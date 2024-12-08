CyNeron MT4

2.5

CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合

操作手册和设置文件: 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件

价格: 价格会根据售出副本的数量逐步提高

可用副本: 5

AI驱动的快照分析：市场首创

CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA，
通过捕获和处理详细的市场状况快照，
利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标，
提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。

这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态，
为交易者提供此前无法获得的洞察力。


交易品种 XAUUSD (黄金)
时间周期 M15 或 M30
 
最低资金 最低 $100
经纪商 任何经纪商
账户类型 任何账户类型，优先低点差
杠杆 最低 1:20
VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS


CyNeron的核心力量

AI驱动的快照分析
CyNeron通过捕获和处理市场状况快照，
利用先进的神经网络评估价格和指标，
从而实现准确的市场走势预测，
并支持精准的交易决策。

Transformer神经网络

CyNeron利用Transformer模型整合市场情绪和技术分析，
深入了解宏观经济因素如何影响交易条件。

生成对抗网络 (GANs)
为了增强稳定性，CyNeron 在模拟极端市场条件下对其策略进行压力测试，
确保即使在不可预见的情况下也能稳定表现。

自适应多策略框架
运用突破、回撤和趋势跟随策略，
抓住各种交易机会。

复杂的预测建模
通过结合人工智能和量化分析，
CyNeron能够清晰地预测市场趋势，
非常适合短期和长期交易策略。

适应各种市场条件的多样性
无论市场是在趋势中、盘整中，还是经历突破，
CyNeron都会动态调整策略，
在保持严格风险控制的同时最大化表现。

全面的风险管理
固定止损 (SL) 和止盈 (TP) 订单。
追踪止损以锁定利润。
不使用高风险方法，如马丁格尔或网格交易。

动态交易频率调整
EA会根据波动性智能调节交易频率，
在活跃市场中确保最佳参与，
在较平静的时期保持谨慎精准。

高级回测和性能表现
CyNeron经过广泛测试，
在各种市场场景中显示出稳定的盈利能力，
并具有受控的回撤。

用户友好且可定制

CyNeron的默认设置经过优化，使用方便，
即使是初学者也能轻松上手。
对于有经验的交易者，
还可以根据个人需求调整交易频率和风险水平。
详细的用户手册和专业支持团队，
确保您能够轻松发挥CyNera的潜力。

CyNeron不仅是一个交易工具，
还是您黄金交易的可靠伙伴。
无论您是经验丰富的交易者还是算法交易的新手，
CyNera都能提供精准且灵活的解决方案，
结合尖端分析和验证的策略，
帮助您在复杂的黄金市场中抓住盈利机会，
并保护长期资本。

