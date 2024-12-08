CyNeron MT4

CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial

Manual y archivos de configuración: Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración

Precio: El precio aumenta según el número de copias vendidas

Copias disponibles: 5

Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado

CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio,
capturando y procesando instantáneas detalladas de las condiciones del mercado.
Utilizando redes neuronales avanzadas impulsadas por IA, evalúa datos de precios e indicadores técnicos para proporcionar
predicciones altamente precisas sobre los movimientos del mercado, permitiendo tomar decisiones comerciales precisas y estratégicas.

Esta tecnología impulsada por IA distingue a CyNeron, adaptándose dinámicamente en tiempo real a las dinámicas del mercado en evolución
y brindando a los traders perspectivas que antes eran inalcanzables.


Símbolo XAUUSD (ORO)
Marco de tiempo M15 o M30
 
Capital mín. $100
Corredor cualquier corredor
Tipo de cuenta cualquiera, se prefiere spread bajo
Apalancamiento desde 1:20
VPS preferido, pero no obligatorio, también MQL VPS


El Núcleo del Poder de CyNeron

Análisis de Instantáneas impulsado por IA
CyNeron captura y procesa instantáneas de las condiciones del mercado, utilizando redes neuronales avanzadas
para evaluar precios e indicadores. Esto da como resultado predicciones precisas de los movimientos del mercado,
permitiendo tomar decisiones comerciales precisas.

Redes Neuronales de Transformadores

CyNeron utiliza modelos Transformer para integrar el sentimiento del mercado y el análisis técnico,
proporcionando una comprensión profunda de cómo los factores macroeconómicos influyen en las condiciones de comercio.

Redes Generativas Adversarias (GANs)
Para mejorar la resistencia, CyNeron pone a prueba sus estrategias bajo simulaciones de
condiciones extremas del mercado, asegurando un rendimiento robusto incluso durante eventos inesperados.

Marco de Estrategias Múltiples Adaptativas
Emplea estrategias de ruptura, retroceso y seguimiento de tendencias para capitalizar diversas oportunidades comerciales.

Modelado Predictivo Sofisticado
Aprovechando una combinación de inteligencia artificial y análisis cuantitativo,
CyNeron pronostica las tendencias del mercado con una claridad excepcional,
haciéndolo ideal para estrategias a corto y largo plazo.

Versatilidad en diversas condiciones de mercado
Ya sea que el mercado esté en tendencia, consolidándose o experimentando rupturas,
CyNeron ajusta dinámicamente sus estrategias para maximizar el rendimiento
mientras mantiene un control estricto del riesgo.

Gestión Integral de Riesgos
Órdenes de Stop-Loss (SL) y Take-Profit (TP) fijas.
Stops dinámicos para asegurar ganancias.
No utiliza métodos de alto riesgo como Martingala o trading en red.

Ajuste Dinámico de Frecuencia de Comercio
El EA ajusta inteligentemente la frecuencia de comercio según la volatilidad,
asegurando un compromiso óptimo durante mercados activos
y precisión cautelosa en períodos más tranquilos.

Pruebas Avanzadas y Rendimiento
CyNeron ha pasado pruebas extensivas, demostrando rentabilidad constante
en diversos escenarios del mercado con drawdowns controlados.

Fácil de Usar y Personalizable

Las configuraciones predeterminadas de CyNeron están optimizadas para facilidad de uso, lo que lo hace accesible incluso
para principiantes. Sin embargo, los traders experimentados tienen la opción de ajustar configuraciones como
la frecuencia de comercio y los niveles de riesgo. Un manual de usuario completo y un equipo de soporte dedicado
aseguran que pueda maximizar CyNeron’s potencial con el mínimo esfuerzo.

CyNeron no es solo una herramienta de comercio, sino un socio confiable en el comercio de oro. Ya sea que seas
experimentado o nuevo en el comercio algorítmico, CyNeron ofrece una solución flexible y personalizada que
combina precisión con protección de capital a largo plazo. Integrando análisis avanzados
y estrategias comprobadas, CyNeron asegura que puedas aprovechar oportunidades rentables mientras navegas
por las complejidades del mercado del oro.

Da el siguiente paso en tu viaje comercial integrando CyNeron en tu portafolio
y desbloquea un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficiencia en el comercio de o


Comentarios
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Vasyl Daki
455
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1553
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Respuesta del desarrollador Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Respuesta del desarrollador Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
Respuesta al comentario