CyNeron MT5
- Experts
- Svetlana Pawlowna Grosshans
CyNeron: 정밀한 거래와 AI 혁신의 결합
CyNeron은 시장 조건의 상세 스냅샷을 캡처하고 처리하는 혁신적인 거래 접근 방식에
최첨단 AI를 통합한 시장 최초의 EA입니다.
최첨단 AI 뉴럴 네트워크를 활용하여 가격 데이터와 기술 지표를 평가하고,
시장 움직임에 대한 고도의 정확한 예측을 제공하여 정밀하고 전략적인 거래 결정을 가능하게 합니다.
이 AI 기반 기술은 CyNeron을 돋보이게 하며, 실시간으로 변화하는 시장 동향에 동적으로 적응하고
이전에 얻을 수 없었던 통찰력을 거래자들에게 제공합니다.
|심볼
|XAUUSD (골드)
|시간 프레임
|M15 또는 M30
|자본
|최소 $100
|브로커
|모든 브로커
|계좌 유형
|모든 계좌, 낮은 스프레드 선호
|레버리지
|1:20 이상
|VPS
|권장되지만 필수는 아님, MQL VPS도 사용 가능
CyNeron의 핵심
AI 기반 스냅샷 분석
CyNeron은 시장 조건의 스냅샷을 캡처하고 처리하여
고급 뉴럴 네트워크를 사용해 가격과 지표를 평가합니다.
이를 통해 시장 움직임에 대한 정확한 예측을 제공하며,
정확한 거래 결정을 내릴 수 있게 합니다.
CyNeron은 트랜스포머 모델을 활용해 시장 심리와 기술 분석을 통합하고,
거시경제 요인이 거래 조건에 어떻게 영향을 미치는지에 대해 깊이 이해합니다.
생성적 적대 네트워크 (GANs)
더 높은 내구성을 위해 CyNeron은 극단적인 시장 조건을
시뮬레이션하여 전략을 테스트하며, 예상치 못한 상황에서도 강력한 성능을 보장합니다.
적응형 다중 전략 프레임워크
돌파, 되돌림, 추세 추종 전략을 활용해 다양한 거래 기회를 포착합니다.
정교한 예측 모델링
인공지능과 정량 분석의 조합을 활용하여,
시장 동향을 뛰어난 명확성으로 예측하며,
단기 및 장기 전략 모두에 이상적입니다.
다양한 시장 조건에서의 유연성
시장이 트렌드 중이든, 통합 중이든, 또는 돌파 중이든,
CyNeron은 동적으로 전략을 조정하여
엄격한 리스크 관리를 유지하면서 성과를 극대화합니다.
포괄적인 리스크 관리
고정된 스톱로스(SL)와 테이크프로핏(TP) 명령.
이익을 잠그기 위한 추적 스톱.
마틴게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 방법은 사용하지 않습니다.
동적 거래 빈도 조정
EA는 변동성에 따라 거래 빈도를 지능적으로 조정하며,
활발한 시장에서 최적의 참여를 보장하고,
조용한 시기에는 신중한 정확성을 유지합니다.
고급 백테스트 및 성과
CyNeron은 광범위한 테스트를 거쳐,
다양한 시장 시나리오에서 일관된 수익성을 보여주며,
드로우다운을 제어합니다.
CyNeron의 기본 설정은 사용하기 쉽게 최적화되어 있어 초보자도
간단히 사용할 수 있습니다. 그러나 경험 많은 트레이더는 거래 빈도와
리스크 수준과 같은 설정을 조정할 수 있는 옵션이 있습니다.
포괄적인 사용자 매뉴얼과 전담 지원 팀이
CyNeron의 잠재력을 최소한의 번거로움으로 최대화할 수 있도록 도와줍니다.
CyNeron은 단순한 거래 도구가 아니라 신뢰할 수 있는 금 거래 파트너입니다. 알고리즘 거래에
익숙한 트레이더든 초보자든, CyNeron은 정밀성과 장기적인 자본 보호를 결합한
유연하고 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 최첨단 분석과 검증된 전략을 통합하여,
CyNeron은 금 시장의 복잡성을 헤쳐나가면서도 수익 기회를 잡을 수 있도록 보장합니다.
금 거래에서 정밀성, 안전성, 효율성의 새로운 수준을 열어보세요.
It's a great EA and even better after the last update. I only use the recommended set of settings with reduced risk per trade and intensity of the number of open trades on mid and it works great in the long run. Thanks Svetlana.