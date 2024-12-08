CyNeron MT4
- Эксперты
- Svetlana Pawlowna Grosshans
- Версия: 2.70
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 10
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта
Руководство и файлы настроек: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек
Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий
Доступные копии: 5
CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта
в революционный подход к торговле, захватывая и обрабатывая детальные снимки рыночных условий.
Используя современные нейронные сети на основе ИИ, он оценивает данные о ценах и технические индикаторы для предоставления
высокоточных прогнозов движения рынка, что позволяет принимать точные и стратегические торговые решения.
Эта технология на основе ИИ выделяет CyNeron, динамически адаптируясь в реальном времени к меняющейся рыночной
динамике и предоставляя трейдерам информацию, которая ранее была недоступна.
|Символ
|XAUUSD (GOLD)
|Таймфрейм
|M15 или M30
|Капитал
|мин. $100
|Брокер
|любой брокер
|Тип счета
|любой, предпочтительно с низким спредом
|Кредитное плечо
|от 1:20
|VPS
|предпочтительно, но не обязательно, также MQL VPS
Сердце мощи CyNeron
Анализ мгновенных снимков на основе ИИ
CyNeron захватывает и обрабатывает снимки рыночных условий, используя передовые
нейронные сети для оценки цен и индикаторов. Это приводит к точным
прогнозам движения рынка, позволяя принимать точные торговые решения.
CyNeron использует модели Transformer для интеграции рыночных настроений и технического
анализа, предоставляя глубокое понимание того, как макроэкономические факторы влияют на условия торговли.
Генеративно-состязательные сети (GANs)
Для повышения устойчивости CyNeron тестирует свои стратегии в условиях симуляции
экстремальных рыночных ситуаций, обеспечивая надежную производительность даже в непредвиденных обстоятельствах.
Адаптивная мультистратегическая структура
Применяет стратегии пробоя, отката и следования за трендом для получения выгоды от различных торговых возможностей.
Сложное предсказательное моделирование
Используя сочетание искусственного интеллекта и количественного анализа, CyNeron прогнозирует
рыночные тренды с исключительной ясностью, что делает его идеальным как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.
Универсальность в различных рыночных условиях
Независимо от того, находится ли рынок в тренде, консолидации или испытывает пробои, CyNeron динамически
адаптирует свои стратегии для максимальной эффективности при строгом контроле рисков.
Всеобъемлющее управление рисками
Фиксированные уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). Следящие стопы для фиксации
прибыли. Не используются методы с высоким уровнем риска, такие как Мартингейл или сеточная торговля.
Динамическая регулировка частоты сделок
EA интеллектуально регулирует частоту сделок на основе волатильности, обеспечивая оптимальное
участие в активных рынках и осторожную точность в более спокойных условиях.
Расширенное тестирование и производительность
CyNeron прошел обширное тестирование, демонстрируя стабильную
прибыльность в различных рыночных сценариях с контролируемыми просадками.
Настройки по умолчанию CyNeron оптимизированы для удобства использования, что делает его доступным даже
для новичков. Однако для опытных трейдеров есть возможность тонкой настройки параметров,
таких как частота сделок и уровни риска. Полное руководство пользователя и
команда поддержки помогут вам максимально раскрыть потенциал CyNeron с минимальными усилиями.
CyNeron – это не просто инструмент для торговли, но и надежный партнер в торговле золотом. Независимо от того,
являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, CyNeron предлагает
индивидуальное, гибкое решение, которое сочетает точность с долгосрочной защитой капитала. Интегрируя
передовой анализ и проверенные стратегии, CyNeron обеспечивает возможность извлечения
прибыли, преодолевая сложности рынка золота.
и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.
Hello just bought your bot Can you send me de manual ?