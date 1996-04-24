Binance Quotes Downloader

MQL5-Skript zum Herunterladen von historischen Daten von Binance auf MetaTrader 5. Erstellt benutzerdefinierte Symbole mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und inkrementelle Updates.

Funktionsweise:

  • Herunterladen von Daten von Binance API (Spot- und Futures-Märkte)

  • Erstellt und verwaltet benutzerdefinierte MT5-Symbole

  • Unterstützt die Zeitrahmen M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

  • Implementiert inkrementelle Updates mit intelligentem Datenmanagement

  • Konfiguriert 24/7 Handelssitzungen für Kryptowährungssymbole

Eingabe-Parameter:

Hauptkonfiguration:

  • SymbolName_: Benutzerdefinierter Symbolname in MT5 (z. B. "BTCUSDfm")

  • BinanceSymbol: Symbolbezeichnung bei Binance (z. B. "BTCUSDT")

  • UseFuturesData: true für Futures-Daten, false für Spot-Daten

  • UseIncrementalUpdate: true für Delta-Updates, false für vollständiges Nachladen

Timeframe Selection:
Boolesche Flags für jeden Timeframe: DownloadM1, DownloadM5, DownloadM15, DownloadM30, DownloadH1, DownloadH4, DownloadD1, DownloadW1, DownloadMN1

Datenvolumeneinstellungen:
Anzahl der historischen Balken pro Zeitrahmen: BarsM1, BarsM5, BarsM15, BarsM30, BarsH1, BarsH4, BarsD1, BarsW1, BarsMN1

API-Konfiguration (optional):

  • UseApiKeys: Aktivieren Sie diese Option für erhöhte Ratenlimits

  • ApiSchlüssel/GeheimnisSchlüssel: Binance API-Anmeldeinformationen

Unterstützte Binance-Symbole: BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, ADAUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, DOTUSDT, DOGEUSDT, AVAXUSDT, MATICUSDT (gleiche Symbole für ewige Futures)

Funktionsweise:

  1. Initialisierung: Erstellt ein benutzerdefiniertes Symbol mit 24/7 Handelskonfiguration

  2. Daten-Download: Holt Daten von Binance API in umgekehrter chronologischer Reihenfolge (ältere Zeitrahmen zuerst)

  3. Verarbeitung: Analysiert die JSON-Antwort und wandelt sie in das MQL5-Format um

  4. Update: Aktualisiert das benutzerdefinierte Symbol mit den heruntergeladenen Daten

  5. Aktivieren: Fügt das Symbol zu Market Watch hinzu und öffnet das Chart-Fenster

Aktualisierungs-Logik:

  • Inkrementeller Modus: Lädt nur neue Daten nach dem letzten bekannten Zeitstempel herunter

  • Verwaltung des letzten Balkens: Überschreibt die letzten Balken, um die Vollständigkeit der Daten zu gewährleisten und Lücken zu vermeiden

  • Fehlerbehandlung: Automatischer Wiederholungsversuch bei API-Ratengrenzen (429 Fehler) mit exponentiellem Backoff

Überwachung: Alle Vorgänge werden auf der Registerkarte "Experten" protokolliert und zeigen den Download-Fortschritt, den Zeitrahmenstatus, Fehlermeldungen und abschließende Statistiken an.

Verwendung:

  1. Erster Lauf: UseIncrementalUpdate = false für den gesamten Datensatz einstellen

  2. Nachfolgende Läufe: Aktivieren Sie inkrementelle Updates für mehr Effizienz

  3. Balkenanzahl je nach Analyseanforderungen anpassen

  4. Überwachen Sie die Registerkarte "Experten" auf Betriebsstatus und mögliche Probleme

