LevelUp EA MT5

LevelUp EA - Automatisierter Handels-Expert Adviser

LevelUp EA ist ein automatisiertes Trading-Tool, das das Kursgeschehen überwacht und die Marktbedingungen anhand von algorithmischen Signalen bewertet. Es identifiziert potenzielle Handelsmöglichkeiten durch die Analyse von Trends, Marktstrukturen und Schlüsselniveaus und verwaltet Positionen gemäß seiner programmierten Logik.

Einführungsangebot: Erhältlich für $40 für die ersten 10 Käufer.
Nach den ersten 20 Käufen wird der Preis auf $189 festgesetzt.

Hauptmerkmale:

  • Positionsmanagement auf der Grundlage der Preisaktionsanalyse und mehrerer technischer Indikatoren.

  • Risikomanagement-Funktionen einschließlich Drawdown-Überwachung, Spread-Schutz und Slippage-Kontrolle.

  • Anpassbare Einstellungen, um auf unterschiedliche Marktbedingungen zu reagieren.

  • Handelsausführung nach ausgewählten Zeitrahmen.

Einstellungen und Kompatibilität:

  • Geeignet für EURUSD, GBPUSD, XAUUSD und AUDUSD.

  • 0Empfohlene Zeitrahmen: M15, M30, H1.

  • Kompatibel mit ECN- und Raw-Konten.

Kapital-Empfehlung:

  • Empfohlenes Startkapital: $1.000 und mehr.

  • Für einen risikoärmeren Betrieb wird ein Kapital von $20.000 oder mehr empfohlen.

Hinweise zur Verwendung:

  • Der EA arbeitet automatisch nach seiner programmierten Logik.

  • Es wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.

  • Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.


