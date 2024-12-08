CyNeron MT5
- Experts
- Svetlana Pawlowna Grosshans
- Version: 2.60
- Mise à jour: 30 novembre 2025
- Activations: 10
CyNeron : Le trading de précision rencontre l'innovation de l'IA
CyNeron est le premier EA sur le marché à intégrer une IA avancée dans une approche de trading révolutionnaire,
capturant et traitant des instantanés détaillés des conditions du marché.
En utilisant des réseaux neuronaux avancés pilotés par l'IA, il évalue les données de prix et les indicateurs techniques pour fournir
des prévisions hautement précises des mouvements du marché, permettant des décisions de trading précises et stratégiques.
Cette technologie pilotée par l'IA distingue CyNeron, s'adaptant dynamiquement en temps réel aux dynamiques changeantes du marché
et offrant aux traders des informations jusqu'ici inaccessibles.
|Symbole
|XAUUSD (OR)
|Intervalle de temps
|M15 ou M30
|Capital
|min. $100
|Broker
|tout broker
|Type de compte
|n'importe lequel, de préférence avec un spread faible
|Levier
|à partir de 1:20
|VPS
|préféré, mais non obligatoire, également VPS MQL
Le cœur de la puissance de CyNeron
Analyse instantanée pilotée par l'IA
CyNeron capture et traite des instantanés des conditions du marché,
en utilisant des réseaux neuronaux avancés pour évaluer les prix et les indicateurs.
Cela permet de fournir des prévisions précises des mouvements du marché,
facilitant des décisions de trading précises.
CyNeron utilise des modèles Transformer pour intégrer le sentiment du marché et l'analyse technique,
offrant une compréhension approfondie de l'influence des facteurs macroéconomiques sur les conditions de trading.
Réseaux adverses génératifs (GANs)
Pour renforcer la résilience, CyNeron teste ses stratégies dans des conditions de marché extrêmes simulées,
garantissant des performances robustes même lors d'événements imprévus.
Cadre multi-stratégies adaptatif
Emploie des stratégies de rupture, de retracement et de suivi de tendance pour tirer parti de diverses opportunités de trading.
Modélisation prédictive sophistiquée
En combinant intelligence artificielle et analyse quantitative,
CyNeron prédit les tendances du marché avec une clarté exceptionnelle,
ce qui en fait un choix idéal pour les stratégies à court et à long terme.
Polyvalence dans diverses conditions de marché
Que le marché soit en tendance, en consolidation ou en rupture,
CyNeron ajuste dynamiquement ses stratégies pour maximiser les performances
tout en maintenant un contrôle strict des risques.
Gestion complète des risques
Ordres Stop-Loss (SL) et Take-Profit (TP) fixes.
Stops suiveurs pour sécuriser les profits.
Pas d'utilisation de méthodes à haut risque comme le Martingale ou le trading en grille.
Ajustement dynamique de la fréquence des trades
L'EA ajuste intelligemment la fréquence des trades en fonction de la volatilité,
assurant un engagement optimal lors des marchés actifs
et une précision prudente pendant les périodes plus calmes.
Backtesting avancé et performances
CyNeron a subi des tests approfondis, démontrant une rentabilité constante
dans divers scénarios de marché avec des drawdowns contrôlés.
Les paramètres par défaut de CyNeron sont optimisés pour une utilisation facile, le rendant accessible même
aux débutants. Cependant, les traders expérimentés ont la possibilité d'affiner les paramètres tels que
la fréquence des trades et les niveaux de risque. Un manuel complet et une équipe de support dédiée
assurent que vous pouvez maximiser le potentiel de CyNeron avec un minimum d'effort.
CyNeron n'est pas seulement un outil de trading, mais un partenaire de confiance dans le trading de l'or. Que vous
soyez expérimenté ou nouveau dans le trading algorithmique, CyNeron offre une solution flexible et personnalisée qui
combine précision et protection du capital à long terme. En intégrant des analyses de pointe
et des stratégies éprouvées, CyNeron garantit que vous pouvez saisir des opportunités rentables tout en naviguant
dans les complexités du marché de l'or.
et découvrez un nouveau niveau de précision, de sécurité et d'efficacité dans le trading de l'or.
After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.
Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!