 CyNeron纳入您的投资组合，
迈出交易之旅的下一步，
在黄金交易中解锁更高水平的精准性、安全性和效率。



评分 4
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

推荐产品
Kilimanjaro EA
Botond Ratonyi
5 (1)
专家
Check out my youtube channel about forex trading robots:  https://www.youtube.com/channel/UCL_p6fuQtNkg-1rRY69t5Ig Message me on telegram if you have any questions:  https://t.me/BRobotTrader H1 TIMEFRAME Updates and improvements(2021.08.12): USE THE SET FILES FROM THE COMMENT SECTION! This is the biggest update in the life of the KILIMANJARO EA, it got new features and NEW engine, plus many new parameters to optimize and play around with. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic e
WOW Dash Scalper Ai Robot Pro1
Nirundorn Promphao
专家
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H1 and H4 Strategies you can using both it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H1 and H4 Strategies you can using both MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 20 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currenc
Work Stations
Maryna Shulzhenko
专家
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Lunexa MT4
Aren Davidian
专家
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT5 Version   :   h ttps://www.mql5.com/en/market/product/143765 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with o
Smoothed Duster EA
John Wangombe
专家
This trading expert advisors is an clone & upgrade of  "EA Rough Duster ", also trades best on GBPNZD minute 5 timeframe. Maintains a constant account growth and runs best on low spread and commission based accounts. Uses Martingale & perfect hedging to recover unprofitable positions ensuring no loss. Its consistent profit curves,low DrawDowns & risk proves the record for itself in reliability and consistency plus its unique market analysis ensures quick extraction of profits by scalping the mar
Shooting Target
Chui Yu Lui
专家
/ ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined methods. I
PowerEA1
Hasan Abdulhussein
专家
The expert advisor opens daily trades with specific lot sizes based on complex mathematics. It does not engage in risky behavior, does not use martingale, does not average down, and does not hedge. The results of the expert advisor become apparent after a long period, more than 3 months, and it annually multiplies the capital several times. It can multiply $1,000 to $100,000 or more within two or three years. You can see its performance through backtesting. When you purchase the product, open th
Atmos
Aleksandr Valutsa
专家
An advisor with atomic potential from the first days! Monitoring All signals are managed by our advisors, details are disclosed only to existing clients - after purchasing/renting any product. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller The advisor is based on chaos theory - the disorderly movement of the price. In the first strategy, the robot identifies moments when the price becomes most active and opens a grid of pending orders in the direction of the price. In the second strategy, pendi
Two Candle Smart
Sumini
专家
The advantages of EA TWO CANDLE SMART are: It is equipped with various filters, including: maxspread, maxlot, takeprofit (4 step), stop loss (3 step), profit target per day, and many more. Open order BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Open order SELL = If iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> can work on forward test. lockprofit=2;//Minimal Profit in money Step_LockProfit_in_Money=25; Stoploss_in_Money=1000; Stoploss_in %=50;==> Stoploss
Boxing Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
专家
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Some Features: - Swing or ZigZag or Sideway trading - No News filter to high impact news, It will dash with Martingale with Position Percent from Lot size starter,   Increase / Decrease via amount of position on chart. - You can run it on sideway chart at current timeframe or H4-D1 timeframe. - If chart has trend don't worry with your small lot size starter and frequncy and your funding. - You can always consult with me on how to use it via chat. Wa
Good Monday
Konstantin Kulikov
5 (8)
专家
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Destiny Master
Victor Adhitya
专家
Your destiny is in your hand, This EA design to control your RISK PER TRADE so even you using the martingale system you can control your drawdown. Every failure of your entry will partial hedge with this ea, so the floating loss will reduce and the drawdown can be controlled. You need Broker with this requirement spesification : - Hedging Account (dont use Netting Account) - Big leverage  - NO SWAP  - NO COMMISION - NO Hidden Cost - Margin Hedge = 0 - Low spread  - Low slippage
Trend Bender Pro
Nebiyou Girma Tilahun
专家
Ultimate Trend-Driven Expert Advisor: Precision Trading with Dynamic Hedging Elevate your trading game with our state-of-the-art MQL4 trading algorithm, engineered for precision and adaptability. This algorithm integrates advanced technical analysis tools and a flexible hedging strategy to help you maximize your trading potential, no matter the market conditions. Key Features: Adaptive Trend Detection : Stay aligned with the market's pulse using trend analysis across multiple timeframes—Weekly,
