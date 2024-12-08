CyNeron MT5

2.95

CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu

Kılavuz ve ayar dosyaları: Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın

Fiyat: Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar

Mevcut kopyalar: 5

Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk

CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir,
piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek.
Yapay zeka destekli gelişmiş sinir ağlarını kullanarak fiyat verilerini ve teknik göstergeleri değerlendirir,
piyasa hareketlerinin son derece doğru tahminlerini sağlar ve hassas ve stratejik ticaret kararlarını mümkün kılar.

Bu yapay zeka destekli teknoloji, CyNeron'u diğerlerinden ayırır ve gerçek zamanlı olarak değişen piyasa
dinamiklerine dinamik olarak uyum sağlar, traderlara daha önce erişilemeyen bilgiler sunar.


Sembol XAUUSD (ALTIN)
Zaman Dilimi M15 veya M30
 
Sermaye min. $100
Broker herhangi bir broker
Hesap Türü herhangi bir hesap, düşük spread tercih edilir
Kaldıraç 1:20'den itibaren
VPS tercih edilir ancak zorunlu değildir, ayrıca MQL VPS kullanılabilir


CyNeron'un Gücünün Merkezi

Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz
CyNeron, piyasa koşullarının anlık görüntülerini yakalar ve işler,
ileri düzey sinir ağlarını kullanarak fiyatları ve göstergeleri değerlendirir.
Bu, piyasa hareketlerinin doğru tahminlerini sağlar ve
hassas ticaret kararlarını mümkün kılar.

Transformer Sinir Ağları

CyNeron, piyasa duyarlılığını ve teknik analizi entegre etmek için Transformer modellerini kullanır,
makroekonomik faktörlerin ticaret koşullarını nasıl etkilediğini derinlemesine anlamayı sağlar.

Generative Adversarial Networks (GANs)
Dayanıklılığı artırmak için CyNeron, stratejilerini simüle edilmiş ekstrem
piyasa koşullarında test eder ve beklenmedik durumlarda bile sağlam performans sağlar.

Uyarlanabilir Çoklu Strateji Çerçevesi
Farklı ticaret fırsatlarından yararlanmak için breakout, geri çekilme ve trend takip stratejileri uygular.

Gelişmiş Tahmin Modelleme
Yapay zeka ve nicel analiz kombinasyonundan yararlanarak,
CyNeron, piyasa eğilimlerini olağanüstü bir netlikle tahmin eder,
hem kısa vadeli hem de uzun vadeli stratejiler için idealdir.

Farklı Piyasa Koşullarına Karşı Esneklik
Piyasa trend gösteriyorsa, konsolidasyonda ise veya breakout yaşıyorsa,
CyNeron, stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak
katı risk kontrolünü korurken performansı maksimize eder.

Kapsamlı Risk Yönetimi
Sabit Stop-Loss (SL) ve Take-Profit (TP) emirleri.
Karları güvence altına almak için izleyen stop emirleri.
Martingale veya Grid ticareti gibi yüksek riskli yöntemler kullanılmaz.

Dinamik Ticaret Frekansı Ayarı
EA, oynaklığa bağlı olarak ticaret sıklığını akıllıca ayarlar,
aktif piyasalarda optimum katılım sağlar ve
daha sessiz dönemlerde dikkatli hassasiyet sağlar.

Gelişmiş Backtesting ve Performans
CyNeron, geniş kapsamlı testlerden geçmiş olup,
çeşitli piyasa senaryolarında tutarlı karlılık ve kontrollü drawdown göstermiştir.

Kullanıcı Dostu ve Özelleştirilebilir

CyNeron'un varsayılan ayarları, kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir ve bu da onu
başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için erişilebilir kılar. Ancak deneyimli traderlar,
ticaret sıklığı ve risk seviyeleri gibi ayarları ince ayar yapma seçeneğine sahiptir.
Kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu ve özel destek ekibi,
CyNeron'un potansiyelini minimum çabayla en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

CyNeron, yalnızca bir ticaret aracı değil, aynı zamanda altın ticaretinde güvenilir bir ortaktır. İster
tecrübeli bir algoritmik trader olun ister yeni başlayın, CyNeron, hassasiyeti uzun vadeli
sermaye korumasıyla birleştiren esnek ve kişiselleştirilmiş bir çözüm sunar.
Gelişmiş analizler ve kanıtlanmış stratejileri birleştirerek, CyNeron, karlı fırsatları yakalayabilmenizi
ve altın piyasasının karmaşıklıklarında gezinmenizi sağlar.

