CyNeron MT5

2.95

CyNeron: Trading di Precisione incontra l'Innovazione dell'IA

Manuale e file di configurazione: Contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione

Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di copie vendute

Copie disponibili: 5

Analisi istantanea guidata dall'IA: Una prima sul mercato

CyNeron è il primo EA sul mercato a integrare un'IA avanzata in un approccio rivoluzionario al trading,
catturando ed elaborando istantanee dettagliate delle condizioni di mercato.
Utilizzando reti neurali avanzate basate sull'IA, valuta i dati sui prezzi e gli indicatori tecnici per fornire
previsioni altamente accurate dei movimenti di mercato, consentendo decisioni di trading precise e strategiche.

Questa tecnologia guidata dall'IA distingue CyNeron, adattandosi dinamicamente in tempo reale alle dinamiche di mercato in evoluzione
e offrendo ai trader intuizioni precedentemente irraggiungibili.


Simbolo XAUUSD (ORO)
Timeframe M15 o M30
 
Capitale min. $100
Broker qualsiasi broker
Tipo di conto qualsiasi, preferibilmente con spread basso
Leva finanziaria da 1:20
VPS consigliato, ma non obbligatorio, anche VPS MQL


Il Cuore della Potenza di CyNeron

Analisi istantanea guidata dall'IA
CyNeron cattura ed elabora istantanee delle condizioni di mercato,
utilizzando reti neurali avanzate per valutare prezzi e indicatori.
Ciò consente previsioni accurate dei movimenti di mercato,
facilitando decisioni di trading precise.

Reti Neurali Transformer

CyNeron utilizza modelli Transformer per integrare il sentiment di mercato e l'analisi tecnica,
offrendo una comprensione approfondita di come i fattori macroeconomici influenzano le condizioni di trading.

Reti Generative Avversarie (GANs)
Per una maggiore resilienza, CyNeron testa le sue strategie in condizioni di mercato estreme simulate,
garantendo prestazioni robuste anche durante eventi imprevisti.

Struttura Multi-Strategia Adattiva
Utilizza strategie di breakout, ritracciamento e follow-trend per capitalizzare su diverse opportunità di trading.

Modellazione Predittiva Sofisticata
Combinando intelligenza artificiale e analisi quantitativa,
CyNeron prevede le tendenze di mercato con eccezionale chiarezza,
rendendolo ideale sia per strategie a breve che a lungo termine.

Versatilità in diverse condizioni di mercato
Che il mercato sia in tendenza, in consolidamento o in breakout,
CyNeron adatta dinamicamente le sue strategie per massimizzare le prestazioni
mantenendo un rigoroso controllo del rischio.

Gestione completa del rischio
Ordini Stop-Loss (SL) e Take-Profit (TP) fissi.
Trailing stop per bloccare i profitti.
Nessun utilizzo di metodi ad alto rischio come Martingale o trading a griglia.

Regolazione dinamica della frequenza di trading
L'EA regola intelligentemente la frequenza di trading in base alla volatilità,
assicurando un coinvolgimento ottimale durante i mercati attivi
e una precisione cauta durante i periodi più tranquilli.

Backtesting Avanzato e Prestazioni
CyNeron è stato sottoposto a test approfonditi, dimostrando una redditività costante
in diversi scenari di mercato con drawdown controllati.

Facile da Usare e Personalizzabile

Le impostazioni predefinite di CyNeron sono ottimizzate per facilità d'uso, rendendolo accessibile anche
ai principianti. Tuttavia, i trader esperti hanno la possibilità di regolare impostazioni come
la frequenza di trading e i livelli di rischio. Un manuale utente completo e un team di supporto dedicato
assicurano che tu possa massimizzare il potenziale di CyNeron con il minimo sforzo.

CyNeron non è solo uno strumento di trading, ma un partner affidabile nel trading dell'oro. Che tu
sia esperto o nuovo nel trading algoritmico, CyNeron offre una soluzione flessibile e personalizzata che
combina precisione con protezione del capitale a lungo termine. Integrando analisi avanzate
e strategie comprovate, CyNeron garantisce che tu possa cogliere opportunità redditizie mentre navighi
nelle complessità del mercato dell'oro.

Fai il prossimo passo nel tuo percorso di trading integrando CyNeron nel tuo portafoglio
e sblocca un nuovo livello di precisione, sicurezza ed efficienza nel trading dell'oro.



Recensioni 23
Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Saleh Hamood Nasser Al Jabri
211
Saleh Hamood Nasser Al Jabri 2025.09.16 04:29 
 

I have difficulty to get it run initially due to issues in my broker server. Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend. the strange thing that I am sure it did few losses in my real account. Whem I run it it now in test mode unde same conditions it shows no losses. So 100% sure there is play with history in testing mode.

Juan Alberto Ruelas Cardenas
174
Juan Alberto Ruelas Cardenas 2025.08.02 18:15 
 

SCAM, Im using this robot from November 2024 and there is no profit! im using the config files provide by the autor but nothing! so just dont waste money here.

