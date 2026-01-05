Three Masters

THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem
Version: 1.01
Autor: SAPPLANTA

=============================================================================
OVERVIEW

THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für
MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat
dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen
gezeigt.

Das System kombiniert Filtertechniken in institutioneller Qualität mit adaptiver
Positionsgröße, um Handelschancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu nutzen, während
eine strenge Risikokontrolle beibehält.

=============================================================================
KEY FEATURES

INTELLIGENTE MARKTANALYSE

  • Mehrschichtiges Bestätigungssystem mit ergänzenden technischen Indikatoren
  • Fortschrittliche Volatilitätsfilterung zur optimalen Erkennung von Marktbedingungen
  • Präzises Einstiegs-Timing basierend auf der Konvergenz mehrerer Signale
  • Dynamische Messung der Trendstärke

FLEXIBLE HANDELSMODI

  • Einzelpositionsmodus für konservativen Handel
  • Skalierung mehrerer Positionen zur Trenderfassung
  • Vollautomatische Losgrößenberechnung auf Basis des Kontorisikos
  • Fester Lot-Modus für manuelle Kontrolle

UMFASSENDES FILTERSYSTEM

  • Optionaler Volatilitätsfilter mit einstellbarem Schwellenwert
  • Anpassbare zeitbasierte Handelsfenster
  • Unterstützung für spezifisches Session-Targeting
  • Kompatibilität mit Overnight-Sessions

PROFESSIONELLES RISIKOMANAGEMENT

  • Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf dem Kontoprozentsatz
  • Maximale Positionslimits zur Risikokontrolle
  • Strategisches Ausstiegssystem basierend auf der Marktstruktur
  • Verfolgung der Performance in Echtzeit

FORTSCHRITTLICHES DASHBOARD

  • Live-Kontostatistiken und Leistungsmetriken
  • Gewinn/Verlust-Überwachung in Echtzeit
  • Anzeige der Gewinnrate und der Anzahl der Trades
  • Indikatoren für Marktbedingungen
  • Visualisierung des Filterstatus
  • Ein-Klick-Notfall-Schließfunktion
=============================================================================
PROVEN PERFORMANCE

Ausführliche Backtests mit historischen Tick-by-Tick-Daten:

  • Echte Spread-Simulation
  • Tatsächliche Marktbedingungen
  • Mehrere Marktumgebungen
  • Verschiedene Zeitrahmen und Symbole

Das System hat außergewöhnliche Ergebnisse bei Edelmetallen und wichtigen Indizes gezeigt
, wenn es für bestimmte Marktsitzungen richtig konfiguriert ist.

=============================================================================
INPUT PARAMETERS

TRADING SETTINGS
- Lot Size (0 = Auto) - Legen Sie feste Lots fest oder verwenden Sie die automatische Berechnung
- Risk Percent - Account percentage risk per trade when using auto lots
- Enable Multiple Trades - Allow position scaling in trending markets
- Maximum Positions - Cap on total positions per trend
- Magic Number - Unique identifier for this EA instance

VOLATILITÄTSFILTER
- Volatilitätsfilter verwenden - Aktivieren/Deaktivieren der volatilitätsbasierten Einstiegsfilterung
- Mindestvolatilitätsniveau - Schwellenwert für Marktaktivitätsanforderungen

TIME FILTER
- Use Time Filter - Aktivieren/Deaktivieren des sessionbasierten Handels
- Start Time (HH:MM) - Beginn des Handelsfensters
- End Time (HH:MM) - Ende des Handelsfensters

ANZEIGEOPTIONEN
- Dashboard anzeigen - Sichtbarkeit des Informationspanels umschalten

=============================================================================
RECOMMENDED USAGE

INSTRUMENTENAUSWAHL
Die beste Leistung wird beobachtet bei:

  • Edelmetalle (Gold, Silber)
  • Wichtige Indizes (US30, NAS100, SPX500)
  • Wichtige Devisenpaare während Sitzungen mit hoher Volatilität

ZEITRAHMEN

  • Optimiert für die Zeitrahmen M1-M15
  • Höhere Zeitrahmen für Swing-Trading-Ansatz verfügbar

