Aurora Flow

Aurora Flow ist ein automatisierter Handelsexperte für den Goldhandel (XAUUSD), der speziell für den M1-Zeitrahmen optimiert wurde. Der Advisor konzentriert sich auf den Intraday-Handel und ist für die hohe Volatilität des Goldmarktes ausgelegt.

Der Experte verwendet kein Grid-Trading und wendet keine Martingale-Strategien an. Alle Trades werden mit kontrolliertem und vordefiniertem Risiko ausgeführt.





Wichtigste Merkmale

Handelsinstrument: XAUUSD

Zeitrahmen: M1

Handelsart: Intraday

Konto-Typ: Hedge oder Netting

Grid-Handel: Nein

Martingal: Nein





Handelslogik

Aurora Flow analysiert den Goldmarkt auf dem Ein-Minuten-Chart, identifiziert die Hauptkursrichtung und bestätigt ein ausreichendes Kursmomentum, bevor es in den Handel einsteigt. Positionen werden nur unter günstigen Marktbedingungen und streng innerhalb des definierten Handelszeitfensters eröffnet.

Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden dynamisch auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und der Volatilität berechnet. Dieser Ansatz hilft, Drawdowns zu reduzieren, das Kapital zu schützen und das Gewinnmanagement zu verbessern.





Mindestanforderungen

Mindesteinlage: 100 USD

Empfohlener Leverage: 1:100 oder höher

Handelsplattform: MetaTrader 5





Experten-Parameter (Eingaben)