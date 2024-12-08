CyNeron MT4

2.5

CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu

Kılavuz ve ayar dosyaları: Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın

Fiyat: Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar

Mevcut kopyalar: 5

Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk

CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir,
piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek.
Yapay zeka destekli gelişmiş sinir ağlarını kullanarak fiyat verilerini ve teknik göstergeleri değerlendirir,
piyasa hareketlerinin son derece doğru tahminlerini sağlar ve hassas ve stratejik ticaret kararlarını mümkün kılar.

Bu yapay zeka destekli teknoloji, CyNeron'u diğerlerinden ayırır ve gerçek zamanlı olarak değişen piyasa
dinamiklerine dinamik olarak uyum sağlar, traderlara daha önce erişilemeyen bilgiler sunar.


Sembol XAUUSD (ALTIN)
Zaman Dilimi M15 veya M30
 
Sermaye min. $100
Broker herhangi bir broker
Hesap Türü herhangi bir hesap, düşük spread tercih edilir
Kaldıraç 1:20'den itibaren
VPS tercih edilir ancak zorunlu değildir, ayrıca MQL VPS kullanılabilir


CyNeron'un Gücünün Merkezi

Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz
CyNeron, piyasa koşullarının anlık görüntülerini yakalar ve işler,
ileri düzey sinir ağlarını kullanarak fiyatları ve göstergeleri değerlendirir.
Bu, piyasa hareketlerinin doğru tahminlerini sağlar ve
hassas ticaret kararlarını mümkün kılar.

Transformer Sinir Ağları

CyNeron, piyasa duyarlılığını ve teknik analizi entegre etmek için Transformer modellerini kullanır,
makroekonomik faktörlerin ticaret koşullarını nasıl etkilediğini derinlemesine anlamayı sağlar.

Generative Adversarial Networks (GANs)
Dayanıklılığı artırmak için CyNeron, stratejilerini simüle edilmiş ekstrem
piyasa koşullarında test eder ve beklenmedik durumlarda bile sağlam performans sağlar.

Uyarlanabilir Çoklu Strateji Çerçevesi
Farklı ticaret fırsatlarından yararlanmak için breakout, geri çekilme ve trend takip stratejileri uygular.

Gelişmiş Tahmin Modelleme
Yapay zeka ve nicel analiz kombinasyonundan yararlanarak,
CyNeron, piyasa eğilimlerini olağanüstü bir netlikle tahmin eder,
hem kısa vadeli hem de uzun vadeli stratejiler için idealdir.

Farklı Piyasa Koşullarına Karşı Esneklik
Piyasa trend gösteriyorsa, konsolidasyonda ise veya breakout yaşıyorsa,
CyNeron, stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak
katı risk kontrolünü korurken performansı maksimize eder.

Kapsamlı Risk Yönetimi
Sabit Stop-Loss (SL) ve Take-Profit (TP) emirleri.
Karları güvence altına almak için izleyen stop emirleri.
Martingale veya Grid ticareti gibi yüksek riskli yöntemler kullanılmaz.

Dinamik Ticaret Frekansı Ayarı
EA, oynaklığa bağlı olarak ticaret sıklığını akıllıca ayarlar,
aktif piyasalarda optimum katılım sağlar ve
daha sessiz dönemlerde dikkatli hassasiyet sağlar.

Gelişmiş Backtesting ve Performans
CyNeron, geniş kapsamlı testlerden geçmiş olup,
çeşitli piyasa senaryolarında tutarlı karlılık ve kontrollü drawdown göstermiştir.

