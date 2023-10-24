Discord To MT4 Receiver

5

あなたがメンバーである任意のチャンネルからシグナルをコピーします（ ボットトークンや管理者権限は必要ありません MT4に直接送信します。

ユーザーを考慮して設計され、必要な多くの機能を提供します

この製品は使いやすく、ビジュアルに魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！

ユーザーガイド + デモ | MT5バージョン | テレグラムバージョン

デモを試したい場合は、ユーザーガイドに移動してください。

ディスコードからMT4への送信はストラテジーテスターで動作しません。


ディスコード からMT4への特徴

  • メンバーである任意のチャンネルからコピーします。ボットトークンやチャットIDは必要ありません
  • リスク%または固定ロットを使用して取引します
  • 特定のシンボルを除外します
  • すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします
  • すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーで動作するはずです）
  • 希望するときにのみシグナルをコピーするための時間と日付の設定を構成します
  • 一度に開いている取引の最大数量を設定します

取引およびポジションの管理

  • シグナルまたは自動設定からの管理を使用します
  • 月、週、日、時間、または分ごとの最大取引数を設定して、過剰取引やリベンジトレードを停止します。
  • 市場注文とペンディング注文の両方をサポートします
  • ポジションを保護し、過剰取引を停止するための最大デイリープロフィットターゲット（$）
  • ポジションを保護するための最大デイリープロフィットターゲット（％）
  • リスクと露出を制限するための最大オープントレード数
  • RR、Pips、または価格を使用して自動的に部分的な利益を取ります
  • 1:2、1:3、1:4などの固定RRターゲットを使用して取引に入り、ポジションの計算された利益を表示します

通知を送信

  • アラート、プッシュ通知、電子メール通知から選択します
  • 注文がSLまたはTPにヒットした場合に通知します
  • 注文がPonto de Equilíbrioに移動した場合に通知します
  • 部分的な利益が取られた場合に通知します
  • 最大デイリーロスに達した場合に通知します
  • 最大デイリープロフィットに達した場合に通知します
  • 取引が制限された場合に通知します
  • 取引が許可された場合に通知します

ビジュアルアカウントの統計

  • 勝率、敗率、合計取引などのアカウントのパフォーマンスおよび統計を確認します。
  • シンボル、マジックナンバー、日付範囲などのフィルターを使用して取引のパフォーマンスを可視化し、統計のグラフを取得します。
  • どのシグナルが最も利益が出るかをチェックします
  • シンボルのパフォーマンスと統計の要約をチェックします

製品を改善する意欲が常にありますので、ご要望があればコメントを残すか メッセージを送信してください。
レビュー 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

