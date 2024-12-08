CyNeron MT5

Cadre multi-stratégies adaptatif

Emploie des stratégies de rupture, de retracement et de suivi de tendance pour tirer parti de diverses opportunités de trading.

Modélisation prédictive sophistiquée

En combinant intelligence artificielle et analyse quantitative,

CyNeron prédit les tendances du marché avec une clarté exceptionnelle,

ce qui en fait un choix idéal pour les stratégies à court et à long terme.

Polyvalence dans diverses conditions de marché

Que le marché soit en tendance, en consolidation ou en rupture,

CyNeron ajuste dynamiquement ses stratégies pour maximiser les performances

tout en maintenant un contrôle strict des risques.

Gestion complète des risques

Ordres Stop-Loss (SL) et Take-Profit (TP) fixes.

Stops suiveurs pour sécuriser les profits.

Pas d'utilisation de méthodes à haut risque comme le Martingale ou le trading en grille.

Ajustement dynamique de la fréquence des trades

L'EA ajuste intelligemment la fréquence des trades en fonction de la volatilité,

assurant un engagement optimal lors des marchés actifs

et une précision prudente pendant les périodes plus calmes.

Backtesting avancé et performances

CyNeron a subi des tests approfondis, démontrant une rentabilité constante

dans divers scénarios de marché avec des drawdowns contrôlés.