Kullanıcı Dostu ve Özelleştirilebilir

CyNeron'un varsayılan ayarları, kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir ve bu da onu
başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için erişilebilir kılar. Ancak deneyimli traderlar,
ticaret sıklığı ve risk seviyeleri gibi ayarları ince ayar yapma seçeneğine sahiptir.
Kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu ve özel destek ekibi,
CyNeron'un potansiyelini minimum çabayla en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

CyNeron, yalnızca bir ticaret aracı değil, aynı zamanda altın ticaretinde güvenilir bir ortaktır. İster
tecrübeli bir algoritmik trader olun ister yeni başlayın, CyNeron, hassasiyeti uzun vadeli
sermaye korumasıyla birleştiren esnek ve kişiselleştirilmiş bir çözüm sunar.
Gelişmiş analizler ve kanıtlanmış stratejileri birleştirerek, CyNeron, karlı fırsatları yakalayabilmenizi
ve altın piyasasının karmaşıklıklarında gezinmenizi sağlar.

Ticaret yolculuğunuzda bir sonraki adımı atın ve CyNeron'u portföyünüze entegre ederek,
altın ticaretinde hassasiyet, güvenlik ve verimlilikte yeni bir seviyeye ulaşın.



İncelemeler 4
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Önerilen ürünler
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Uzman Danışmanlar
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H1 and H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1 and H4 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 20 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currenc
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
PowerEA1
Hasan Abdulhussein
Uzman Danışmanlar
The expert advisor opens daily trades with specific lot sizes based on complex mathematics. It does not engage in risky behavior, does not use martingale, does not average down, and does not hedge. The results of the expert advisor become apparent after a long period, more than 3 months, and it annually multiplies the capital several times. It can multiply $1,000 to $100,000 or more within two or three years. You can see its performance through backtesting. When you purchase the product, open th
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Uzman Danışmanlar
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Uzman Danışmanlar
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Lunexa MT4
Aren Davidian
Uzman Danışmanlar
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with o
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Uzman Danışmanlar
Önemli Bilgilendirme: Fire Wave Uzman Danışmanı (EA), GBP/USD paritesi için 5 dakikalık zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. EA'nın daha yüksek zaman dilimlerinde (H1 veya üzeri gibi) kullanılması riski önemli ölçüde artırır ve beklenenden daha yüksek geri çekilmelere yol açabilir. Bu, stratejinin 5 dakikalık grafik için optimize edilmiş benzersiz hesaplamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak, daha düşük getiri ile daha düşük risk tercih ediyorsanız, EA EUR/USD paritesinde de
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Uzman Danışmanlar
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
SureFire Revolution
Pui Yan Lam
Uzman Danışmanlar
Please do not trust any backtest result. Use a demo account to try it. SureFire is a well-known Martingale Hedging strategy in Forex trading.  No need to predict market direction.  This expert is not just an ordinary Sure Fire strategy, but reinvented the trade setup logic based on calculations.  Good money management is the critical factor to run this EA.  Highly aggressive in trading big market movement. Definitely the best tool in a volatile market.  LIVE TRADE signal is here:  https://www.
STfusionPROMT4
Alejandro Bordes De Santa Ana
Uzman Danışmanlar
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 4 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportunities and redu
Atmos
Aleksandr Valutsa
Uzman Danışmanlar
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Dynamics Pips Bot4
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Dynamic Pips: An Innovative Multi-Currency Bot for Automated Forex Trading Dynamic Pips is a high-tech tool for automated trading in the Forex market, designed for traders of all levels. This multi-currency robot, based on advanced algorithms for analyzing temporal information flows, offers unique opportunities to profit from currency fluctuations. Operating across any timeframe and with a variety of currency pairs, it becomes a reliable assistant in the trading world. Key Features and Advantage
Destiny Master
Victor Adhitya
Uzman Danışmanlar
