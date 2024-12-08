CyNeron MT4

적응형 다중 전략 프레임워크

돌파, 되돌림, 추세 추종 전략을 활용해 다양한 거래 기회를 포착합니다.

정교한 예측 모델링

인공지능과 정량 분석의 조합을 활용하여,

시장 동향을 뛰어난 명확성으로 예측하며,

단기 및 장기 전략 모두에 이상적입니다.

다양한 시장 조건에서의 유연성

시장이 트렌드 중이든, 통합 중이든, 또는 돌파 중이든,

CyNeron은 동적으로 전략을 조정하여

엄격한 리스크 관리를 유지하면서 성과를 극대화합니다.

포괄적인 리스크 관리

고정된 스톱로스(SL)와 테이크프로핏(TP) 명령.

이익을 잠그기 위한 추적 스톱.

마틴게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 방법은 사용하지 않습니다.

동적 거래 빈도 조정

EA는 변동성에 따라 거래 빈도를 지능적으로 조정하며,

활발한 시장에서 최적의 참여를 보장하고,

조용한 시기에는 신중한 정확성을 유지합니다.

고급 백테스트 및 성과

CyNeron은 광범위한 테스트를 거쳐,

다양한 시장 시나리오에서 일관된 수익성을 보여주며,

드로우다운을 제어합니다.