Gold Action EAI ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im M5- und M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Expert Advisor basiert auf der klassischen Price-Action-Momentum-Logik, ohne eine Überfrachtung mit Indikatoren und ohne den Versuch, den Markt mithilfe von "Black-Box"-Modellen vorherzusagen. Entscheidungen werden ausschließlich aufgrund des Preisverhaltens getroffen: Momentum, Ausbruch aus der Handelsspanne und Bestätigung der Trendeinleitung.

Vollständig automatisierter Betrieb auf M5 und M15

Sie brauchen nichts zu konfigurieren: Legen Sie Gold Action EAI einfach auf dem XAUUSD-Chart im M5- und/oder M15-Zeitrahmen an, und das System wird automatisch:



die Marktstruktur lesen

nach Momentum suchen

Analyse von Ausbrüchen

Eröffnen von Geschäften nur, wenn sich ein Trend abzeichnet

All backtests for Gold Action EAI v1.2 are available here >>

Der EA platziert nicht häufig Trades - er wartet auf wirklich sinnvolle Momente, wenn der Markt von einer flachen Struktur in eine Trendphase übergeht.

Risiko-Management-System

Gold Action EA verfügt über ein Risikomanagement-System mit zwei wählbaren Betriebsmodi:

Konservativ - geringeres Risiko, glattere Aktienkurve

Mittleres Risiko - höhere Performance bei kontrolliertem Engagement

So können Händler das Risikoprofil wählen, das am besten zu ihrer Kontogröße und persönlichen Risikotoleranz passt.

Kontrolle mehrerer Trades (Trend-Skalierung)

Wenn Multiple Trades aktiviert sind, kann der EA:

Zusätzliche Positionen in Richtung eines starken Trends hinzufügen

das Gesamtengagement bei Marktbewegungen mit hohem Vertrauen erhöhen

Aus Sicherheitsgründen ist Multiple Trades jedoch standardmäßig deaktiviert.

Dies reduziert das Risiko, begrenzt die Margin-Nutzung und macht das System besser geeignet für kleine und mittlere Konten.

S&P 500 Trend-Filter (standardmäßig deaktiviert)

Gold Action EAI enthält einen S&P 500-Trendfilter, der als Makro-Marktregime-Filter für Gold (XAUUSD) verwendet wird. Gold gilt traditionell als defensiver Vermögenswert und bewegt sich in instabilen Zeiten oft umgekehrt zum Aktienmarkt. Diese Beziehung wird berücksichtigt, um das Engagement in hochriskanten und unsicheren Marktbedingungen zu reduzieren.

Dieser Filter ist standardmäßig aktiviert. Er trägt zwar zur Verringerung des Gesamtrisikos und zur Verbesserung der Stabilität bei, kann aber auch die Handelsmöglichkeiten einschränken und dazu führen, dass einige profitable Bewegungen während einer starken inversen Gold-Aktien-Marktdynamik verpasst werden.

Der Trendcharakter von Gold - die Grundlage der Strategie

Gold ist eines der am stärksten im Trend liegenden Instrumente auf dem Markt. Der Gold Action EAI-Algorithmus ist speziell angepasst an:



frühe Trendimpulse zu erkennen

die Struktur von Handelsspannen zu bewerten

beim Ausbruch aus Akkumulationszonen einzusteigen

Positionen zu halten, bis sich eine vollständige Trendbewegung bildet

Damit ist das System ideal für professionelle Anleger, die mit trendfolgenden Marktphasen arbeiten.

Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:3 - der entscheidende Vorteil

Alle Trades sind so strukturiert, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis mindestens 1:3 beträgt, was selbst bei geringer Handelsfrequenz eine hervorragende mathematische Erwartungshaltung bietet:

schon wenige erfolgreiche Trades können bei kontrolliertem Risiko Kapitalwachstum generieren.

Das System ist sicher und diszipliniert:



kein Overtrading

keine Über-Optimierung

keine Indikator-Abhängigkeit

keine Martingale oder Lot-Eskalation

Momentum-Logik als Kern des Systems



Gold Action EAI handelt mit Marktmomentum - dem saubersten und zuverlässigsten Signal unter Bedingungen hoher Volatilität. Momentum tritt auf, wenn Liquidität in den Markt kommt, ein wichtiger Teilnehmer den Preis treibt und der Trend sich verstärkt. Bei Gold geschieht dies regelmäßig, was den Momentum-Ansatz stabil, wiederholbar und statistisch zuverlässig macht.

Strenge Kontrolle über jeden Handel

Gold Action EAI verwendet KEIN Martingale, Grid, Averaging oder irgendeine Form der Los-Skalierung. Jeder Handel hat feste Risikoparameter: Stop Loss, um das Kapital zu schützen, Take Profit, um die Ergebnisse zu sichern, und Trailing Stop, um dem Trend zu folgen. Das Risiko wird streng kontrolliert und ist bei jedem Handel identisch.

Gold Action EAI ist:



reine Price-Action-Logik

entwickelt für Gold (XAUUSD)

Momentum-Einträge bei Ausbruch aus der Handelsspanne

minimale Signale, maximale Präzision

Risiko-Belohnung 1:3

Strenge Risikokontrolle

kein Martingal, kein Raster, keine Mittelwertbildung

sofortiger Plug-and-Play-Betrieb ohne Konfiguration

Perfekt für Trader, die ein professionelles, trendfolgendes und diszipliniertes System für den Goldhandel suchen.