おすすめのプロダクト
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
自動ブレークイーブンレベル この   ユーティリティを   使用 すると、   取引が所望の利益に達したときに自動的にSLを移動する機能を有効にできます。 特に   短期   トレーダー   にとって重要です。   オフセットオプションも利用可能です：一部の利益を保護できます。 多機能ユーティリティ : 66以上の機能、このツールを含む  |   質問がある場合は連絡してください   |   MT5バージョン 自動ブレークイーブン機能の有効化プロセス: 1.   シンボルまたは取引を選択   Auto BE機能を有効にする対象: 現在の   [Symbol]   / すべての取引   [ALL]   / または特定の取引   [Ticket] . [Symbol]または[ALL]ルールに加えて - 特定の取引に個別のルールを設定できます, チケット番号により: 個別の[Ticket]ルールが優先されます. 2. Auto BEを有効にする   取引タイプ   を選択: [ALL]: すべての有効な取引; [Longs]: 買い取引のみ; [Shorts]: 売り取引のみ; 3.  
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
ユーティリティ
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
ユーティリティ
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
ユーティリティ
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
エキスパート
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
ユーティリティ
自動注文とリスク管理のためのユーティリティ。利益を最大化し、損失を抑えることができます。トレーダーのための練習トレーダーによって作成されました。このユーティリティは使いやすく、トレーダーが手動で、またはアドバイザーの助けを借りて開いた成行注文で機能します。マジックナンバーで取引をフィルタリングできます。このユーティリティは、同時に任意の数の注文を処理できます。 次の機能があります。 1.ストップロスとテイクプロフィットレベルの設定; 2. トレーリング ストップ レベルで取引を終了します。 3. 損益分岐点の設定。 ユーティリティは次のことができます。 1. オーダーごとに個別に作業します (レベルはオーダーごとに個別に設定されます)。 2. 一方向注文のバスケットを操作します (レベルはすべての注文に共通に設定され、BUY と SELL は個別に設定されます)。 3. 多方向注文のバスケットを操作します (レベルはすべての注文に共通に設定され、BUY と SELL が一緒に設定されます)。 オプション: STOPLOSS - =-1 が使用されていな
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
エキスパート
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 任意の注文に正確なTPおよびSL価格を自動設定 ️ すべての通貨ペアとEAに対応、シンボルまたはマジックナンバーでフィルタリング可能 このエキスパートアドバイザーは、Take Profit（TP）およびStop Loss（SL）を正確な価格で設定できます（例：EURUSDの 1.12345 ）。ポイントやpipsではなく、価格による明確なコントロール。すべての注文、またはチャート/マジックナンバーによってフィルタリングされた注文に適用可能です。 主な機能: 正確な価格でTPとSLを即時変更 全注文、現在のシンボル、または特定のマジックナンバーに適用 ️ 0を使用してTPやSLを削除 グラフに追加するだけで自動的に作動 すべての取引商品と互換性あり こんな人におすすめ: TP/SLを迅速に制御したい裁量トレーダー 出口戦略を変更したいEAユーザー 多くの注文を管理している人 質問や提案はありますか？ コメント欄でお気軽
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
エキスパート
M5 タイムフレームのロボット スカルパー。 GBPUSD 通貨ペアでの取引。このロボットは、英ポンドの取引のためにプロのトレーダーの会社によって特別に開発されました。ロボットは、毎日約 5 ～ 15 の取引を開始します。 GBPUSD のスプレッドが最大 10 ピップスまでの低いブローカーと取引するのが最善です。開始するための推奨最低入金額は $500 以上です。 利点: マーチンゲールは使いません。 ネットではありません。 すべての取引にはストップロスがあります。 GBPUSDペア専用のプロボット。 ロボットスキャルパー、M5 期間の日中取引。 このロボットはどのように取引しますか? 市場を分析するために、ロボットは 2 つの指標の価格モデルと戦略的な市場パターンを使用します: パラボリック ストップとリバース システムとボリンジャー バンド。ロボットは最初に、価格エントラポレーション統計を使用して価格の動きについて市場を分析します。次に、ロボットはこれらの指標を読み取り、現在と過去の動きの傾向を比較します。市場の反転またはロールバックを示すパターンが一致した場合、ロボットは取
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
ユーティリティ
Trade Copier Agent は、複数の MetaTrader(4/5) アカウント/端末間で取引をコピーするように設計されています。 このツールを使用すると、プロバイダー (ソース) または受信者 (宛先) として機能できます。すべての取引アクションは、遅延なくプロバイダーからレシーバーにコピーされます。 このツールを使用すると、0.5 秒未満の超高速のコピー速度で、同じコンピューター上の複数の MetaTrader ターミナル間で取引をコピーできます。 Trade Copier Agent インストール & 入力ガイド コピーを開始する前、または注文がないうちに、プロバイダー アカウントで設定を適用してください。 注文中の変更は、受取人のアカウントに影響します。 例: プロバイダー アカウントが買い注文を適用し、その後、受信者アカウントのすべての買い注文を無効にすると、決済されます。 EA追加URL（   http://autofxhub.com   ）MT4端末（スクリーンショット参照） に関する通知を受け取りたい場合 。 MT5 バージョン https://www
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
VR Cub
Vladimir Pastushak
インディケータ
VR Cub は、質の高いエントリーポイントを獲得するためのインジケーターです。このインジケーターは、数学的計算を容易にし、ポジションへのエントリーポイントの検索を簡素化するために開発されました。このインジケーターが作成されたトレーディング戦略は、長年にわたってその有効性が証明されてきました。取引戦略のシンプルさはその大きな利点であり、初心者のトレーダーでもうまく取引することができます。 VR Cub はポジション開始ポイントとテイクプロフィットとストップロスのターゲットレベルを計算し、効率と使いやすさを大幅に向上させます。取引の簡単なルールを理解するには、以下の戦略を使用した取引のスクリーンショットを見てください。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] エントリーポイントの計算ルール ポジションをオープンする エントリーポイントを計算するには、VR Cub ツールを最後の高値から最後の安値までストレッチする必要があります。 最初
