CyNeron MT5

3.05

CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта

Руководство и файлы настроек: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек

Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий

Доступные копии: 5

Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке

CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта
в революционный подход к торговле, захватывая и обрабатывая детальные снимки рыночных условий.
Используя современные нейронные сети на основе ИИ, он оценивает данные о ценах и технические индикаторы для предоставления
высокоточных прогнозов движения рынка, что позволяет принимать точные и стратегические торговые решения.

Эта технология на основе ИИ выделяет CyNeron, динамически адаптируясь в реальном времени к меняющейся рыночной
динамике и предоставляя трейдерам информацию, которая ранее была недоступна.


Символ XAUUSD (GOLD)
Таймфрейм M15 или M30
 
Капитал мин. $100
Брокер любой брокер
Тип счета любой, предпочтительно с низким спредом
Кредитное плечо от 1:20
VPS предпочтительно, но не обязательно, также MQL VPS


Сердце мощи CyNeron

Анализ мгновенных снимков на основе ИИ
CyNeron захватывает и обрабатывает снимки рыночных условий, используя передовые
нейронные сети для оценки цен и индикаторов. Это приводит к точным
прогнозам движения рынка, позволяя принимать точные торговые решения.

Трансформерные нейронные сети

CyNeron использует модели Transformer для интеграции рыночных настроений и технического
анализа, предоставляя глубокое понимание того, как макроэкономические факторы влияют на условия торговли.

Генеративно-состязательные сети (GANs)
Для повышения устойчивости CyNeron тестирует свои стратегии в условиях симуляции
экстремальных рыночных ситуаций, обеспечивая надежную производительность даже в непредвиденных обстоятельствах.

Адаптивная мультистратегическая структура
Применяет стратегии пробоя, отката и следования за трендом для получения выгоды от различных торговых возможностей.

Сложное предсказательное моделирование
Используя сочетание искусственного интеллекта и количественного анализа, CyNeron прогнозирует
рыночные тренды с исключительной ясностью, что делает его идеальным как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.

Универсальность в различных рыночных условиях
Независимо от того, находится ли рынок в тренде, консолидации или испытывает пробои, CyNeron динамически
адаптирует свои стратегии для максимальной эффективности при строгом контроле рисков.

Всеобъемлющее управление рисками
Фиксированные уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). Следящие стопы для фиксации
прибыли. Не используются методы с высоким уровнем риска, такие как Мартингейл или сеточная торговля.

Динамическая регулировка частоты сделок
EA интеллектуально регулирует частоту сделок на основе волатильности, обеспечивая оптимальное
участие в активных рынках и осторожную точность в более спокойных условиях.

Расширенное тестирование и производительность
CyNeron прошел обширное тестирование, демонстрируя стабильную
прибыльность в различных рыночных сценариях с контролируемыми просадками.

Простота использования и настройка

Настройки по умолчанию CyNeron оптимизированы для удобства использования, что делает его доступным даже
для новичков. Однако для опытных трейдеров есть возможность тонкой настройки параметров,
таких как частота сделок и уровни риска. Полное руководство пользователя и
команда поддержки помогут вам максимально раскрыть потенциал CyNeron с минимальными усилиями.

CyNeron – это не просто инструмент для торговли, но и надежный партнер в торговле золотом. Независимо от того,
являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, CyNeron предлагает
индивидуальное, гибкое решение, которое сочетает точность с долгосрочной защитой капитала. Интегрируя
передовой анализ и проверенные стратегии, CyNeron обеспечивает возможность извлечения
прибыли, преодолевая сложности рынка золота.

Сделайте следующий шаг в вашем торговом пути, добавив CyNeron в ваш портфель,
и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.



