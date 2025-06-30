Naked Gold Scalper

4.33

LIVE UND PROPFIRM ACCOUNT Ausgestattet - Verpassen Sie nicht Ihre Chance, den besten Scalping EA zu einem reduzierten Preis zu bekommen.

Der Naked Gold Scalper ist ein hochentwickelter, leistungsstarker Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu erzielen.

Während seine Einstellungen für den Goldmarkt erprobt und optimiert sind, ermöglicht Ihnen die modulare Architektur des EA eine Feinabstimmung der Parameter für andere Märkte, die sich nahtlos an Ihren persönlichen Handelsstil und Ihr Marktverhalten anpassen lassen.

Dieses fortschrittliche System verfügt über vier unabhängige Handelsstrategien, die je nach aktueller Marktlage intelligent umgeschaltet werden - ganz gleich, ob Sie konservative Breakout-Entries, aggressives Hochfrequenz-Scalping, trendfolgende Momentum-Trades oder institutionellen Blockhandel bevorzugen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Single-Strategy-Bots kombiniert der Naked Gold Scalper vier präzisionsbasierte Handelsmethoden mit professionellem Risikomanagement und fortschrittlichen Filtersystemen, die Ihnen bei jedem Handel sowohl Macht als auch Kontrolle geben.

Schnelleinrichtung:
 1. EA an einen 5-Minuten-Chart anhängen.
2. Aktive Handelsstrategien auswählen: Alle Strategien aktiv
 3. Aktivieren Sie den Live-Handel
4. Erledigt!

HINWEIS:
- Für Live-Konten müssen Sie keine Set-Dateien laden. Die Set-Dateien im Kommentarbereich sind in der neuesten Version nicht anwendbar. (8.9)

- Senden Sie mir eine Nachricht, um Ihre Set-Datei zu erhalten, wenn Sie mit Prop Firm Accounts handeln.

Empfohlene Broker: Funktioniert bei allen Brokern, ECN-Brokern mit rohen Spreads (IC Markets, Vantage, Tickmill, XM Pro, FBS, FP Markets, Exness, OctaFX, HFM, usw.).

Leverage: 1:100 oder höher und mehr.

Startguthaben: $100+

Einführungspreis $59
Aktueller Preis $129 ( Bester Wert)
Nächster Preis (2026) $249

Warum Naked Gold Scalper wählen?

Kapitalschutz an erster Stelle - Strenges Risikomanagement mit täglichem Drawdown- und Gewinnschutz sorgt dafür, dass Ihr Konto sicher bleibt.
Vier professionelle Strategien - Passen Sie sich an jede Marktbedingung an: Ausbrüche, Trends, Umkehrungen und institutionelle Zonen.
Intelligentes Strategie-Switching - Wählt automatisch die beste Strategie je nach Marktbedingung.
Konsistenz - Gebaut für stetiges Wachstum im Laufe der Zeit mit mehreren Strategieansätzen.
Hands-Free Trading - Voll automatisiertes System, das nur minimale Überwachung erfordert. Handeln Sie ohne Stress.
Hohe Wahrscheinlichkeit - Jede Strategie zielt auf berechnete Zonen, in denen die Wahrscheinlichkeit am günstigsten ist.

Die vier Handelsstrategien

1. Sniper-Breakout-Strategie

Konservatives, hochpräzises Breakout-Trading mit einer hohen Anzahl von Bar-Analysen. Wartet auf bestätigte Durchbrüche von Unterstützungen/Widerständen mit weniger, qualitativ hochwertigeren Trades. Perfekt für geduldige Trader, die nach signifikanten Bewegungen suchen.

Am besten geeignet für: Starke Trendmärkte, Durchbrüche wichtiger Unterstützungen/Widerstände

2. Ultra-Breakout-Strategie

Aggressives, hochfrequentes Scalping mit einer geringeren Anzahl von Balkenanalysen. Entwickelt für volatile Märkte mit schnellen Ausbruchsmöglichkeiten. Maximiert die Handelsfrequenz während aktiver Sitzungen.

Am besten geeignet für: Volatile Märkte, London/New Yorker Sitzungen, hohe Liquidität

3. Momentum Scalper Strategie

Trendfolgestrategie auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts und des RSI. Steigt nur dann ein, wenn Preis, Trendrichtung und Momentum für eine anhaltende Richtungsbewegung übereinstimmen.

Am besten geeignet für: Starke Trendmärkte, direktionale Bewegungen, Vermeidung von unruhigen Bedingungen

4. Order Block Scalper

Fortgeschrittene Smart Money Concepts (SMC) Strategie, die institutionelle Orderblöcke identifiziert. Handelt mit Umkehrungen und Fortsetzungen an hochwahrscheinlichen Angebots-/Nachfragezonen, an denen "smart money" eingestiegen ist.