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello The expert works in oscillation areas The beginning is opening two hedge deals When a deal is closed at a profit Two other deals are opened With a difference in the contract size If it continues to work in one direction only Continues to open deals with the trend with the same size as the first contract And opens deals against the trend With a contract size multiple When the trend reverses Closes the winning deals with the first losing deal And continues to do so until they are all closed
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Uzman Danışmanlar
Pegasus Pro works on based on HFT (high frequency trading) algorithm , but it’s so sensitive, it’s 100% automatic,Pegasus Pro is capable to scalp every different situation ,Please try Backtest with the lowest spread : ( MAX 5 for majur currency ) Because the ECN accounts Types have very low spreads , Maximum Ms for VPS: 5, do not forget to get this Ms your broker's server address must be in the same place with your VPS address Live signal,  https://www.mql5.com/en/signals/2256700?source=Site+S
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Uzman Danışmanlar
Axel Bot is a sophisticated trading algorithm designed to empower traders with advanced hedging strategies. By seamlessly integrating with major financial markets, Axel Bot allows users to execute trades algorithmically, minimizing risk and maximizing potential returns. The bot leverages real-time market data, advanced analytics, and predictive modeling to identify opportunities for hedging, enabling traders to protect their portfolios against unfavorable market movements. With its intuitive int
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Uzman Danışmanlar
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
FTC Neuro
Aliaksandr Ausiyevich
Uzman Danışmanlar
Yenilikçi ticaret çözümleri dünyasına hoş geldiniz! Güncel makroekonomik istatistikler ve modern sinir ağı hesaplamaları temelinde çalışan gelişmiş FTC Neuro ticaret danışmanımıza dikkatinizi çekiyoruz. Piyasa durumunu karmaşık algoritmalarla analiz ederek danışman, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak ekonomik bilgilerdeki gizli modelleri tanır. Ticarete girmek ve çıkmak için benzersiz noktalar sunarak size en profesyonel ticaret deneyimini sunar. Herkes, kaliteli ticaretin her zaman
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
Kovner System
Burcak Sengezer
Uzman Danışmanlar
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Gold ECN
Raphael Okonkwo
Uzman Danışmanlar
Gold ECN EA, piyasa belirsizliklerini analiz eden gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla tasarlanmıştır. Haber güncellemelerine uyum sağlayabilen ve piyasa değişiklikleri sabit kaldıkça dinamik olarak hareket edebilen makine öğrenimi sistemleriyle geliştirilmiştir. Öngörücü yapay zeka ile senkronize olarak, bir makine öğrenimi algoritması, belirli bir süre içinde piyasanın aşırı yüksek dip noktalarını, daha yüksek tepe noktalarını, daha düşük tepe noktalarını ve daha düşük dip noktalarını tespit
Effective Decision
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
The Effective Decision bot (for EURUSD) works on the Metatrader trading platform, which is widespread on the Forex market. The basis of the bot is a complex algorithm for controlling transactions. Many indicators are used as the main entry signal (Envelopes, ADX, Bands, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fractals, Momentum). Bot environment: Currency pair - EURUSD. TimeFrame - H1. The maximum spread is 20 pips. Required deposit - $10,000 (or equivalent). The maximum drawdown is 12%. Peculiari
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
ForexTrendex
Luciana Andrea Maggiori
Uzman Danışmanlar
Welcome. ForexTrendex is a scalping machine (trades quite often) that uses trendlines before it opens a real one in decent to perfect places. IMPORTANT:Due to huge amount of variables that are used in the code of the EA and the many drawings in the chart,the EA's code became very heavy ,resulting to a very very slow testing in ticks. Please,note   that testing in control points will not show the strength of the EA because the results will be wrong.In control points the actions are taken in ever
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Uzman Danışmanlar
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Uzman Danışmanlar
MagicSignals EA is a fully automated Expert Advisor . It uses smart algorithms to open any trade.Also this system come with very smart Money Management code and not like other Expert Advisor with this ea you will cant use fixed lot to trade. You must use the very smart Money Management system inside this ea to open any trade, you will need only to put your risk and the system will do all other job for you. And if you put zero in the risk setting the system will open the small lot that can make t
