CyNeron MT5

3.05

CyNeron: Präzision im Trading trifft auf KI-Innovation

Handbuch & Set-Dateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set Files zu erhalten

Preis: Der Preis steigt basierend der Anzahl der verkauften Exemplare

Verfügbare Exemplare: 5

KI-gestützte Snapshot-Analyse: Eine Marktneuheit

CyNeron ist der erste EA auf dem Markt, der fortschrittliche KI in einen revolutionären Handelsansatz integriert,
indem detaillierte Momentaufnahmen der Marktbedingungen erfasst und verarbeitet werden.
Mit modernster KI-gesteuerter neuronaler Netzwerktechnologie bewertet er Preisdaten und technische Indikatoren,
um hochpräzise Vorhersagen von Marktbewegungen zu liefern, was präzises und strategisches Trading ermöglicht.

Diese KI-gesteuerte Technologie hebt CyNeron hervor, indem sie sich dynamisch in Echtzeit
an die sich verändernden Marktbedingungen anpasst und Händlern Einblicke bietet, die zuvor unerreichbar waren.


Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen M15 oder M30
 
Kapital min. $100
Broker Jeder Broker
Kontotyp Jeder, niedriger Spread bevorzugt
Hebel ab 1:20
VPS Empfohlen, aber nicht obligatorisch, auch MQL VPS


Die Kraft hinter CyNeron

KI-gestützte Snapshot-Analyse
CyNeron erfasst und verarbeitet Momentaufnahmen von Marktbedingungen mit Hilfe fortschrittlicher
neuronaler Netzwerke, um Preise und Indikatoren zu bewerten. Das Ergebnis sind präzise
Prognosen von Marktbewegungen, die präzise Handelsentscheidungen ermöglichen.

Transformer-Neuronale Netzwerke

CyNeron nutzt Transformer-Modelle, um Marktsentiment und technische
Analysen zu integrieren und ein tiefes Verständnis dafür zu bieten, wie makroökonomische Faktoren die Handelsbedingungen beeinflussen.

Generative Adversarial Networks (GANs)
Für erhöhte Widerstandsfähigkeit testet CyNeron seine Strategien gegen simulierte extreme
Marktbedingungen, um auch in unvorhergesehenen Szenarien eine robuste Performance zu gewährleisten.

Adaptiver Multi-Strategie-Rahmen
Nutzen Sie Breakout-, Retracement- und Trendfolgestrategien, um von vielfältigen Handelsmöglichkeiten zu profitieren.

Hochentwickelte Prognosemodelle
Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz und quantitativer Analyse prognostiziert CyNeron
Markttrends mit außergewöhnlicher Klarheit und ist sowohl für kurzfristige als auch langfristige Strategien ideal.

Vielseitigkeit in unterschiedlichen Marktbedingungen
Ob der Markt trendet, konsolidiert oder Breakouts erlebt, CyNeron passt seine Strategien
dynamisch an, um die Leistung zu maximieren und gleichzeitig strenge Risikokontrollen einzuhalten.

Umfassendes Risikomanagement
Feste Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Aufträge. Trailing Stops zur Gewinnsicherung.
Keine Verwendung von risikoreichen Methoden wie Martingale oder Grid-Handel.

Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz
Der EA skaliert die Handelsfrequenz intelligent basierend auf der Volatilität, um in aktiven Märkten optimal
zu agieren und in ruhigeren Phasen mit Vorsicht zu handeln.

Erweiterte Backtests und Leistung
CyNeron wurde umfassend getestet und zeigt konsistente
Profitabilität in verschiedenen Marktszenarien mit kontrollierten Drawdowns.

Benutzerfreundlich und anpassbar

Die Standardeinstellungen von CyNeron sind für eine einfache Nutzung optimiert, sodass es auch für Anfänger zugänglich ist.
Für erfahrene Händler gibt es jedoch die Möglichkeit, Einstellungen wie Handelsfrequenz und Risikoniveaus individuell anzupassen.
Ein umfassendes Benutzerhandbuch und ein engagiertes Support-Team sorgen dafür, dass Sie das volle Potenzial von CyNeron
mit minimalem Aufwand ausschöpfen können.

CyNeron ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein vertrauenswürdiger Partner im Goldhandel.
Egal, ob Sie erfahren oder neu im algorithmischen Handel sind, CyNeron bietet eine maßgeschneiderte,
flexible Lösung, die Präzision mit langfristigem Kapitalschutz kombiniert. Durch die Integration modernster
Analysen und bewährter Strategien stellt CyNeron sicher, dass Sie profitable Gelegenheiten nutzen können
und dabei die Komplexitäten des Goldmarktes meistern.

