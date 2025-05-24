Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel

Unterstützte Instrumente: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash

Makler: RoboForex(ECN oder Prime-Konto).

Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge

Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat

Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen

Beschreibung:

Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes entwickelt wurde. Er ist vollständig für RoboForex-Brokerkonten optimiert, insbesondere für ECN- und Prime-Konten, und gewährleistet eine schnelle und effiziente Auftragsausführung.

Der EA verwendet ein intelligentes Hedging-System, um Verlustgeschäfte zu verwalten. Anstelle von traditionellen Stop-Losses wird im Falle einer ungünstigen Preisbewegung eine Hedging-Order eröffnet. Wenn sich der Markt umkehrt, können beide Aufträge mit einem Verlust geschlossen werden, aber solche Situationen sind selten. Der maximale Drawdown liegt in diesen Fällen in der Regel zwischen 10 % und 20 % (mit Standard-Lot), und der Berater ist im Allgemeinen in der Lage, diese Verluste innerhalb eines Monats wieder auszugleichen.

Quantum Index ist einfach zu bedienen: Installieren Sie ihn einfach auf den Charts der vier unterstützten Indizes und aktivieren Sie den automatischen Handel. Der EA übernimmt die Marktanalyse und die Entscheidungsfindung und sorgt für eine stabile Rentabilität bei minimaler Beteiligung des Benutzers.

Vorteile: