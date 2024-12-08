CyNeron MT4

2.5

CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта

Руководство и файлы настроек: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек

Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий

Доступные копии: 5

Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке

CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта
в революционный подход к торговле, захватывая и обрабатывая детальные снимки рыночных условий.
Используя современные нейронные сети на основе ИИ, он оценивает данные о ценах и технические индикаторы для предоставления
высокоточных прогнозов движения рынка, что позволяет принимать точные и стратегические торговые решения.

Эта технология на основе ИИ выделяет CyNeron, динамически адаптируясь в реальном времени к меняющейся рыночной
динамике и предоставляя трейдерам информацию, которая ранее была недоступна.


Символ XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм M15 или M30
 
Капитал мин. $100
Брокер любой брокер
Тип счета любой, предпочтительно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:20
VPS предпочтительно, но не обязательно, также MQL VPS


Сердце мощи CyNeron

Анализ мгновенных снимков на основе ИИ
CyNeron захватывает и обрабатывает снимки рыночных условий, используя передовые
нейронные сети для оценки цен и индикаторов. Это приводит к точным
прогнозам движения рынка, позволяя принимать точные торговые решения.

Трансформерные нейронные сети

CyNeron использует модели Transformer для интеграции рыночных настроений и технического
анализа, предоставляя глубокое понимание того, как макроэкономические факторы влияют на условия торговли.

Генеративно-состязательные сети (GANs)
Для повышения устойчивости CyNeron тестирует свои стратегии в условиях симуляции
экстремальных рыночных ситуаций, обеспечивая надежную производительность даже в непредвиденных обстоятельствах.

Адаптивная мультистратегическая структура
Применяет стратегии пробоя, отката и следования за трендом для получения выгоды от различных торговых возможностей.

Сложное предсказательное моделирование
Используя сочетание искусственного интеллекта и количественного анализа, CyNeron прогнозирует
рыночные тренды с исключительной ясностью, что делает его идеальным как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.

Универсальность в различных рыночных условиях
Независимо от того, находится ли рынок в тренде, консолидации или испытывает пробои, CyNeron динамически
адаптирует свои стратегии для максимальной эффективности при строгом контроле рисков.

Всеобъемлющее управление рисками
Фиксированные уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). Следящие стопы для фиксации
прибыли. Не используются методы с высоким уровнем риска, такие как Мартингейл или сеточная торговля.

Динамическая регулировка частоты сделок
EA интеллектуально регулирует частоту сделок на основе волатильности, обеспечивая оптимальное
участие в активных рынках и осторожную точность в более спокойных условиях.

Расширенное тестирование и производительность
CyNeron прошел обширное тестирование, демонстрируя стабильную
прибыльность в различных рыночных сценариях с контролируемыми просадками.

Простота использования и настройка

Настройки по умолчанию CyNeron оптимизированы для удобства использования, что делает его доступным даже
для новичков. Однако для опытных трейдеров есть возможность тонкой настройки параметров,
таких как частота сделок и уровни риска. Полное руководство пользователя и
команда поддержки помогут вам максимально раскрыть потенциал CyNeron с минимальными усилиями.

CyNeron – это не просто инструмент для торговли, но и надежный партнер в торговле золотом. Независимо от того,
являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, CyNeron предлагает
индивидуальное, гибкое решение, которое сочетает точность с долгосрочной защитой капитала. Интегрируя
передовой анализ и проверенные стратегии, CyNeron обеспечивает возможность извлечения
прибыли, преодолевая сложности рынка золота.

Сделайте следующий шаг в вашем торговом пути, добавив CyNeron в ваш портфель,
и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.



