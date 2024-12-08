CyNeron MT4

CyNeron: Trading di Precisione incontra l'Innovazione dell'IA

Manuale e file di configurazione: Contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione

Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di copie vendute

Copie disponibili: 5

Analisi istantanea guidata dall'IA: Una prima sul mercato

CyNeron è il primo EA sul mercato a integrare un'IA avanzata in un approccio rivoluzionario al trading,
catturando ed elaborando istantanee dettagliate delle condizioni di mercato.
Utilizzando reti neurali avanzate basate sull'IA, valuta i dati sui prezzi e gli indicatori tecnici per fornire
previsioni altamente accurate dei movimenti di mercato, consentendo decisioni di trading precise e strategiche.

Questa tecnologia guidata dall'IA distingue CyNeron, adattandosi dinamicamente in tempo reale alle dinamiche di mercato in evoluzione
e offrendo ai trader intuizioni precedentemente irraggiungibili.


Simbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe M15 o M30
 
Capitale min. $100
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi, preferibilmente con spread basso
Leva finanziaria da 1:20
VPS consigliato, ma non obbligatorio, anche VPS MQL


Il Cuore della Potenza di CyNeron

Analisi istantanea guidata dall'IA
CyNeron cattura ed elabora istantanee delle condizioni di mercato,
utilizzando reti neurali avanzate per valutare prezzi e indicatori.
Ciò consente previsioni accurate dei movimenti di mercato,
facilitando decisioni di trading precise.

Reti Neurali Transformer

CyNeron utilizza modelli Transformer per integrare il sentiment di mercato e l'analisi tecnica,
offrendo una comprensione approfondita di come i fattori macroeconomici influenzano le condizioni di trading.

Reti Generative Avversarie (GANs)
Per una maggiore resilienza, CyNeron testa le sue strategie in condizioni di mercato estreme simulate,
garantendo prestazioni robuste anche durante eventi imprevisti.

Struttura Multi-Strategia Adattiva
Utilizza strategie di breakout, ritracciamento e follow-trend per capitalizzare su diverse opportunità di trading.

Modellazione Predittiva Sofisticata
Combinando intelligenza artificiale e analisi quantitativa,
CyNeron prevede le tendenze di mercato con eccezionale chiarezza,
rendendolo ideale sia per strategie a breve che a lungo termine.

Versatilità in diverse condizioni di mercato
Che il mercato sia in tendenza, in consolidamento o in breakout,
CyNeron adatta dinamicamente le sue strategie per massimizzare le prestazioni
mantenendo un rigoroso controllo del rischio.

Gestione completa del rischio
Ordini Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP) fissi.
Trailing stop per bloccare i profitti.
Nessun utilizzo di metodi ad alto rischio come Martingale o trading a griglia.

Regolazione dinamica della frequenza di trading
L'EA regola intelligentemente la frequenza di trading in base alla volatilità,
assicurando un coinvolgimento ottimale durante i mercati attivi
e una precisione cauta durante i periodi più tranquilli.

Backtesting Avanzato e Prestazioni
CyNeron è stato sottoposto a test approfonditi, dimostrando una redditività costante
in diversi scenari di mercato con drawdown controllati.

Facile da Usare e Personalizzabile

Le impostazioni predefinite di CyNeron sono ottimizzate per facilità d'uso, rendendolo accessibile anche
ai principianti. Tuttavia, i trader esperti hanno la possibilità di regolare impostazioni come
la frequenza di trading e i livelli di rischio. Un manuale utente completo e un team di supporto dedicato
assicurano che tu possa massimizzare il potenziale di CyNeron con il minimo sforzo.

CyNeron non è solo uno strumento di trading, ma un partner affidabile nel trading dell'oro. Che tu
sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, CyNeron offre una soluzione flessibile e personalizzata che
combina precisione con protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi avanzate
e strategie comprovate, CyNeron garantisce che tu possa cogliere opportunità redditizie mentre navighi
nelle complessità del mercato dell'oro.

Fai il prossimo passo nel tuo percorso di trading integrando CyNeron nel tuo portafoglio
e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading dell'oro.



Argelio Alejandro
23
2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Risposta dello sviluppatore 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Risposta dello sviluppatore 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
