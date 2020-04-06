What The RSI Gold Version

What the RSI (Gold) ist die verbesserte Version der beliebten RSI Mean Reversion-Strategie - jetzt mit professionellem Drawdown-Schutz und Risiko-Rendite-Durchsetzung. Diese Version basiert auf der Grundlage von RSI-Umkehrsignalen und ADX-Trendfilterung und wurde für Händler entwickelt, die ein intelligenteres Handelsmanagement und eine konsistente langfristige Performance wünschen.


Strategie-Logik:

RSI-basierte Mittelwertumkehr: Der EA geht Trades ein, wenn der Preis als überkauft oder überverkauft gilt, basierend auf anpassbaren RSI-Niveaus.

ADX-Trend-Filter: Trades werden nur platziert, wenn der ADX einen schwachen oder keinen Trend bestätigt, was die Wahrscheinlichkeit von Umkehrungen erhöht.


Erklärte Eingaben:

Zeitrahmen - Wählen Sie den für die RSI- und ADX-Logik verwendeten Chart-Zeitrahmen.

RSI-Periode - Legt die Empfindlichkeit der RSI-Signale fest. Kürzere Perioden = schnellere Signale.

RSI-Obergrenze - Überkaufte Schwelle (z.B. 70).

RSI-Untergrenze - Schwellenwert für überverkaufte Kurse (z. B. 30).

ADX Periode - Glättungsperiode für die ADX Berechnung.

ADX Cutoff - Trades finden nur statt, wenn der ADX unter diesem Wert liegt (z. B. 25), was einen Markt ohne Trend signalisiert.

Losgröße - Feste Handelsgröße.

Take Profit (% Dezimal) - Gewinnziel basierend auf einem Prozentsatz des Einstiegspreises.

Stop Loss (% Dezimal) - Stop Loss basierend auf einem Prozentsatz des Einstiegskurses.

Drawdown Protection (% Decimal) - Wie hoch ist der Mindestkontostand, auf den der EA zurückgehen soll. 0,5 ist 50%, also die Hälfte des Startguthabens, 0,75 ist 75%, also 3/4 Ihres Kontos bleiben intakt. Hinweis: Dieser Wert basiert auf dem Kontostand, den Sie schützen möchten.

Positives Risiko/Belohnung - wenn dies der Fall ist, wird das Konto nur gehandelt, wenn der Take Profit größer oder gleich dem Stop Loss ist.


Premium-Funktionen (nur Gold):

Drawdown-Schutz: Stoppt den Handel automatisch, wenn ein maximaler Drawdown-Schwellenwert erreicht wird. Hilft, das Kapital bei ungünstigen Marktbedingungen zu erhalten.

Positive Risiko-Belohnungs-Durchsetzung: Stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn das Verhältnis von Take Profit zu Stop Loss günstig ist. Dies hilft, Setups mit schlechtem Potenzial herauszufiltern und die langfristige Erwartung zu verbessern.

Live-tauglich: Diese Version ist für Echtzeit-Tests, Prop-Firm-Tests und optimierte Forward-Tests ausgelegt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.


Ideal für:

Trader, die das Risiko besser kontrollieren möchten

Vermeidung von Setups mit geringem Ertrag/Risiko

Forward-Testing-Strategien mit strengen Regeln

Real-Money-Einsätze, die Sicherheitsnetze benötigen


Wenn Ihnen die Logik der kostenlosen Version gefällt, Sie aber verlustbringende Setups herausfiltern, Ihr Gleichgewicht schützen und eine intelligentere Handelsplanung durchsetzen möchten, dann ist What the RSI (Gold) das Upgrade, nach dem Sie gesucht haben.


Intelligenter testen. Sicherer handeln. Optimieren Sie besser.
Holen Sie sich What the RSI (Gold) und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Mean-Reversion-Strategie.


Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experten
" Outro " ist ein Experte für den automatisierten "Multi-Symbol "-Handel, bei dem der Händler das Paar seiner Wahl testen und die Eingaben nach seinen Vorstellungen ändern muss. Dieser Expert Advisor wurde mit nicht optimierten Eingaben entwickelt und verwendet ein Martingale-System für das Risikomanagement. Es ist sehr wichtig, den Blogbeitrag zu lesen , bevor Sie beginnen. Treten Sie der privaten Gruppe bei. Outro verwendet zwei Hauptindikatoren, den Relative Strength Index und den Stochastic
FREE
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Experten
Einführung in GOLD h2 moon - Automatisierter EA auf Basis der Ichimoku-Strategie Einführung GOLD h2 moon ist ein in MQL5 programmierter Expert Advisor (EA) , der für den automatisierten Handel auf der Grundlage der Ichimoku Kinko Hyo Strategie entwickelt wurde . Dieser EA ist für mehrere Währungspaare und Zeitrahmen optimiert, funktioniert aber am besten auf XAU/USD (Gold) im H2-Zeitrahmen . Technische Voraussetzungen: Handelspaar: Nur XAUUSD (Gold) Haupt-Zeitrahmen: H2 - dies ist, was Sie auf
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experten
GAPHUNTERVIP - Der institutionelle Vorteil EA Nutze das System aus. Spielen Sie nicht nach seinen Regeln. Tagline Ein professioneller KI-Agent, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen wie Stop Hunts und FVGs mit Risikomanagement auf institutionellem Niveau und außergewöhnlich niedrigem Drawdown auszunutzen. Stop Trading Like Retail. Beginnen Sie, wie ein Hacker zu denken. Haben Sie es satt, dass Ihr Stop-Loss nachgezogen wird, nur damit der Kurs kurz darauf wieder zurückgeht? Das
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