Отзывы 4
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Рекомендуем также
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
Эксперты
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H1 and H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1 and H4 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 20 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currenc
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Forex Workstation   – мощный и эффективный бот для торговли на рынке Форекс, разработанный для использования паттернов, уровней задержки цен, анализа волатильности и масштабирования рынка. Этот бот предлагает уникальные возможности для автоматизированной торговли и оптимизации стратегий на различных валютных парах. Давайте рассмотрим основные функции и настройки Forex Workstation: Основные функции: •   Мультивалютность: Forex Workstation поддерживает широкий спектр валютных пар, что позволяет ди
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Эксперты
Советник Meat EA - это полностью автоматическая, 24-х часовая торговая система, торгующая на основе анализа движения тренда на базе встроенного индикатора и трендовом индикаторе Moving Average, основана на системе скальпинга и хеджирования. Система оптимизирована для работы на паре EURUSD с таймфреймом M30, рекомендуется работать с ECN/STP-брокером с низким спредом, низкой комиссией и быстрым исполнением. Мониторинг сигналов Рабочая валютная пара/таймфрейм: EURUSD M30. Преимущества советник ник
Lunexa MT4
Aren Davidian
Эксперты
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with o
Smoothed Duster EA
John Wangombe
Эксперты
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Shooting Target
Chui Yu Lui
Эксперты
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
PowerEA1
Hasan Abdulhussein
Эксперты
The expert advisor opens daily trades with specific lot sizes based on complex mathematics. It does not engage in risky behavior, does not use martingale, does not average down, and does not hedge. The results of the expert advisor become apparent after a long period, more than 3 months, and it annually multiplies the capital several times. It can multiply $1,000 to $100,000 or more within two or three years. You can see its performance through backtesting. When you purchase the product, open th
Atmos
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Советник с атомным потенциалом с первых дней! Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Советник основан на теории хаоса - беспорядочном движении цены. В первой стратегии робот выявляет моменты, когда цена становится наиболее активной и открывает сетку отложенных ордеров по направлению цены. Во второй стратегии отложенные ордера выставля
Two Candle Smart
Sumini
Эксперты
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
Эксперты
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Some Features: - Swing or ZigZag or Sideway trading - No News filter to high impact news, It will dash with Martingale with Position Percent from Lot size starter,   Increase / Decrease via amount of position on chart. - You can run it on sideway chart at current timeframe or H4-D1 timeframe. - If chart has trend don't worry with your small lot size starter and frequncy and your funding. - You can always consult with me on how to use it via chat. Wa
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
Эксперты
Эксперт торгует при открытии рынка после выходных, ориентируясь на возникший разрыв цены (ГЭП). Готовы различные сеты настроек (торговля против или в сторону ГЭПа). При этом доступны разнообразные параметры в настройках эксперта, позволяющие создать свои уникальные сеты самостоятельно.   >>> Chat <<< Валютные пары для которых разработаны сеты: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY. С качать
Destiny Master
Victor Adhitya
Эксперты
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
Эксперты
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Эксперты
Pegasus Pro works on based on HFT (high frequency trading) algorithm , but it’s so sensitive, it’s 100% automatic,Pegasus Pro is capable to scalp every different situation ,Please try Backtest with the lowest spread : ( MAX 5 for majur currency ) Because the ECN accounts Types have very low spreads , Maximum Ms for VPS: 5, do not forget to get this Ms your broker's server address must be in the same place with your VPS address Live signal,  https://www.mql5.com/en/signals/2256700?source=Site+S
Kovner System
Burcak Sengezer
Эксперты
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Arman Flying EA R1
Samir Arman
Эксперты
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
Эксперты
Важное уведомление: Экспертный советник Fire Wave специально разработан для работы с парой GBP/USD на таймфрейме 5 минут. Использование советника на более высоких таймфреймах (например, H1 и выше) значительно увеличивает риск и может привести к более высоким просадкам, чем ожидалось. Это связано с уникальными расчетами стратегии, оптимизированными для 5-минутного графика. Тем не менее, если вы предпочитаете меньший риск с более низкими доходами, советник также можно использовать на паре EUR/USD,
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Эксперты
Представляем UniTradeXpert: Ваш конечный программный продукт для форекса! Откройте необыкновенные возможности UniTradeXpert, передового советника, тщательно созданного для улучшения вашего опыта торговли на форекс. Благодаря почти 7 годам комплексной поддержки анализа данных, этот советник предоставляет решающее преимущество в жестко конкурентном рынке с потрясающей точностью 99,9%. UniTradeXpert отличается в торговле осцилляциями в одномчасовом временном интервале валютной пары AUDCAD. Этот про
