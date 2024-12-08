CyNeron MT4

2.5

CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation

Handbuch & Set-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set Files zu erhalten

Preis: Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare

Verfügbare Exemplare: 5

KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit

CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert,
indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarbeitet werden.
Mit modernster KI-gesteuerter neuronaler Netzwerktechnologie bewertet er Preisdaten und technische Indikatoren,
um hochpräzise Vorhersagen von Marktbewegungen zu liefern, was präzises und strategisches Trading ermöglicht.

Diese KI-gesteuerte Technologie hebt CyNeron hervor, indem sie sich dynamisch in Echtzeit
an die sich verändernden Marktbedingungen anpasst und Händlern Einblicke bietet, die zuvor unerreichbar waren.


Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen M15 oder M30
 
Kapital min. $100
Broker Jeder Broker
Kontotyp Jeder, niedriger Spread bevorzugt
Hebel ab 1:20
VPS Empfohlen, aber nicht obligatorisch, auch MQL VPS


Die Kraft hinter CyNeron

KI-gestützte Snapshot-Analyse
CyNeron erfasst und verarbeitet Momentaufnahmen von Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher
neuronaler Netzwerke, um Preise und Indikatoren zu bewerten. Das Ergebnis sind präzise
Prognosen von Marktbewegungen, die präzise Handelsentscheidungen ermöglichen.

Transformer-Neuronale Netzwerke

CyNeron nutzt Transformer-Modelle, um Marktsentiment und technische
Analysen zu integrieren und ein tiefes Verständnis dafür zu bieten, wie makroökonomische Faktoren die Handelsbedingungen beeinflussen.

Generative Adversarial Networks (GANs)
Für erhöhte Widerstandsfähigkeit testet CyNeron seine Strategien gegen simulierte extreme
Marktbedingungen, um auch in unvorhergesehenen Szenarien eine robuste Performance zu gewährleisten.

Adaptiver Multi-Strategie-Rahmen
Nutzen Sie Breakout-, Retracement- und Trendfolgestrategien, um von vielfältigen Handelsmöglichkeiten zu profitieren.

Hochentwickelte Prognosemodelle
Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und quantitativer Analyse prognostiziert CyNeron
Markttrends mit außergewöhnlicher Klarheit und ist sowohl für kurzfristige als auch langfristige Strategien ideal.

Vielseitigkeit in unterschiedlichen Marktbedingungen
Ob der Markt trendet, konsolidiert oder Breakouts erlebt, CyNeron passt seine Strategien
dynamisch an, um die Leistung zu maximieren und gleichzeitig strenge Risikokontrollen einzuhalten.

Umfassendes Risikomanagement
Feste Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Aufträge. Trailing Stops zur Gewinnsicherung.
Keine Verwendung von risikoreichen Methoden wie Martingale oder Grid-Handel.

Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz
Der EA skaliert die Handelsfrequenz intelligent basierend auf der Volatilität, um in aktiven Märkten optimal
zu agieren und in ruhigeren Phasen mit Vorsicht zu handeln.

Erweiterte Backtests und Leistung
CyNeron wurde umfassend getestet und zeigt konsistente
Profitabilität in verschiedenen Marktszenarien mit kontrollierten Drawdowns.

Benutzerfreundlich und anpassbar

Die Standardeinstellungen von CyNeron sind für eine einfache Nutzung optimiert, sodass es auch für Anfänger zugänglich ist.
Für erfahrene Händler gibt es jedoch die Möglichkeit, Einstellungen wie Handelsfrequenz und Risikoniveaus individuell anzupassen.
Ein umfassendes Benutzerhandbuch und ein engagiertes Support-Team sorgen dafür, dass Sie das volle Potenzial von CyNeron
mit minimalem Aufwand ausschöpfen können.

CyNeron ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein vertrauenswürdiger Partner im Goldhandel.
Egal, ob Sie erfahren oder neu im algorithmischen Handel sind, CyNeron bietet eine maßgeschneiderte,
flexible Lösung, die Präzision mit langfristigem Kapitalschutz kombiniert. Durch die Integration modernster
Analysen und bewährter Strategien stellt CyNeron sicher, dass Sie profitable Gelegenheiten nutzen können
und dabei die Komplexitäten des Goldmarktes meistern.

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Handelsreise, indem Sie CyNeron in Ihr Portfolio aufnehmen,
und erschließen Sie ein neues Niveau an Präzision, Sicherheit und Effizienz im Goldhandel.




