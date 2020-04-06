What The RSI Gold Version

What the RSI (Gold) ist die verbesserte Version der beliebten RSI Mean Reversion-Strategie - jetzt mit professionellem Drawdown-Schutz und Risiko-Rendite-Durchsetzung. Diese Version basiert auf der Grundlage von RSI-Umkehrsignalen und ADX-Trendfilterung und wurde für Händler entwickelt, die ein intelligenteres Handelsmanagement und eine konsistente langfristige Performance wünschen.

Strategie-Logik:

RSI-basierte Mittelwertumkehr: Der EA geht Trades ein, wenn der Preis als überkauft oder überverkauft gilt, basierend auf anpassbaren RSI-Niveaus.

ADX-Trend-Filter: Trades werden nur platziert, wenn der ADX einen schwachen oder keinen Trend bestätigt, was die Wahrscheinlichkeit von Umkehrungen erhöht.

Erklärte Eingaben:

Zeitrahmen - Wählen Sie den für die RSI- und ADX-Logik verwendeten Chart-Zeitrahmen.

RSI-Periode - Legt die Empfindlichkeit der RSI-Signale fest. Kürzere Perioden = schnellere Signale.

RSI-Obergrenze - Überkaufte Schwelle (z.B. 70).

RSI-Untergrenze - Schwellenwert für überverkaufte Kurse (z. B. 30).

ADX Periode - Glättungsperiode für die ADX Berechnung.

ADX Cutoff - Trades finden nur statt, wenn der ADX unter diesem Wert liegt (z. B. 25), was einen Markt ohne Trend signalisiert.

Losgröße - Feste Handelsgröße.

Take Profit (% Dezimal) - Gewinnziel basierend auf einem Prozentsatz des Einstiegspreises.

Stop Loss (% Dezimal) - Stop Loss basierend auf einem Prozentsatz des Einstiegskurses.

Drawdown Protection (% Decimal) - Wie hoch ist der Mindestkontostand, auf den der EA zurückgehen soll. 0,5 ist 50%, also die Hälfte des Startguthabens, 0,75 ist 75%, also 3/4 Ihres Kontos bleiben intakt. Hinweis: Dieser Wert basiert auf dem Kontostand, den Sie schützen möchten.

Positives Risiko/Belohnung - wenn dies der Fall ist, wird das Konto nur gehandelt, wenn der Take Profit größer oder gleich dem Stop Loss ist.

Premium-Funktionen (nur Gold):

Drawdown-Schutz: Stoppt den Handel automatisch, wenn ein maximaler Drawdown-Schwellenwert erreicht wird. Hilft, das Kapital bei ungünstigen Marktbedingungen zu erhalten.

Positive Risiko-Belohnungs-Durchsetzung: Stellt sicher, dass Trades nur dann ausgeführt werden, wenn das Verhältnis von Take Profit zu Stop Loss günstig ist. Dies hilft, Setups mit schlechtem Potenzial herauszufiltern und die langfristige Erwartung zu verbessern.

Live-tauglich: Diese Version ist für Echtzeit-Tests, Prop-Firm-Tests und optimierte Forward-Tests ausgelegt, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Ideal für:

Trader, die das Risiko besser kontrollieren möchten

Vermeidung von Setups mit geringem Ertrag/Risiko

Forward-Testing-Strategien mit strengen Regeln

Real-Money-Einsätze, die Sicherheitsnetze benötigen

Wenn Ihnen die Logik der kostenlosen Version gefällt, Sie aber verlustbringende Setups herausfiltern, Ihr Gleichgewicht schützen und eine intelligentere Handelsplanung durchsetzen möchten, dann ist What the RSI (Gold) das Upgrade, nach dem Sie gesucht haben.

Intelligenter testen. Sicherer handeln. Optimieren Sie besser.

Holen Sie sich What the RSI (Gold) und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Mean-Reversion-Strategie.



