CyNeron MT5

CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu
CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir,
piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek.
Yapay zeka destekli gelişmiş sinir ağlarını kullanarak fiyat verilerini ve teknik göstergeleri değerlendirir,
piyasa hareketlerinin son derece doğru tahminlerini sağlar ve hassas ve stratejik ticaret kararlarını mümkün kılar.
Bu yapay zeka destekli teknoloji, CyNeron'u diğerlerinden ayırır ve gerçek zamanlı olarak değişen piyasa
dinamiklerine dinamik olarak uyum sağlar, traderlara daha önce erişilemeyen bilgiler sunar.
|Sembol
|XAUUSD (ALTIN)
|Zaman Dilimi
|M15 veya M30
|Sermaye
|min. $100
|Broker
|herhangi bir broker
|Hesap Türü
|herhangi bir hesap, düşük spread tercih edilir
|Kaldıraç
|1:20'den itibaren
|VPS
|tercih edilir ancak zorunlu değildir, ayrıca MQL VPS kullanılabilir
CyNeron'un Gücünün Merkezi
Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz
CyNeron, piyasa koşullarının anlık görüntülerini yakalar ve işler,
ileri düzey sinir ağlarını kullanarak fiyatları ve göstergeleri değerlendirir.
Bu, piyasa hareketlerinin doğru tahminlerini sağlar ve
hassas ticaret kararlarını mümkün kılar.
CyNeron, piyasa duyarlılığını ve teknik analizi entegre etmek için Transformer modellerini kullanır,
makroekonomik faktörlerin ticaret koşullarını nasıl etkilediğini derinlemesine anlamayı sağlar.
Generative Adversarial Networks (GANs)
Dayanıklılığı artırmak için CyNeron, stratejilerini simüle edilmiş ekstrem
piyasa koşullarında test eder ve beklenmedik durumlarda bile sağlam performans sağlar.
Uyarlanabilir Çoklu Strateji Çerçevesi
Farklı ticaret fırsatlarından yararlanmak için breakout, geri çekilme ve trend takip stratejileri uygular.
Gelişmiş Tahmin Modelleme
Yapay zeka ve nicel analiz kombinasyonundan yararlanarak,
CyNeron, piyasa eğilimlerini olağanüstü bir netlikle tahmin eder,
hem kısa vadeli hem de uzun vadeli stratejiler için idealdir.
Farklı Piyasa Koşullarına Karşı Esneklik
Piyasa trend gösteriyorsa, konsolidasyonda ise veya breakout yaşıyorsa,
CyNeron, stratejilerini dinamik olarak ayarlayarak
katı risk kontrolünü korurken performansı maksimize eder.
Kapsamlı Risk Yönetimi
Sabit Stop-Loss (SL) ve Take-Profit (TP) emirleri.
Karları güvence altına almak için izleyen stop emirleri.
Martingale veya Grid ticareti gibi yüksek riskli yöntemler kullanılmaz.
Dinamik Ticaret Frekansı Ayarı
EA, oynaklığa bağlı olarak ticaret sıklığını akıllıca ayarlar,
aktif piyasalarda optimum katılım sağlar ve
daha sessiz dönemlerde dikkatli hassasiyet sağlar.
Gelişmiş Backtesting ve Performans
CyNeron, geniş kapsamlı testlerden geçmiş olup,
çeşitli piyasa senaryolarında tutarlı karlılık ve kontrollü drawdown göstermiştir.
CyNeron'un varsayılan ayarları, kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir ve bu da onu
başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için erişilebilir kılar. Ancak deneyimli traderlar,
ticaret sıklığı ve risk seviyeleri gibi ayarları ince ayar yapma seçeneğine sahiptir.
Kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu ve özel destek ekibi,
CyNeron'un potansiyelini minimum çabayla en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
CyNeron, yalnızca bir ticaret aracı değil, aynı zamanda altın ticaretinde güvenilir bir ortaktır. İster
tecrübeli bir algoritmik trader olun ister yeni başlayın, CyNeron, hassasiyeti uzun vadeli
sermaye korumasıyla birleştiren esnek ve kişiselleştirilmiş bir çözüm sunar.
Gelişmiş analizler ve kanıtlanmış stratejileri birleştirerek, CyNeron, karlı fırsatları yakalayabilmenizi
ve altın piyasasının karmaşıklıklarında gezinmenizi sağlar.
altın ticaretinde hassasiyet, güvenlik ve verimlilikte yeni bir seviyeye ulaşın.
After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.
Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!