Bewertungen 4
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

PowerEA1
Hasan Abdulhussein
Experten
Der Expert Advisor eröffnet täglich Trades mit bestimmten Losgrößen, die auf komplexer Mathematik basieren. Er lässt sich nicht auf riskantes Verhalten ein, verwendet keine Martingale, keinen Durchschnitt und kein Hedging. Die Ergebnisse des Expert Advisors zeigen sich erst nach einem langen Zeitraum von mehr als 3 Monaten, und er vervielfacht das Kapital jährlich um ein Vielfaches. Er kann innerhalb von zwei oder drei Jahren $1.000 auf $100.000 oder mehr vervielfachen. Sie können seine Leistung
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Stunde! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. Bei der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und öffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung
Two Candle Smart
Sumini
Experten
Die Vorteile von EA TWO CANDLE SMART sind: Er ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit (4-stufig), stop loss (3-stufig), Gewinnziel pro Tag, und viele mehr. Eröffnungsauftrag BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Offener Auftrag VERKAUFEN = Wenn iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> kann auf Forward Test funktionieren. lockprofit=2;//Minimalgewinn im Geld Schritt_LockProfit_im_Geld=25; Stoploss_in_
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Einige Merkmale: - Swing oder ZigZag oder Sideway Handel - Keine News-Filter zu hohen Einfluss Nachrichten, es wird mit Martingale mit Position Prozent von Lot-Größe Starter, erhöhen / verringern über die Höhe der Position auf dem Chart streichen. - Sie können es auf Sideway-Chart im aktuellen Zeitrahmen oder H4-D1 Zeitrahmen laufen. - Wenn Chart hat Trend don't worry mit Ihrem kleinen Losgröße Starter und frequncy und Ihre Finanzierung. -
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Experten
Der Experte handelt bei der Markteröffnung nach dem Wochenende und konzentriert sich dabei auf die Kurslücke (GAP). Es stehen verschiedene Einstellungssets bereit (Handel gegen oder in Richtung des GAPs). Gleichzeitig sind verschiedene Optionen in den Experteneinstellungen verfügbar, die es Ihnen ermöglichen, Ihre eigenen einzigartigen Sets zu erstellen. >>>Chat<<< Währungspaare, für die die Sets entwickelt wurden: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY,
Destiny Master
Victor Adhitya
Experten
Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand, Diese EA-Design, um Ihr RISIKO PRO HANDEL zu kontrollieren, so dass auch Sie mit dem Martingal-System können Sie Ihre Drawdown kontrollieren. Jedes Scheitern Ihres Eintrags wird teilweise Absicherung mit diesem ea, so dass die schwimmenden Verlust zu reduzieren und die Drawdown kontrolliert werden kann. Sie brauchen Broker mit dieser Anforderung spesification: - Hedging-Konto (verwenden Sie kein Netting-Konto) - Große Hebelwirkung - KEIN SWAP - KEINE KOMMISSI
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Experten
Ultimativer trendgesteuerter Expert Advisor: Präzisionshandel mit dynamischem Hedging Verbessern Sie Ihr Handelsspiel mit unserem hochmodernen MQL4-Handelsalgorithmus, der auf Präzision und Anpassungsfähigkeit ausgelegt ist. Dieser Algorithmus integriert fortschrittliche technische Analysetools und eine flexible Hedging-Strategie, die Ihnen hilft, Ihr Handelspotenzial zu maximieren, unabhängig von den Marktbedingungen. Hauptmerkmale: Adaptive Trend-Erkennung : Bleiben Sie am Puls des Marktes, in
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Experten
Pegasus Pro arbeitet auf der Grundlage von HFT (Hochfrequenzhandel) Algorithmus, aber es ist so empfindlich, es ist 100% automatisch, Pegasus Pro ist in der Lage, jede unterschiedliche Situation zu skalpieren, Bitte versuchen Sie Backtest mit dem niedrigsten Spread: ( MAX 5 für Majur Währung ) Da die ECN-Konten Typen haben sehr niedrige Spreads, Maximale Ms für VPS: 5, vergessen Sie nicht, diese Ms Ihr Broker-Server-Adresse muss in den gleichen Ort mit Ihrem VPS-Adresse sein Live-Signal, https:
Kovner System
Burcak Sengezer
Experten
Kovner System EA ist ein professioneller und automatisierter Scalper. Einfach zu bedienen, bewährte Strategie und nur auf EURCHF konzentriert. Dieser EA verwendet einige berechnete Preisaktionen mit 7 Indikatoren Bestätigungen. Der EA stellt alles automatisch ein. Vorteile KEIN Grid, KEIN Martingale, KEIN Averaging und keine Strategien mit hohem Risiko. Der EA verwendet immer Stop Loss und Trailing. Dropdown-Stil Money Management kann leicht eingestellt werden. Außerdem ist eine feste Losgröße
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen, der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen. Wenn ein Geschäft aktiviert wird, werden der Take Profit und der Stop Loss gesetzt. Wenn sich das Geschäft mit dem Gewinn bewegt, bewegt sich das andere schwebende Geschäft mit dem Preis Bis es mit einem Gewinn oder Verlust schließt und wieder auf die gleiche Weise arbeitet Es gibt keine Komplikationen oder Indikatoren in dem Experten Der Experte ist sehr einfach in seiner Arbeit Arbeit auf den fünf
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts Berechnen der Anzahl der Punkte aus dem aktuellen Preis und dem Index Eintritt in einen Gewinn Deal 5 Pips Wenn sich der Trend mit einem neuen Signal umkehrt, geht er in einen Handel mit dem Trend mit der Eröffnung der Konsolidierung Geschäfte mit der gleichen Größe des ursprünglichen Los Mit der Schließung der alle zusammen auf einen Gewinn von 5 Punkten Kühlung befasst sich mit der gleichen Größe der Basis-Lot
