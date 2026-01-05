THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem

Version: 1.01

Autor: SAPPLANTA

=============================================================================OVERVIEW

THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für

MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat

dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen

gezeigt.

Das System kombiniert Filtertechniken in institutioneller Qualität mit adaptiver

Positionsgröße, um Handelschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu nutzen, während

eine strenge Risikokontrolle beibehält.

=============================================================================KEY FEATURES

INTELLIGENTE MARKTANALYSE

Mehrschichtiges Bestätigungssystem mit ergänzenden technischen Indikatoren

Fortschrittliche Volatilitätsfilterung zur optimalen Erkennung von Marktbedingungen

Präzises Einstiegs-Timing basierend auf der Konvergenz mehrerer Signale

Dynamische Messung der Trendstärke

FLEXIBLE HANDELSMODI

Einzelpositionsmodus für konservativen Handel

Skalierung mehrerer Positionen zur Trenderfassung

Vollautomatische Losgrößenberechnung auf Basis des Kontorisikos

Fester Lot-Modus für manuelle Kontrolle

UMFASSENDES FILTERSYSTEM

Optionaler Volatilitätsfilter mit einstellbarem Schwellenwert

Anpassbare zeitbasierte Handelsfenster

Unterstützung für spezifisches Session-Targeting

Kompatibilität mit Overnight-Sessions

PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT

Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoprozentsatz

Maximale Positionslimits zur Risikokontrolle

Strategisches Ausstiegssystem basierend auf der Marktstruktur

Verfolgung der Performance in Echtzeit

FORTSCHRITTLICHES DASHBOARD

Live-Kontostatistiken und Leistungsmetriken

Gewinn/Verlust-Überwachung in Echtzeit

Anzeige der Gewinnrate und der Anzahl der Trades

Indikatoren für Marktbedingungen

Visualisierung des Filterstatus

Ein-Klick-Notfall-Schließfunktion

=============================================================================PROVEN PERFORMANCE

Ausführliche Backtests mit historischen Tick-by-Tick-Daten:

Echte Spread-Simulation

Tatsächliche Marktbedingungen

Mehrere Marktumgebungen

Verschiedene Zeitrahmen und Symbole

Das System hat außergewöhnliche Ergebnisse bei Edelmetallen und wichtigen Indizes gezeigt

, wenn es für bestimmte Marktsitzungen richtig konfiguriert ist.

=============================================================================INPUT PARAMETERS

TRADING SETTINGS

- Lot Size (0 = Auto) - Legen Sie feste Lots fest oder verwenden Sie die automatische Berechnung

- Risk Percent - Account percentage risk per trade when using auto lots

- Enable Multiple Trades - Allow position scaling in trending markets

- Maximum Positions - Cap on total positions per trend

- Magic Number - Unique identifier for this EA instance

VOLATILITÄTSFILTER

- Volatilitätsfilter verwenden - Aktivieren/Deaktivieren der volatilitätsbasierten Einstiegsfilterung

- Mindestvolatilitätsniveau - Schwellenwert für Marktaktivitätsanforderungen

TIME FILTER

- Use Time Filter - Aktivieren/Deaktivieren des sessionbasierten Handels

- Start Time (HH:MM) - Beginn des Handelsfensters

- End Time (HH:MM) - Ende des Handelsfensters

ANZEIGEOPTIONEN

- Dashboard anzeigen - Sichtbarkeit des Informationspanels umschalten

=============================================================================RECOMMENDED USAGE

INSTRUMENTENAUSWAHL

Die beste Leistung wird beobachtet bei:

Edelmetalle (Gold, Silber)

Wichtige Indizes (US30, NAS100, SPX500)

