CyNeron MT4

2.5

CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA

Manual e arquivos de configuração: Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração

Preço: O preço aumenta com base no número de cópias vendidas

Cópias disponíveis: 5

Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado

O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação,
capturando e processando instantâneos detalhados das condições de mercado.
Utilizando redes neurais avançadas impulsionadas por IA, ele avalia dados de preços e indicadores técnicos para fornecer
previsões altamente precisas dos movimentos do mercado, permitindo decisões de negociação precisas e estratégicas.

Essa tecnologia impulsionada por IA distingue o CyNeron, adaptando-se dinamicamente em tempo real às dinâmicas de mercado em evolução
e fornecendo aos traders insights que antes eram inalcançáveis.


Símbolo XAUUSD (OURO)
Intervalo de tempo M15 ou M30
 
Capital mín. $100
Corretora qualquer corretora
Tipo de conta qualquer, preferencialmente com spread baixo
Alavancagem a partir de 1:20
VPS preferido, mas não obrigatório, também VPS MQL


O Núcleo do Poder do CyNeron

Análise de Instantâneos com IA
O CyNeron captura e processa instantâneos das condições do mercado, utilizando redes neurais avançadas
para avaliar preços e indicadores. Isso resulta em previsões precisas dos movimentos do mercado,
permitindo decisões de negociação precisas.

Redes Neurais Transformer

O CyNeron utiliza modelos Transformer para integrar o sentimento do mercado e a análise técnica,
proporcionando uma compreensão profunda de como fatores macroeconômicos influenciam as condições de negociação.

Redes Adversárias Gerativas (GANs)
Para maior resiliência, o CyNeron testa suas estratégias em condições extremas simuladas de
mercado, garantindo desempenho robusto mesmo durante eventos inesperados.

Estrutura Adaptativa de Múltiplas Estratégias
Emprega estratégias de rompimento, retração e seguimento de tendências para capitalizar diversas oportunidades de negociação.

Modelagem Preditiva Sofisticada
Aproveitando uma combinação de inteligência artificial e análise quantitativa,
o CyNeron prevê tendências de mercado com clareza excepcional,
tornando-o ideal para estratégias de curto e longo prazo.

Versatilidade em Diversas Condições de Mercado
Se o mercado está em tendência, consolidando ou passando por rompimentos,
o CyNeron ajusta dinamicamente suas estratégias para maximizar o desempenho
enquanto mantém um controle rigoroso de riscos.

Gestão Abrangente de Riscos
Ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP). Stops móveis para garantir
lucros. Não utiliza métodos de alto risco como Martingale ou negociação em grade.

Ajuste Dinâmico da Frequência de Negociações
O EA ajusta inteligentemente a frequência de negociações com base na volatilidade,
garantindo um engajamento ideal durante mercados ativos
e precisão cautelosa em períodos mais tranquilos.

Testes Avançados e Desempenho
O CyNeron passou por testes extensivos, demonstrando rentabilidade consistente
em diversos cenários de mercado com drawdowns controlados.

Fácil de Usar e Personalizável

As configurações padrão do CyNeron são otimizadas para facilitar o uso, tornando-o acessível mesmo
para iniciantes. No entanto, traders experientes têm a opção de ajustar configurações como
frequência de negociação e níveis de risco. Um manual abrangente do usuário e uma equipe de suporte dedicada
garantem que você possa maximizar o potencial do CyNeron com o mínimo de esforço.

O CyNeron não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável no comércio de ouro. Seja você
experiente ou novo na negociação algorítmica, o CyNeron oferece uma solução flexível e personalizada que
combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises avançadas
e estratégias comprovadas, o CyNeron garante que você possa aproveitar oportunidades lucrativas enquanto navega
nas complexidades do mercado de ouro.

Dê o próximo passo em sua jornada de negociação integrando o CyNeron ao seu portfólio
e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência no comércio de ouro.



Comentários 4
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Vasyl Daki
456
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1553
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
Responder ao comentário