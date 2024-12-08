CyNeron MT5

Uyarlanabilir Çoklu Strateji Çerçevesi

Farklı ticaret fırsatlarından yararlanmak için breakout, geri çekilme ve trend takip stratejileri uygular.

Gelişmiş Tahmin Modelleme

Yapay zeka ve nicel analiz kombinasyonundan yararlanarak,

CyNeron, piyasa eğilimlerini olağanüstü bir netlikle tahmin eder,

hem kısa vadeli hem de uzun vadeli stratejiler için idealdir.

Farklı Piyasa Koşullarına Karşı Esneklik

Piyasa trend gösteriyorsa, konsolidasyonda ise veya breakout yaşıyorsa,

CyNeron, stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak

katı risk kontrolünü korurken performansı maksimize eder.

Kapsamlı Risk Yönetimi

Sabit Stop-Loss (SL) ve Take-Profit (TP) emirleri.

Karları güvence altına almak için izleyen stop emirleri.

Martingale veya Grid ticareti gibi yüksek riskli yöntemler kullanılmaz.

Dinamik Ticaret Frekansı Ayarı

EA, oynaklığa bağlı olarak ticaret sıklığını akıllıca ayarlar,

aktif piyasalarda optimum katılım sağlar ve

daha sessiz dönemlerde dikkatli hassasiyet sağlar.

Gelişmiş Backtesting ve Performans

CyNeron, geniş kapsamlı testlerden geçmiş olup,

çeşitli piyasa senaryolarında tutarlı karlılık ve kontrollü drawdown göstermiştir.