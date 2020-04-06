Gold Trend Accelerator Combo

Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold)

Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt.

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko, eine klare Struktur und kein Grid oder Martingale wünschen.


Live signal MT5 : Click Here

Sofortige Einrichtung: Holen Sie sich die neueste voreingestellte Set-Datei und eine Schnellstart-Anleitung. Besuchen Sie unseren [MQL5 Blog] für den Download-Link.


Hauptmerkmale

  • 7 unabhängige Handelssysteme

    • 4 Trendfolgesysteme (T1-T4)

    • 3 Gegen-Trend-Systeme (R1-R3)

  • EMA-Crossover + ATR-Volatilitätslogik

  • ATR-basierter Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop

  • Eine Position pro System (kein Averaging, kein Grid)

  • Erweitertes On-Chart-Dashboard

  • Entry-Labels für volle Handelstransparenz

  • Vollständig automatisiertes Risikomanagement

  • Optimiert für XAUUSD


Wie die Strategie funktioniert

Trend Systems (T-Systems)
Der EA identifiziert das Richtungsmomentum anhand von schnellen und langsamen EMA-Crossovers.
Trades werden in Trendrichtung eröffnet, wobei SL und TP dynamisch aus ATR berechnet werden, um der aktuellen Marktvolatilität zu entsprechen.

Counter-Trend-Systeme (R-Systeme)
Um mit falschen Ausbrüchen und starken Pullbacks umzugehen, enthält der EA Systeme mit umgekehrter Logik, die gegen ausgewählte Trendsignale handeln.
Dies hilft dabei, in unruhigen oder überzogenen Marktphasen Gewinne mitzunehmen und die Gesamtperformance zu glätten.

Alle Systeme arbeiten unabhängig voneinander und können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden.


Risiko & Geldmanagement

  • Risikoprozentsatz pro Trade (basierend auf dem realen SL-Abstand)

  • Feste Lot-Option

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Kein übermäßiges Leveraging

Die Risikokontrolle ist vollautomatisch und darauf ausgelegt, das Konto bei hoher Volatilität zu schützen.


Dashboard & Visualisierung

Das integrierte Dashboard zeigt an:

  • Aktive Systeme (T1-T4, R1-R3)

  • Zeitrahmen pro System

  • Handelsstatus (KAUFEN/VERKAUFEN)

  • Fließender Gewinn/Verlust

  • Lizenz-Status

Sie wissen immer, was der EA tut - kein "Black Box"-Verhalten.


Demo & Lizenz Informationen

  • Demo-Version:
    Funktioniert im Strategy Tester mit eingeschränkten Systemen und Handelsbeschränkungen, so dass Benutzer die Logik und das Verhalten studieren können.

  • Vollversion:
    Schaltet alle Systeme und die volle Leistung frei.

  • Nur lizenziert über MQL5 Market


🔹 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M30 / H1 / H4 (wie pro System konfiguriert)

  • Konto-Typ: ECN / Niedriger Spread

  • Risiko: Anpassen je nach Kontogröße und Toleranz


Einrichtung:

Befestigen Sie den EA nur an EINEM XAUUSD-Chart. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen verwenden.

Alle Strategien verwenden interne Zeitrahmen, daher sollten Sie den EA NICHT an mehrere Charts an hängen.


Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Händler, die sich auf Gold (XAUUSD) konzentrieren