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Handelsreise, indem Sie CyNeron in Ihr Portfolio aufnehmen,
und erschließen Sie ein neues Niveau an Präzision, Sicherheit und Effizienz im Goldhandel.




Bewertungen 24
Jiří Hinz
507
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

Auswahl:
Jiří Hinz
507
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Saleh Hamood Nasser Al Jabri
211
Saleh Hamood Nasser Al Jabri 2025.09.16 04:29 
 

I have difficulty to get it run initially due to issues in my broker server. Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend. the strange thing that I am sure it did few losses in my real account. Whem I run it it now in test mode unde same conditions it shows no losses. So 100% sure there is play with history in testing mode.

Juan Alberto Ruelas Cardenas
174
Juan Alberto Ruelas Cardenas 2025.08.02 18:15 
 

SCAM, Im using this robot from November 2024 and there is no profit! im using the config files provide by the autor but nothing! so just dont waste money here.

Im testing again with not IA, and actually works better. this is editing. same account now is 100% profit with initially with 500dlls in about 4 months.

ilikehippos
57
ilikehippos 2025.05.28 15:21 
 

Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Sanjarbek Yoqubjonov
68
Sanjarbek Yoqubjonov 2025.04.15 09:58 
 

Do not buy, they scammed us!! no respond from seller almost 3 month. AI robot made huge losses, account blown up

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:39 
 

SCAM !!!

Nick Gilbert
223
Nick Gilbert 2025.02.11 10:42 
 

Poor EA - the stop losses just wipe out nearly all the profits. Live results do not match the (profitable) back-tests. I have pause during holidays set to True. Two big losses yesterday (7th March) following the big losses in Feb and March

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.01.18 17:57 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.19 20:15
hey, thank you! :) - sure will send you
mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.09 19:09
thank you! :) will send you now
Willy
88
Willy 2025.01.04 00:03 
 

Got 3 sl since attach to chart using author set.. what dumb EA

great EA is EA that can handle any Market Situation, I have few EA that works better even in the last holiday

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.08 21:28
I have no losses.
I recommended everyone to use the “Pause during Holidays”, but you didn't want to...
Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2024.12.19 20:35 
 

acheter le 19/12/2024 en attendant les mise a jours merci et bon courage

lukiez
31
lukiez 2024.12.15 20:05 
 

Only used for one week so far and only wins. Thanks to the author

Anthony Ka-jiun Ng
1401
Anthony Ka-jiun Ng 2024.12.12 17:05 
 

It made a buy order today before a massive drop, using the signal file setting, different result.

(22/1/2025) i haven't actually be able to run it properly. still waiting for the "update", yet hoping it works.

I think the developer has given up on this. scammer

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.12.12 15:39 
 

Der Hype um beide EA hat bei mir nicht lange gedauert...Heute wurden 2 Positionen eröffnet.. Eine gewonnen und die Andere verloren... Das Ergebnis ... Sehr bescheiden ... Zum Glück nur auf einem Demokonto. Aber das Märchen von KI und so weiter wurde bereits nach ein paar Tagen widerlegt ... Also dringend updates !!! Da ändere ich gern die Bewertung. Aber mein Geld gebe ich lieber anders aus als es von einem DUMMEN EA verbrennen zu lassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.12 19:10
Wenn Sie ein Mal Verloren haben, ist der EA dann gleich komplett schlecht und braucht update?? Vor allem, da sie auch noch die aggressivsten Einstellungen verwenden..
Verluste gehören dazu, das ist Forex. Hätten Sie nicht das max. Risiko verwendet, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Guenter B
195
Guenter B 2024.12.10 20:03 
 

...

Roberto Liguoro
641
Roberto Liguoro 2024.12.10 18:14 
 

For the moment I still have to get an answer from the creator of the expert. Until he answers me and sends me the manual and the Set I can't evaluate the product because on real accounts it doesn't open any position

update: owner reply me and help me thaank u

Jing2017
978
Jing2017 2024.12.10 13:50 
 

The expert advisor does not work, since it came out to acquire it and has only had one favorable operation and 3 losing operations

Helga Gustana Argita
150
Helga Gustana Argita 2024.12.10 08:39 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Antwort vom Entwickler Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - will send now