Pending Line Super Order
Siwakon Poonsawat
3 (2)
ユーティリティ
Easy way to place pending order , "Just Drag & Drop" Work on live and back-test (Strategy Tester) Note: Demo version for testing can be found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/11287 Features    1.Easy Way for Opening Pending Orders. You only need to drag line to define open price, stop loss, take profit values. Then click the "ORDER SEND" button. EA will open pending orders for you automatically. And also automatic detect types of pending order (Limit and Stop).    2. Can work on
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
インディケータ
プロフェッショナルな累積デルタ＆ボリューム中央値インジケーター この強力なボリューム分析ツールを使用して、 実際の売買圧力 を追跡します。 ボリューム比較インジケーター (Volume Compare Indicator) は、 累積デルタ (Cumulative Delta) と ボリューム中央値 (Volume Medians) を組み合わせて、 機関投資家の活動、 不均衡、 および潜在的な反転を特定するのに役立ちます。 主な特徴： 累積デルタヒストグラム – リアルタイムで純粋な買いボリュームと売りボリュームを視覚化します。 売買ボリューム中央値 – 平均的な買いボリュームと売りボリュームのレベルを示す水平線。 スマートなボリューム分類 – 以下を区別します： 強い買い（緑） – 強気（ブル）の圧力。 強い売り（赤） – 弱気（ベア）の圧力。 買いボリューム中央値（青線） – 標準的な買いボリュームの基準。 売りボリューム中央値（オレンジ線） – 標準的な売りボリュームの基準。 カスタマイズ可能なパラメーター – 感度に合わせて CDIPeriod と
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
DracoAI
Hua Manh Hung
エキスパート
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
ユーティリティ
TPSpro リスクマネージャー   は、あらゆるトレーニングとあらゆる資本のトレーダーを対象とした、専門的なリスク管理のユニークなシステムです。取引における損失や取引における重大なミスを回避できます。 TPSpro Risk Manager は、主にスキャルパーやデイトレーダーのリスク管理に必要ですが、あらゆる取引スタイルのトレーダーによって問題なく使用されています。 パネルには 3 つの列があり、それぞれに役立つ情報が含まれています。 最初の列には、当月初めの時点でのアカウントに関する情報が表示されます。つまり、全体的な結果がパーセンテージと入金通貨で表示されます。 2 番目の列には、設定で指定されたその日のリスクが表示されます。 3 番目の列には、現在のアカウントの状況が表示されます。 指定されたリスクを 1 日超えた場合、または注文数を超えた場合、アドバイザーはすべての注文を閉じ、新しい注文のオープンを許可しないため、トレーダーを「感情的な取引」から保護します。 「リスクマネージャー」を使用すると、次のパラメータに従って取引を制御できます。 1日あたりの損失限度額 残高損失
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Real Trade Copy MT4
Yuriy Bykov
ユーティリティ
Adviser-1つのMT5アカウントまたはMT4アカウントから別のMT4アカウントにトランザクションをコピーするためのユーティリティ。 Demo-version can be downloaded   here . ネッティング勘定とヘッジ勘定の間でポジションを任意の組み合わせでコピーできます。 あなたは、楽器の名前とコピーされる位置のマジックナンバーでフィルタを設定することができます。 これまでのところ、ソースは市場の位置に関する情報のみを送信します。 保留中の注文は、公開市場のポジションに変わると処理されます。 一方の端末では、アドバイザーは送信者モード（送信者）で起動され、他方では受信者モード（受信者）で起動されます。 端末は、データを交換するのと同じ共有データフォルダを持つように、同じサーバー上で動作する必要があります。 インストール手順 送信者アカウントの端末では、送信者モードで顧問を起動し、一般的なパラメータを設定します。 受信機アカウントの端末では、受信機モードでアドバイザーを起動し、受信機の一般的なパラメータとパラメータを設定します。 MT4->MT
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
エキスパート
これは、Swinger（Pendulum、Cheburashka）と呼ばれる有名な戦略のモデルを使用しています。 戦略は、2つの反対の保留中の注文を出すことにあります。価格が特定の方向に移動すると、一方の保留中の注文がトリガーされ、もう一方の注文のロットサイズが増加します。 EAは3種類のオープン保留中の注文を提供します（TypeofTrade） 配置後の自動オープン（インスタントオープンAutoTrade） 手動開封後の開封と管理（手動開封ManualTrade） 高/低レベルで開く（過去のバーTFTradeの高低） OCO（One-Cancels-the-Other）注文は、2つの注文で構成される条件付き注文の一種です。2つ目の注文が約定すると、1つ目の注文は自動的にキャンセルされます。 スイング-完全な説明 MT5 version 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 使い方？ 開始時に、エキスパートアドバイザーは2つの注文を出します-現在の価格から StopOrderDe
FREE
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
インディケータ
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (2)
ユーティリティ