Pegasus Pro
Armin Heshmat
专家
Pegasus Pro works on based on HFT (high frequency trading) algorithm , but it’s so sensitive, it’s 100% automatic,Pegasus Pro is capable to scalp every different situation ,Please try Backtest with the lowest spread : ( MAX 5 for majur currency ) Because the ECN accounts Types have very low spreads , Maximum Ms for VPS: 5, do not forget to get this Ms your broker's server address must be in the same place with your VPS address Live signal,  https://www.mql5.com/en/signals/2256700?source=Site+S
Kovner System
Burcak Sengezer
专家
Kovner System EA  is a professional and automated scalper. Easy to use, proved strategy and just focused on EURCHF. This EA uses some calculated price actions with 7 indicators' confirmations. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. Dropdown style Money Management can be set easily. Also, fixed lot size available. No needs extra settings. Default settings are enough. Requirements
Arman Flying EA R1
Samir Arman
专家
Hello everyone, the expert works on pending deals moving with the price When a deal is activated, the take profit and stop loss are placed When moving with the profit, the other pending deal moves with the price Until it closes with a profit or loss and works again in the same way There are no complications or indicators in the expert The expert is very simple in his work Work on the five minutes, capital $ 100 or more The lot size will work based on the capital Work on gold A zero is placed on
The Golden Pharaoh EA2
Samir Arman
专家
Hello all The expert works on the moving average indicator Calculating the number of points from the current price and the index Entering into a profit deal 5 pips If the trend reverses with a new signal, it enters a trade with the trend with opening consolidation deals with the same size of the original lot With the closure of all together on a profit of  5 points Cooling deals with the same size of the basic lot 15 pips opens a new trade Work on the M15. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Aut
Fire Wave EA
Ahmed Dwaib
专家
重要通知： Fire Wave专家顾问专为在5分钟时间框架上操作GBP/USD货币对而设计。在更高时间框架（如H1或以上）上使用此EA会显著增加风险，可能导致比预期更高的回撤。这是由于该策略的独特计算，已针对5分钟图表进行了优化。然而，如果您更倾向于较低风险和较低回报，此EA也可在EUR/USD货币对上使用，但预期利润会较低。 Fire Wave策略描述 Fire Wave专家顾问（EA）是一种高度优化的交易算法，旨在实现GBP/USD货币对的稳定结果。与大多数依赖技术指标的传统专家顾问不同，Fire Wave使用基于精确计算的价格水平的冷却策略，从而有效利用市场波动。 该策略提供了三个风险级别（高、中、低），可通过专家顾问中的一个简单设置进行控制。 该策略使用Tick Data Suite的精确数据进行了三年测试，确保了结果的高准确性。此外，在Myfxbook上的真实账户表现显示出优异的成绩，EA在三个月内实现了166%的收益，月平均回报率为41.64%，最大回撤为24%。 策略的主要特点： 精确的风险管理 ：该策略提供三种不同的风险级别（高、中、低），以适应不同类型的投资者。 可靠
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
专家
推推出UniTradeXpert：您的终极外汇程式！ 揭示UniTradeXpert的非凡潜力，这是一款尖端的专家顾问，精心打造，旨在增强您的外汇交易体验。凭借近 7年的全面数据分析支持 ，这款EA以惊人的 99.9% 准确率在竞争激烈的市场中为您提供决定性的优势。 UniTradeXpert的卓越之处在于其对在 AUDCAD货币对中 一小时的时间框架内进行震荡交易。这种专业的方法确保了最大的效率和盈利能力，捕捉市场震荡的核心。 UniTradeXpert专注于风险管理，融入了坚固的止损机制，保护您的资本，在市场波动期间提供安心。这种策略性方法确保了长期的成功，而不需采取像马丁格尔这样的高风险策略。 UniTradeXpert真正独特之处在于它的用户中心化方法。我们精心包含了 三种推荐的资金管理策略 ，并配以视觉吸引力的图形。这让您可以根据个人偏好自定义风险回报比例。 作为其可靠性的证明，UniTradeXpert经历了严格的测试和优化，在各种市场条件下产生出色的成绩。这款无与伦比的EA是您实现稳定获利潜力的入场券。 加入成功交易者的行列，体验UniTradeXpert的
Working Bot
Dmitry Shutov
1 (1)
专家
This Expert Advisor is based on advanced neural networks. Main EA features After training, the EA remembers the patterns of each currency pair . Therefore, re-training the currency pair is not required when changing a currency pair. Fixed Take Profit and Stop Loss levels are set in the inputs. Multi-currency trading . ‌Monitoring of my accounts: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Preparing for trade and training It is recommended to train the EA. For better understanding, we posted
Hedging Forex TOP
Samir Arman
专家
Hello The expert works in oscillation areas The beginning is opening two hedge deals When a deal is closed at a profit Two other deals are opened With a difference in the contract size If it continues to work in one direction only Continues to open deals with the trend with the same size as the first contract And opens deals against the trend With a contract size multiple When the trend reverses Closes the winning deals with the first losing deal And continues to do so until they are all closed
Intelligent trend
Yang Pei Qin
专家
1.根据图表周期，确定趋势大小。在一段行情内最高价附近，为上涨趋势。在一段行情内最低价附近，为下跌趋势。 2. 趋势确立后，下一步就是确定短期趋势的超买和超卖。 超卖、多头;  超买，做空。   3.  根据超买和超卖以及利润点进行平仓。  实盘信号: https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signals+My EA 设置： 您需要把EA加载到要交易的货币对上（M15 时间范围） 现好的货币对: EURUSD,GBPUSD,GBPJPY,USDJPY,XAGUSD,GBPAUD 使用此EA，请是使用ECN账号。 可以使用我推荐的货币对，也可以使用其他货币对。 信号上100使用0.01手，建议使用更高的资金降低风险。 推荐杠杆 1:200 或更高 可以使用参数列表里内置的参数，也可以自定义参数。 参数设置: Applicable_Symbol - 表现最好的货币品种  cycle_time - 加载图表周期 Built_in_parameters - 选择内置的货币参数或选择自定义参数 Lot - 开单手数 AutoLo
Ensac
Vladislav Filippov
专家
ENSAC is a fully automated Expert Advisor, built on a scalping strategy that involves closing a deal while achieving a small, but sufficient profitability indicator, which allows the user to minimize the leakage of funds from opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for normal operation. The mechanism of the Expert Advisor is designed so that, before opening a transaction, instant implicit filtering is carried out thanks to the