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Experten
Wichtiger Hinweis: Der Fire Wave Expert Advisor ist speziell dafür entwickelt, auf dem Währungspaar GBP/USD im 5-Minuten-Zeitrahmen zu arbeiten. Die Verwendung des EA in höheren Zeitrahmen (wie H1 oder höher) erhöht das Risiko erheblich und kann zu größeren als erwarteten Drawdowns führen. Dies liegt an den einzigartigen Berechnungen der Strategie, die für den 5-Minuten-Chart optimiert sind. Wenn Sie jedoch geringeres Risiko mit niedrigeren Renditen bevorzugen, kann der EA auch auf dem EUR/USD-P
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Experten
Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerken. Hauptmerkmale des EA Nach dem Training merkt sich der EA die Muster der einzelnen Währungspaare . Daher ist ein erneutes Training des Währungspaares nicht erforderlich, wenn ein Währungspaar gewechselt wird. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden in den Eingaben festgelegt. Handel mit mehreren Währungen . Überwachung meiner Konten: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Vorbereitung auf den Handel und T
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Experten
Hallo der Experte arbeitet in Oszillationsbereichen Der Anfang ist die Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften Wenn ein Geschäft mit Gewinn geschlossen wird werden zwei weitere Geschäfte eröffnet Mit einer Differenz in der Kontraktgröße Wenn er weiterhin nur in eine Richtung arbeitet Eröffnet weiterhin Geschäfte mit dem Trend in der gleichen Größe wie der erste Kontrakt Und eröffnet Geschäfte gegen den Trend Mit einem Vielfachen der Kontraktgröße Wenn sich der Trend umkehrt Schließt die Gewin
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Experten
1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
Ensac
Vladislav Filippov
Experten
ENSAC ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der auf einer Scalping-Strategie basiert, bei der ein Geschäft geschlossen wird, während ein kleiner, aber ausreichender Profitabilitätsindikator erreicht wird, der es dem Benutzer ermöglicht, den Verlust von Mitteln aus der Eröffnung von Verlustgeschäften zu minimieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert für den normalen Betrieb keinen bestimmten Kontotyp. Der Mechanismus des Expert Advisors ist so konzipiert, dass vor der Eröffn
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Experten
Dieser EA kann auf allen Währungspaaren laufen empfohlen EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Zeitrahmen 30 Minuten (M30) Der große Vorteil dieses EAs ist, dass Sie mit einer Mindesteinlage von $1000 in den Handel einsteigen können und dass der Roboter Ihre manuellen Transaktionen auf EURUSD unterstützen kann. KONTO-HEBELWIRKUNG: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% oder weniger KONTOTYP: Echtes Konto KONTO-MODUS: Absicherungskonto Take Profit: Automatisch Stop Loss: Automatisch LOS-Größe: Manuelle erste Ord
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experten
Imperium-Muster EA VERWENDET ES NUR MIT DEN SET-DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---er hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis bekommen ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynamischen Ausstieg schließen kann. Diese Funk
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Experten
Evoque Global - Zuverlässiges automatisiertes Hedging Der Preis steigt mit jedem einzelnen Kauf um $100, also kommen Sie nicht zu spät. Evoque Global bietet eine freihändige, adaptive Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, konstante Gewinne bei kontrolliertem Risiko zu erzielen. Mithilfe eines intelligenten Hedging-Ansatzes werden Trades ausgeglichen, um Drawdowns zu reduzieren und ein gleichmäßiges Aktienwachstum zu maximieren. Dieser fachkundige Berater arbeitet nahtlos unter allen Marktbed
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Experten
CHF Portal ist speziell für den Handel mit USDCHF konzipiert. Handelskonzept Das Betriebskonzept von CHF Portal basiert auf einem Algorithmus, der versucht, den Trend zu bestimmen. Genauer gesagt, arbeitet CHF Portal mit einer eigenen Berechnungslogik, die auf der historischen Volatilität und der Preisbewegung basiert. Es versucht, das Top oder Bottom in einem Trend herauszufinden und dementsprechend eine Short- oder Long-Position zu eröffnen. Erwarten Sie nicht, dass CHF Portal in der Lage ist
EA Semi Auto Trade
Santi Dankamjad
Experten
Semi-Automatic Trading EA Beschreibung Dieser EA ist für den halbautomatischen Handel konzipiert und erfordert vom Benutzer ein gutes Verständnis der folgenden Funktionen: Automatischer Handel mit 3 MAs : Der EA analysiert und handelt auf der Grundlage von Signalen, die von drei gleitenden Durchschnitten (MA) erzeugt werden. Der Benutzer muss die MA-Einstellungen entsprechend seiner Strategie konfigurieren. Zeichnen von Trendlinien : Benutzer können Trendlinien auf der Handelsplattform zeichnen,
Auswahl:
Vasyl Daki
456
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1553
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