KONTOGRÖSSE

  • Empfohlenes Minimum: $1.000 für feste Lots
  • Empfohlenes Minimum: $10.000 für automatische Losgrößenbestimmung
  • Optimal: $50.000+ für volle Systemfähigkeit

ZEITPLANUNG DER SITZUNGEN

  • Beste Ergebnisse während großer Marktüberschneidungen
  • Überschneidung London/New York besonders effektiv
  • Vermeiden Sie asiatische Sitzungen mit geringer Liquidität
  • Berücksichtigen Sie die Abstimmung der Zeitzonen mit Ihrem Broker

LOSGRÖSSENSTRATEGIE
Konservativ: 0,5-1,0% Risiko pro Handel
Mäßig: 1,0-2,0% Risiko pro Handel
Aggressiv: 2,0-3,0% Risiko pro Handel

=============================================================================
INSTALLATION & SETUP
  1. EA im MetaTrader 5 Experten-Ordner installieren
  2. An den gewünschten Chart anhängen (M1-M15 empfohlen)
  3. Konfigurieren Sie die Losgröße (Auto empfohlen für Anfänger)
  4. Aktivieren Sie den Zeitfilter und legen Sie die bevorzugten Handelszeiten fest
  5. Aktivieren Sie den Volatilitätsfilter für zusätzliche Filterung der Handelsqualität
  6. Erlauben Sie den Algorithmus-Handel in den MT5-Terminaleinstellungen
  7. Überwachung des Dashboards für Echtzeit-Status
=============================================================================
UNIQUE ADVANTAGES
  • KEINE Martingal- oder Grid-Systeme - sicherer Kapitalerhaltungsansatz
  • KEIN gefährliches Averaging Down - fügt nur Gewinnpositionen hinzu
  • ECHTE Ausstiegsstrategie - nicht abhängig von willkürlichen TP/SL-Levels
  • ANPASSUNGSFÄHIG an unterschiedliche Marktbedingungen mit Filtern
  • TRANSPARENTer Betrieb mit detaillierter Protokollierung
  • BATTLE-TESTED auf realen Marktdaten mit tatsächlicher Ausführungssimulation
=============================================================================
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Plattform: MetaTrader 5 (Build 3770+)
Sprache: MQL5
Auftragsart: Marktausführung
Füllungsmodus: Automatische Erkennung (FOK/IOC/Return)
Hedging: Nicht unterstützt (funktioniert mit Netting-Konten)
Maximaler Spread: Kein Limit (konfigurierbar über Broker-Einstellungen)
Erforderliche Mindestbarren: 250

=============================================================================
SUPPORT & UPDATES
  • Regelmäßige Updates basierend auf der Marktentwicklung
  • Kontinuierliche Optimierung und Funktionserweiterung
  • Reagierender Support für Einrichtung und Konfiguration
  • Detaillierte Protokollierung für die Handelsanalyse
  • Kompatibel mit Strategy Tester zur Optimierung
=============================================================================
DISCLAIMER

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Finanzinstrumenten
birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle
Anleger geeignet. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl gegen als auch für
Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre
Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft abwägen. Setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können
.

Dieser EA ist ein Werkzeug - die Ergebnisse hängen von der richtigen Konfiguration, den Bedingungen des Brokers, dem
Marktumfeld und dem Risikomanagement ab. Es werden keine garantierten Renditen impliziert.

Testen Sie den EA vor dem Live-Handel immer gründlich auf einem Demokonto.

=============================================================================
VERSION HISTORY

v1.01 (Aktuell)

  • Verbessertes Performance-Tracking
  • Verbessertes Dashboard mit Anzeige der Gewinnrate
  • Überwachung der Gesamtrendite in Prozent hinzugefügt
  • Optimierte Eingabeprotokollierung mit detaillierten Informationen
  • Symbolspezifische Erkennung und Benachrichtigung

v1.00 (Erste Version)

  • Multi-Indikator-Bestätigungssystem
  • Adaptive Volatilitätsfilterung
  • Zeitbasierte Sitzungssteuerung
  • Automatische und feste Losgrößenbestimmung
  • Professionelle Dashboard-Schnittstelle
  • Umfassendes Handelsmanagement

=============================================================================

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, studieren Sie das Handbuch, führen Sie gründliche Backtests durch und beginnen Sie mit
konservativen Einstellungen. Erhöhen Sie allmählich das Risiko, wenn Sie sich mit
dem Verhalten des Systems unter Ihren spezifischen Marktbedingungen vertraut gemacht haben.