Am besten geeignet für: Märkte, die sich in einer Bandbreite bewegen, Umkehrzonen, institutionelle Angebots-/Nachfragebereiche

Hauptmerkmale und Vorteile

Multi-Strategien-Architektur

  • Führen Sie eine fokussierte Strategie oder alle vier gleichzeitig aus
  • Mischen Sie Breakout-, Trend- und SMC-Methoden

Präzise Einstiegssysteme

  • Breakout-Strategien: Ausstehende Stop-Orders über Swing-Punkte hinaus
  • Momentum-Strategie: MA + RSI-Bestätigung mit sofortiger Ausführung
  • Order-Block-Strategie: Preiswiederholung von institutionellen Zonen
  • Auto-Expiry-Orders verhindern eine veraltete Ausführung

Professionelles Risikomanagement

  • Doppelte Losgröße: Prozentuales Risiko ODER feste Lots pro Strategie
  • Erweiterte Trailing-Stops: Sichern Sie Gewinne mit anpassbaren Triggern und Schritten
  • Drawdown-Schutz: Tägliche und maximale Drawdown-Limits mit Auto-Shutdown
  • Swing-basierte Stops: Dynamische SL-Platzierung anhand der Marktstruktur
  • EMA-basierte Stops: Adaptiver Stop-Loss nach gleitendem Durchschnitt
  • Margin-Sicherheitskontrollen: Mehrere Kontrollen verhindern eine übermäßige Verschuldung

Intelligente Markt-Filter

  • Nachrichten-Filter: Automatische Pause bei wichtigen Nachrichtenereignissen
  • Session-Kontrolle: Handel nur während bestimmter Sitzungen (Sydney, Asien, London, New York)
  • Tages-Filter: Wählen Sie aus, an welchen Tagen Sie handeln möchten (vermeiden Sie Wochenenden und Tage mit geringer Liquidität)
  • Spread-Wächter: Blockiert den Handel, wenn sich die Spreads über den Schwellenwert hinaus ausweiten
  • Spread-Prüfung auslösen: Storniert schwebende Aufträge, wenn der Spread kurz vor der Ausführung ansteigt

Moderne Dashboard-Schnittstelle

  • Anzeige von Strategiestatus und Parametern in Echtzeit
  • Farbcodierte Positionsverfolgung pro Strategie (Sniper/Ultra/Momentum/Order Block)
  • Konto-Metriken: Saldo, Eigenkapital, Gewinn/Verlust, Margenniveau
  • Tägliche Performance- und Drawdown-Überwachung
  • Indikatoren für den Handelsstatus (Tag, Sitzung, Nachrichten, Spread)

Leistung & Zuverlässigkeit

  • Optimierter Strategietester: Intelligente Erkennung mit deaktiviertem Dashboard während der Optimierung
  • Leichtgewichtig und VPS-tauglich: Optimiert für Geschwindigkeit und 24/7-Stabilität
  • Fehlerbehebung: Behält das Handelsmanagement bei Verbindungsproblemen bei
  • Vollständige Protokollierung: Transparente Leistungsverfolgung über MT5 Journal
  • Broker-freundlich: Funktioniert bei den meisten MT5-Brokern mit jedem Spread-Typ

Häufig gestellte Fragen

Q1: Welche Strategien verwendet dieser EA?

Vier unabhängige Handelsstrategien:

  1. Sniper Breakout - Konservativer Breakout-Handel (200-Bar-Analyse, Pending Orders)
  2. Ultra Breakout - Aggressives Hochfrequenz-Scalping (4-Bar-Analyse, Pending Orders)
  3. Momentum Scalper - Trendfolge mit MA/RSI-Bestätigung (Market Orders)
  4. Order Block - Smart Money-Konzepte / Institutionelle Zonen (Marktaufträge)

Sie können EINE Strategie oder ALLE VIER gleichzeitig ausführen. Jede passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an: Range (Order Block), Trendfolge (Momentum), volatiler Ausbruch (Ultra) oder konservativer Ausbruch (Sniper).

Q2: Mit welchen Symbolen und Zeitrahmen funktioniert es am besten?

Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen.

Q3: Wodurch unterscheidet sich v8.x von früheren Versionen?

Dieser EA führt 4 Strategien gleichzeitig aus und stellt sicher, dass jede Strategie unter der richtigen Marktbedingung ausgeführt wird. Dies schafft ein professionelles Multi-Strategie-Portfolio in einem EA.

Q4: Welchen Kontostand benötige ich?

Sie können je nach Broker, Hebelwirkung und Risikoeinstellungen mit einem Guthaben von $100+ beginnen. Empfohlen: $500+ für komfortables Risikomanagement bei 1-2% pro Handel.

