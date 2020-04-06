Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold)

Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko, eine klare Struktur und kein Grid oder Martingale wünschen.





Live signal MT5 : Click Here

Sofortige Einrichtung: Holen Sie sich die neueste voreingestellte Set-Datei und eine Schnellstart-Anleitung. Besuchen Sie unseren [MQL5 Blog] für den Download-Link.



Hauptmerkmale

7 unabhängige Handelssysteme 4 Trendfolgesysteme (T1-T4) 3 Gegen-Trend-Systeme (R1-R3)

EMA-Crossover + ATR-Volatilitätslogik

ATR-basierter Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

Eine Position pro System (kein Averaging, kein Grid)

Erweitertes On-Chart-Dashboard

Entry-Labels für volle Handelstransparenz

Vollständig automatisiertes Risikomanagement

Optimiert für XAUUSD





Wie die Strategie funktioniert

Trend Systems (T-Systems)

Der EA identifiziert das Richtungsmomentum anhand von schnellen und langsamen EMA-Crossovers.

Trades werden in Trendrichtung eröffnet, wobei SL und TP dynamisch aus ATR berechnet werden, um der aktuellen Marktvolatilität zu entsprechen.

Counter-Trend-Systeme (R-Systeme)

Um mit falschen Ausbrüchen und starken Pullbacks umzugehen, enthält der EA Systeme mit umgekehrter Logik, die gegen ausgewählte Trendsignale handeln.

Dies hilft dabei, in unruhigen oder überzogenen Marktphasen Gewinne mitzunehmen und die Gesamtperformance zu glätten.

Alle Systeme arbeiten unabhängig voneinander und können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.





Risiko & Geldmanagement

Risikoprozentsatz pro Trade (basierend auf dem realen SL-Abstand)

Feste Lot-Option

Kein Martingal

Kein Raster

Kein übermäßiges Leveraging

Die Risikokontrolle ist vollautomatisch und darauf ausgelegt, das Konto bei hoher Volatilität zu schützen.





Dashboard & Visualisierung

Das integrierte Dashboard zeigt an:

Aktive Systeme (T1-T4, R1-R3)

Zeitrahmen pro System

Handelsstatus (KAUFEN/VERKAUFEN)

Fließender Gewinn/Verlust

Lizenz-Status

Sie wissen immer, was der EA tut - kein "Black Box"-Verhalten.





Demo & Lizenz Informationen

Demo-Version:

Funktioniert im Strategy Tester mit eingeschränkten Systemen und Handelsbeschränkungen, so dass Benutzer die Logik und das Verhalten studieren können.

Vollversion:

Schaltet alle Systeme und die volle Leistung frei.

Nur lizenziert über MQL5 Market





🔹 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M30 / H1 / H4 (wie pro System konfiguriert)

Konto-Typ: ECN / Niedriger Spread

Risiko: Anpassen je nach Kontogröße und Toleranz



Einrichtung: Befestigen Sie den EA nur an EINEM XAUUSD-Chart. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen verwenden. Alle Strategien verwenden interne Zeitrahmen, daher sollten Sie den EA NICHT an mehrere Charts an hängen.



Für wen ist dieser EA geeignet?