Big Promo 40%! Introducing Autolot 2.0: The Revolutionary Trading Utility is Now Even MORE POWERFUL and EFFICIENT! We're proud to announce the launch of Autolot 2.0, the upgrade that takes your trading to a whole new level! We've listened to your feedback and improved the utility to make it even more versatile and user-friendly. Here are the key features we've added: Fixed Risk: Now you can set a fixed risk for your trades, regardless of the balance percentage. For example, in the settings, yo
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
インディケータ
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
ユーティリティ
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
ユーティリティ
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
ユーティリティ
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
ユーティリティ
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
ユーティリティ
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
ユーティリティ
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
ユーティリティ
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
ユーティリティ
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
ユーティリティ
Crystal Trade Manager PRO – MT4向け 高度リスク管理・トレードコントロールシステム 無料版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概要 Crystal Trade Manager PRO（CTM）は、MetaTrader 4 のために設計された、プロフェッショナル向けのリスク管理および取引管理ユーティリティです。 厳密な執行、強力な資金保護、高度な自動化を必要とするトレーダーのために構築されています。 本システムは、リスク管理、エクイティ保護、日次制限、SL/TP の自動設定を行い、プロレベルの高速ワンクリック取引パネルを提供します。 Prop Firm チャレンジ、デイトレード、スキャルピング、資金運用者に最適です。 MT5版も利用可能です。 主な特徴 1. 高度なリスク・ドローダウン保護 日次ドローダウン上限を 1%〜70% の範囲で設定可能。 上限超過時、 全てのポジションを即時クローズ 。 オプションで 全ての保留注文（Pending Orders）を自動削除 。 日次ロックアウトモード：翌日
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
ユーティリティ
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
ユーティリティ
A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
ユーティリティ
LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
ユーティリティ
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
ユーティリティ
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
ユーティリティ
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
ユーティリティ
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
ユーティリティ
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
ユーティリティ
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
ユーティリティ
Copies transactions between MT4 terminals. Possibilities: quick copy start minimum processor load direct and reverse (reverse) copying. copying Take Profit and Stop Loss levels copying deferred and their changes copy transactions one to many copy trades many to one local copy only Attention: The product is designed for copying trades only within a single computer or VPS with access to the desktop. The product will not work on the built-in Virtual Hosting of the terminal. We will help you set up
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
ユーティリティ
The product combines a manual trade panel with the ability to perform actions automatically in a highly configurable way. Actions include capturing indicator values and then based on those values raising alerts, open/close or partially close trades, scale-in, setting up pending orders, adjusting stop loss, take profit and more. On-chart controls can be configured, such as tick boxes and buttons, so can be fully interactive. The EA also handles money management, news events, hidden stop loss, tak
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
ユーティリティ
