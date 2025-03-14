Stockfish
- Asesores Expertos
- Vladimir Mametov
- Versión: 1.2
- Actualizado: 29 abril 2025
- Activaciones: 15
Expert Advisor for Trading EUR/USD - Algoritmo fiable y eficaz
¿Por qué elegir este Asesor Experto?
Este asesor experto en operaciones automatizadas está diseñado para el EUR/USD y se centra en operaciones estables y seguras. No utiliza estrategias de riesgo como Martingala, rejilla, o promedios. En su lugar, opera únicamente con take profit, trailing stop y stop loss. Este enfoque lo convierte en una herramienta fiable tanto para el trading independiente como para las empresas de trading por cuenta propia.
Principales ventajas:
Seguridad - Sin estrategias agresivas; la negociación sigue principios estrictos de gestión del riesgo.
Una orden cada vez - Reduce la carga del depósito y garantiza una operativa controlada.
Listo para usar - El EA no requiere ninguna configuración compleja y es compatible con la mayoría de los brokers.
Compatibilidad con cuentas ECN - Comisiones y diferenciales más bajos para una operativa más eficiente.
Flexibilidad - Funciona con cualquier apalancamiento y un depósito mínimo de $50.
¿Cómo funciona el Asesor Experto?
El EA analiza el mercado y abre una operación a la vez, gestionándola con take profit, stop loss y trailing stop. Esto asegura la captura de beneficios y la protección del capital al tiempo que aumenta la rentabilidad a través de la gestión dinámica de las operaciones.
Resultados Esperados (Depende del Mercado):
Beneficio medio: 10-20% al mes
Reducción máxima: Depende del tamaño del lote y puede llegar hasta el 30% con un lote automático de 0,15
Relación riesgo-recompensa optimizada
¿Cómo configurar el Asesor Experto?
Instálelo en el gráfico EUR/USD (H1).
Elija una cuenta ECN para minimizar los costes de negociación.
Asegúrese de tener fondos suficientes en su depósito.
Inicie el EA - ¡empezará a operar automáticamente!
