CyNeron MT5

Estrutura Adaptativa de Múltiplas Estratégias

Emprega estratégias de rompimento, retração e seguimento de tendências para capitalizar diversas oportunidades de negociação.

Modelagem Preditiva Sofisticada

Aproveitando uma combinação de inteligência artificial e análise quantitativa,

o CyNeron prevê tendências de mercado com clareza excepcional,

tornando-o ideal para estratégias de curto e longo prazo.

Versatilidade em Diversas Condições de Mercado

Se o mercado está em tendência, consolidando ou passando por rompimentos,

o CyNeron ajusta dinamicamente suas estratégias para maximizar o desempenho

enquanto mantém um controle rigoroso de riscos.

Gestão Abrangente de Riscos

Ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP). Stops móveis para garantir

lucros. Não utiliza métodos de alto risco como Martingale ou negociação em grade.

Ajuste Dinâmico da Frequência de Negociações

O EA ajusta inteligentemente a frequência de negociações com base na volatilidade,

garantindo um engajamento ideal durante mercados ativos

e precisão cautelosa em períodos mais tranquilos.

Testes Avançados e Desempenho

O CyNeron passou por testes extensivos, demonstrando rentabilidade consistente

em diversos cenários de mercado com drawdowns controlados.