Binary Options Copier Remote is an EA that allows to copy binary options trades between MT4 accounts at different computers. This is an ideal solution for signal provider, who want to share his trade with the others globally on his own rules. Provider can give free bonus license to 10 receivers. That means those 10 receivers can copy from provider by using Binary Options Receiver Free (no cost). From 11th one, receiver have to buy Binary Options Receiver Pro (paid version) in order to copy from
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
ユーティリティ
The Price Action Dashboard is an innovative tool to help the trader to control a large number of financial instruments. This tool is designed to automatically suggest signals and price conditions. The Dashboard analyzes all major Time Frame suggesting price action conditions with graphic elements. The Dashboard can suggest you the strength of the trend identifying directional movement, it is an indispensable tool for those who want to open position themselves using market trends identifiers. The
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
ユーティリティ
エリオット波動カウンターは、エリオット波動を迅速かつユーザーフレンドリーに手動でマークアップするためのパネルです。マークの色とレベルを選択できます。最後のマークアップとツールによって作成されたマークアップ全体を削除する機能もあります。マークアップはワンクリックで作成されます。 5 回クリック - 5 つの波があります。エリオット波動カウンターは、エリオット波動の初心者にもプロのアナリストにも最適なツールです。 エリオット波動カウンターのインストールと入力ガイド 取得したい場合     EA 追加 URL (  http://autofxhub.com   ) MT5 端末に関する 通知 (スクリーンショットを参照)。 MT4 バージョン https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5 バージョン https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般的な入力: 波の種類ボタン: このボタンを使用すると、ユーザーはチャートで強調表示する波のパターンの種類を選択できます。使用可能なオプションには、イン
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
ユーティリティ
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
作者のその他のプロダクト
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 5 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎます
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャネルから（プライベートおよび制限されたものを含む）シグナルを直接あなたのMT5にコピーします。  このツールは、トレードを管理し監視するために必要な多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています。 この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4版 | Discord版 デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。 Telegram To MT5 受信機は、ストラテジーテスターで動作しません！ Telegram To MT5の特徴 複数のチャネルから一度にシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャネルからシグナルをコピー BotトークンまたはChat IDは必要ありません   （必要に応じて使用することができます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
ユーティリティ
Trade Manager は、リスクを自動的に計算しながら、取引を迅速に開始および終了するのに役立ちます。 過剰取引、復讐取引、感情的な取引を防止する機能が含まれています。 取引は自動的に管理され、アカウントのパフォーマンス指標はグラフで視覚化できます。 これらの機能により、このパネルはすべてのマニュアル トレーダーにとって理想的なものとなり、MetaTrader 4 プラットフォームの強化に役立ちます。多言語サポート。 MT5バージョン  |  ユーザーガイド + デモ Trade Manager はストラテジー テスターでは機能しません。 デモについてはユーザーガイドをご覧ください。 危機管理 % または $ に基づくリスクの自動調整 固定ロットサイズを使用するか、ボリュームとピップに基づいた自動ロットサイズ計算を使用するオプション RR、Pips、または価格を使用した損益分岐点ストップロス設定 トレーリングストップロス設定 目標に達したときにすべての取引を自動的に終了するための 1 日あたりの最大損失 (%)。 過度のドローダウンからアカウントを保護し、オーバートレードを防ぎま
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
ユーティリティ
このプログラムを使用すると、非常に使いやすいユーザーインターフェースを使用して、MetaTraderアカウントからすべての取引を直接Notionにエクスポートできます。 MT4バージョン  |  ユーザーガイド + デモ 開始するには、ユーザーガイドを使用してNotionテンプレートをダウンロードしてください。 デモをご希望の場合は、ユーザーガイドにアクセスしてください。ストラテジーテスターでは機能しません！ 主な機能 取引アカウントからすべての取引をNotionにエクスポート 実行中の取引および保留中の注文をNotionにエクスポートし、更新 テンプレートを作成する 前日からの取引をエクスポート 前週からの取引をエクスポート 前月からの取引をエクスポート カスタム時間範囲からの取引をエクスポート 新しいクローズされた取引をすべて自動的にNotionに送信 エクスポートに含めるフィールドを選択します。注文タイプ、ボリューム、オープン時間、クローズ時間など 開始方法 上記のユーザーガイドに移動するか、EAを起動して「接続ヘルプを取得」をクリックします 接続後、「開始：すべての取引をエク
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
ユーティリティ
あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