THREE MASTERS - Wo Präzision auf Leistung trifft


Empfohlene Produkte
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experten
Der ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursschwankungen bei allen Währungspaaren und Metallen (XAU/XAG) auszunutzen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber die besten Ergebnisse wurden im täglichen Zeitrahmen mit EMA 178, reversed Trades erreicht. Der EA verwendet eine Grid-Handelsstrategie, bei der Kauf- und Verkaufsaufträge an regelmäßigen Rasterpunkten platziert werden. Der Benutzer legt auch den Take-Profit-Sch
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experten
Trend Apex ist ein automatisierter, trendfolgender Expert Advisor aus dem DaneTrades-Portfolio. Er wurde für Händler entwickelt, die einen klaren regelbasierten Ansatz, strukturierte Risikokontrollen und minimale tägliche Interaktion wünschen. Das System konzentriert sich auf Trendbedingungen unter Verwendung des MACD mit zusätzlichen Preis-Aktions-Filtern, die dabei helfen, Einstiege zu qualifizieren und Ausstiege zu verwalten. Zu den Instrumenten, bei denen es häufig eingesetzt wird, gehören d
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experten
Der BigBoss Ultra Z Scalper EA ist ein präziser Scalping-EA für EURUSD im M5-Zeitrahmen (5 Minuten). BigBoss Scalper Ultra Z ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für präzise Scalping-Strategien für das EURUSD-Paar entwickelt wurde und auf der MetaTrader 5-Plattform im M5-Zeitrahmen (5 Minuten) läuft. Dieser EA richtet sich an Trader, die eine schnelle Ausführung und ein kontrolliertes Risikomanagement anstreben, da er einen Take-Profit von 12 Pips und einen Stop-Loss von 11 Pips verwendet
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Crystal ball
Nickey Magale
Experten
Crystal Ball - Trendgestützter Mean Reversion EA für MT5 Crystal Ball ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter, sondern eine Präzisionsmaschine, die entwickelt wurde, um den natürlichen Rhythmus des Marktes zu erfassen. Durch die Kombination der Pullback-Fähigkeit des Mean Reversion EA mit der Trendfolge-Logik des Trend-Trading geht Crystal Ball mit Absicht in den Handel und verlässt ihn mit Ziel. Er wurde entwickelt, um zufälliges Rauschen zu vermeiden, aus Strukturen Kapital zu schlagen
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Experten
Diese Strategie findet in den ersten 20 bis 60 Minuten nach der Markteröffnung statt, da die Märkte in diesem Zeitraum sehr volatil sind. Der Abstand des Währungspaarkurses vom Höchst- oder Tiefstkurs zeigt an, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition eingehen können. Wir raten Ihnen, diesen Tester mit Vorsicht zu verwenden. Alle Eingabevariablen sind recht einfach. Optimieren Sie ihn und probieren Sie ihn mit verschiedenen Währungspaaren aus, und sobald Sie sich wohl fühlen, verwenden Sie ihn in
Havana EA
ALGOECLIPSE LTD
4.9 (10)
Experten
Havana EA ist ein vollautomatischer Intraday-Handelsalgorithmus, der speziell für den US30 im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt eine Breakout-Strategie, die wichtige Pullback-Muster und -Niveaus erkennt, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Der EA arbeitet nach dem Prinzip eine offene Position gleichzeitig und verwaltet jede Position mit einem festen Stop Loss und Take Profit . Zusätzlich steht ein optionales Trailing Stop zur Verfügung, das Gewinne sichert, wenn sic
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
TrendMind
Masoud Poortorab
Experten
Einführungsangebot: TrendMind kostet bis zum 15. November 199$. Danach wird die Volllizenz 499 USD kosten. Holen Sie es sich jetzt, solange es noch verfügbar ist - nächste Woche wird es zum Premium-Produkt. Voreinstellungen und Anleitungen TrendMind - Der Goldhändler, der mitdenkt Gold hält sich nicht an Regeln. Es atmet, es täuscht, es explodiert - und TrendMind AI wurde entwickelt, um das zu verstehen. Dies ist kein Raster. Dies ist kein Martingal. Es handelt sich nicht um eine überoptimierte
