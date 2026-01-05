Three Masters
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem
Autor: SAPPLANTA
OVERVIEW
THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für
MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat
dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen
gezeigt.
Das System kombiniert Filtertechniken in institutioneller Qualität mit adaptiver
Positionsgröße, um Handelschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu nutzen, während
eine strenge Risikokontrolle beibehält.
KEY FEATURES
INTELLIGENTE MARKTANALYSE
- Mehrschichtiges Bestätigungssystem mit ergänzenden technischen Indikatoren
- Fortschrittliche Volatilitätsfilterung zur optimalen Erkennung von Marktbedingungen
- Präzises Einstiegs-Timing basierend auf der Konvergenz mehrerer Signale
- Dynamische Messung der Trendstärke
FLEXIBLE HANDELSMODI
- Einzelpositionsmodus für konservativen Handel
- Skalierung mehrerer Positionen zur Trenderfassung
- Vollautomatische Losgrößenberechnung auf Basis des Kontorisikos
- Fester Lot-Modus für manuelle Kontrolle
UMFASSENDES FILTERSYSTEM
- Optionaler Volatilitätsfilter mit einstellbarem Schwellenwert
- Anpassbare zeitbasierte Handelsfenster
- Unterstützung für spezifisches Session-Targeting
- Kompatibilität mit Overnight-Sessions
PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT
- Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoprozentsatz
- Maximale Positionslimits zur Risikokontrolle
- Strategisches Ausstiegssystem basierend auf der Marktstruktur
- Verfolgung der Performance in Echtzeit
FORTSCHRITTLICHES DASHBOARD
- Live-Kontostatistiken und Leistungsmetriken
- Gewinn/Verlust-Überwachung in Echtzeit
- Anzeige der Gewinnrate und der Anzahl der Trades
- Indikatoren für Marktbedingungen
- Visualisierung des Filterstatus
- Ein-Klick-Notfall-Schließfunktion
PROVEN PERFORMANCE
Ausführliche Backtests mit historischen Tick-by-Tick-Daten:
- Echte Spread-Simulation
- Tatsächliche Marktbedingungen
- Mehrere Marktumgebungen
- Verschiedene Zeitrahmen und Symbole
Das System hat außergewöhnliche Ergebnisse bei Edelmetallen und wichtigen Indizes gezeigt
, wenn es für bestimmte Marktsitzungen richtig konfiguriert ist.
INPUT PARAMETERS
TRADING SETTINGS
- Lot Size (0 = Auto) - Legen Sie feste Lots fest oder verwenden Sie die automatische Berechnung
- Risk Percent - Account percentage risk per trade when using auto lots
- Enable Multiple Trades - Allow position scaling in trending markets
- Maximum Positions - Cap on total positions per trend
- Magic Number - Unique identifier for this EA instance
VOLATILITÄTSFILTER
- Volatilitätsfilter verwenden - Aktivieren/Deaktivieren der volatilitätsbasierten Einstiegsfilterung
- Mindestvolatilitätsniveau - Schwellenwert für Marktaktivitätsanforderungen
TIME FILTER
- Use Time Filter - Aktivieren/Deaktivieren des sessionbasierten Handels
- Start Time (HH:MM) - Beginn des Handelsfensters
- End Time (HH:MM) - Ende des Handelsfensters
ANZEIGEOPTIONEN
- Dashboard anzeigen - Sichtbarkeit des Informationspanels umschalten
RECOMMENDED USAGE
INSTRUMENTENAUSWAHL
Die beste Leistung wird beobachtet bei:
- Edelmetalle (Gold, Silber)
- Wichtige Indizes (US30, NAS100, SPX500)
- Wichtige Devisenpaare während Sitzungen mit hoher Volatilität
ZEITRAHMEN
- Optimiert für die Zeitrahmen M1-M15
- Höhere Zeitrahmen für Swing-Trading-Ansatz verfügbar
KONTOGRÖSSE
- Empfohlenes Minimum: $1.000 für feste Lots
- Empfohlenes Minimum: $10.000 für automatische Losgrößenbestimmung
- Optimal: $50.000+ für volle Systemfähigkeit
ZEITPLANUNG DER SITZUNGEN