Отзывы 24
Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

Рекомендуем также
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Эксперты
Aetheris Quantum — Идеальное решение для ИИ-торговли Aetheris Quantum — мощный торговый бот, разработанный для анализа рыночных паттернов с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря постоянному обучению и адаптации к меняющимся рыночным условиям, бот обеспечивает высокую точность прогнозов и эффективную торговлю даже в сложных рыночных ситуациях. В отличие от базовых торговых решений, Aetheris Quantum предлагает настраиваемые параметры, что позволяет трейдерам адаптировать е
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Эксперты
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Эксперты
Send me a message so I can send you the setfile $498 за введение, будет увеличиваться на 100 в месяц, пока не достигнет $1298 Автоматизированный торговый бот для XAUUSD (GOLD). Подключите этого бота к своим графикам XAUUSD (GOLD) H1 и позвольте ему торговать автоматически с помощью проверенной стратегии! Этот бот, разработанный для трейдеров, ищущих простую, но эффективную автоматизацию, совершает сделки на основе комбинации технических индикаторов и ценового действия, оптимизированного для
Trend light AI
Younes Bordbar
Эксперты
Anyone who purchases the robot, please leave a comment so I can send you the optimal input values for each currency pair to maximize your profits in the market TIME FRIM :15min Are you looking for a way to begin trading with low risk and excellent results? Or perhaps you’re ready to take on slightly higher risks for bigger rewards? Our trading robot, designed for MetaTrader 4 and 5, is exactly what you need! Why Choose This Robot? Adjustable Risk Levels: Use the Input section to customize the r
Yarukami Mnukakashi EA MT5
Aleksandr Kazmirchuk
Эксперты
Yarukami Mnukakashi   — это автоматический торговый советник, разработанный для трейдеров, для рынка Forex.  Пожалуйста, обратите внимание, стоп-лосс стоит в 100$ . Я поставил его по техническим причинам. Торгую без СТОПА!!! Воспользуйтесь сет файлом с группы в телеграмме. Версия МТ4 по ссылке. Основные характеристики: Тип стратегии: круглосуточная торговля, но я рекомендую избегать американской сессии и поставить себе дневной тейк 30-40 долларов на 0.01 лота. Может работать как в оду сторону,
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Rapid X
Tatiana Savkevych
Эксперты
Rapid стратегия работы на рынке Forex с базой скальпинга. Алгоритм подразумевает проведение торговой операции в минимально короткие сроки. Как правило, этот период времени составляет секунди и лишь иногда ограничивается несколькими минутами. Существует мнение, что скальпинг — это удел новичков. Но на самом деле, оно ошибочно. Чтобы правильно и с выгодой для себя провести торговую операцию, трейдеру необходимо обучиться скальпингу, в противном случае результат может быть негативным. Именно поэ
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Эксперты
Эксперт торгует при открытии рынка после выходных, ориентируясь на возникший разрыв цены (ГЭП). Готовы различные сеты настроек (торговля против или в сторону ГЭПа). При этом доступны разнообразные параметры в настройках эксперта, позволяющие создать свои уникальные сеты самостоятельно.   >>> Chat <<< Валютные пары для которых разработаны сеты: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, GBPCHF, GBPJPY. С качать
Cyberia Pro Sc
Giordan Cogotti
Эксперты
CYBERIA PRO SCALPER Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Preset test XAUUSD CYBERIA PRO 3.8 – Launch Offer and Pricing Introductory price:   $400 for the first 5 buyers - 3/5  Last two copies of Cyberia at $400 before the price increases to $600. Then   $600 for the next 10 buyers Followed by   $800 for the next 10 buyers Subsequent pricing will be adjusted according to market conditions and product maturity Product Overview CYBERIA PRO
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Экспертная система F inancial Control проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Бот работает на типах счетов как Netting так и Hedging. Советник можно запускать на любом часовом периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера.Рекомендуется работать на ликвидных форекс-парах, при низком спрэде и использовать VPS.  Financial Control - это высокочастотная торговля.  Вы можете начать использовать его со 100 $ и лотом 0.01.  Если на счете есть комиссия, ее н
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Эксперты
Вот результаты форвард-теста. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer – это инновационный торговый инструмент, разработанный как следящий за трендом советник (EA). Этот советник точно захватывает тренд USDJPY, комбинируя несколько скользящих средних (SMA), индекс относительной силы (RSI) и стандартное отклонение (StdDev). Используя несколько SMA, он анализирует тренды на разных периодах одновременно, и сочетая индикаторы, такие как RSI и StdDev, он обнаруживает перегретость рынка и состояния перекупленн
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Эксперты
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Эксперты
BlackBox XAU — Продвинутая торговая система для золота Обзор BlackBox XAU — это тщательно разработанная торговая система, созданная для извлечения прибыли на рынке золота при строгом контроле уровня просадки. Вместо того чтобы гоняться за каждым движением цены, советник применяет дисциплинированный, основанный на правилах подход, который адаптируется к волатильности и выбирает только высоковероятные торговые возможности . Советник постоянно оценивает рыночные условия в реальном времени, отсекая
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Эксперты
