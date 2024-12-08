CyNeron MT5

2.95

CyNeron : Le trading de précision rencontre l'innovation de l'IA

Manuel et fichiers de configuration: Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration

Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de copies vendues

Copies disponibles: 5

Analyse instantanée pilotée par l'IA : Une première sur le marché

CyNeron est le premier EA sur le marché à intégrer une IA avancée dans une approche de trading révolutionnaire,
capturant et traitant des instantanés détaillés des conditions du marché.
En utilisant des réseaux neuronaux avancés pilotés par l'IA, il évalue les données de prix et les indicateurs techniques pour fournir
des prévisions hautement précises des mouvements du marché, permettant des décisions de trading précises et stratégiques.

Cette technologie pilotée par l'IA distingue CyNeron, s'adaptant dynamiquement en temps réel aux dynamiques changeantes du marché
et offrant aux traders des informations jusqu'ici inaccessibles.


Symbole XAUUSD (OR)
Intervalle de temps M15 ou M30
 
Capital min. $100
Broker tout broker
Type de compte n'importe lequel, de préférence avec un spread faible
Levier à partir de 1:20
VPS préféré, mais non obligatoire, également VPS MQL


Le cœur de la puissance de CyNeron

Analyse instantanée pilotée par l'IA
CyNeron capture et traite des instantanés des conditions du marché,
en utilisant des réseaux neuronaux avancés pour évaluer les prix et les indicateurs.
Cela permet de fournir des prévisions précises des mouvements du marché,
facilitant des décisions de trading précises.

Réseaux neuronaux de type Transformer

CyNeron utilise des modèles Transformer pour intégrer le sentiment du marché et l'analyse technique,
offrant une compréhension approfondie de l'influence des facteurs macroéconomiques sur les conditions de trading.

Réseaux adverses génératifs (GANs)
Pour renforcer la résilience, CyNeron teste ses stratégies dans des conditions de marché extrêmes simulées,
garantissant des performances robustes même lors d'événements imprévus.

Cadre multi-stratégies adaptatif
Emploie des stratégies de rupture, de retracement et de suivi de tendance pour tirer parti de diverses opportunités de trading.

Modélisation prédictive sophistiquée
En combinant intelligence artificielle et analyse quantitative,
CyNeron prédit les tendances du marché avec une clarté exceptionnelle,
ce qui en fait un choix idéal pour les stratégies à court et à long terme.

Polyvalence dans diverses conditions de marché
Que le marché soit en tendance, en consolidation ou en rupture,
CyNeron ajuste dynamiquement ses stratégies pour maximiser les performances
tout en maintenant un contrôle strict des risques.

Gestion complète des risques
Ordres Stop-Loss (SL) et Take-Profit (TP) fixes.
Stops suiveurs pour sécuriser les profits.
Pas d'utilisation de méthodes à haut risque comme le Martingale ou le trading en grille.

Ajustement dynamique de la fréquence des trades
L'EA ajuste intelligemment la fréquence des trades en fonction de la volatilité,
assurant un engagement optimal lors des marchés actifs
et une précision prudente pendant les périodes plus calmes.

Backtesting avancé et performances
CyNeron a subi des tests approfondis, démontrant une rentabilité constante
dans divers scénarios de marché avec des drawdowns contrôlés.

Facile à utiliser et personnalisable

Les paramètres par défaut de CyNeron sont optimisés pour une utilisation facile, le rendant accessible même
aux débutants. Cependant, les traders expérimentés ont la possibilité d'affiner les paramètres tels que
la fréquence des trades et les niveaux de risque. Un manuel complet et une équipe de support dédiée
assurent que vous pouvez maximiser le potentiel de CyNeron avec un minimum d'effort.

CyNeron n'est pas seulement un outil de trading, mais un partenaire de confiance dans le trading de l'or. Que vous
soyez expérimenté ou nouveau dans le trading algorithmique, CyNeron offre une solution flexible et personnalisée qui
combine précision et protection du capital à long terme. En intégrant des analyses de pointe
et des stratégies éprouvées, CyNeron garantit que vous pouvez saisir des opportunités rentables tout en naviguant
dans les complexités du marché de l'or.

Faites le pas suivant dans votre parcours de trading en intégrant CyNeron à votre portefeuille
et découvrez un nouveau niveau de précision, de sécurité et d'efficacité dans le trading de l'or.



Avis 23
Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Saleh Hamood Nasser Al Jabri
211
Saleh Hamood Nasser Al Jabri 2025.09.16 04:29 
 

I have difficulty to get it run initially due to issues in my broker server. Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend. the strange thing that I am sure it did few losses in my real account. Whem I run it it now in test mode unde same conditions it shows no losses. So 100% sure there is play with history in testing mode.

Juan Alberto Ruelas Cardenas
174
Juan Alberto Ruelas Cardenas 2025.08.02 18:15 
 

SCAM, Im using this robot from November 2024 and there is no profit! im using the config files provide by the autor but nothing! so just dont waste money here.

Im testing again with not IA, and actually works better. this is editing. same account now is 100% profit with initially with 500dlls in about 4 months.

ilikehippos
57
ilikehippos 2025.05.28 15:21 
 

Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Sanjarbek Yoqubjonov
68
Sanjarbek Yoqubjonov 2025.04.15 09:58 
 

Do not buy, they scammed us!! no respond from seller almost 3 month. AI robot made huge losses, account blown up

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:39 
 

SCAM !!!

Nick Gilbert
213
Nick Gilbert 2025.02.11 10:42 
 

Poor EA - the stop losses just wipe out nearly all the profits. Live results do not match the (profitable) back-tests. I have pause during holidays set to True. Two big losses yesterday (7th March) following the big losses in Feb and March

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.01.18 17:57 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Réponse du développeur Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.19 20:15
hey, thank you! :) - sure will send you
mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Réponse du développeur Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.09 19:09
thank you! :) will send you now
Willy
88
Willy 2025.01.04 00:03 
 

Got 3 sl since attach to chart using author set.. what dumb EA

great EA is EA that can handle any Market Situation, I have few EA that works better even in the last holiday

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Réponse du développeur Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.08 21:28
I have no losses.
I recommended everyone to use the “Pause during Holidays”, but you didn't want to...
Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2024.12.19 20:35 
 

acheter le 19/12/2024 en attendant les mise a jours merci et bon courage

lukiez
31
lukiez 2024.12.15 20:05 
 

Only used for one week so far and only wins. Thanks to the author

Anthony Ka-jiun Ng
1396
Anthony Ka-jiun Ng 2024.12.12 17:05 
 

It made a buy order today before a massive drop, using the signal file setting, different result.

(22/1/2025) i haven't actually be able to run it properly. still waiting for the "update", yet hoping it works.

I think the developer has given up on this. scammer

Alexander Seidel
1016
Alexander Seidel 2024.12.12 15:39 
 

Der Hype um beide EA hat bei mir nicht lange gedauert...Heute wurden 2 Positionen eröffnet.. Eine gewonnen und die Andere verloren... Das Ergebnis ... Sehr bescheiden ... Zum Glück nur auf einem Demokonto. Aber das Märchen von KI und so weiter wurde bereits nach ein paar Tagen widerlegt ... Also dringend updates !!! Da ändere ich gern die Bewertung. Aber mein Geld gebe ich lieber anders aus als es von einem DUMMEN EA verbrennen zu lassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Réponse du développeur Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.12 19:10
Wenn Sie ein Mal Verloren haben, ist der EA dann gleich komplett schlecht und braucht update?? Vor allem, da sie auch noch die aggressivsten Einstellungen verwenden..
Verluste gehören dazu, das ist Forex. Hätten Sie nicht das max. Risiko verwendet, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Guenter B
195
Guenter B 2024.12.10 20:03 
 

...

Roberto Liguoro
629
Roberto Liguoro 2024.12.10 18:14 
 

For the moment I still have to get an answer from the creator of the expert. Until he answers me and sends me the manual and the Set I can't evaluate the product because on real accounts it doesn't open any position

update: owner reply me and help me thaank u

Jing2017
973
Jing2017 2024.12.10 13:50 
 

The expert advisor does not work, since it came out to acquire it and has only had one favorable operation and 3 losing operations

Helga Gustana Argita
150
Helga Gustana Argita 2024.12.10 08:39 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Réponse du développeur Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - will send now
Daniel Steven Betancourt Correa
182
Daniel Steven Betancourt Correa 2024.12.09 19:39 
 

Hi, I already bought the bot, I'm waiting for the configurations and manual. :D

I'm happy!!! The best bot, since I installed it I only see positive profits and a risk of less than 1%

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Réponse du développeur Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - already sent you
12
