CyNeron MT5
- Experts
- Svetlana Pawlowna Grosshans
- Versão: 2.70
- Atualizado: 4 dezembro 2025
- Ativações: 10
CyNeron: Comércio de Precisão com Inovação em IA
O CyNeron é o primeiro EA no mercado a integrar inteligência artificial avançada em uma abordagem revolucionária de negociação,
capturando e processando instantâneos detalhados das condições de mercado.
Utilizando redes neurais avançadas impulsionadas por IA, ele avalia dados de preços e indicadores técnicos para fornecer
previsões altamente precisas dos movimentos do mercado, permitindo decisões de negociação precisas e estratégicas.
Essa tecnologia impulsionada por IA distingue o CyNeron, adaptando-se dinamicamente em tempo real às dinâmicas de mercado em evolução
e fornecendo aos traders insights que antes eram inalcançáveis.
|Símbolo
|XAUUSD (OURO)
|Intervalo de tempo
|M15 ou M30
|Capital
|mín. $100
|Corretora
|qualquer corretora
|Tipo de conta
|qualquer, preferencialmente com spread baixo
|Alavancagem
|a partir de 1:20
|VPS
|preferido, mas não obrigatório, também VPS MQL
O Núcleo do Poder do CyNeron
Análise de Instantâneos com IA
O CyNeron captura e processa instantâneos das condições do mercado, utilizando redes neurais avançadas
para avaliar preços e indicadores. Isso resulta em previsões precisas dos movimentos do mercado,
permitindo decisões de negociação precisas.
O CyNeron utiliza modelos Transformer para integrar o sentimento do mercado e a análise técnica,
proporcionando uma compreensão profunda de como fatores macroeconômicos influenciam as condições de negociação.
Redes Adversárias Gerativas (GANs)
Para maior resiliência, o CyNeron testa suas estratégias em condições extremas simuladas de
mercado, garantindo desempenho robusto mesmo durante eventos inesperados.
Estrutura Adaptativa de Múltiplas Estratégias
Emprega estratégias de rompimento, retração e seguimento de tendências para capitalizar diversas oportunidades de negociação.
Modelagem Preditiva Sofisticada
Aproveitando uma combinação de inteligência artificial e análise quantitativa,
o CyNeron prevê tendências de mercado com clareza excepcional,
tornando-o ideal para estratégias de curto e longo prazo.
Versatilidade em Diversas Condições de Mercado
Se o mercado está em tendência, consolidando ou passando por rompimentos,
o CyNeron ajusta dinamicamente suas estratégias para maximizar o desempenho
enquanto mantém um controle rigoroso de riscos.
Gestão Abrangente de Riscos
Ordens fixas de Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP). Stops móveis para garantir
lucros. Não utiliza métodos de alto risco como Martingale ou negociação em grade.
Ajuste Dinâmico da Frequência de Negociações
O EA ajusta inteligentemente a frequência de negociações com base na volatilidade,
garantindo um engajamento ideal durante mercados ativos
e precisão cautelosa em períodos mais tranquilos.
Testes Avançados e Desempenho
O CyNeron passou por testes extensivos, demonstrando rentabilidade consistente
em diversos cenários de mercado com drawdowns controlados.
As configurações padrão do CyNeron são otimizadas para facilitar o uso, tornando-o acessível mesmo
para iniciantes. No entanto, traders experientes têm a opção de ajustar configurações como
frequência de negociação e níveis de risco. Um manual abrangente do usuário e uma equipe de suporte dedicada
garantem que você possa maximizar o potencial do CyNeron com o mínimo de esforço.
O CyNeron não é apenas uma ferramenta de negociação, mas um parceiro confiável no comércio de ouro. Seja você
experiente ou novo na negociação algorítmica, o CyNeron oferece uma solução flexível e personalizada que
combina precisão com proteção de capital a longo prazo. Ao integrar análises avançadas
e estratégias comprovadas, o CyNeron garante que você possa aproveitar oportunidades lucrativas enquanto navega
nas complexidades do mercado de ouro.
e desbloqueie um novo nível de precisão, segurança e eficiência no comércio de ouro.
It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.