F5: Werden Martingale, Grid oder Hedging verwendet?

Absolut KEIN Martingal, KEIN Raster, KEINE riskante Absicherung.

Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und Take-Profit für maximale Sicherheit. Jede Strategie verwaltet das Risiko unabhängig. Versuchen Sie nicht, Ihren Stop-Loss zu erhöhen, nur um Verluste zu vermeiden - richtiges Risikomanagement ist der Schlüssel.

F6: Wie hoch ist das empfohlene Risiko pro Handel?

Maximal 1-2 % pro Handel (unabhängig von der Strategie).

Kritische Erinnerung: Egal wie gut ein Handelsroboter ist, wenn Sie nicht das richtige Risiko im Verhältnis zu Ihrem Konto beachten, werden Sie Ihr Konto auffliegen lassen.

Tun Sie das nicht:

  • Sie beginnen mit $100, setzen aber den Stop-Loss auf 500 Pips/5000 Punkte.
  • Das sind 50 % Risiko (50 $ pro Handel) bei einer Lotgröße von 0,01.
  • Konto nach 2 aufeinanderfolgenden Verlusten aufgelöst

F7: Welche Broker werden empfohlen?

Jeder Broker funktioniert.

F8: Kann ich mehrere Strategien auf einmal ausführen?

Ja, jede Strategie passt sich an die Marktbedingungen an.

F9: MT4 oder MT5?

Diese Version ist nur für MT5 geeignet.

    Q10: Sind Updates enthalten?

    Ja, lebenslange Updates sind für alle zukünftigen Versionen enthalten.

    Zum Aktualisieren:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren auf der MQL5-Produktseite

    F12: Kann ich es auf mehreren Konten verwenden?

    Ja, die Lizenz unterstützt bis zu 20 Aktivierungen (mehrere Konten erlaubt).

    Q13: Bieten Sie Unterstützung an?

    Ja, umfassender und schneller Kundensupport ist inbegriffen:

    • Unterstützung bei der Einrichtung
    • Anleitung zur Optimierung
    • Hilfe bei der Strategiekonfiguration
    • Fernsitzungen verfügbar (Zoom, AnyDesk, TeamViewer)

    Q15: Was macht diesen EA einzigartig im Vergleich zu anderen EAs?

    Volle Anpassbarkeit und Transparenz:

    • Vier unabhängige Strategien in einem System
    • Erstellen Sie Ihre eigenen Strategiekombinationen
    • Perfekt für alle Arten von
    • Moderne SMC (Order Block) Konzepte inklusive
    • Keine "Black Box" - alles ist konfigurierbar
    • Alles ist transparent - Sie wissen, was Sie kaufen.
    • Einfach zu bedienen.
      Wichtige Hinweise:
      • Riskieren Sie nurmaximal 1-2% Ihres gesamten Handelskapitals pro Trade.
      • Verwenden Sie eine angemessene Losgröße, die auf Ihrem Kontostand basiert.
      • Aktivieren Sie die Funktionen zum Schutz vor Drawdowns.
      • Testen Sie vor dem Live-Handel mit einer Demo-Version.
      • Verstehen Sie, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
      • Der beste Weg, einen EA zu testen, ist ein Vorwärtstest, indem Sie ihn zunächst auf einem Demokonto einsetzen.
      • Die Ergebnisse von Rücktests sind nicht die gleichen wie die Ergebnisse von Vorwärtstests.

        FAKTENZUM GOLDHANDEL: Es ist profitabler, Gold langfristig nur in KAUFENder Richtung zu handeln. Sie können die Funktion des EAs überprüfen, um entweder nur zu kaufen, nur zu verkaufen oder in beide Richtungen zu handeln.

    Schreiben Sie mir direkt eine Nachricht, wenn Sie Fragen haben und Klarstellungen.


    Bewertungen 10
    Alex Quino
    373
    Alex Quino 2025.11.06 20:42 
     

    One of the great bots in the market. Simple and safe to run even on a small account. Jestoni has been very helpful from day one, and he keeps improving the EA.

    Daniel
    108
    Daniel 2025.11.05 13:21 
     

    Great EA from Jestoni. Also great support. Bot working well on live trading and making profits. 5 stars!

    lukman Hemed
    33
    lukman Hemed 2025.10.30 07:05 
     

    Amazing Developer and Great Trading Bot! I’m new to using trading bots, and at first I didn’t fully understand how it worked — but the developer, Jestoni Santiago, was extremely patient and quick to reply every time I had a question. The Naked Gold Scalper works perfectly once you understand how it places and manages pending orders. It’s very well-designed, and I love how it’s stable and safe even during high volatility. The developer also keeps the bot updated and provides new set files that make a big difference Highly recommended

    Auswahl:
    Antwort auf eine Rezension