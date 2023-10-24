Discord To MT4 Receiver
あなたがメンバーである任意のチャンネルからシグナルをコピーします（ ボットトークンや管理者権限は必要ありません MT4に直接送信します。
ユーザーを考慮して設計され、必要な多くの機能を提供します
この製品は使いやすく、ビジュアルに魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！
ユーザーガイド + デモ | MT5バージョン | テレグラムバージョン
デモを試したい場合は、ユーザーガイドに移動してください。
ディスコードからMT4への送信はストラテジーテスターで動作しません。
ディスコード からMT4への特徴
- メンバーである任意のチャンネルからコピーします。ボットトークンやチャットIDは必要ありません
- リスク%または固定ロットを使用して取引します
- 特定のシンボルを除外します
- すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします
- すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーで動作するはずです）
- 希望するときにのみシグナルをコピーするための時間と日付の設定を構成します
- 一度に開いている取引の最大数量を設定します
取引およびポジションの管理
- シグナルまたは自動設定からの管理を使用します
- 月、週、日、時間、または分ごとの最大取引数を設定して、過剰取引やリベンジトレードを停止します。
- 市場注文とペンディング注文の両方をサポートします
- ポジションを保護し、過剰取引を停止するための最大デイリープロフィットターゲット（$）
- ポジションを保護するための最大デイリープロフィットターゲット（％）
- リスクと露出を制限するための最大オープントレード数
- RR、Pips、または価格を使用して自動的に部分的な利益を取ります
- 1:2、1:3、1:4などの固定RRターゲットを使用して取引に入り、ポジションの計算された利益を表示します
通知を送信
- アラート、プッシュ通知、電子メール通知から選択します
- 注文がSLまたはTPにヒットした場合に通知します
- 注文がPonto de Equilíbrioに移動した場合に通知します
- 部分的な利益が取られた場合に通知します
- 最大デイリーロスに達した場合に通知します
- 最大デイリープロフィットに達した場合に通知します
- 取引が制限された場合に通知します
- 取引が許可された場合に通知します
ビジュアルアカウントの統計
- 勝率、敗率、合計取引などのアカウントのパフォーマンスおよび統計を確認します。
- シンボル、マジックナンバー、日付範囲などのフィルターを使用して取引のパフォーマンスを可視化し、統計のグラフを取得します。
- どのシグナルが最も利益が出るかをチェックします
- シンボルのパフォーマンスと統計の要約をチェックします
I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.