Gold System

5

Gold System - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel

Live-Signal

1. Allgemeine Informationen

Gold System ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold(XAUUSD) entwickelt wurde.
Er kombiniert fortschrittliche Marktanalyse-Algorithmen mit einem sorgfältig ausbalancierten Risikomanagement-System, das auch in Zeiten hoher Volatilität eine stabile Performance gewährleistet.

Der EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler, die ihren Goldhandel automatisieren und konsistente Ergebnisse erzielen wollen, ohne ständig die Charts zu überwachen.

2. Funktionsprinzip

Das Kernkonzept von Gold System ist ein sicheres und dynamisches Handelsmanagement mit maximaler Effizienz.
Aufträge werden mit Take Profit oder Trailing Stop geschlossen, so dass Gewinne gesichert werden können, während man gleichzeitig von ausgedehnten Preisbewegungen in die richtige Richtung profitiert.

Zur Verlustabsicherung werden zwei Mechanismen eingesetzt:

  • Stop Loss - eine klassische Methode zur Begrenzung des Drawdowns;

  • Hedging-System (standardmäßig aktiviert) - eröffnet auf der Grundlage eines Signals einen entgegengesetzten Auftrag, um potenzielle Verluste auszugleichen.

Sowohl der Haupt- als auch der Absicherungsauftrag sind geschützt. Unter ungünstigen Marktbedingungen können sie mit einem kleinen Verlust geschlossen werden, um das Risiko zu minimieren und das Eigenkapital des Kontos zu erhalten.

3. Optimierung und Anforderungen

Das Gold System ist für RoboForex und ICMarkets optimiert und gewährleistet eine schnelle Ausführung, niedrige Spreads und eine zuverlässige Performance beim Goldhandel.
Die empfohlene Mindesteinlage beträgt $200.

Der EA funktioniert auf allen Kontotypen (Standard, ECN, Pro) und unterstützt Micro-Lots, was ihn für Händler mit jedem Budget zugänglich macht.

4. Funktionen und Vorteile

Gold System enthält fortschrittliche Funktionen, die normalerweise nur in Premium Expert Advisors zu finden sind:

  • Adaptiver Algorithmus - passt sich automatisch an wechselnde Volatilität und Marktbedingungen an;

  • Flexible Risikokontrolle - wählen Sie zwischen einem festen Lot oder einem Prozentsatz des Guthabens;

  • Zeit- und Nachrichtenfilter - Unterbrechung des Handels bei wichtigen wirtschaftlichen Ereignissen;

  • Multi-Timeframe-Analyse - verbessert die Einstiegsgenauigkeit durch die Bestätigung von Signalen auf mehreren Timeframes;

  • Kapitalschutzsystem - kontrolliert den maximalen Drawdown und begrenzt die Anzahl der offenen Trades;

5. Empfehlungen für die Nutzung

Für die beste Leistung wird empfohlen,:

  • den EA auf einem VPS zu betreiben, um einen ununterbrochenen Betrieb zu gewährleisten;

  • auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie live gehen;

  • ein Risikoniveau zu wählen, das Ihrem Handelsstil und Ihrer Einlage entspricht.


