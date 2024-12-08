CyNeron MT5

3.05

CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA

Manual e arquivos de configuração: Entre em contato após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração

Preço: O preço aumenta com base no número de cópias vendidas

Cópias disponíveis: 5

Análise de Instantâneos com IA: Uma Inovação no Mercado

O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação,
capturando e processando instantâneos detalhados das condições de mercado.
Utilizando redes neurais avançadas impulsionadas por IA, ele avalia dados de preços e indicadores técnicos para fornecer
previsões altamente precisas dos movimentos do mercado, permitindo decisões de negociação precisas e estratégicas.

Essa tecnologia impulsionada por IA distingue o CyNeron, adaptando-se dinamicamente em tempo real às dinâmicas de mercado em evolução
e fornecendo aos traders insights que antes eram inalcançáveis.


Símbolo XAUUSD (OURO)
Intervalo de tempo M15 ou M30
 
Capital mín. $100
Corretora qualquer corretora
Tipo de conta qualquer, preferencialmente com spread baixo
Alavancagem a partir de 1:20
VPS preferido, mas não obrigatório, também VPS MQL


O Núcleo do Poder do CyNeron

Análise de Instantâneos com IA
O CyNeron captura e processa instantâneos das condições do mercado, utilizando redes neurais avançadas
para avaliar preços e indicadores. Isso resulta em previsões precisas dos movimentos do mercado,
permitindo decisões de negociação precisas.

Redes Neurais Transformer

O CyNeron utiliza modelos Transformer para integrar o sentimento do mercado e a análise técnica,
proporcionando uma compreensão profunda de como fatores macroeconômicos influenciam as condições de negociação.

Redes Adversárias Gerativas (GANs)
Para maior resiliência, o CyNeron testa suas estratégias em condições extremas simuladas de
mercado, garantindo desempenho robusto mesmo durante eventos inesperados.

Estrutura Adaptativa de Múltiplas Estratégias
Emprega estratégias de rompimento, retração e seguimento de tendências para capitalizar diversas oportunidades de negociação.

Modelagem Preditiva Sofisticada
Aproveitando uma combinação de inteligência artificial e análise quantitativa,
o CyNeron prevê tendências de mercado com clareza excepcional,
tornando-o ideal para estratégias de curto e longo prazo.

Versatilidade em Diversas Condições de Mercado
Se o mercado está em tendência, consolidando ou passando por rompimentos,
o CyNeron ajusta dinamicamente suas estratégias para maximizar o desempenho
enquanto mantém um controle rigoroso de riscos.

Gestão Abrangente de Riscos
Ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP). Stops móveis para garantir
lucros. Não utiliza métodos de alto risco como Martingale ou negociação em grade.

Ajuste Dinâmico da Frequência de Negociações
O EA ajusta inteligentemente a frequência de negociações com base na volatilidade,
garantindo um engajamento ideal durante mercados ativos
e precisão cautelosa em períodos mais tranquilos.

Testes Avançados e Desempenho
O CyNeron passou por testes extensivos, demonstrando rentabilidade consistente
em diversos cenários de mercado com drawdowns controlados.

Fácil de Usar e Personalizável

As configurações padrão do CyNeron são otimizadas para facilitar o uso, tornando-o acessível mesmo
para iniciantes. No entanto, traders experientes têm a opção de ajustar configurações como
frequência de negociação e níveis de risco. Um manual abrangente do usuário e uma equipe de suporte dedicada
garantem que você possa maximizar o potencial do CyNeron com o mínimo de esforço.

O CyNeron não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável no comércio de ouro. Seja você
experiente ou novo na negociação algorítmica, o CyNeron oferece uma solução flexível e personalizada que
combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises avançadas
e estratégias comprovadas, o CyNeron garante que você possa aproveitar oportunidades lucrativas enquanto navega
nas complexidades do mercado de ouro.

Dê o próximo passo em sua jornada de negociação integrando o CyNeron ao seu portfólio
e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência no comércio de ouro.



