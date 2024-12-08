CyNeron MT5
- Experts
- Svetlana Pawlowna Grosshans
- Versione: 2.60
- Aggiornato: 30 novembre 2025
- Attivazioni: 10
CyNeron: Trading di Precisione incontra l'Innovazione dell'IA
CyNeron è il primo EA sul mercato a integrare un'IA avanzata in un approccio rivoluzionario al trading,
catturando ed elaborando istantanee dettagliate delle condizioni di mercato.
Utilizzando reti neurali avanzate basate sull'IA, valuta i dati sui prezzi e gli indicatori tecnici per fornire
previsioni altamente accurate dei movimenti di mercato, consentendo decisioni di trading precise e strategiche.
Questa tecnologia guidata dall'IA distingue CyNeron, adattandosi dinamicamente in tempo reale alle dinamiche di mercato in evoluzione
e offrendo ai trader intuizioni precedentemente irraggiungibili.
|Simbolo
|XAUUSD (ORO)
|Timeframe
|M15 o M30
|Capitale
|min. $100
|Broker
|qualsiasi broker
|Tipo di conto
|qualsiasi, preferibilmente con spread basso
|Leva finanziaria
|da 1:20
|VPS
|consigliato, ma non obbligatorio, anche VPS MQL
Il Cuore della Potenza di CyNeron
Analisi istantanea guidata dall'IA
CyNeron cattura ed elabora istantanee delle condizioni di mercato,
utilizzando reti neurali avanzate per valutare prezzi e indicatori.
Ciò consente previsioni accurate dei movimenti di mercato,
facilitando decisioni di trading precise.
CyNeron utilizza modelli Transformer per integrare il sentiment di mercato e l'analisi tecnica,
offrendo una comprensione approfondita di come i fattori macroeconomici influenzano le condizioni di trading.
Reti Generative Avversarie (GANs)
Per una maggiore resilienza, CyNeron testa le sue strategie in condizioni di mercato estreme simulate,
garantendo prestazioni robuste anche durante eventi imprevisti.
Struttura Multi-Strategia Adattiva
Utilizza strategie di breakout, ritracciamento e follow-trend per capitalizzare su diverse opportunità di trading.
Modellazione Predittiva Sofisticata
Combinando intelligenza artificiale e analisi quantitativa,
CyNeron prevede le tendenze di mercato con eccezionale chiarezza,
rendendolo ideale sia per strategie a breve che a lungo termine.
Versatilità in diverse condizioni di mercato
Che il mercato sia in tendenza, in consolidamento o in breakout,
CyNeron adatta dinamicamente le sue strategie per massimizzare le prestazioni
mantenendo un rigoroso controllo del rischio.
Gestione completa del rischio
Ordini Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP) fissi.
Trailing stop per bloccare i profitti.
Nessun utilizzo di metodi ad alto rischio come Martingale o trading a griglia.
Regolazione dinamica della frequenza di trading
L'EA regola intelligentemente la frequenza di trading in base alla volatilità,
assicurando un coinvolgimento ottimale durante i mercati attivi
e una precisione cauta durante i periodi più tranquilli.
Backtesting Avanzato e Prestazioni
CyNeron è stato sottoposto a test approfonditi, dimostrando una redditività costante
in diversi scenari di mercato con drawdown controllati.
Le impostazioni predefinite di CyNeron sono ottimizzate per facilità d'uso, rendendolo accessibile anche
ai principianti. Tuttavia, i trader esperti hanno la possibilità di regolare impostazioni come
la frequenza di trading e i livelli di rischio. Un manuale utente completo e un team di supporto dedicato
assicurano che tu possa massimizzare il potenziale di CyNeron con il minimo sforzo.
CyNeron non è solo uno strumento di trading, ma un partner affidabile nel trading dell'oro. Che tu
sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, CyNeron offre una soluzione flessibile e personalizzata che
combina precisione con protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi avanzate
e strategie comprovate, CyNeron garantisce che tu possa cogliere opportunità redditizie mentre navighi
nelle complessità del mercato dell'oro.
e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading dell'oro.
After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.
Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!