Im testing again with not IA, and actually works better. this is editing. same account now is 100% profit with initially with 500dlls in about 4 months.

ilikehippos
57
ilikehippos 2025.05.28 15:21 
 

Worked great in the beginning until there were bugs with chatgpt not connecting. Several losses in a row wiped out all profit and more. Developer stopped answering questions or responding all together, quite lousy. Would not recommend.

Jab Ribs
109
Jab Ribs 2025.04.30 16:20 
 

After several weeks without developer news, we received a new update of Cyneron v2.4 and I started testing it asap. After 1 week making tests with EURUSD and adjusting settings it works as I expected. I am testing with XAUUSD. By now I started with EURUSD in a real account from 3 days ago. 2 trades, 2 wins, 0 loses. Let's see if this is a reliable version of this promising EA.

Update May 26: Cyneron EA still's working fine with EURUSD. From my last review, 18 operations, 16 win and 2 loss. Thanks!

Sanjarbek Yoqubjonov
68
Sanjarbek Yoqubjonov 2025.04.15 09:58 
 

Do not buy, they scammed us!! no respond from seller almost 3 month. AI robot made huge losses, account blown up

manuule
1208
manuule 2025.03.27 16:39 
 

SCAM !!!

Nick Gilbert
213
Nick Gilbert 2025.02.11 10:42 
 

Poor EA - the stop losses just wipe out nearly all the profits. Live results do not match the (profitable) back-tests. I have pause during holidays set to True. Two big losses yesterday (7th March) following the big losses in Feb and March

Игорь Ратников
44
Игорь Ратников 2025.02.10 05:33 
 

Today, with a new update, the ADVISOR made its first gold transaction, which was a plus.

quân hoàng
66
quân hoàng 2025.01.18 17:57 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Risposta dello sviluppatore Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.19 20:15
hey, thank you! :) - sure will send you
mesozul
26
mesozul 2025.01.09 14:03 
 

I just bought CyNeron MT5 could I get manual and set files please?

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Risposta dello sviluppatore Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.09 19:09
thank you! :) will send you now
Willy
88
Willy 2025.01.04 00:03 
 

Got 3 sl since attach to chart using author set.. what dumb EA

great EA is EA that can handle any Market Situation, I have few EA that works better even in the last holiday

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Risposta dello sviluppatore Svetlana Pawlowna Grosshans 2025.01.08 21:28
I have no losses.
I recommended everyone to use the “Pause during Holidays”, but you didn't want to...
Constant Terupe Pihaatae
219
Constant Terupe Pihaatae 2024.12.19 20:35 
 

acheter le 19/12/2024 en attendant les mise a jours merci et bon courage

lukiez
31
lukiez 2024.12.15 20:05 
 

Only used for one week so far and only wins. Thanks to the author

Anthony Ka-jiun Ng
1396
Anthony Ka-jiun Ng 2024.12.12 17:05 
 

It made a buy order today before a massive drop, using the signal file setting, different result.

(22/1/2025) i haven't actually be able to run it properly. still waiting for the "update", yet hoping it works.

I think the developer has given up on this. scammer

Alexander Seidel
1016
Alexander Seidel 2024.12.12 15:39 
 

Der Hype um beide EA hat bei mir nicht lange gedauert...Heute wurden 2 Positionen eröffnet.. Eine gewonnen und die Andere verloren... Das Ergebnis ... Sehr bescheiden ... Zum Glück nur auf einem Demokonto. Aber das Märchen von KI und so weiter wurde bereits nach ein paar Tagen widerlegt ... Also dringend updates !!! Da ändere ich gern die Bewertung. Aber mein Geld gebe ich lieber anders aus als es von einem DUMMEN EA verbrennen zu lassen

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Risposta dello sviluppatore Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.12 19:10
Wenn Sie ein Mal Verloren haben, ist der EA dann gleich komplett schlecht und braucht update?? Vor allem, da sie auch noch die aggressivsten Einstellungen verwenden..
Verluste gehören dazu, das ist Forex. Hätten Sie nicht das max. Risiko verwendet, hätten Sie diesen Verlust vermeiden können.
Guenter B
195
Guenter B 2024.12.10 20:03 
 

...

Roberto Liguoro
629
Roberto Liguoro 2024.12.10 18:14 
 

For the moment I still have to get an answer from the creator of the expert. Until he answers me and sends me the manual and the Set I can't evaluate the product because on real accounts it doesn't open any position

update: owner reply me and help me thaank u

Jing2017
973
Jing2017 2024.12.10 13:50 
 

The expert advisor does not work, since it came out to acquire it and has only had one favorable operation and 3 losing operations

Helga Gustana Argita
150
Helga Gustana Argita 2024.12.10 08:39 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Risposta dello sviluppatore Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - will send now
Daniel Steven Betancourt Correa
182
Daniel Steven Betancourt Correa 2024.12.09 19:39 
 

Hi, I already bought the bot, I'm waiting for the configurations and manual. :D

I'm happy!!! The best bot, since I installed it I only see positive profits and a risk of less than 1%

Svetlana Pawlowna Grosshans
6555
Risposta dello sviluppatore Svetlana Pawlowna Grosshans 2024.12.10 11:33
thank you! :) - already sent you
12
Rispondi alla recensione