Infinity Gold Break 3
Evan Pierre Clement
Experten
InfinityBreak v3.0 – Premium Breakout EA Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit 100% automatisiertem, stressfreiem Handel . InfinityBreak v3.0 erkennt Schlüssel-Breakouts automatisch und verwaltet TP, SL und Lotgrößen präzise. Optimiert für M1 auf XAU/USD – schnell, zuverlässig und vollautomatisch. Version MT4 :  Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5 Quantum EAs Kanal : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Preisinformationen : Der Preis ste
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experten
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
CoreFPS
Andriy Sydoruk
3.67 (6)
Experten
Der Expert Advisor arbeitet sowohl bei Netting- als auch bei Hedging-Kontotypen mit Ticks. Der interne Algorithmus verwendet einen Tick (nicht einen Balken) als Analyseeinheit. Das Produkt arbeitet mit 5-stelligen Kursen. Requotes sind entscheidend. Es wird ein Broker mit der geringsten Ausführungsverzögerung benötigt. Der Expert Advisor verwendet keine in der Datenbank gespeicherte Historie. Er lädt die Verlaufsdaten online herunter und erstellt seine eigene Datenbank im internen Speicher. Nach
TamNguyen AOS EA
Duc Tam Nguyen
Experten
TamNguyen AOS EA - Die Multi-Symbol-Intelligenz der nächsten Generation für EUR-Paare Ich bin TamNguyen AOS EA - ein automatisiertes Handelssystem für Händler, die Stabilität, Disziplin und Präzision beim Handel mit EURUSD, EURCAD und USDCAD suchen. Ich baue auf einer raffinierten Kombination aus dem Anden-Oszillator, gleitenden Durchschnitten und einem fortschrittlichen, wahrscheinlichkeitsbasierten Marktfilter auf, der es mir ermöglicht, mich an jede Marktveränderung, ob groß oder klein, anzu
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Experten
Alle unsere Signale sind jetzt auf myfxbook verfügbar: Klicken Sie hier Prometheus-Signal: Einzigartige Set-Dateien und alle Empfehlungen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle zukünftigen Updates des Beraters sind im Preis inbegriffen. Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich und ich werde Ihnen helfen, zu installieren und konfigurieren Sie den Roboter richtig. Ich werde Ihnen auch Informationen darüber geben, wie Sie einen kostenlosen VPS von einem zuverlässigen Broker erhalten können. Gol
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Mary Pippins FX
Michael Prescott Burney
Experten
Wir stellen Ihnen Mary Pippins FX vor: Ihr praktisch perfekter Partner für die Navigation im GBPUSD! VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF BACKTESTS! SCHREIBEN SIE MIR EINE NACHRICHT UND FORDERN SIE NOCH HEUTE EINE 3-TAGE-DEMOVERSION DES EA AN! Haben Sie genug von den unvorhersehbaren Böen und Regengüssen auf dem GBPUSD-Markt? Hätten Sie gerne eine helfende Hand, um die "Schornsteinfeger" der Volatilität zu managen, besonders auf dem H1 Chart? Mary Pippins FX ist hier, um Ordnung und Raffinesse in Ihren
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Flashpip Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Flashpip Skalierer EA Kernsystem Übersicht Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt. Primäre Han
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback Expert Advisor - Adaptive Grid Trading Robot Überblick: Volatility Pullback Expert Advisor ist ein fortschrittlicher marktneutraler Expert Advisor, der von volatilitätsbasierten Pullbacks profitiert. Er kombiniert eine adaptive Grid-Engine, Smart Recovery, partielles Hedging und dynamische Risikokontrolle, um den Handel zu automatisieren und gleichzeitig die Drawdowns zu minimieren. Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader. Hauptmerkmale: Adaptive Grid-Engine: Optimiert d
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.88 (24)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (18)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (5)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (31)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Weitere Produkte dieses Autors