  • Benutzer, die mehrere Strategien in einem EA verwenden möchten

  • Trader, die Grid- und Martingale-Systeme meiden

  • Diejenigen, die Wert auf Transparenz, Struktur und Risikokontrolle legen

Empfohlene Produkte
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Gold Action EAI
Ivan Pochta
Experten
Gold Action EAI ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) im M5- und M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Expert Advisor basiert auf der klassischen Price-Action-Momentum-Logik , ohne eine Überfrachtung mit Indikatoren und ohne den Versuch, den Markt mithilfe von "Black-Box"-Modellen vorherzusagen. Entscheidungen werden ausschließlich aufgrund des Preisverhaltens getroffen: Momentum, Ausbruch aus der Handelsspanne und Bestätigung der Trendeinleitung.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Experten
Chanlun Master: Fusion aus Östlicher Marktphilosophie und Neuronalen Netzen Chanlun Master ist ein professioneller Handelsroboter (EA), der die legendäre chinesische Preisbewegungstheorie mit modernen Deep Learning -Technologien kombiniert. Geschichte: Was ist Chanlun? Im Jahr 2006 trat im chinesischen Internetsegment ein mysteriöser Trader unter dem Pseudonym Chan Shi ("Zen-Meister") auf. Er veröffentlichte eine Reihe von Artikeln, die eine einzigartige mathematische Marktstruktur beschrieb
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria Expert Advisor für MetaTrader 5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. So wie nützliche Bakterien symbiotisch mit uns in der Natur koexistieren, streben wir danach, harmonisch und symbiotisch mit den Märkten zu koexistieren. Es ist ein Plug-and-Play-EA, bei dem Sie nur Ihre Risikomanagement-Präferenzen einstellen und die Wochentage auswählen müssen, an denen Sie handeln möchten. In den letzten 12 Jahren primär fokussiert und optimiert, arbeite
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experten
Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Experten
Einführung Dieser EA ist so konzipiert, dass er die einjährige Testphase mit einem geringen Drawdown und einer hohen Sharpe Ratio übersteht. Die Berechnungskonzepte sind neu, aber sie sind leicht zu verstehen. Hier sind die besten Ergebnisse. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Beachten Sie, dass der oben erwähnte
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (3)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experten
Universeller Handelsberater für benutzerdefinierte Indikatoren für den MetaTrader 5 . Erbauer der Strategie Version für MetaTrader4:  Die xCustomEA-  Version  für MetaTrader 4-Terminal Die Funktionalität des universellen Handelsberaters Der xCustomEA dupliziert exakt alle Parameter unseres Beraters.  The X  außer einem: Der xCustomEA  arbeitet mit einem benutzerdefinierten Indikator und kann seine eigene Handelsstrategie für MT5-Terminals programmieren. Der xCustomEA  enthält einen Link zu ben
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Alecto
Oleksandr Ziabriev
Experten
Alecto - Mathematischer Ansatz für stabilen Handel Intelligenter Handelsalgorithmus für MetaTrader 5 Alecto ist ein automatisches Handelssystem, das auf mathematisch verfeinerten Preisanalyse-Algorithmen basiert. Der Advisor ist für Händler konzipiert, die Wert auf Stabilität und Zuverlässigkeit ohne unnötige Komplexität legen. Er analysiert Marktdaten, erkennt Muster und eröffnet Positionen nur dann, wenn die Schlüsselbedingungen übereinstimmen, wodurch das Risiko von Fehleinstiegen reduziert u
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experten
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Präzisions-Multistrategie-Meisterschaft für FOREX und XAUUSD Entfesseln Sie das volle Potenzial von HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die FOREX- und XAUUSD-Märkte mit chirurgischer Präzision zu erobern. Maßgeschneidert für Elitetrader, Hedgefonds und institutionelle Investoren, kombiniert dieser KI-gestützte EA fortschrittliche hybride Strategien – einschließlich Breakout, Mean Reversion,
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Easy Scalper
Ibrahim Konyali
Experten
Einfacher Scalper MT5 EINFÜHRUNGSAKTION: NUR NOCH WENIGE EXEMPLARE ZU $99! Nächster Preis: 299$ Easy Scalper wurde entwickelt, um den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf mit vielen verschiedenen Techniken zu berechnen . Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der EA beinhaltet einen Schutz gegen hohe Spreads und ermöglicht es Ihnen, mit einer festen oder automatischen Losgröße zu handeln.bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. Überwac
LT Stochastic EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
LT Stochastic EA ist ein Expert Advisor, der auf dem Stochastic Oscillator Indikator basiert. Es ist einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren von Händlern auf der ganzen Welt. Der LT Stochastic EA bietet Ihnen die Möglichkeit, 4 verschiedene stochastische Handelsstrategien zu automatisieren (siehe die beigefügten Bilder). Er ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern wurde auch so konzipiert, dass er ein hohes Maß an Flexibilität bietet, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. IT komm
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Aurum Synergy
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Aurum Synergy - Der Dual-Engine Trend Master für XAUUSD (Gold) Aurum Synergy ist ein hochentwickelter Expert Advisor ohne Martingale und ohne Gitternetz, der entwickelt wurde, um die vorherrschenden Trends auf dem XAUUSD (Gold)-Markt methodisch zu nutzen. Wir glauben an Qualität statt Quantität und konzentrieren uns auf das Erfassen von Trades mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis (RR), indem wir auf anhaltende Trends setzen. Live signal MT5 :   Click Here Empfehlungen für die Verwendung: Symbol:
Aether Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Aether Algo: Der intelligente Scalper für EURUSD H1 Aether Algo ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das sorgfältig für den EURUSD H1 Chart entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um aus Marktmomentum und Volatilität Kapital zu schlagen. Er nutzt eine ausgeklügelte Kombination aus mehreren Indikatoren, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale Fortgeschrittene Multi-Indikator-Strategie: Aether Algo ver
Gold Reversal X1
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Gold Reversal X1: Der intelligente Trendumkehr-EA für XAUUSD Gold Reversal X1 ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und speziell auf wichtige Trendumkehrpunkte abzielt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen strategischen Ansatz mit einer geringeren Handelshäufigkeit schätzen, im Durchschnitt etwa 5 Aufträge pro Monat. Find more EAs to fit your strategy:   Click Here Kernstrategie und Merkmale Trendumkehr-Strategie : Der EA i
