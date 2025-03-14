Stockfish

Expert Advisor für den Handel mit EUR/USD - Zuverlässiger und effizienter Algorithmus

Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen?

Dieser Expert Advisor für den automatisierten Handel wurde für EUR/USD entwickelt und konzentriert sich auf einen stabilen und sicheren Handel. Er verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale, Grid oder Averaging. Stattdessen arbeitet er ausschließlich mit Take Profit, Trailing Stop und Stop Loss. Dieser Ansatz macht es zu einem zuverlässigen Werkzeug für den unabhängigen Handel und für Eigenhandelsunternehmen.


Die wichtigsten Vorteile:

  • Sicherheit - Keine aggressiven Strategien; der Handel folgt strengen Grundsätzen des Risikomanagements.

  • Immer nur ein Auftrag - Reduziert die Depotbelastung und gewährleistet einen kontrollierten Handel.

  • Sofort einsatzbereit - Der EA erfordert keine komplexe Einrichtung und ist mit den meisten Brokern kompatibel.

  • ECN-Kontounterstützung - Niedrigere Kommissionen und Spreads für effizienteren Handel.

  • Flexibilität - Funktioniert mit jeder Hebelwirkung und einer Mindesteinlage von 50 $.

Wie funktioniert der Expert Advisor?

Der EA analysiert den Markt und eröffnet jeweils einen Handel, den er mit Take Profit, Stop Loss und Trailing Stop verwaltet. Dies gewährleistet Gewinnmitnahme und Kapitalschutz, während die Rentabilität durch dynamisches Handelsmanagement erhöht wird.

Erwartete Ergebnisse (marktabhängig):

  • Durchschnittlicher Gewinn: 10-20% pro Monat

  • Maximaler Drawdown: Hängt von der Losgröße ab und kann bei einem Auto-Lot von 0,15 bis zu 30% betragen

  • Optimiertes Risiko-Ertrags-Verhältnis

Wie richte ich den Expert Advisor ein?

  1. Installieren Sie ihn auf dem EUR/USD (H1) Chart.

  2. Wählen Sie ein ECN-Konto für minimale Handelskosten.

  3. Stellen Sie sicher, dass genügend Geld auf Ihrem Konto ist.

  4. Starten Sie den EA - er wird automatisch mit dem Handel beginnen!