Gravota
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
GRAVOTA - Professioneller Momentum Spike Scalping Expert Advisor Produktübersicht Gravota ist ein fortschrittlicher Momentum-basierter Scalping Expert Advisor, entwickelt von Sapplanta Enterprise. Dieser hochentwickelte Handelsroboter ist darauf spezialisiert, schnelle Preisbewegungen (Spikes) in Echtzeit zu erkennen und zu nutzen, um Trades mit präzisem Timing und professionellem Risikomanagement auszuführen. VERSION 1.10 - Update der Kompatibilität mit Universal-Brokern Jetzt mit automatischer
PropMaster MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
PropMaster - Expert Advisor für Straddle-Strategien Überblick PropMaster ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für PropFirm-Herausforderungsbewertungen entwickelt wurde. Er implementiert eine Straddle-Strategie, die ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge in einem berechneten Abstand zum aktuellen Kurs platziert, um Schwungbewegungen in beide Richtungen zu erfassen. Hauptmerkmale Auto-Detection-System Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp und passt alle Handelsparam
Break Hunter 28 MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
BREAK HUNTER 28 - Professioneller Straddle Trading Expert Advisor BESCHREIBUNG Break Hunter 28 ist ein automatisierter Expert Advisor für Straddle-Strategien, der entwickelt wurde, um Ausbruchsbewegungen zu erfassen, indem er zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag gleichzeitig schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders platziert. Wenn eine Order durch einen Kursausbruch ausgelöst wird, wird die andere Order automatisch storniert, so dass Sie das Momentum in Richtung des Ausbruchs mitnehmen können.
Three Masters MT4
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 4. Dieser Expert Advisor basiert auf einer fortschrittlichen Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing und liefert eine außergewöhnliche Performance unter Live-Marktbedingungen. Hauptmerkmale: Mehrschichtiges Bestätigungssystem mit ergänzenden technischen Indikatoren Erweiterte ADX-Filterung zur optimalen Erkennung von Marktbedingungen Präzises Einstiegs-Timing basierend auf der Konvergenz mehrerer Signale Flexib
NY Swift
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
NY SWIFT - Professionelles NY Session Straddle Handelssystem für US30 ÜBERBLICK NY Swift ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den US30-Index während der New Yorker Handelssitzung entwickelt wurde. Der Expert Advisor verwendet eine Straddle-Strategie, die gleichzeitig Kauf- und Verkaufsstopps platziert, um Momentum-Ausbrüche während der höchsten Volatilitätsphase des Handelstages zu erfassen. KERNSTRATEGIE Das System arbeitet ausschließlich während der benutzerdefinierten Stunde
Break Hunter 28
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
BREAK HUNTER 28 - Professioneller Straddle Trading Expert Advisor BESCHREIBUNG Break Hunter 28 ist ein automatisierter Expert Advisor für Straddle-Strategien, der entwickelt wurde, um Ausbruchsbewegungen zu erfassen, indem er zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag gleichzeitig schwebende Buy Stop- und Sell Stop-Orders platziert. Wenn eine Order durch einen Kursausbruch ausgelöst wird, wird die andere Order automatisch storniert, so dass Sie das Momentum in Richtung des Ausbruchs mitnehmen können.
PropMaster
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
PropMaster - Expert Advisor für Straddle-Strategien Überblick PropMaster ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für PropFirm-Herausforderungsbewertungen entwickelt wurde. Er implementiert eine Straddle-Strategie, die ausstehende Buy-Stop- und Sell-Stop-Aufträge in einem berechneten Abstand zum aktuellen Kurs platziert, um Schwungbewegungen in beide Richtungen zu erfassen. Hauptmerkmale Auto-Detection-System Der EA erkennt automatisch den Instrumententyp und passt alle Handelsparam
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension