhnlicher Klarheit und ist sowohl für kurzfristige als auch langfristige Strategien ideal.
Vielseitigkeit in unterschiedlichen Marktbedingungen
Ob der Markt trendet, konsolidiert oder Breakouts erlebt, CyNeron passt seine Strategien
dynamisch an, um die Leistung zu maximieren und gleichzeitig strenge Risikokontrollen einzuhalten.
Umfassendes Risikomanagement
Feste Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Aufträge. Trailing Stops zur Gewinnsicherung.
Keine Verwendung von risikoreichen Methoden wie Martingale oder Grid-Handel.
Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz
Der EA skaliert die Handelsfrequenz intelligent basierend auf der Volatilität, um in aktiven Märkten optimal
zu agieren und in ruhigeren Phasen mit Vorsicht zu handeln.
Erweiterte Backtests und Leistung
CyNeron wurde umfassend getestet und zeigt konsistente
Profitabilität in verschiedenen Marktszenarien mit kontrollierten Drawdowns.
Die Standardeinstellungen von CyNeron sind für eine einfache Nutzung optimiert, sodass es auch für Anfänger zugänglich ist.
Für erfahrene Händler gibt es jedoch die Möglichkeit, Einstellungen wie Handelsfrequenz und Risikoniveaus individuell anzupassen.
Ein umfassendes Benutzerhandbuch und ein engagiertes Support-Team sorgen dafür, dass Sie das volle Potenzial von CyNeron
mit minimalem Aufwand ausschöpfen können.
CyNeron ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein vertrauenswürdiger Partner im Goldhandel.
Egal, ob Sie erfahren oder neu im algorithmischen Handel sind, CyNeron bietet eine maßgeschneiderte,
flexible Lösung, die Präzision mit langfristigem Kapitalschutz kombiniert. Durch die Integration modernster
Analysen und bewährter Strategien stellt CyNeron sicher, dass Sie profitable Gelegenheiten nutzen können
und dabei die Komplexitäten des Goldmarktes meistern.
und erschließen Sie ein neues Niveau an Präzision, Sicherheit und Effizienz im Goldhandel.