Weitere Produkte dieses Autors
Gold System
Vladimir Mametov
5 (3)
Experten
Gold System - Professioneller Expert Advisor für den Goldhandel Live-Signal 1. Allgemeine Informationen Gold System ist ein intelligenter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD ) entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche Marktanalyse-Algorithmen mit einem sorgfältig ausbalancierten Risikomanagement-System, das auch in Zeiten hoher Volatilität eine stabile Performance gewährleistet. Der EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler, die ihren Goldh
Stockfish
Vladimir Mametov
Experten
Expert Advisor für den Handel mit EUR/USD - Zuverlässiger und effizienter Algorithmus Warum sollten Sie diesen Expert Advisor wählen? Dieser Expert Advisor für den automatisierten Handel wurde für EUR/USD entwickelt und konzentriert sich auf einen stabilen und sicheren Handel. Er verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale, Grid oder Averaging. Stattdessen arbeitet er ausschließlich mit Take Profit, Trailing Stop und Stop Loss. Dieser Ansatz macht es zu einem zuverlässigen Werkzeug für d
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Experten
Quantum Index - Expert Advisor für den Indexhandel Live-Signal Hauptmerkmale: Unterstützte Instrumente: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Makler : RoboForex (ECN oder Prime-Konto). Durchschnittliche monatliche Aktivität: 100-200 Aufträge Erwarteter Gewinn: 10-20% pro Monat Maximaler Drawdown: Bis zu 20% bei Standard-Lot-Einstellungen Beschreibung: Quantum Index ist ein hochpräziser, zuverlässiger und profitabler Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit den wichtigsten Aktienindizes
Starline
Vladimir Mametov
5 (4)
Experten
Vollautomatischer Scalping Trading Advisor. Der Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD konzipiert. Aufträge werden mit Trailing oder Stop Loss geschlossen. Der Advisor zeigt eine gute Leistung bei verschiedenen Brokern und verschiedenen Kontotypen. Vorteile: Der Advisor wurde mit 100% echten Ticks für den Zeitraum 2020-2023 getestet. Fester Stop Loss, Take Profit und Trailing. Filterung der Nachrichten nach Terminal (MQL5.com-Kalender). Anforderungen: Handelspaar: EURUSD Zeitra
FREE
Cetus
Vladimir Mametov
4.91 (11)
Experten
Automatisierter, hochpräziser Trading Advisor für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD. Der Advisor verfügt über 21 Strategien und alle Strategieparameter sind offen. Sie können sie nach eigenem Ermessen optimieren oder die Standardparameter verwenden, die für die meisten Broker geeignet sind. Um unrentable Orders zu schließen, können Sie die Hedging-Funktion, die Mittelwertbildung oder einfach den Stop-Loss verwenden. Standardmäßig verwendet der Advisor die Hedging-Funktion, er kann mehrere G
GTX Scalper
Vladimir Mametov
4.54 (52)
Experten
GTX ist ein Forex Trading Advisor, der speziell für den Handel mit dem Währungspaar EURUSD entwickelt wurde . Dieses hochpräzise Tool analysiert den Markt anhand von Pivot-Punkten , die auf überkauften und überverkauften Zonen basieren. Ausgestattet mit 22 anpassbaren Strategien , bietet es eine flexible Optimierung für verschiedene Broker. Signa l Hauptmerkmale Multi-Strategie-System: 22 einzigartige Strategien, die vollständig an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Flexible Einstellunge
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Experten
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
OrderDesk
Vladimir Mametov
Utilitys
OrderDesk ist ein praktisches Handels-Panel für MetaTrader, das eine schnelle und intuitive Auftragsverwaltung direkt aus dem Chart heraus ermöglicht. Das Panel enthält grafische Linien zur einfachen visuellen Kontrolle von Einstiegslevels, Stop-Loss und Take-Profit. Sie können das Panel überall auf dem Chart verschieben und minimieren, um es bequem zu nutzen. Hauptmerkmale: Markt-Aufträge Öffnen Sie Kauf- und Verkaufsaufträge mit einem einzigen Klick. Schwebende Orders Unterstützt 4 Typen: Bu