ユーティリティ
Botトークンや管理者権限の必要なしに、メンバーであるすべてのチャンネルからシグナルをコピーして、MT5に直接送信します。 多くの機能を提供しながら、ユーザーを考慮して設計されています この製品は、使いやすい視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4バージョン | Telegramバージョン デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 DiscordからMT5への変換は、ストラテジーテスターで動作しません。 DiscordからMT5への変換の特長 メンバーである任意のチャンネルからコピーします。BotトークンやチャットIDは不要です リスク%または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーに適用されます） コピーするタイミングと日時の設定をカスタマイズします 一度に開くト
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
ユーティリティ
MT5からTelegramに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信して、シグナルプロバイダーになりましょう！この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT4バージョン  | Discordバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドをご覧ください。 MT5からTelegramへの送信者は、ストラテジーテスターでは動作しません。 MT5からTelegramへの機能 多数のオプションを使用して、シグナルを完全にカスタマイズします シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます シグナル内の絵文字を追加、削除、カスタマイズします。また、すべて削除することもできます。 シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと一緒にスクリーンショット
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
ユーティリティ
MT4からDiscordに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信して、シグナルプロバイダーになりましょう！この製品は、使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用を開始しましょう！ ユーザーガイド+デモ  | MT5バージョン  | テレグラムバージョン デモをお試しいただける場合は、ユーザーガイドをご覧ください。 MT4からDiscordへの送信者は、ストラテジーテスターで動作しません。 MT4からDiscordへの機能 さまざまなオプションを使用して、シグナルを完全にカスタマイズします シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます シグナルで絵文字を追加、削除、カスタマイズします。または、すべて削除することもできます シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと一緒にスクリーンショッ
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
ユーティリティ
MT5からDiscordに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信して、シグナルプロバイダーになりましょう！ この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド+デモ  | MT4バージョン |  Telegramバージョン デモを試してみたい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 MT5からDiscordへの送信者は、戦略テスターで機能しません。 MT5からDiscordへの機能 さまざまなオプションでシグナルを完全にカスタマイズします シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャンネルなどが含まれます シグナルで絵文字を追加、削除、カスタマイズします。また、すべて削除することもできます シンボルまたはマジックナンバーによって送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと一緒に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと一緒にスクリーンショットを送信しま
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
ユーティリティ
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and professional risk controls. Use it to mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT4 Version Important notes Local Trade Copier MT5 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT4, you will n
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
ユーティリティ
This powerful tool ensures you never miss important trading signals by providing instant Alerts whenever specific indicators generate signals. With its sleek and user-friendly interface, you can effortlessly stay on top of market opportunities. Once an alert is received, you have the flexibility to decide your next move, putting you in full control of your trading decisions. Does not work in the Strategy Tester! Indicator Alert Features Automatically get alerted when a chosen indicator produce
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
ユーティリティ
