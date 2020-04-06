CloudPiercer EA

Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5

Informationen zum Produkt

Preis: 30 USD

Symbol: USDJPY

Empfohlener Zeitrahmen: M5

Überblick

CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert.

Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren.

Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanagement an, was einen vollautomatischen Betrieb ohne manuelle Eingriffe ermöglicht.

Handelslogik

Die Strategie verwendet standardmäßige Ichimoku-Signale, um die Marktrichtung und den Handelseinstieg zu bestimmen.

Trades werden nur dann getätigt, wenn mehrere Ichimoku-Bedingungen übereinstimmen, was dazu beiträgt, minderwertige Setups herauszufiltern und sich auf strukturierte Trends zu konzentrieren.

Wichtigste Merkmale

Handelseinstieg basierend auf Ichimoku-Signalen

Verwendet Tenkan-sen, Kijun-sen, Kumo und Chikou Span zur Bestätigung

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf dem benutzerdefinierten Risikoprozentsatz

Dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

Handelsmanagement, um das Risiko bei ungünstigen Marktbedingungen zu reduzieren

Vollständig automatisierter Betrieb nach der Konfiguration

Risiko- und Handelsmanagement

Der EA enthält integrierte Risikomanagement-Optionen, mit denen der Benutzer die Positionsgröße und das Risiko kontrollieren kann.

Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden automatisch auf der Grundlage der Marktstruktur und der Volatilität berechnet.

Alle Parameter können an die Risikotoleranz des Händlers angepasst werden.

Empfohlene Verwendung

CloudPiercer EA ist für Händler geeignet, die Trendfolgesysteme und automatische Ausführung bevorzugen.

Es wird empfohlen, den EA auf USDJPY mit dem M5-Zeitrahmen unter stabilen Handelsbedingungen einzusetzen.

Plattform-Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Produkt-Unterstützung

Produktunterstützung wird über den MQL5 Produktkommentarbereich und das MQL5.com Nachrichtensystem angeboten.

Updates werden über den offiziellen MQL5-Markt-Update-Mechanismus bereitgestellt.