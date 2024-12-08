CyNeron MT5
- Эксперты
- Svetlana Pawlowna Grosshans
- Версия: 2.70
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 10
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта
CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта
в революционный подход к торговле, захватывая и обрабатывая детальные снимки рыночных условий.
Используя современные нейронные сети на основе ИИ, он оценивает данные о ценах и технические индикаторы для предоставления
высокоточных прогнозов движения рынка, что позволяет принимать точные и стратегические торговые решения.
Эта технология на основе ИИ выделяет CyNeron, динамически адаптируясь в реальном времени к меняющейся рыночной
динамике и предоставляя трейдерам информацию, которая ранее была недоступна.
|Символ
|XAUUSD (GOLD)
|Таймфрейм
|M15 или M30
|Капитал
|мин. $100
|Брокер
|любой брокер
|Тип счета
|любой, предпочтительно с низким спредом
|Кредитное плечо
|от 1:20
|VPS
|предпочтительно, но не обязательно, также MQL VPS
Сердце мощи CyNeron
Анализ мгновенных снимков на основе ИИ
CyNeron захватывает и обрабатывает снимки рыночных условий, используя передовые
нейронные сети для оценки цен и индикаторов. Это приводит к точным
прогнозам движения рынка, позволяя принимать точные торговые решения.
CyNeron использует модели Transformer для интеграции рыночных настроений и технического
анализа, предоставляя глубокое понимание того, как макроэкономические факторы влияют на условия торговли.
Генеративно-состязательные сети (GANs)
Для повышения устойчивости CyNeron тестирует свои стратегии в условиях симуляции
экстремальных рыночных ситуаций, обеспечивая надежную производительность даже в непредвиденных обстоятельствах.
Адаптивная мультистратегическая структура
Применяет стратегии пробоя, отката и следования за трендом для получения выгоды от различных торговых возможностей.
Сложное предсказательное моделирование
Используя сочетание искусственного интеллекта и количественного анализа, CyNeron прогнозирует
рыночные тренды с исключительной ясностью, что делает его идеальным как для краткосрочных, так и для долгосрочных стратегий.
Универсальность в различных рыночных условиях
Независимо от того, находится ли рынок в тренде, консолидации или испытывает пробои, CyNeron динамически
адаптирует свои стратегии для максимальной эффективности при строгом контроле рисков.
Всеобъемлющее управление рисками
Фиксированные уровни Stop-Loss (SL) и Take-Profit (TP). Следящие стопы для фиксации
прибыли. Не используются методы с высоким уровнем риска, такие как Мартингейл или сеточная торговля.
Динамическая регулировка частоты сделок
EA интеллектуально регулирует частоту сделок на основе волатильности, обеспечивая оптимальное
участие в активных рынках и осторожную точность в более спокойных условиях.
Расширенное тестирование и производительность
CyNeron прошел обширное тестирование, демонстрируя стабильную
прибыльность в различных рыночных сценариях с контролируемыми просадками.
Настройки по умолчанию CyNeron оптимизированы для удобства использования, что делает его доступным даже
для новичков. Однако для опытных трейдеров есть возможность тонкой настройки параметров,
таких как частота сделок и уровни риска. Полное руководство пользователя и
команда поддержки помогут вам максимально раскрыть потенциал CyNeron с минимальными усилиями.
CyNeron – это не просто инструмент для торговли, но и надежный партнер в торговле золотом. Независимо от того,
являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в алгоритмической торговле, CyNeron предлагает
индивидуальное, гибкое решение, которое сочетает точность с долгосрочной защитой капитала. Интегрируя
передовой анализ и проверенные стратегии, CyNeron обеспечивает возможность извлечения
прибыли, преодолевая сложности рынка золота.
и откройте новый уровень точности, безопасности и эффективности в торговле золотом.
It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.