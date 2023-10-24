Discord To MT4 Receiver

5

Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören ( ohne die Notwendigkeit eines Bot-Tokens oder Administratorberechtigungen direkt auf Ihren MT4.

Es wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen.

Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und visuell ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Nutzung des Produkts!

Benutzerhandbuch + Demo | MT5-Version | Telegramm-Version

Wenn Sie eine Demo ausprobieren möchten, gehen Sie bitte zum Benutzerhandbuch.

Der Discord zu MT4 funktioniert NICHT im Strategietester.


Discord Zu MT4 Funktionen

  • Kopieren Sie aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören. Kein Bot-Token oder Chat-IDs erforderlich
  • Handeln Sie mit einem Risiko% oder einem festen Los
  • Bestimmte Symbole ausschließen
  • Wählen Sie aus, ob alle Signale kopiert oder angepasst werden sollen, welche Signale kopiert werden sollen
  • Konfigurieren Sie Wörter und Phrasen, um alle Signale zu erkennen (Die Standardeinstellung sollte für 99% der Signalanbieter funktionieren)
  • Konfigurieren Sie Zeit- und Tageseinstellungen, um Signale nur dann zu kopieren, wenn Sie möchten
  • Legen Sie eine maximale Anzahl von Trades fest, die gleichzeitig geöffnet werden sollen

Handels- und Positionsmanagement

  • Verwenden Sie das Management aus Signalen oder aus den automatischen Einstellungen
  • Stoppen Sie übermäßiges Handeln und Rachehandel durch Festlegen maximaler Trades pro Monat, Woche, Tag, Stunde oder Minute.
  • Unterstützung sowohl für Marktaufträge als auch für schwebende Aufträge
  • Tägliches Maximalziel für den Gewinn in $ zur Sicherung von Positionen und Stopp von übermäßigem Handel
  • Tägliches Maximalziel für den Gewinn in % zur Sicherung von Positionen
  • Maximale offene Trades, um das Risiko und die Exposition zu begrenzen.
  • Automatisches Teilnehmen an Teilgewinnen mit RR, Pips oder Preis
  • Geben Sie feste RR-Ziele wie 1:2, 1:3, 1:4 usw. ein und sehen Sie den berechneten Gewinn der Position

Benachrichtigungen senden

  • Wählen Sie aus Warnungen, Push- und E-Mail-Benachrichtigungen
  • Benachrichtigen Sie, wenn der Auftrag SL oder TP erreicht
  • Benachrichtigen Sie, wenn der Auftrag zum Punkt de Equilíbrio geht
  • Benachrichtigen Sie, wenn ein Teilgewinn genommen wird
  • Benachrichtigen Sie, wenn das tägliche Maximalziel für den Verlust erreicht ist
  • Benachrichtigen Sie, wenn das tägliche Maximalziel für den Gewinn erreicht ist
  • Benachrichtigen Sie, wenn der Handel eingeschränkt ist
  • Benachrichtigen Sie, wenn der Handel erlaubt ist

Visuelle Kontostatistiken

  • Überprüfen Sie die Kontoleistung und -statistiken wie Gewinnrate, Verlustrate, Gesamttrades usw.
  • Visualisieren Sie die Handelsleistung und erhalten Sie einen Diagramm der Statistiken mit Filtern wie Symbol, Magie Nr. und Datumsbereich.
  • Überprüfen Sie und sehen Sie, welche Signale am profitabelsten sind
  • Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Symbolleistung und -statistiken

Ich bin immer bereit, das Produkt zu verbessern. Wenn Sie Funktionen sehen möchten, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar oder senden Sie mir eine Nachricht.
Bewertungen 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

