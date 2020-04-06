Aurora Flow

Aurora Flow
Aurora Flow ist ein automatisierter Handelsexperte für den Goldhandel (XAUUSD), der speziell für den M1-Zeitrahmen optimiert wurde. Der Advisor konzentriert sich auf den Intraday-Handel und ist für die hohe Volatilität des Goldmarktes ausgelegt.
Der Experte verwendet kein Grid-Trading und wendet keine Martingale-Strategien an. Alle Trades werden mit kontrolliertem und vordefiniertem Risiko ausgeführt.

Wichtigste Merkmale
  • Handelsinstrument: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M1
  • Handelsart: Intraday
  • Konto-Typ: Hedge oder Netting
  • Grid-Handel: Nein
  • Martingal: Nein

Handelslogik
Aurora Flow analysiert den Goldmarkt auf dem Ein-Minuten-Chart, identifiziert die Hauptkursrichtung und bestätigt ein ausreichendes Kursmomentum, bevor es in den Handel einsteigt. Positionen werden nur unter günstigen Marktbedingungen und streng innerhalb des definierten Handelszeitfensters eröffnet.
Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden dynamisch auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und der Volatilität berechnet. Dieser Ansatz hilft, Drawdowns zu reduzieren, das Kapital zu schützen und das Gewinnmanagement zu verbessern.

Mindestanforderungen
Mindesteinlage: 100 USD
Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher
Handelsplattform: MetaTrader 5

Experten-Parameter (Eingaben)
  • start_utc_hour = 18
  • Handelsstartstunde in UTC. Der Experte beginnt mit der Eröffnung von Geschäften erst nach dieser Zeit.
  • end_utc_hour = 17
  • Handelsendstunde in UTC. Nach diesem Zeitpunkt werden keine neuen Geschäfte mehr eröffnet. Der Experte behandelt Handelssitzungen, die über Mitternacht hinausgehen, korrekt.
  • stopLoss_ = 50000
  • Basis-Stop-Loss-Wert in Punkten. Das tatsächliche Stop-Loss-Niveau wird dynamisch entsprechend den aktuellen Marktbedingungen angepasst.
  • Gewinnmitnahme_ = 50000
  • Basiswert für den Take-Profit in Punkten. Der Algorithmus kann dieses Niveau anpassen, um ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen.
  • risiko_ = 0.001
  • Das Risiko pro Handel beträgt 0,1 Prozent des Kontosaldos. Die Losgröße wird automatisch berechnet.
  • MA_Zeitraum = 230
  • Gleitender Durchschnittszeitraum, der als Trendfilter verwendet wird. Hilft, Einstiege gegen die Hauptmarktrichtung zu vermeiden.
  • preis_hub = 4600
  • Mindestpreisimpuls in Punkten, der erforderlich ist, um eine Marktbewegung zu bestätigen, bevor ein Handel eingegangen wird. Filtert schwache und zufällige Kursschwankungen heraus.
  • Gewinn_ = 0,9
  • Koeffizient für das Gewinnmanagement. Dient der Optimierung von Handelsausstiegen und der Sicherung der erzielten Ergebnisse.