Wichtige Devisenpaare während Sitzungen mit hoher Volatilität

ZEITRAHMEN

Optimiert für die Zeitrahmen M1-M15

Höhere Zeitrahmen für Swing-Trading-Ansatz verfügbar

KONTOGRÖSSE

Empfohlenes Minimum: $1.000 für feste Lots

Empfohlenes Minimum: $10.000 für automatische Losgrößenbestimmung

Optimal: $50.000+ für volle Systemfähigkeit

ZEITPLANUNG DER SITZUNGEN

Beste Ergebnisse während großer Marktüberschneidungen

Überschneidung London/New York besonders effektiv

Vermeiden Sie asiatische Sitzungen mit geringer Liquidität

Berücksichtigen Sie die Abstimmung der Zeitzonen mit Ihrem Broker

LOSGRÖSSENSTRATEGIE

Konservativ: 0,5-1,0% Risiko pro Handel

Mäßig: 1,0-2,0% Risiko pro Handel

Aggressiv: 2,0-3,0% Risiko pro Handel

EA im MetaTrader 5 Experten-Ordner installieren An den gewünschten Chart anhängen (M1-M15 empfohlen) Konfigurieren Sie die Losgröße (Auto empfohlen für Anfänger) Aktivieren Sie den Zeitfilter und legen Sie die bevorzugten Handelszeiten fest Aktivieren Sie den Volatilitätsfilter für zusätzliche Filterung der Handelsqualität Erlauben Sie den Algorithmus-Handel in den MT5-Terminaleinstellungen Überwachung des Dashboards für Echtzeit-Status

KEINE Martingal- oder Grid-Systeme - sicherer Kapitalerhaltungsansatz

KEIN gefährliches Averaging Down - fügt nur Gewinnpositionen hinzu

ECHTE Ausstiegsstrategie - nicht abhängig von willkürlichen TP/SL-Levels

ANPASSUNGSFÄHIG an unterschiedliche Marktbedingungen mit Filtern

TRANSPARENTer Betrieb mit detaillierter Protokollierung

BATTLE-TESTED auf realen Marktdaten mit tatsächlicher Ausführungssimulation

=============================================================================INSTALLATION & SETUP=============================================================================UNIQUE ADVANTAGES=============================================================================TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plattform: MetaTrader 5 (Build 3770+)

Sprache: MQL5

Auftragsart: Marktausführung

Füllungsmodus: Automatische Erkennung (FOK/IOC/Return)

Hedging: Nicht unterstützt (funktioniert mit Netting-Konten)

Maximaler Spread: Kein Limit (konfigurierbar über Broker-Einstellungen)

Erforderliche Mindestbarren: 250

Regelmäßige Updates basierend auf der Marktentwicklung

Kontinuierliche Optimierung und Funktionserweiterung

Reagierender Support für Einrichtung und Konfiguration

Detaillierte Protokollierung für die Handelsanalyse

Kompatibel mit Strategy Tester zur Optimierung

=============================================================================SUPPORT & UPDATES=============================================================================DISCLAIMER

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten

birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle

Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen als auch für

Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre

Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft abwägen. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können

.

Dieser EA ist ein Werkzeug - die Ergebnisse hängen von der richtigen Konfiguration, den Bedingungen des Brokers, dem

Marktumfeld und dem Risikomanagement ab. Es werden keine garantierten Renditen impliziert.

Testen Sie den EA vor dem Live-Handel immer gründlich auf einem Demokonto.

=============================================================================VERSION HISTORY

v1.01 (Aktuell)

Verbessertes Performance-Tracking

Verbessertes Dashboard mit Anzeige der Gewinnrate

Überwachung der Gesamtrendite in Prozent hinzugefügt

Optimierte Eingabeprotokollierung mit detaillierten Informationen

Symbolspezifische Erkennung und Benachrichtigung

v1.00 (Erste Version)

Multi-Indikator-Bestätigungssystem

Adaptive Volatilitätsfilterung

Zeitbasierte Sitzungssteuerung

Automatische und feste Losgrößenbestimmung

Professionelle Dashboard-Schnittstelle

Umfassendes Handelsmanagement

=============================================================================

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, studieren Sie das Handbuch, führen Sie gründliche Backtests durch und beginnen Sie mit

konservativen Einstellungen. Erhöhen Sie allmählich das Risiko, wenn Sie sich mit

dem Verhalten des Systems unter Ihren spezifischen Marktbedingungen vertraut gemacht haben.

THREE MASTERS - Wo Präzision auf Leistung trifft