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
Эксперты
Представляю вашему вниманию советника на усовершенствованных нейронных сетях. Главные особенности советника Советник после обучения запоминает паттерны каждой валютной пары . Поэтому после смены валютной пары повторное обучение не требуется. Фиксированный уровень Take Profit и Stop Loss , которые задаются во входных параметрах. Мультивалютная торговля . ‌Мониторинг моих счетов: https://www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Подготовка к торговле и обучение Советник рекомендуется обучить. Для л
Hedging Forex TOP
Samir Arman
Эксперты
Hello The expert works in oscillation areas The beginning is opening two hedge deals When a deal is closed at a profit Two other deals are opened With a difference in the contract size If it continues to work in one direction only Continues to open deals with the trend with the same size as the first contract And opens deals against the trend With a contract size multiple When the trend reverses Closes the winning deals with the first losing deal And continues to do so until they are all closed
Intelligent trend
Yang Pei Qin
Эксперты
1.Determine the trend size based on the chart cycle.   An uptrend near the highest price in a period of time.   A trend down near the lowest price in a period of time. 2.   short-term trends.   Oversold and long;   Overbought, short. 3. Unwind positions based on overbought and oversold and profit points. real-time signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA Settings： You need to load EA into the currency pair to trade (M15 time range). The best performing symbol : E
Ensac
Vladislav Filippov
Эксперты
ENSAC - это полностью автоматизированный советник, построенный на стратегии скальпинга, подразумевающей закрытие сделки при достижении небольшого, но достаточного показателя прибыльности, что позволяет пользователю минимизировать утечку средств от открытия проигрышных сделок. Советник мультифункционален и не требует определенного типа счета для нормального функционирования. Механизм работы советника устроен так, что перед открытием сделки проходят моментальную имлицитную фильтрацию благодаря инд
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Эксперты
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Эксперты
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
Эксперты
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes wit
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Эксперты
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
CHF Portal
Ngo Yung Lau
Эксперты
CHF Portal предназначен специально для торговли на USDCHF. Торговая концепция Концепция работы CHF Portal основана на алгоритме, который пытается определить тренд. Если быть точнее, CHF Portal работает со своей собственной логикой вычислений в соответствии с исторической волатильностью и ценовым движением. Он пытается найти вершину или впадину тренда и соответственно открыть короткую или длинную позицию. Не ожидайте, что CHF Portal откроет сделку на самом высоком или самом низком уровне, поскол
EA Semi Auto Trade
Santi Dankamjad
Эксперты
Semi-Automatic Trading EA Description This EA is designed for semi-automatic trading, requiring the user to have a good understanding of the following functions: Automatic Trading with 3 MAs : The EA analyzes and trades based on signals generated by three Moving Averages (MA). Users must configure the MA settings according to their strategy. Drawing Trendlines : Users can draw trendlines on the trading platform to identify market trends. The EA will place trades when the price breaks through the
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD) . Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Эксперты
После покупки напишите мне, чтобы получить руководство в формате PDF и ссылку на подробное видео с объяснениями!!! Всегда запускайте EA с настройками!!! Скачать SETFILE и инструкцию здесь   Candle Power EA Стратегия акций на основе возврата к среднему для индекса S&P 500 Пять комбинированных стратегий в рамках портфельного подхода – разработаны для волатильных рыночных фаз, коррекций и в качестве потенциальной тактической защиты портфеля. _______________________________________________________
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Эксперты
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Эксперты
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Эксперты
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату , трейлинг-стоп , хеджирующий скальпер по золоту , низкорисковый EA для золота , MT4 Expert Advisor для торговли золотом . Рекомендуемые условия торговли • Символ: Gold (XAUUSD) • Таймфрейм: M1 (1 минута) • Минимальный стартовый капитал: от 300 € • Рекомендуемый старт
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Эксперты
GridSync Pro       это       сложный сетевой торговый советник       разработан для       МетаТрейдер 4       который сочетает в себе       полностью автоматизированное выполнение       с       Гибкость ручной торговли   . Это       интеллектуальная сеть EA       реализует       немартингейл, продвинутая стратегия сетки       с       точный контроль управления рисками   , включая       ежедневные цели по прибыли, лимиты убытков и скользящие стопы       для защиты капитала во время       нестабил
Другие продукты этого автора
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.38 (77)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
Фильтр:
Vasyl Daki
455
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1553
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
Ответ на отзыв