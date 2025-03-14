Stockfish
- Эксперты
- Vladimir Mametov
- Версия: 1.2
- Обновлено: 29 апреля 2025
- Активации: 15
Советник для торговли по EUR/USD – надёжный и эффективный алгоритм
Почему стоит выбрать этот советник?
Этот автоматический торговый советник разработан для EUR/USD и ориентирован на стабильную и безопасную торговлю. Он не использует рискованные стратегии, такие как мартингейл, сетки или усреднение, а вместо этого работает исключительно на тейк-профите, трейлинг-стопе и стоп-лоссе. Такой подход делает его надёжным инструментом как для самостоятельной торговли, так и для проп-фирм.
Основные преимущества:
-
Безопасность – отсутствие агрессивных стратегий, торговля в рамках чёткого риск-менеджмента.
-
Один ордер за раз – снижает нагрузку на депозит и делает торговлю контролируемой.
-
Готовность к работе – советник не требует сложных настроек, подходит для большинства брокеров.
-
Поддержка ECN-счетов – сниженные комиссии и спреды для лучшей торговли.
-
Гибкость – работает на любом кредитном плече с депозитом от $50.
Как работает советник?
Советник анализирует рынок и открывает одну сделку за раз, управляя ею через тейк-профит, стоп-лосс и трейлинг-стоп. Это позволяет фиксировать прибыль и защищать капитал, одновременно увеличивая доходность за счёт динамического сопровождения позиции.
Ожидаемые результаты (зависят от рынка):
-
Средняя прибыль: 10-20% в месяц
-
Максимальная просадка: зависит от размера лота и может достигать 30% при автолоте 0.15
-
Оптимизированное соотношение риск/прибыль
Торговые условия
-
Валютная пара: EUR/USD
-
Таймфрейм: H1
-
Минимальный депозит: $50
-
Тип счёта: ECN или любой с низкими спредами
-
Кредитное плечо: любое
Пользователь не оставил комментарий к оценке