GONADRI EA: Take control of your trades with intelligence. If you want free gonadri contact me dm set file:  c ontact me via dm If you have any questions, you can ask me privately. IT IS EXCLUSIVELY FOR BROKERS WITH 2 DECIMALS IN GOLD AND SPREAD LESS THAN 10, FOR EXAMPLE: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW AND SIMILAR Always use it on GOLD, but you can try to make it work on other pairs; for example, in FTMO it works very well on GER40. Timeframe: M5 Minimum recommended deposit: 5.000 at
The Runner Expert Adviser
Dominic Poirier
Эксперты
This expert is best when running on GBPUSD M30 and is designed to give consistent mid/long term revenues. It doesn't use any dangerous strategies as martingale or grid trading. All orders are protected by a stoploss and the money management feature allows to protect the account balance. This expert also includes a sophisticated time management system to target best times to trade. This EA is not a scalper and will be less affected by slippages and spreads from brokers. It will trade less than a
BreakPoint Pro
Jason Smith
Эксперты
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Keys to Market
Anatolii Mel'sitov
Эксперты
Здравствуйте! Я профессиональный трейдер с опытом торговли на маржинальных рынках Forex и Московская биржа. В общей сложности торгую около 14 лет. За все время торговли, я получил громадные знания, опыт и понимания сущности рынка. Хочу сказать Вам, что для новичка, рынок кажется местом для получения легкой прибыли. Но это иллюзия и большая ошибка. Рынок все время меняется, меняется волотильность, тренды сменяются флэтами, а флэты трендами и поэтому заработать на нем очень сложно. А это значит, ч
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Эксперты
NanoTrade Pro — это современный автоматизированный торговый советник, предназначенный для оптимизации вашей торговой стратегии на быстро меняющихся финансовых рынках. Используя передовые алгоритмы и анализ данных в реальном времени, NanoTrade Pro автоматизирует процесс скальпинга, позволяя трейдерам извлекать выгоду из небольших движений цен с поразительной точностью и эффективностью. Принципиально советник не использует никаких риск-систем с увеличением объема или увеличением количества открыт
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Эксперты
THE KRAKEN будет майнить для вас. Свяжитесь со мной в Telegram [@glownx] для получения скидки. Я предпочитаю покупать вне маркетплейса из-за высоких комиссий. Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD Высокая прибыль на таймфреймах 1–5 минут ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ PROP FIRMS (оценочных счетов) Перед использованием внесите рекомендуемые изменения в настройки входных параметров. Трейлинг-стоп: 20 Баллы прибыли до активации трейлинг-стопа: 25 Этот советник (EA) — скальпер. Он
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Эксперты
This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
High Low Break EA
Xavier Jane I Canellas
Эксперты
HLB EA – High-Low Breakout Expert Advisor Maximize your trading potential with a precision breakout strategy! HLB EA is a fully automated trading system designed to capture explosive market movements through a proven High-Low Breakout strategy. Built for traders who demand reliability, control, and transparency, this EA identifies price momentum and enters trades when volatility surges beyond key levels. Key Features Breakout Strategy Logic Automatically places trades when the price brea
Super Board hybrid
Samir Tabarcia
Эксперты
# Многофреймовая Консенсусная Торговая Система ## Обзор Многофреймовая Консенсусная Торговая Система — это продвинутый торговый инструмент, сочетающий визуальный анализ с возможностями автоматического исполнения сделок. Этот эксперт-советник отслеживает несколько валютных пар на 7 разных таймфреймах, предоставляя трейдерам всесторонний обзор рынка и исполняя сделки при выявлении сильных консенсусных сигналов. ## Ключевые особенности ### Визуальная Торговая Панель - **Отображение сигналов в ре
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Эксперты
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Эксперты
STFusion Pro — Advanced Multi-Strategy Trading System "The perfect fusion of strategies to maximize your trading." 1. Overview STFusion Pro  is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that integrates  8 independent technical strategies  with dynamic and sophisticated risk management. It is ideal for trading stocks, forex, cryptocurrencies, and futures. Thanks to its multi-strategy approach, it adapts behavior according to market conditions, volatility, and trend, aiming to maximize opportuni
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Эксперты
Советник   Gold ECN   разработан с использованием передовых алгоритмов искусственного интеллекта, анализирующих рыночную неопределенность. Он разработан с использованием систем машинного обучения, которые могут адаптироваться к новостным обновлениям и динамически управлять рынком, сохраняя его постоянным. Совместно с предиктивным искусственным интеллектом, алгоритм машинного обучения используется для выявления экстремально высоких минимумов, более высоких максимумов, более низких максимумов и
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Эксперты
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Эксперты
META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок  -  Техническая документация META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю) Пока META i7 использует две кооперативные нейросети, META i9 идет дальше: Его нейронные архитектуры значительно расширен
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Другие продукты этого автора
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.38 (77)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
Фильтр:
Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Saleh Hamood Nasser Al Jabri
211
Saleh Hamood Nasser Al Jabri 2025.09.16 04:29 
 