Reversal Overlap Bot mt4
Mikhail Pigolkin
Uzman Danışmanlar
Reversal Overlap Bot is an automated trading strategy. No technical indicators are used in the work. At the beginning of trading, the first order is placed in a certain direction (at your option). When you open a new candle, this order is closed if it is in profit. Otherwise, the next order opens in the opposite direction. Orders are closed when profit is reached. If there are unprofitable orders on the chart, the robot will close one of them. When closing loss-making orders, the profit covers t
Element 8
Vladimir Deryagin
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor works on the basis of a position reversal following the trend. The Expert Advisor settings are intuitive. You can use this Expert Advisor on any currency pair, having previously selected the settings using testing. Expert Advisor settings, description: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) - select the day of the week of trading, or the hour on this day, until which you can trade. Magic is a unique number of open trades. Volume - the trading volume
Nostradermus RegLin DEEP Time PRO
Victor Gauto
Uzman Danışmanlar
NosTraderMus_RegLin_PRO Doğrusal Regresyon, MTF filtreleri ve aktif pozisyon yönetimine sahip profesyonel EA (Expert Advisor) Öneri: testlere M5 (5 dakika) zaman diliminde başlayın. NosTraderMus_RegLin_PRO; nicel, disiplinli ve tekrarlanabilir bir yaklaşım arayan trader’lar için tasarlanmıştır. EA, doğrusal regresyon kanalı ile değer bölgelerini tespit eder ve yalnızca bağlam (RSI, DeMarker, çok zaman dilimli momentum, hacim ve spread) desteklediğinde işlem açar. Her pozisyonu aktif ve uyarlanab
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Yılın en büyük indirimi başladı – Black Friday kampanyamız resmen açıldı! Dynamic Pips EA’de %30 İNDİRİM – şimdi sadece 840 $ , üstelik 8 aktivasyon dahil . Üstelik hepsi bu kadar değil: • Henüz sahip değilsen, Boring Pips EA’nin (MT4 veya MT5 sürümü) ücretsiz bir kopyasını al. • Mevcut bir müşterisen ek %10 indirim kazan. Hemen harekete geç! Bu teklif yalnızca ilk 5 alıcı için geçerlidir veya Kasım ayı sonuna kadar devam eder; hangisi önce gelirse. Daha fazla bilgi almak veya k
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Anibus
Murodillo Eshkuvvatov
Uzman Danışmanlar
Only 5 copies at 350$- then  price to 600$ Introducing elite Anibus Expert Advisor for Meta Trader 4/5 Why this ea number one in market ? it can work in any pair / metal/ crypto specially design to work crypto currency BTCUSD Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution with powerful hedging strategy. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Pr
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Uzman Danışmanlar
BTCUSD GRID EA, ızgara ticaret stratejisini kullanmak için tasarlanmış otomatik bir programdır BTCUSD GRID EA, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için oldukça faydalıdır.   Kullanabileceğiniz başka türde ticaret botları olsa da, ızgara ticaret stratejisinin mantıksal doğası, kripto ızgara ticaret botlarının sorunsuz bir şekilde otomatik ticaret gerçekleştirmesini kolaylaştırır.   BTCUSD GRID EA, bir grid ticaret botunu denemek istiyorsanız kullanabileceğiniz en iyi platformdur.
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Uzman Danışmanlar
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Uzman Danışmanlar
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
EA (Uzman Danışman), piyasa New York seansı sırasında hareket etmeye başladığında (daha yüksek hacim) bir pozisyon açar. Bu şekilde, momentum hacim tarafından korunur ve yüksek bir olasılıkla hızlı bir şekilde Kar Al (Take Profit) seviyesine ulaşabiliriz. Sinyal (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 New York Seansı Sırasında Momentum Bazlı Giriş EA, düşük zaman dilimlerinde FVG'ler (Fair Value Gap) aracılığıyla gizli bir impuls tespit eder. Eğer impuls, New York seansı
Rockman
Jia Jie Tian
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
Yazarın diğer ürünleri
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.82 (17)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.34 (74)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.95 (20)
Uzman Danışmanlar
CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu Kılavuz ve ayar dosyaları : Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın Fiyat : Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar Mevcut kopyalar : 5 Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir, piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek. Yapay zeka destekli gelişmiş si
Filtrele:
Vasyl Daki
454
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1547
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
İncelemeye yanıt