Ticaret yolculuğunuzda bir sonraki adımı atın ve CyNeron'u portföyünüze entegre ederek,
altın ticaretinde hassasiyet, güvenlik ve verimlilikte yeni bir seviyeye ulaşın.



İncelemeler 23
Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Saleh Hamood Nasser Al Jabri
211
Saleh Hamood Nasser Al Jabri 2025.09.16 04:29 
 

I have difficulty to get it run initially due to issues in my broker server. Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend. the strange thing that I am sure it did few losses in my real account. Whem I run it it now in test mode unde same conditions it shows no losses. So 100% sure there is play with history in testing mode.

Juan Alberto Ruelas Cardenas
174
Juan Alberto Ruelas Cardenas 2025.08.02 18:15 
 

SCAM, Im using this robot from November 2024 and there is no profit! im using the config files provide by the autor but nothing! so just dont waste money here.

Im testing again with not IA, and actually works better. this is editing. same account now is 100% profit with initially with 500dlls in about 4 months.

ilikehippos
57
ilikehippos 2025.05.28 15:21 
 

Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Sanjarbek Yoqubjonov
68
Sanjarbek Yoqubjonov 2025.04.15 09:58 
 

Do not buy, they scammed us!! no respond from seller almost 3 month. AI robot made huge losses, account blown up

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:39 
 

SCAM !!!

Nick Gilbert
213
Nick Gilbert 2025.02.11 10:42 
 

Poor EA - the stop losses just wipe out nearly all the profits. Live results do not match the (profitable) back-tests. I have pause during holidays set to True. Two big losses yesterday (7th March) following the big losses in Feb and March

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.01.18 17:57 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.19 20:15
hey, thank you! :) - sure will send you
mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.09 19:09
thank you! :) will send you now
Willy
88
Willy 2025.01.04 00:03 
 

Got 3 sl since attach to chart using author set.. what dumb EA

great EA is EA that can handle any Market Situation, I have few EA that works better even in the last holiday

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.08 21:28
I have no losses.
I recommended everyone to use the “Pause during Holidays”, but you didn't want to...
Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2024.12.19 20:35 
 

acheter le 19/12/2024 en attendant les mise a jours merci et bon courage

lukiez
31
lukiez 2024.12.15 20:05 
 

Only used for one week so far and only wins. Thanks to the author

Anthony Ka-jiun Ng
1396
Anthony Ka-jiun Ng 2024.12.12 17:05 
 

It made a buy order today before a massive drop, using the signal file setting, different result.

(22/1/2025) i haven't actually be able to run it properly. still waiting for the "update", yet hoping it works.

I think the developer has given up on this. scammer

Alexander Seidel
1016
Alexander Seidel 2024.12.12 15:39 
 

Der Hype um beide EA hat bei mir nicht lange gedauert...Heute wurden 2 Positionen eröffnet.. Eine gewonnen und die Andere verloren... Das Ergebnis ... Sehr bescheiden ... Zum Glück nur auf einem Demokonto. Aber das Märchen von KI und so weiter wurde bereits nach ein paar Tagen widerlegt ... Also dringend updates !!! Da ändere ich gern die Bewertung. Aber mein Geld gebe ich lieber anders aus als es von einem DUMMEN EA verbrennen zu lassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.12 19:10
Wenn Sie ein Mal Verloren haben, ist der EA dann gleich komplett schlecht und braucht update?? Vor allem, da sie auch noch die aggressivsten Einstellungen verwenden..
Verluste gehören dazu, das ist Forex. Hätten Sie nicht das max. Risiko verwendet, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Guenter B
195
Guenter B 2024.12.10 20:03 
 

...

Roberto Liguoro
629
Roberto Liguoro 2024.12.10 18:14 
 

For the moment I still have to get an answer from the creator of the expert. Until he answers me and sends me the manual and the Set I can't evaluate the product because on real accounts it doesn't open any position

update: owner reply me and help me thaank u

Jing2017
973
Jing2017 2024.12.10 13:50 
 

The expert advisor does not work, since it came out to acquire it and has only had one favorable operation and 3 losing operations

Helga Gustana Argita
150
Helga Gustana Argita 2024.12.10 08:39 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - will send now
Daniel Steven Betancourt Correa
182
Daniel Steven Betancourt Correa 2024.12.09 19:39 
 

Hi, I already bought the bot, I'm waiting for the configurations and manual. :D

I'm happy!!! The best bot, since I installed it I only see positive profits and a risk of less than 1%

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Geliştiriciden yanıt Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - already sent you
12
İncelemeye yanıt