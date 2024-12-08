CyNeron MT4
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA
Manual e arquivos de configuração: Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração
Preço: O preço aumenta com base no número de cópias vendidas
Cópias disponíveis: 5
O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação,
capturando e processando instantâneos detalhados das condições de mercado.
Utilizando redes neurais avançadas impulsionadas por IA, ele avalia dados de preços e indicadores técnicos para fornecer
previsões altamente precisas dos movimentos do mercado, permitindo decisões de negociação precisas e estratégicas.
Essa tecnologia impulsionada por IA distingue o CyNeron, adaptando-se dinamicamente em tempo real às dinâmicas de mercado em evolução
e fornecendo aos traders insights que antes eram inalcançáveis.
|Símbolo
|XAUUSD (OURO)
|Intervalo de tempo
|M15 ou M30
|Capital
|mín. $100
|Corretora
|qualquer corretora
|Tipo de conta
|qualquer, preferencialmente com spread baixo
|Alavancagem
|a partir de 1:20
|VPS
|preferido, mas não obrigatório, também VPS MQL
O Núcleo do Poder do CyNeron
Análise de Instantâneos com IA
O CyNeron captura e processa instantâneos das condições do mercado, utilizando redes neurais avançadas
para avaliar preços e indicadores. Isso resulta em previsões precisas dos movimentos do mercado,
permitindo decisões de negociação precisas.
O CyNeron utiliza modelos Transformer para integrar o sentimento do mercado e a análise técnica,
proporcionando uma compreensão profunda de como fatores macroeconômicos influenciam as condições de negociação.
Redes Adversárias Gerativas (GANs)
Para maior resiliência, o CyNeron testa suas estratégias em condições extremas simuladas de
mercado, garantindo desempenho robusto mesmo durante eventos inesperados.
Estrutura Adaptativa de Múltiplas Estratégias
Emprega estratégias de rompimento, retração e seguimento de tendências para capitalizar diversas oportunidades de negociação.
Modelagem Preditiva Sofisticada
Aproveitando uma combinação de inteligência artificial e análise quantitativa,
o CyNeron prevê tendências de mercado com clareza excepcional,
tornando-o ideal para estratégias de curto e longo prazo.
Versatilidade em Diversas Condições de Mercado
Se o mercado está em tendência, consolidando ou passando por rompimentos,
o CyNeron ajusta dinamicamente suas estratégias para maximizar o desempenho
enquanto mantém um controle rigoroso de riscos.
Gestão Abrangente de Riscos
Ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP). Stops móveis para garantir
lucros. Não utiliza métodos de alto risco como Martingale ou negociação em grade.
Ajuste Dinâmico da Frequência de Negociações
O EA ajusta inteligentemente a frequência de negociações com base na volatilidade,
garantindo um engajamento ideal durante mercados ativos
e precisão cautelosa em períodos mais tranquilos.
Testes Avançados e Desempenho
O CyNeron passou por testes extensivos, demonstrando rentabilidade consistente
em diversos cenários de mercado com drawdowns controlados.
As configurações padrão do CyNeron são otimizadas para facilitar o uso, tornando-o acessível mesmo
para iniciantes. No entanto, traders experientes têm a opção de ajustar configurações como
frequência de negociação e níveis de risco. Um manual abrangente do usuário e uma equipe de suporte dedicada
garantem que você possa maximizar o potencial do CyNeron com o mínimo de esforço.
O CyNeron não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável no comércio de ouro. Seja você
experiente ou novo na negociação algorítmica, o CyNeron oferece uma solução flexível e personalizada que
combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises avançadas
e estratégias comprovadas, o CyNeron garante que você possa aproveitar oportunidades lucrativas enquanto navega
nas complexidades do mercado de ouro.
e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência no comércio de ouro.