Bewertungen 3
elena864
952
elena864 2025.12.16 18:56 
 

Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты

kwikky69
87
kwikky69 2025.11.10 08:31 
 

GOLD SYSTEM for MT5 – Precision, Performance, and Profitability The GOLD SYSTEM for MT5 on MQL5 is a standout trading solution that exemplifies the power of precision-driven strategy in the world of algorithmic trading. Over the past 10 days, this system has delivered an impeccable performance—7 trades, 7 wins—demonstrating not only its consistency but also its commitment to quality over quantity. What sets the GOLD SYSTEM apart is its disciplined, methodical approach to the markets. Rather than chasing every price fluctuation, it employs a refined strategy that filters out noise and focuses solely on high-probability setups. This results in fewer trades, but each one is backed by robust technical logic and market timing, significantly increasing the likelihood of success. The system’s strength lies in its ability to identify and execute trades with surgical precision. It avoids overtrading and instead waits patiently for optimal conditions, ensuring that every position taken is aligned with its core risk-reward principles. This is not just a trading tool—it’s a strategic partner for traders who value accuracy, discipline, and long-term profitability. In just 10 days, the GOLD SYSTEM has proven its mettle with a flawless 7-for-7 win record. This kind of performance is rare and speaks volumes about the system’s internal logic, market sensitivity, and execution reliability. It’s a testament to the developer’s deep understanding of gold market dynamics and the MetaTrader 5 platform. For traders seeking a reliable, intelligent, and performance-oriented expert advisor, the GOLD SYSTEM is a top-tier choice. It’s not about how many trades you take—it’s about how many you win. And in that regard, this system delivers excellence.

Andrei Trif
258
Andrei Trif 2025.10.22 18:42 
 

Hi, I have added this gem to my portofolio this week and I am very impressed by it. I have it running on a 1000 account and its already at 1106 with 0.05 Auto lot size setting. All 3 winnig trades.. On back test it looks amazing as well..every tick bassed on real ticks. Really nice ea.

Also I would like to add that when gold dropped about 3 of my other gold trading ea's blew my accounts ( They were all set on high risk ) .. but it was a stress test . 3 failed.. this one plowed trough it ..all winning trades.

Update. It is Friday the 24th .. The day is not over but the account is at 1147 with no loosing trades. Really impressed .

Many thanks to the developer.