- Beste Ergebnisse während großer Marktüberschneidungen
- Überschneidung London/New York besonders effektiv
- Vermeiden Sie asiatische Sitzungen mit geringer Liquidität
- Berücksichtigen Sie die Abstimmung der Zeitzonen mit Ihrem Broker
LOSGRÖSSENSTRATEGIE
Konservativ: 0,5-1,0% Risiko pro Handel
Mäßig: 1,0-2,0% Risiko pro Handel
Aggressiv: 2,0-3,0% Risiko pro Handel
INSTALLATION & SETUP
- EA im MetaTrader 5 Experten-Ordner installieren
- An den gewünschten Chart anhängen (M1-M15 empfohlen)
- Konfigurieren Sie die Losgröße (Auto empfohlen für Anfänger)
- Aktivieren Sie den Zeitfilter und legen Sie die bevorzugten Handelszeiten fest
- Aktivieren Sie den Volatilitätsfilter für zusätzliche Filterung der Handelsqualität
- Erlauben Sie den Algorithmus-Handel in den MT5-Terminaleinstellungen
- Überwachung des Dashboards für Echtzeit-Status
UNIQUE ADVANTAGES
- KEINE Martingal- oder Grid-Systeme - sicherer Kapitalerhaltungsansatz
- KEIN gefährliches Averaging Down - fügt nur Gewinnpositionen hinzu
- ECHTE Ausstiegsstrategie - nicht abhängig von willkürlichen TP/SL-Levels
- ANPASSUNGSFÄHIG an unterschiedliche Marktbedingungen mit Filtern
- TRANSPARENTer Betrieb mit detaillierter Protokollierung
- BATTLE-TESTED auf realen Marktdaten mit tatsächlicher Ausführungssimulation
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Plattform: MetaTrader 5 (Build 3770+)
Sprache: MQL5
Auftragsart: Marktausführung
Füllungsmodus: Automatische Erkennung (FOK/IOC/Return)
Hedging: Nicht unterstützt (funktioniert mit Netting-Konten)
Maximaler Spread: Kein Limit (konfigurierbar über Broker-Einstellungen)
Erforderliche Mindestbarren: 250
SUPPORT & UPDATES
- Regelmäßige Updates basierend auf der Marktentwicklung
- Kontinuierliche Optimierung und Funktionserweiterung
- Reagierender Support für Einrichtung und Konfiguration
- Detaillierte Protokollierung für die Handelsanalyse
- Kompatibel mit Strategy Tester zur Optimierung
DISCLAIMER
Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten
birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle
Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen als auch für
Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre
Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft abwägen. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können
.
Dieser EA ist ein Werkzeug - die Ergebnisse hängen von der richtigen Konfiguration, den Bedingungen des Brokers, dem
Marktumfeld und dem Risikomanagement ab. Es werden keine garantierten Renditen impliziert.
Testen Sie den EA vor dem Live-Handel immer gründlich auf einem Demokonto.=============================================================================
VERSION HISTORY
v1.01 (Aktuell)
- Verbessertes Performance-Tracking
- Verbessertes Dashboard mit Anzeige der Gewinnrate
- Überwachung der Gesamtrendite in Prozent hinzugefügt
- Optimierte Eingabeprotokollierung mit detaillierten Informationen
- Symbolspezifische Erkennung und Benachrichtigung
v1.00 (Erste Version)
- Multi-Indikator-Bestätigungssystem
- Adaptive Volatilitätsfilterung
- Zeitbasierte Sitzungssteuerung
- Automatische und feste Losgrößenbestimmung
- Professionelle Dashboard-Schnittstelle
- Umfassendes Handelsmanagement
=============================================================================
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, studieren Sie das Handbuch, führen Sie gründliche Backtests durch und beginnen Sie mit
konservativen Einstellungen. Erhöhen Sie allmählich das Risiko, wenn Sie sich mit
dem Verhalten des Systems unter Ihren spezifischen Marktbedingungen vertraut gemacht haben.
THREE MASTERS - Wo Präzision auf Leistung trifft