このプログラムでは、非常に使いやすいユーザーインターフェースを使用して、MetaTraderアカウントからすべての取引を直接Notionにエクスポートできます。  MT5 バージョン  |  ユーザーガイド + デモ 始めるには、ユーザーガイドをご利用いただき、Notionのテンプレートをダウンロードしてください。 デモが必要な場合は、ユーザーガイドをご覧ください。ストラテジーテスターでは機能しません！ 主な特長 取引口座からすべての取引をNotionにエクスポート 最終日からの取引をエクスポートする 最終週からの取引をエクスポートする 最終月からの取引をエクスポートする カスタム時間範囲からの取引をエクスポートする すべての新しい閉じられた取引を自動的にNotionに送信する 注文タイプ、ボリューム、オープン時間、クローズ時間などのエクスポートに含めるフィールドを選択する 始め方 上記のユーザーガイドに移動するか、EAを起動して「接続ヘルプを取得」をクリックしてください。 接続したら、「開始：すべてをエクスポート」をクリックして、履歴からすべての現在の取引をNotionに送信します
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
ユーティリティ
MT4からTelegramに完全にカスタマイズ可能なシグナルを送信し、シグナルプロバイダーになりましょう！この製品は使いやすく、視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5バージョン  | ディスコードバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドをご覧ください。 MT4からTelegram送信者は戦略テスターでは機能しません。 MT4から   Telegramの機能 多くのオプションで完全にカスタマイズ可能なシグナルを好みに合わせて設定 シグナルの前後に独自のカスタムメッセージを追加します。これには、タグ、リンク、チャネルなどが含まれます。 シグナルに絵文字を追加、削除、カスタマイズします。または、すべて削除することもできます。 シンボルまたはマジックナンバーで送信する取引をフィルタリングします 特定のシンボルの送信を除外します 特定のマジックナンバーの送信を除外します シグナルと共に送信する取引の詳細をカスタマイズします シグナルと共にスクリーンショットを送信し
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
ユーティリティ
Copy trades locally between MetaTrader terminals with a simple interface and strong risk controls. Mirror trades across accounts, brokers, and platforms in any MT4/MT5 combination. Designed for reliability : supports trade updates such as breakeven, trailing stop, partial closes, and more. User Guide + Demo | MT5 Version Important notes Local Trade Copier MT4 does not work in the Strategy Tester. For a demo, please use the User Guide + Demo link above. To copy to MT5, you will need to purchase
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
エキスパート
Revert Edge は、7 年以上のライブ取引経験に基づいて慎重に作成されたアルゴリズムです。その主な焦点は、長期的パフォーマンスを重視し、持続不可能な短期的な利益ではなく、ゆっくりとした着実なアカウントの成長です。 EA は、AUDCAD、AUDNZD、AUDUSD、EURUSD、EURAUD などの複数の通貨を取引するために開発されています。 平均回帰戦略を使用し、EA が利用する何らかの反応に敏感な価格レベルを活用します。 私は、設定ファイルを必要とせずにすぐに機能するように EA を設計しました。私は個人的に、規制ブローカーの Darwinex と IC Markets で取引するためにこれを使用しています。 ライブ シグナル EA Setup & Set Files 透明性 私はプロップ ファームに頼らないため、自分のライブ アカウント資金を増やす方法としてのみ、機能するシステムを販売しています。EA のパフォーマンスはわかっていますし、この EA を削除できる有機的な成長を待つことも喜んでいます。 しかし、興味があるかどうかにかかわらず、私はこれを販売しています。私の
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
エキスパート
Trend Alpha is an automated Expert Advisor from the DaneTrades EA portfolio. It is built around a rules-based trend-following breakout approach using price action, with additional price-action filters designed to help qualify setups. The EA is multi-currency and commonly used on trend-driven instruments such as JPY pairs, NAS100, SP500, XAUUSD, and BTCUSD. It is designed for minimal configuration and a straightforward setup process. Trend Alpha can be used alongside other systems that trade dif
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
エキスパート
Trend Apex is an automated, trend-following Expert Advisor from the DaneTrades portfolio. It is designed for traders who want a clear rules-based approach, structured risk controls, and minimal day-to-day interaction. The system focuses on trend conditions using MACD with additional price-action filters to help qualify entries and manage exits. Instruments it is commonly used on include major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Important notes Trading involves risk and results vary by br
フィルタ:
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

Levi Dane Benjamin
17372
開発者からの返信 Levi Dane Benjamin 2024.12.20 12:38
Thanks you for the positive feedback. I'm glad you are happy!
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:41 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信