Empfohlene Produkte
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experten
Die Handelsstrategie basiert auf über 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung im Handel auf der Grundlage der Stärke einer Kerze und des prozentualen Anteils des Körpers im Verhältnis zur gesamten Kerze (Strong Candle) und/oder (je nach den konfigurierten Parametern) auf einem gleitenden Durchschnitt mit langer Periode und dreifachem Trend (JMA), kombiniert mit dem gleitenden Durchschnitt des aktuellen Charts mit konstanten Bändern und AWESOME-Oszillator oder sogar Bollinger-Bändern, die alle nach Be
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experten
Uni Bot ist ein trendiger, mit einem neuronalen Netzwerk trainierter Bot. Ein Expertensystem, das auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das auf einer neuen, speziell entwickelten Architektur (T-INN) Target-IntelNeuroNet basiert. Damit diese Variante des Expert Advisors funktioniert, ist es nicht notwendig, die Datei des trainierten neuronalen Netzwerks herunterzuladen, da für die Benutzerfreundlichkeit des Forex-Bots mit neuronalem Netzwerk die meisten Benutzer eine Reihe von neuronalen Netzwe
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experten
Sydney ist ein komplexer und neuartiger Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse einsetzt, um künftige Marktbewegungen der Symbole GBPUSD und USDJPY vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt rekurrente neuronale Netze, insbesondere Long-Short-Term-Memory-Zellen, die mit Daten von Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren für künftige Kursbewegungen am relevan
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experten
Erweiterte Version des Trading King MT5 Expert Advisors. Verwendete Indikatoren: ATR, RSI, Stochastik, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Jeder Indikator kann wahlweise ein/aus verwendet werden. MT4-Version des Expert Advisor Trading King Extended Die eingestellte Datei und die Optimierungsergebnisse werden in der Diskussion des Beraters veröffentlicht. Die Strategie des Expert Advisors basiert darauf, die Stärke des Trends zu beurteilen und Korrektur- / Umkehrpunkte zu finden, vergleicht die absolu
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experten
Erkunden Sie einzigartige Chancen mit Präzision in entscheidenden Momenten des Finanzmarktes. Sie werden in der Lage sein, Trades mit einer Strategie auszuführen, die große Banken und Broker durch Hochfrequenz-Handelsroboter nutzen. Breaking News hat sich seit Jahren bewährt - die Strategie wurde zunächst manuell entwickelt und dann sorgfältig automatisiert, um sicherzustellen, dass sie genau so funktioniert, wie es für eine hohe Performance erforderlich ist. Als ich diese Strategie entwickelt
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
MT5 Arbor Nova
Rudy Tanureja
Experten
Notiz : - Fröhliche Weihnachten 25. Dezember 2025 & Frohes Neues Jahr 1. Januar 2026. - 40% Rabatt bis Ende des Jahres. Der normale Einführungspreis beträgt 450 USD. - Das Live-Signal ist hier . Das Live-Signal ist live! Ich expandiere jetzt auf zusätzliche Konten bei regulierten Brokern in verschiedenen Regionen, um Ihnen im Laufe der Zeit konsistentere, überprüfbare Leistungsdaten zu bieten. - Neben Ihrer Investition von Arbor, müssen Sie sich bei DeepSeek registrieren und mindestens 5 Dollar
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experten
Der USDJPY Focused Breaker wurde speziell für den H1-Zeitrahmen (1 Stunde) des Währungspaares USDJPY entwickelt und basiert auf der Channel-Break FX-Technologie. Der Trendkanal wird mithilfe eines KI-Modells identifiziert, das ein 1D Convolutional Neural Network (CNN) zur Erkennung von Markttrends einsetzt. Zu den wichtigsten Merkmalen dieser Version gehören: Optimierung : Verbesserte Strategien für die Eröffnung und Schließung von Positionen. Zeitrahmen und Paare : Verwendbar auf den Zeitrahme
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
Argo Master MT5
Encho Enev
Experten
Willkommen in der Welt der neuesten innovativen Devisenhandelstechnologie, die auf einem tiefgreifenden mathematischen Modell basiert. Beliebte Indikatoren werden verwendet, die angemessene Informationen über die Bewegung des rollenden Paares geben. ARGO MASTER MT5 ist für den Handel auf dem EURUSD-Zeitrahmen von 30 Minuten optimiert. Ich empfehle, nicht mehr als 5 offene Positionen zu verwenden. Sie können den Filter mit Werten von 1-5% je nach Ihrem Broker optimieren. In den angehängten Bilder
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
Stockfish
Vladimir Mametov
Experten
Expert Advisor für den Handel mit EUR/USD - Zuverlässiger und effizienter Algorithmus Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen? Dieser Expert Advisor für den automatisierten Handel wurde für EUR/USD entwickelt und konzentriert sich auf einen stabilen und sicheren Handel. Er verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale, Grid oder Averaging. Stattdessen arbeitet er ausschließlich mit Take Profit, Trailing Stop und Stop Loss. Dieser Ansatz macht es zu einem zuverlässigen Werkzeug für d
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experten
Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel Live-Signal Hauptmerkmale: Unterstützte Instrumente: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Makler : RoboForex (ECN oder Prime-Konto). Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen Beschreibung: Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Experten
Vollautomatischer Scalping Trading Advisor. Der Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD konzipiert. Aufträge werden mit Trailing oder Stop Loss geschlossen. Der Advisor zeigt eine gute Leistung bei verschiedenen Brokern und verschiedenen Kontotypen. Vorteile: Der Advisor wurde mit 100% echten Ticks für den Zeitraum 2020-2023 getestet. Fester Stop Loss, Take Profit und Trailing. Filterung der Nachrichten nach Terminal (MQL5.com-Kalender). Anforderungen: Handelspaar: EURUSD Zeitra
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Experten
Automatisierter, hochpräziser Trading Advisor für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD. Der Advisor verfügt über 21 Strategien und alle Strategieparameter sind offen. Sie können sie nach eigenem Ermessen optimieren oder die Standardparameter verwenden, die für die meisten Broker geeignet sind. Um unrentable Orders zu schließen, können Sie die Hedging-Funktion, die Mittelwertbildung oder einfach den Stop-Loss verwenden. Standardmäßig verwendet der Advisor die Hedging-Funktion, er kann mehrere G
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Experten
GTX ist ein Forex Trading Advisor, der speziell für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD entwickelt wurde . Dieses hochpräzise Tool analysiert den Markt anhand von Pivot-Punkten , die auf überkauften und überverkauften Zonen basieren. Ausgestattet mit 22 anpassbaren Strategien , bietet es eine flexible Optimierung für verschiedene Broker. Signa l Hauptmerkmale Multi-Strategie-System: 22 einzigartige Strategien, die vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Flexible Einstellunge
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experten
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Utilitys
OrderDesk ist ein praktisches Handels-Panel für MetaTrader, das eine schnelle und intuitive Auftragsverwaltung direkt aus dem Chart heraus ermöglicht. Das Panel enthält grafische Linien zur einfachen visuellen Kontrolle von Einstiegslevels, Stop-Loss und Take-Profit. Sie können das Panel überall auf dem Chart verschieben und minimieren, um es bequem zu nutzen. Hauptmerkmale: Markt-Aufträge Öffnen Sie Kauf- und Verkaufsaufträge mit einem einzigen Klick. Schwebende Orders Unterstützt 4 Typen: Bu
Binance Quotes Downloader
Vladimir Mametov
Utilitys
MQL5-Skript zum Herunterladen von historischen Daten von Binance auf MetaTrader 5. Erstellt benutzerdefinierte Symbole mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und inkrementelle Updates. Funktionsweise : Herunterladen von Daten von Binance API (Spot- und Futures-Märkte) Erstellt und verwaltet benutzerdefinierte MT5-Symbole Unterstützt die Zeitrahmen M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1 Implementiert inkrementelle Updates mit intelligentem Datenmanagement Konfiguriert 24/7 Handelssitzungen für K
Auswahl:
elena864
952
elena864 2025.12.16 18:56 
 

