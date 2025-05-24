Quantum Index
- Experten
- Vladimir Mametov
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 11 November 2025
- Aktivierungen: 15
Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel
Hauptmerkmale:
-
Unterstützte Instrumente:.US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash
-
Makler: RoboForex(ECN oder Prime-Konto).
-
Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge
-
Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat
-
Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen
Beschreibung:
Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes entwickelt wurde. Er ist vollständig für RoboForex-Brokerkonten optimiert, insbesondere für ECN- und Prime-Konten, und gewährleistet eine schnelle und effiziente Auftragsausführung.
Der EA verwendet ein intelligentes Hedging-System, um Verlustgeschäfte zu verwalten. Anstelle von traditionellen Stop-Losses wird im Falle einer ungünstigen Preisbewegung eine Hedging-Order eröffnet. Wenn sich der Markt umkehrt, können beide Aufträge mit einem Verlust geschlossen werden, aber solche Situationen sind selten. Der maximale Drawdown liegt in diesen Fällen in der Regel zwischen 10 % und 20 % (mit Standard-Lot), und der Berater ist im Allgemeinen in der Lage, diese Verluste innerhalb eines Monats wieder auszugleichen.
Quantum Index ist einfach zu bedienen: Installieren Sie ihn einfach auf den Charts der vier unterstützten Indizes und aktivieren Sie den automatischen Handel. Der EA übernimmt die Marktanalyse und die Entscheidungsfindung und sorgt für eine stabile Rentabilität bei minimaler Beteiligung des Benutzers.
Vorteile:
-
Zuverlässigkeit: Die Hedging-Strategie minimiert das Risiko von vorzeitigen Stop-Outs.
-
Einfachheit: Installieren Sie den EA auf vier Charts und aktivieren Sie den automatischen Handel - das ist alles, was Sie brauchen, um loszulegen.
-
Effizient: Eine hohe Handelsfrequenz sorgt für einen stetigen Gewinnfluss.
-
Sicherheit: Intelligentes Risikomanagement minimiert mögliche Verluste.
The developer is very responsive to user issues and is highly recommended.