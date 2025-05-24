Quantum Index

5

Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel

Live-Signal

Hauptmerkmale:

  • Unterstützte Instrumente:.US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash

  • Makler: RoboForex(ECN oder Prime-Konto).

  • Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge

  • Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat

  • Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen

Beschreibung:

Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes entwickelt wurde. Er ist vollständig für RoboForex-Brokerkonten optimiert, insbesondere für ECN- und Prime-Konten, und gewährleistet eine schnelle und effiziente Auftragsausführung.

Der EA verwendet ein intelligentes Hedging-System, um Verlustgeschäfte zu verwalten. Anstelle von traditionellen Stop-Losses wird im Falle einer ungünstigen Preisbewegung eine Hedging-Order eröffnet. Wenn sich der Markt umkehrt, können beide Aufträge mit einem Verlust geschlossen werden, aber solche Situationen sind selten. Der maximale Drawdown liegt in diesen Fällen in der Regel zwischen 10 % und 20 % (mit Standard-Lot), und der Berater ist im Allgemeinen in der Lage, diese Verluste innerhalb eines Monats wieder auszugleichen.

Quantum Index ist einfach zu bedienen: Installieren Sie ihn einfach auf den Charts der vier unterstützten Indizes und aktivieren Sie den automatischen Handel. Der EA übernimmt die Marktanalyse und die Entscheidungsfindung und sorgt für eine stabile Rentabilität bei minimaler Beteiligung des Benutzers.

Vorteile:

  • Zuverlässigkeit: Die Hedging-Strategie minimiert das Risiko von vorzeitigen Stop-Outs.

  • Einfachheit: Installieren Sie den EA auf vier Charts und aktivieren Sie den automatischen Handel - das ist alles, was Sie brauchen, um loszulegen.

  • Effizient: Eine hohe Handelsfrequenz sorgt für einen stetigen Gewinnfluss.

  • Sicherheit: Intelligentes Risikomanagement minimiert mögliche Verluste.

Bewertungen 6
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.06.26 11:16 
 

The developer is very responsive to user issues and is highly recommended.

Daniel Kwame A Antwi
931
Daniel Kwame A Antwi 2025.06.21 12:40 
 

I just purchased the EA. What time frame should it run on?

Segio Bugay
191
Segio Bugay 2025.06.13 14:59 
 

I've been running this EA for about a month now, and it's very promising! I really like how it works. Definitely a 5-star experience!

Weitere Produkte dieses Autors
Gold System
Vladimir Mametov
5 (3)
Experten
Gold System - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel Live-Signal 1. Allgemeine Informationen Gold System ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD ) entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche Marktanalyse-Algorithmen mit einem sorgfältig ausbalancierten Risikomanagement-System, das auch in Zeiten hoher Volatilität eine stabile Performance gewährleistet. Der EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler, die ihren Goldh
Stockfish
Vladimir Mametov
Experten
Expert Advisor für den Handel mit EUR/USD - Zuverlässiger und effizienter Algorithmus Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen? Dieser Expert Advisor für den automatisierten Handel wurde für EUR/USD entwickelt und konzentriert sich auf einen stabilen und sicheren Handel. Er verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale, Grid oder Averaging. Stattdessen arbeitet er ausschließlich mit Take Profit, Trailing Stop und Stop Loss. Dieser Ansatz macht es zu einem zuverlässigen Werkzeug für d
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Experten
Vollautomatischer Scalping Trading Advisor. Der Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD konzipiert. Aufträge werden mit Trailing oder Stop Loss geschlossen. Der Advisor zeigt eine gute Leistung bei verschiedenen Brokern und verschiedenen Kontotypen. Vorteile: Der Advisor wurde mit 100% echten Ticks für den Zeitraum 2020-2023 getestet. Fester Stop Loss, Take Profit und Trailing. Filterung der Nachrichten nach Terminal (MQL5.com-Kalender). Anforderungen: Handelspaar: EURUSD Zeitra
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Experten
Automatisierter, hochpräziser Trading Advisor für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD. Der Advisor verfügt über 21 Strategien und alle Strategieparameter sind offen. Sie können sie nach eigenem Ermessen optimieren oder die Standardparameter verwenden, die für die meisten Broker geeignet sind. Um unrentable Orders zu schließen, können Sie die Hedging-Funktion, die Mittelwertbildung oder einfach den Stop-Loss verwenden. Standardmäßig verwendet der Advisor die Hedging-Funktion, er kann mehrere G
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Experten
GTX ist ein Forex Trading Advisor, der speziell für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD entwickelt wurde . Dieses hochpräzise Tool analysiert den Markt anhand von Pivot-Punkten , die auf überkauften und überverkauften Zonen basieren. Ausgestattet mit 22 anpassbaren Strategien , bietet es eine flexible Optimierung für verschiedene Broker. Signa l Hauptmerkmale Multi-Strategie-System: 22 einzigartige Strategien, die vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Flexible Einstellunge
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experten
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Utilitys
OrderDesk ist ein praktisches Handels-Panel für MetaTrader, das eine schnelle und intuitive Auftragsverwaltung direkt aus dem Chart heraus ermöglicht. Das Panel enthält grafische Linien zur einfachen visuellen Kontrolle von Einstiegslevels, Stop-Loss und Take-Profit. Sie können das Panel überall auf dem Chart verschieben und minimieren, um es bequem zu nutzen. Hauptmerkmale: Markt-Aufträge Öffnen Sie Kauf- und Verkaufsaufträge mit einem einzigen Klick. Schwebende Orders Unterstützt 4 Typen: Bu
Binance Quotes Downloader
Vladimir Mametov
Utilitys
MQL5-Skript zum Herunterladen von historischen Daten von Binance auf MetaTrader 5. Erstellt benutzerdefinierte Symbole mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und inkrementelle Updates. Funktionsweise : Herunterladen von Daten von Binance API (Spot- und Futures-Märkte) Erstellt und verwaltet benutzerdefinierte MT5-Symbole Unterstützt die Zeitrahmen M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Implementiert inkrementelle Updates mit intelligentem Datenmanagement Konfiguriert 24/7 Handelssitzungen für K