Лучший советник для золота! У Владимира действительно самые качественные и эффективные продукты

kwikky69
87
kwikky69 2025.11.10 08:31 
 

GOLD SYSTEM for MT5 – Precision, Performance, and Profitability The GOLD SYSTEM for MT5 on MQL5 is a standout trading solution that exemplifies the power of precision-driven strategy in the world of algorithmic trading. Over the past 10 days, this system has delivered an impeccable performance—7 trades, 7 wins—demonstrating not only its consistency but also its commitment to quality over quantity. What sets the GOLD SYSTEM apart is its disciplined, methodical approach to the markets. Rather than chasing every price fluctuation, it employs a refined strategy that filters out noise and focuses solely on high-probability setups. This results in fewer trades, but each one is backed by robust technical logic and market timing, significantly increasing the likelihood of success. The system’s strength lies in its ability to identify and execute trades with surgical precision. It avoids overtrading and instead waits patiently for optimal conditions, ensuring that every position taken is aligned with its core risk-reward principles. This is not just a trading tool—it’s a strategic partner for traders who value accuracy, discipline, and long-term profitability. In just 10 days, the GOLD SYSTEM has proven its mettle with a flawless 7-for-7 win record. This kind of performance is rare and speaks volumes about the system’s internal logic, market sensitivity, and execution reliability. It’s a testament to the developer’s deep understanding of gold market dynamics and the MetaTrader 5 platform. For traders seeking a reliable, intelligent, and performance-oriented expert advisor, the GOLD SYSTEM is a top-tier choice. It’s not about how many trades you take—it’s about how many you win. And in that regard, this system delivers excellence.

Andrei Trif
258
Andrei Trif 2025.10.22 18:42 
 

Hi, I have added this gem to my portofolio this week and I am very impressed by it. I have it running on a 1000 account and its already at 1106 with 0.05 Auto lot size setting. All 3 winnig trades.. On back test it looks amazing as well..every tick bassed on real ticks. Really nice ea.

Also I would like to add that when gold dropped about 3 of my other gold trading ea's blew my accounts ( They were all set on high risk ) .. but it was a stress test . 3 failed.. this one plowed trough it ..all winning trades.

Update. It is Friday the 24th .. The day is not over but the account is at 1147 with no loosing trades. Really impressed .

Many thanks to the developer.

Antwort auf eine Rezension