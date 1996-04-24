Binance Quotes Downloader
- Utilitys
- Vladimir Mametov
- Version: 2.20
- Aktivierungen: 15
MQL5-Skript zum Herunterladen von historischen Daten von Binance auf MetaTrader 5. Erstellt benutzerdefinierte Symbole mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und inkrementelle Updates.
Funktionsweise:
-
Herunterladen von Daten von Binance API (Spot- und Futures-Märkte)
-
Erstellt und verwaltet benutzerdefinierte MT5-Symbole
-
Unterstützt die Zeitrahmen M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
-
Implementiert inkrementelle Updates mit intelligentem Datenmanagement
-
Konfiguriert 24/7 Handelssitzungen für Kryptowährungssymbole
Eingabe-Parameter:
Hauptkonfiguration:
-
SymbolName_: Benutzerdefinierter Symbolname in MT5 (z. B. "BTCUSDfm")
-
BinanceSymbol: Symbolbezeichnung bei Binance (z. B. "BTCUSDT")
-
UseFuturesData: true für Futures-Daten, false für Spot-Daten
-
UseIncrementalUpdate: true für Delta-Updates, false für vollständiges Nachladen
Timeframe Selection:
Boolesche Flags für jeden Timeframe: DownloadM1, DownloadM5, DownloadM15, DownloadM30, DownloadH1, DownloadH4, DownloadD1, DownloadW1, DownloadMN1
Datenvolumeneinstellungen:
Anzahl der historischen Balken pro Zeitrahmen: BarsM1, BarsM5, BarsM15, BarsM30, BarsH1, BarsH4, BarsD1, BarsW1, BarsMN1
API-Konfiguration (optional):
-
UseApiKeys: Aktivieren Sie diese Option für erhöhte Ratenlimits
-
ApiSchlüssel/GeheimnisSchlüssel: Binance API-Anmeldeinformationen
Unterstützte Binance-Symbole: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOTUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT (gleiche Symbole für ewige Futures)
Funktionsweise:
-
Initialisierung: Erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit 24/7 Handelskonfiguration
-
Daten-Download: Holt Daten von Binance API in umgekehrter chronologischer Reihenfolge (ältere Zeitrahmen zuerst)
-
Verarbeitung: Analysiert die JSON-Antwort und wandelt sie in das MQL5-Format um
-
Update: Aktualisiert das benutzerdefinierte Symbol mit den heruntergeladenen Daten
-
Aktivieren: Fügt das Symbol zu Market Watch hinzu und öffnet das Chart-Fenster
Aktualisierungs-Logik:
-
Inkrementeller Modus: Lädt nur neue Daten nach dem letzten bekannten Zeitstempel herunter
-
Verwaltung des letzten Balkens: Überschreibt die letzten Balken, um die Vollständigkeit der Daten zu gewährleisten und Lücken zu vermeiden
-
Fehlerbehandlung: Automatischer Wiederholungsversuch bei API-Ratengrenzen (429 Fehler) mit exponentiellem Backoff
Überwachung: Alle Vorgänge werden auf der Registerkarte "Experten" protokolliert und zeigen den Download-Fortschritt, den Zeitrahmenstatus, Fehlermeldungen und abschließende Statistiken an.
Verwendung:
-
Erster Lauf: UseIncrementalUpdate = false für den gesamten Datensatz einstellen
-
Nachfolgende Läufe: Aktivieren Sie inkrementelle Updates für mehr Effizienz
-
Balkenanzahl je nach Analyseanforderungen anpassen
-
Überwachen Sie die Registerkarte "Experten" auf Betriebsstatus und mögliche Probleme