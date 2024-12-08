CyNeron MT5

3.05

CyNeron: Comercio de Precisión con Innovación en Inteligencia Artificial

Manual y archivos de configuración: Contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración

Precio: El precio aumenta según el número de copias vendidas

Copias disponibles: 5

Análisis de Instantáneas impulsado por IA: Una Primicia en el Mercado

CyNeron es el primer EA en el mercado que integra inteligencia artificial avanzada en un enfoque revolucionario de comercio,
capturando y procesando instantáneas detalladas de las condiciones del mercado.
Utilizando redes neuronales avanzadas impulsadas por IA, evalúa datos de precios e indicadores técnicos para proporcionar
predicciones altamente precisas sobre los movimientos del mercado, permitiendo tomar decisiones comerciales precisas y estratégicas.

Esta tecnología impulsada por IA distingue a CyNeron, adaptándose dinámicamente en tiempo real a las dinámicas del mercado en evolución
y brindando a los traders perspectivas que antes eran inalcanzables.


Símbolo XAUUSD (ORO)
Marco de tiempo M15 o M30
 
Capital mín. $100
Corredor cualquier corredor
Tipo de cuenta cualquiera, se prefiere spread bajo
Apalancamiento desde 1:20
VPS preferido, pero no obligatorio, también MQL VPS


El Núcleo del Poder de CyNeron

Análisis de Instantáneas impulsado por IA
CyNeron captura y procesa instantáneas de las condiciones del mercado, utilizando redes neuronales avanzadas
para evaluar precios e indicadores. Esto da como resultado predicciones precisas de los movimientos del mercado,
permitiendo tomar decisiones comerciales precisas.

Redes Neuronales de Transformadores

CyNeron utiliza modelos Transformer para integrar el sentimiento del mercado y el análisis técnico,
proporcionando una comprensión profunda de cómo los factores macroeconómicos influyen en las condiciones de comercio.

Redes Generativas Adversarias (GANs)
Para mejorar la resistencia, CyNeron pone a prueba sus estrategias bajo simulaciones de
condiciones extremas del mercado, asegurando un rendimiento robusto incluso durante eventos inesperados.

Marco de Estrategias Múltiples Adaptativas
Emplea estrategias de ruptura, retroceso y seguimiento de tendencias para capitalizar diversas oportunidades comerciales.

Modelado Predictivo Sofisticado
Aprovechando una combinación de inteligencia artificial y análisis cuantitativo,
CyNeron pronostica las tendencias del mercado con una claridad excepcional,
haciéndolo ideal para estrategias a corto y largo plazo.

Versatilidad en diversas condiciones de mercado
Ya sea que el mercado esté en tendencia, consolidándose o experimentando rupturas,
CyNeron ajusta dinámicamente sus estrategias para maximizar el rendimiento
mientras mantiene un control estricto del riesgo.

Gestión Integral de Riesgos
Órdenes de Stop-Loss (SL) y Take-Profit (TP) fijas.
Stops dinámicos para asegurar ganancias.
No utiliza métodos de alto riesgo como Martingala o trading en red.

Ajuste Dinámico de Frecuencia de Comercio
El EA ajusta inteligentemente la frecuencia de comercio según la volatilidad,
asegurando un compromiso óptimo durante mercados activos
y precisión cautelosa en períodos más tranquilos.

Pruebas Avanzadas y Rendimiento
CyNeron ha pasado pruebas extensivas, demostrando rentabilidad constante
en diversos escenarios del mercado con drawdowns controlados.

Fácil de Usar y Personalizable

Las configuraciones predeterminadas de CyNeron están optimizadas para facilidad de uso, lo que lo hace accesible incluso
para principiantes. Sin embargo, los traders experimentados tienen la opción de ajustar configuraciones como
la frecuencia de comercio y los niveles de riesgo. Un manual de usuario completo y un equipo de soporte dedicado
aseguran que pueda maximizar CyNeron’s potencial con el mínimo esfuerzo.

CyNeron no es solo una herramienta de comercio, sino un socio confiable en el comercio de oro. Ya sea que seas
experimentado o nuevo en el comercio algorítmico, CyNeron ofrece una solución flexible y personalizada que
combina precisión con protección de capital a largo plazo. Integrando análisis avanzados
y estrategias comprobadas, CyNeron asegura que puedas aprovechar oportunidades rentables mientras navegas
por las complejidades del mercado del oro.

Da el siguiente paso en tu viaje comercial integrando CyNeron en tu portafolio
y desbloquea un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficiencia en el comercio de o


Comentarios 24
Jiří Hinz
502
Jiří Hinz 2025.12.13 11:31 
 

It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