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
专家
This EA can run on every currencies pairs recommend EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Timeframe 30 Minute (M30) The important advantage of this EA is that you can start to trade with $1000 min imum initial Deposit. And the robot can support your manual transactions on EURUSD. ACCOUNT LEVERAGE: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% or less ACCOUNT TYPE: Real account ACCOUNT MODE: Hedging account Take Profit: Automatically Stop Loss: Automatically LOT size: Manual first order
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
专家
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Evoque Global
Muhammad Mubashir Mirza
专家
Evoque Global – Reliable Automated Hedging The price will keep increasing by $100 with every  single purchase, so don't be late. Evoque Global   offers a hands-free, adaptive trading solution designed to deliver consistent profits with controlled risk. Using a smart hedging approach, it balances trades to reduce drawdowns and maximize smooth equity growth. This expert advisor works seamlessly in all market conditions—trending or ranging—automatically managing entries, exits, and trade sizes wit
Arman Flying EA X3
Samir Arman
专家
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
CHF Portal
Ngo Yung Lau
专家
CHF Portal is designed for Trading USDCHF specifically. Trading Concept The operation concept of CHF Portal is based on an algorithm which tries to determine the Trend. To be more specific, CHF Portal works with its own calculation logic according to historical volatility and price movement. It is trying to find out the Top or Bottom in a Trend, and open the Short or Long Position accordingly. Don't expect CHF Portal can be able to open the trade on the highest or lowest level, because CHF Port
EA Semi Auto Trade
Santi Dankamjad
专家
Semi-Automatic Trading EA Description This EA is designed for semi-automatic trading, requiring the user to have a good understanding of the following functions: Automatic Trading with 3 MAs : The EA analyzes and trades based on signals generated by three Moving Averages (MA). Users must configure the MA settings according to their strategy. Drawing Trendlines : Users can draw trendlines on the trading platform to identify market trends. The EA will place trades when the price breaks through the
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
专家
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
专家
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
专家
Alles klar Ich mache jetzt alle Sprachen identisch , gleicher Inhalt , gleiche Struktur , MQL5-ready , ohne zusätzliche Überschriften , nur Text . Zwischen den Sprachen sage ich auf Deutsch , dass die nächste Sprache kommt. Russisch – fertig, jetzt kommt Chinesisch MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
作者的更多信息
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.38 (77)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
专家
CyNeron: 精准交易与人工智能创新的结合 操作手册和设置文件 : 购买后请与我联系以获取操作手册和设置文件 价格 : 价格会根据售出副本的数量逐步提高 可用副本 : 5 AI驱动的快照分析：市场首创 CyNeron是市场上首个将先进人工智能整合到革命性交易方法中的EA， 通过捕获和处理详细的市场状况快照， 利用最先进的AI神经网络评估价格数据和技术指标， 提供高度准确的市场走势预测，从而实现精准且具有战略性的交易决策。 这一AI驱动技术使CyNeron与众不同，能够实时动态适应不断变化的市场动态， 为交易者提供此前无法获得的洞察力。 交易品种 XAUUSD (黄金) 时间周期 M15 或 M30   最低资金 最低 $100 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何账户类型，优先低点差 杠杆 最低 1:20 VPS 推荐使用，但不是必须，也支持MQL VPS CyNeron的核心力量 AI驱动的快照分析 CyNeron通过捕获和处理市场状况快照， 利用先进的神经网络评估价格和指标， 从而实现准确的市场走势预测， 并支持精准的交易决策。 Transformer神经网络 CyNer
筛选:
Vasyl Daki
455
Vasyl Daki 2025.01.27 09:42 
 

You know very well why I give your robot a bad rating. If your robots brought some profit, at least so that trading would not be at a loss, I would never write anything bad to you. But unfortunately, your robots bring much more losses than profits. Your cyneron is on my demo account and so far this account is incurring losses. So your expensive robots bring only losses. But on your signal account, as if by magic, there are only profits, which is very strange. I do not advise anyone to buy your robots. This is just a scam.

Stefan Marjoram
1553
Stefan Marjoram 2025.01.15 12:10 
 

Don't beleive the hype, its a mean reversion strategy that requires a 90% win ratio to be profitable. While the results look good for now, if a small run of losses appear it will wipe your account.

ChatGPT link has been fixed, updates at least are quick.

guoyulin
23
guoyulin 2025.01.10 07:55 
 

This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again! This is a very bad EA, I lost a lot! Don't be fooled again!

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
来自开发人员的回复 Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.10 12:33
thank you! :) - will send you too
Argelio Alejandro
23
Argelio Alejandro 2024.12.21 17:13 
 

Hello just bought your bot Can you send me de manual ?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
来自开发人员的回复 Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.21 17:53
thank you! :) - of course will send now
回复评论