I have difficulty to get it run initially due to issues in my broker server. Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend. the strange thing that I am sure it did few losses in my real account. Whem I run it it now in test mode unde same conditions it shows no losses. So 100% sure there is play with history in testing mode.

Juan Alberto Ruelas Cardenas
174
Juan Alberto Ruelas Cardenas 2025.08.02 18:15 
 

SCAM, Im using this robot from November 2024 and there is no profit! im using the config files provide by the autor but nothing! so just dont waste money here.

Im testing again with not IA, and actually works better. this is editing. same account now is 100% profit with initially with 500dlls in about 4 months.

ilikehippos
57
ilikehippos 2025.05.28 15:21 
 

Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Sanjarbek Yoqubjonov
68
Sanjarbek Yoqubjonov 2025.04.15 09:58 
 

Do not buy, they scammed us!! no respond from seller almost 3 month. AI robot made huge losses, account blown up

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:39 
 

SCAM !!!

Nick Gilbert
223
Nick Gilbert 2025.02.11 10:42 
 

Poor EA - the stop losses just wipe out nearly all the profits. Live results do not match the (profitable) back-tests. I have pause during holidays set to True. Two big losses yesterday (7th March) following the big losses in Feb and March

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.01.18 17:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.19 20:15
hey, thank you! :) - sure will send you
mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.09 19:09
thank you! :) will send you now
Willy
88
Willy 2025.01.04 00:03 
 

Got 3 sl since attach to chart using author set.. what dumb EA

great EA is EA that can handle any Market Situation, I have few EA that works better even in the last holiday

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.08 21:28
I have no losses.
I recommended everyone to use the “Pause during Holidays”, but you didn't want to...
Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2024.12.19 20:35 
 

acheter le 19/12/2024 en attendant les mise a jours merci et bon courage

lukiez
31
lukiez 2024.12.15 20:05 
 

Only used for one week so far and only wins. Thanks to the author

Anthony Ka-jiun Ng
1401
Anthony Ka-jiun Ng 2024.12.12 17:05 
 

It made a buy order today before a massive drop, using the signal file setting, different result.

(22/1/2025) i haven't actually be able to run it properly. still waiting for the "update", yet hoping it works.

I think the developer has given up on this. scammer

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.12.12 15:39 
 

Der Hype um beide EA hat bei mir nicht lange gedauert...Heute wurden 2 Positionen eröffnet.. Eine gewonnen und die Andere verloren... Das Ergebnis ... Sehr bescheiden ... Zum Glück nur auf einem Demokonto. Aber das Märchen von KI und so weiter wurde bereits nach ein paar Tagen widerlegt ... Also dringend updates !!! Da ändere ich gern die Bewertung. Aber mein Geld gebe ich lieber anders aus als es von einem DUMMEN EA verbrennen zu lassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.12 19:10
Wenn Sie ein Mal Verloren haben, ist der EA dann gleich komplett schlecht und braucht update?? Vor allem, da sie auch noch die aggressivsten Einstellungen verwenden..
Verluste gehören dazu, das ist Forex. Hätten Sie nicht das max. Risiko verwendet, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Guenter B
195
Guenter B 2024.12.10 20:03 
 

...

Roberto Liguoro
631
Roberto Liguoro 2024.12.10 18:14 
 

For the moment I still have to get an answer from the creator of the expert. Until he answers me and sends me the manual and the Set I can't evaluate the product because on real accounts it doesn't open any position

update: owner reply me and help me thaank u

Jing2017
978
Jing2017 2024.12.10 13:50 
 

The expert advisor does not work, since it came out to acquire it and has only had one favorable operation and 3 losing operations

Helga Gustana Argita
150
Helga Gustana Argita 2024.12.10 08:39 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Svetlana Pawlowna Grosshans
6571
Ответ разработчика Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - will send now
12
Ответ на отзыв