Comentários 24
Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Saleh Hamood Nasser Al Jabri
211
Saleh Hamood Nasser Al Jabri 2025.09.16 04:29 
 

I have difficulty to get it run initially due to issues in my broker server. Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend. the strange thing that I am sure it did few losses in my real account. Whem I run it it now in test mode unde same conditions it shows no losses. So 100% sure there is play with history in testing mode.

Juan Alberto Ruelas Cardenas
174
Juan Alberto Ruelas Cardenas 2025.08.02 18:15 
 

SCAM, Im using this robot from November 2024 and there is no profit! im using the config files provide by the autor but nothing! so just dont waste money here.

Im testing again with not IA, and actually works better. this is editing. same account now is 100% profit with initially with 500dlls in about 4 months.

ilikehippos
57
ilikehippos 2025.05.28 15:21 
 

Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Sanjarbek Yoqubjonov
68
Sanjarbek Yoqubjonov 2025.04.15 09:58 
 

Do not buy, they scammed us!! no respond from seller almost 3 month. AI robot made huge losses, account blown up

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:39 
 

SCAM !!!

Nick Gilbert
223
Nick Gilbert 2025.02.11 10:42 
 

Poor EA - the stop losses just wipe out nearly all the profits. Live results do not match the (profitable) back-tests. I have pause during holidays set to True. Two big losses yesterday (7th March) following the big losses in Feb and March

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.01.18 17:57 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.19 20:15
hey, thank you! :) - sure will send you
mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.09 19:09
thank you! :) will send you now
Willy
88
Willy 2025.01.04 00:03 
 

Got 3 sl since attach to chart using author set.. what dumb EA

great EA is EA that can handle any Market Situation, I have few EA that works better even in the last holiday

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.08 21:28
I have no losses.
I recommended everyone to use the “Pause during Holidays”, but you didn't want to...
Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2024.12.19 20:35 
 

acheter le 19/12/2024 en attendant les mise a jours merci et bon courage

lukiez
31
lukiez 2024.12.15 20:05 
 

Only used for one week so far and only wins. Thanks to the author

Anthony Ka-jiun Ng
1401
Anthony Ka-jiun Ng 2024.12.12 17:05 
 

It made a buy order today before a massive drop, using the signal file setting, different result.

(22/1/2025) i haven't actually be able to run it properly. still waiting for the "update", yet hoping it works.

I think the developer has given up on this. scammer

Alexander Seidel
1025
Alexander Seidel 2024.12.12 15:39 
 

Der Hype um beide EA hat bei mir nicht lange gedauert...Heute wurden 2 Positionen eröffnet.. Eine gewonnen und die Andere verloren... Das Ergebnis ... Sehr bescheiden ... Zum Glück nur auf einem Demokonto. Aber das Märchen von KI und so weiter wurde bereits nach ein paar Tagen widerlegt ... Also dringend updates !!! Da ändere ich gern die Bewertung. Aber mein Geld gebe ich lieber anders aus als es von einem DUMMEN EA verbrennen zu lassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.12 19:10
Wenn Sie ein Mal Verloren haben, ist der EA dann gleich komplett schlecht und braucht update?? Vor allem, da sie auch noch die aggressivsten Einstellungen verwenden..
Verluste gehören dazu, das ist Forex. Hätten Sie nicht das max. Risiko verwendet, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Guenter B
195
Guenter B 2024.12.10 20:03 
 

...

Roberto Liguoro
641
Roberto Liguoro 2024.12.10 18:14 
 

For the moment I still have to get an answer from the creator of the expert. Until he answers me and sends me the manual and the Set I can't evaluate the product because on real accounts it doesn't open any position

update: owner reply me and help me thaank u

Jing2017
978
Jing2017 2024.12.10 13:50 
 

The expert advisor does not work, since it came out to acquire it and has only had one favorable operation and 3 losing operations

Helga Gustana Argita
150
Helga Gustana Argita 2024.12.10 08:39 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Svetlana Pawlowna Grosshans
6572
Resposta do desenvolvedor Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - will send now
