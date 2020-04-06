Volatility Pullback

Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen, die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen.

Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten, beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz, der den Handel automatisch pausiert, wenn vordefinierte Eigenkapitalgrenzen erreicht werden. Dies hilft, weitere Verluste während ungünstiger Marktbedingungen zu verhindern. Ein täglicher Gewinnzielfilter ist ebenfalls enthalten, der den Handel stoppt, sobald das Tagesziel erreicht ist, um Gewinne zu sichern und Overtrading zu reduzieren.

Volatility Pullback EA wurde für Händler entwickelt, die einen freihändigen, disziplinierten und risikobewussten Ansatz für den Goldhandel suchen, ohne die Notwendigkeit einer manuellen Chartanalyse oder ständiger Überwachung.

⚠️ Haftungsausschluss

Der Forex- und CFD-Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Grid-basierte Strategien können das Risiko erhöhen und es kann zu Drawdowns kommen, insbesondere in Zeiten extremer Volatilität oder wichtiger Nachrichtenereignisse. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, und handeln Sie nie mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren.


