Gold System - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel

Live-Signal 1. Allgemeine Informationen

Gold System ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold(XAUUSD) entwickelt wurde.

Er kombiniert fortschrittliche Marktanalyse-Algorithmen mit einem sorgfältig ausbalancierten Risikomanagement-System, das auch in Zeiten hoher Volatilität eine stabile Performance gewährleistet.

Der EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler, die ihren Goldhandel automatisieren und konsistente Ergebnisse erzielen wollen, ohne ständig die Charts zu überwachen.

2. Funktionsprinzip

Das Kernkonzept von Gold System ist ein sicheres und dynamisches Handelsmanagement mit maximaler Effizienz.

Aufträge werden mit Take Profit oder Trailing Stop geschlossen, so dass Gewinne gesichert werden können, während man gleichzeitig von ausgedehnten Preisbewegungen in die richtige Richtung profitiert.

Zur Verlustabsicherung werden zwei Mechanismen eingesetzt:

Stop Loss - eine klassische Methode zur Begrenzung des Drawdowns;

Hedging-System (standardmäßig aktiviert) - eröffnet auf der Grundlage eines Signals einen entgegengesetzten Auftrag, um potenzielle Verluste auszugleichen.

Sowohl der Haupt- als auch der Absicherungsauftrag sind geschützt. Unter ungünstigen Marktbedingungen können sie mit einem kleinen Verlust geschlossen werden, um das Risiko zu minimieren und das Eigenkapital des Kontos zu erhalten.

3. Optimierung und Anforderungen

Das Gold System ist für RoboForex und ICMarkets optimiert und gewährleistet eine schnelle Ausführung, niedrige Spreads und eine zuverlässige Performance beim Goldhandel.

Die empfohlene Mindesteinlage beträgt $200.

Der EA funktioniert auf allen Kontotypen (Standard, ECN, Pro) und unterstützt Micro-Lots, was ihn für Händler mit jedem Budget zugänglich macht.

4. Funktionen und Vorteile

Gold System enthält fortschrittliche Funktionen, die normalerweise nur in Premium Expert Advisors zu finden sind:

Adaptiver Algorithmus - passt sich automatisch an wechselnde Volatilität und Marktbedingungen an;

Flexible Risikokontrolle - wählen Sie zwischen einem festen Lot oder einem Prozentsatz des Guthabens;

Zeit- und Nachrichtenfilter - Unterbrechung des Handels bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen;

Multi-Timeframe-Analyse - verbessert die Einstiegsgenauigkeit durch die Bestätigung von Signalen auf mehreren Timeframes;

Kapitalschutzsystem - kontrolliert den maximalen Drawdown und begrenzt die Anzahl der offenen Trades;

5. Empfehlungen für die Nutzung

Für die beste Leistung wird empfohlen,:

den EA auf einem VPS zu betreiben, um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten;

auf einem Demokonto zu testen , bevor Sie live gehen;

ein Risikoniveau zu wählen, das Ihrem Handelsstil und Ihrer Einlage entspricht.



