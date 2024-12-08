CyNeron MT4

2.5

CyNeron: 精密な取引とAIイノベーションの融合

マニュアルと設定ファイル: 購入後にお問い合わせいただければ、マニュアルと設定ファイルをお送りします

価格: 販売されたコピー数に応じて価格が上昇します

利用可能なコピー: 5

AI駆動のスナップショット分析：市場初

CyNeronは、市場で初めて高度なAIを革命的な取引アプローチに統合したEAであり、
市場状況の詳細なスナップショットをキャプチャして処理します。
最先端のAI対応ニューラルネットワークを利用して価格データと技術指標を評価し、
市場の動きを高精度に予測して、正確かつ戦略的な取引決定を可能にします。

このAI駆動技術はCyNeronを際立たせ、リアルタイムで進化する市場動向に動的に適応し、
これまで得られなかった洞察をトレーダーに提供します。


シンボル XAUUSD (ゴールド)
時間枠 M15またはM30
 
資本 最低 $100
ブローカー 任意のブローカー
口座タイプ 任意、スプレッドが低いものが推奨
レバレッジ 1:20以上
VPS 推奨されますが必須ではありません、MQL VPSも使用可能


CyNeronの力の核

AI駆動のスナップショット分析
CyNeronは市場状況のスナップショットをキャプチャし処理することで、
高度なニューラルネットワークを使用して価格と指標を評価します。
これにより市場の動きを正確に予測し、精密な取引決定を可能にします。

トランスフォーマーニューラルネットワーク

CyNeronは、トランスフォーマーモデルを使用して市場のセンチメントと技術的分析を統合し、
マクロ経済要因が取引条件に与える影響を深く理解します。

生成的敵対ネットワーク (GANs)
耐性を強化するために、CyNeronは極端な市場条件をシミュレーションし、
戦略をテストして、予期しない状況でも堅実なパフォーマンスを確保します。

適応型マルチストラテジーフレームワーク
ブレイクアウト、リトレースメント、トレンドフォロー戦略を活用して、多様な取引機会を活かします。

洗練された予測モデリング
人工知能と定量分析の融合を活用し、
市場動向を非常に明確に予測することで、
短期戦略にも長期戦略にも最適です。

多様な市場条件に対応する柔軟性
市場がトレンド中でも、統合中でも、またはブレイクアウト中でも、
CyNeronは動的に戦略を調整し、
厳格なリスク管理を維持しながらパフォーマンスを最大化します。

包括的なリスク管理
固定されたストップロス (SL) とテイクプロフィット (TP) オーダー。
利益を確保するためのトレーリングストップ。
マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク手法は使用しません。

動的な取引頻度調整
EAはボラティリティに基づいて取引頻度を知的に調整し、
アクティブな市場で最適な関与を確保し、
穏やかな時期には慎重な精度を維持します。

高度なバックテストとパフォーマンス
CyNeronは広範なテストを経て、
さまざまな市場シナリオで一貫した利益率を示し、
ドローダウンをコントロールしています。

使いやすさとカスタマイズ可能

CyNeronの デフォルト設定は使いやすさを重視して最適化されており、初心者でも
簡単に利用できます。ただし、経験豊富なトレーダーには、取引頻度やリスクレベルの調整など
設定を微調整するオプションがあります。包括的なユーザーマニュアルと専任サポートチームが
CyNeronの潜在能力を最小限の手間で最大化できるよう支援します。

CyNeronは単なる取引ツールではなく、信頼できる金取引のパートナーです。アルゴリズム取引に
慣れている方も初心者の方も、CyNeronは精度と長期的な資本保護を兼ね備えた、
柔軟でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。最先端の分析と実証済みの戦略を統合することで、
CyNeronは金市場の複雑さを乗り越えながら、利益を得る機会を確実に捉えることができます。

CyNeronをポートフォリオに統合することで取引の旅を次の段階に進め、
金取引における精度、安全性、効率性の新たなレベルを解放してください。



レビュー 4
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Vasyl Daki
456
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1553
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
開発者からの返信 Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
開発者からの返信 Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
レビューに返信