FREE
Prime H1 Trader
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Entfesseln Sie die Kraft des Präzisionshandels Prime H1 Trader ist ein hochentwickelter, professioneller EA, der für das Währungspaar EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor ist nicht nur ein weiteres automatisiertes System, sondern ein sorgfältig entwickeltes Handelsinstrument, das eine leistungsstarke technische Strategie integriert, um optimale Einstiegssignale mit hoher Genauigkeit zu ermitteln. Das Herzstück der Strategie von Prime H1 Trader ist sein einzigarti
FREE
Chronos Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experten
Chronos Algo: Das grundlegende System für den EURUSD-Handel Chronos Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den EURUSD H1 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das eine anpassungsfähige und robuste Money-Management-Strategie einsetzt, um profitable Marktbewegungen zu erfassen. Entwickelt und bewährt in drei Jahren Live-Handel , ist dieser EA ideal für Händler, die eine bewährte Lösung suchen, um passives Einkommen aus dem Forex
Aether Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Aether Algo: Der intelligente Scalper für EURUSD H1 Aether Algo ist ein intelligentes automatisiertes Handelssystem, das sorgfältig für den EURUSD H1 Chart entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um aus Marktmomentum und Volatilität Kapital zu schlagen. Er nutzt eine ausgeklügelte Kombination aus mehreren Indikatoren, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale Fortgeschrittene Multi-Indikator-Strategie: Aether Algo verl
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experten
Velocity Algo: Dynamisches Martingal-Gitter für USDCAD M15 Velocity Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) , der für das Währungspaar USDCAD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er verwendet eine hochentwickelte Dynamic Grid Martingale-Strategie , die ihr Handelsverhalten automatisch an sich ändernde Marktbedingungen anpasst. Dieses System ist ideal für Händler, die eine robuste, automatisierte Lösung suchen, um von der Marktvolatilität zu profitieren. Live signal MT5 :   Click He
Chronos Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Chronos Algo: Das grundlegende System für den EURUSD-Handel Chronos Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den EURUSD H1 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das eine anpassungsfähige und robuste Money-Management-Strategie einsetzt, um profitable Marktbewegungen zu erfassen. Entwickelt und bewährt in drei Jahren Live-Handel , ist dieser EA ideal für Händler, die eine bewährte Lösung suchen, um passives Einkommen aus dem Forex
Sentinel AutoTrade MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experten
Sentinel AutoTrade: Das Umkehrsystem für AUDCAD M15 Sentinel AutoTrade ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Präzision und Konsistenz auf dem AUDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Marktumkehrungen zu erfassen und aus Preisumkehrpunkten Kapital zu schlagen. Dieser EA ist ein ideales Werkzeug für Händler, die eine zuverlässige Lösung suchen, um beständige Erträge zu erzielen. Hauptmerkmale Revers
Centurion Reversal MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Centurion Umkehrung MT4: Präziser Umkehrhandel auf USDCAD M15 Centurion Reversal MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für beständige, risikoarme Erträge auf dem USDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Trendumkehr-Setups zu identifizieren und zu nutzen, was es zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die eine zuverlässige und automatisierte Lösung suchen. Live signal MT5 (Micro Account /   A
Velocity Algo MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Velocity Algo: Dynamisches Martingal-Gitter für USDCAD M15 Velocity Algo ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für das Währungspaar USDCAD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Er verwendet eine hochentwickelte Dynamic Grid Martingale Strategie, die ihr Handelsverhalten an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst. Dieses System ist ideal für Händler, die eine robuste Lösung suchen, um von der Marktvolatilität zu profitieren. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT4   :
Sentinel AutoTrade
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Sentinel AutoTrade: Das Umkehrsystem für AUDCAD M15 Sentinel AutoTrade ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für Präzision und Konsistenz auf dem AUDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein ausgeklügeltes automatisiertes System, das darauf ausgelegt ist, Marktumkehrungen zu erfassen und aus Preisumkehrpunkten Kapital zu schlagen. Dieser EA ist ein ideales Werkzeug für Händler, die eine zuverlässige Lösung suchen, um beständige Erträge zu erzielen. Hauptmerkmale Revers
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
QuantLot Expert: Das ultimative Reversal-System für EURUSD QuantLot Expert ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den EURUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Reversal-Strategie einsetzt, um potenzielle Kursumkehrpunkte zu erkennen und von Marktbewegungen zu profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptmerkmale Pr
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
VanguardPrime MT5: Das kapitalstarke Reversal-System für AUDUSD VanguardPrime MT5 ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der für den präzisen Umkehrhandel auf dem AUDUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Umkehr-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und konsistente Erträge zu generieren. Dieser EA wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die eine robuste und automatisierte Lösung suchen. Hau
NovaPivot MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
NovaPivot MT5: Der dynamische Grid-Skalierer für NZDCAD NovaPivot MT5 ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den NZDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Scalping-Strategie in Kombination mit einem dynamischen Raster nutzt, um beständige Gewinne aus Marktbewegungen zu generieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptme
Centurion Reversal MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Centurion Reversal MT5: Präziser Umkehrhandel auf USDCAD M15 Centurion Reversal MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für beständige, risikoarme Erträge auf dem USDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Trendumkehr-Setups zu identifizieren und zu nutzen, was es zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die eine zuverlässige und automatisierte Lösung suchen. Live signal MT5 (Micro Account /   A
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension