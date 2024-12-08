適応型マルチストラテジーフレームワーク

ブレイクアウト、リトレースメント、トレンドフォロー戦略を活用して、多様な取引機会を活かします。

洗練された予測モデリング

人工知能と定量分析の融合を活用し、

市場動向を非常に明確に予測することで、

短期戦略にも長期戦略にも最適です。

多様な市場条件に対応する柔軟性

市場がトレンド中でも、統合中でも、またはブレイクアウト中でも、

CyNeronは動的に戦略を調整し、

厳格なリスク管理を維持しながらパフォーマンスを最大化します。

包括的なリスク管理

固定されたストップロス (SL) とテイクプロフィット (TP) オーダー。

利益を確保するためのトレーリングストップ。

マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク手法は使用しません。

動的な取引頻度調整

EAはボラティリティに基づいて取引頻度を知的に調整し、

アクティブな市場で最適な関与を確保し、

穏やかな時期には慎重な精度を維持します。

高度なバックテストとパフォーマンス

CyNeronは広範なテストを経て、

さまざまな市場シナリオで一貫した利益率を示し、

ドローダウンをコントロールしています。