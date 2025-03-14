Stockfish

Советник для торговли по EUR/USD – надёжный и эффективный алгоритм

Почему стоит выбрать этот советник?

Этот автоматический торговый советник разработан для EUR/USD и ориентирован на стабильную и безопасную торговлю. Он не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, сетки или усреднение, а вместо этого работает исключительно на тейк-профите, трейлинг-стопе и стоп-лоссе. Такой подход делает его надёжным инструментом как для самостоятельной торговли, так и для проп-фирм.

Основные преимущества:

  • Безопасность – отсутствие агрессивных стратегий, торговля в рамках чёткого риск-менеджмента.

  • Один ордер за раз – снижает нагрузку на депозит и делает торговлю контролируемой.

  • Готовность к работе – советник не требует сложных настроек, подходит для большинства брокеров.

  • Поддержка ECN-счетов – сниженные комиссии и спреды для лучшей торговли.

  • Гибкость – работает на любом кредитном плече с депозитом от $50.

Как работает советник?

Советник анализирует рынок и открывает одну сделку за раз, управляя ею через тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп. Это позволяет фиксировать прибыль и защищать капитал, одновременно увеличивая доходность за счёт динамического сопровождения позиции.

Ожидаемые результаты (зависят от рынка):

  • Средняя прибыль: 10-20% в месяц

  • Максимальная просадка: зависит от размера лота и может достигать 30% при автолоте 0.15

  • Оптимизированное соотношение риск/прибыль

Торговые условия

  • Валютная пара: EUR/USD

  • Таймфрейм: H1

  • Минимальный депозит: $50

  • Тип счёта: ECN или любой с низкими спредами

  • Кредитное плечо: любое


