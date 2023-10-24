Discord To MT4 Receiver
- Utilità
- Levi Dane Benjamin
- Versione: 3.25
- Aggiornato: 25 dicembre 2025
- Attivazioni: 10
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro ( senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore direttamente nel tuo MT4.
È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno
Guida Utente + Demo | Versione MT5 | Versione Telegram
Se desideri provare una demo, consulta la Guida Utente.
L'invio da Discord a MT4 NON funziona nel tester di strategia.
Discord Alle funzionalità di MT4
- Copia da qualsiasi canale di cui sei membro. Nessun token bot o ID chat richiesti
- Commercio utilizzando una percentuale di rischio o un lotto fisso
- Ecludi simboli specifici
- Scegli di copiare tutti i segnali o personalizzare i segnali da copiare
- Configura parole e frasi per riconoscere tutti i segnali (il valore predefinito dovrebbe funzionare per il 99% dei fornitori di segnali)
- Configura le impostazioni di tempo e giorno per copiare solo i segnali quando desideri
- Imposta un numero massimo di scambi da aprire contemporaneamente
Gestione delle transazioni e delle posizioni
- Usa la gestione dai segnali o dalle impostazioni automatiche
- Ferma il sovrascambio e il trading di vendetta impostando il numero massimo di operazioni al mese, alla settimana, al giorno, all'ora o al minuto.
- Supporto per ordini di mercato e ordini in sospeso
- Obiettivo di profitto giornaliero massimo in $ per proteggere le posizioni e fermare il sovrascambio
- Obiettivo di profitto giornaliero massimo in % per proteggere le posizioni
- Numero massimo di scambi aperti per limitare il rischio e l'esposizione.
- Prendi automaticamente delle parti utilizzando RR, Pips o Prezzo
- Entra utilizzando obiettivi RR fissi come 1:2, 1:3, 1:4, ecc., e vedi il profitto calcolato della posizione
Invia notifiche
- Scegli tra notifiche di avviso, push ed email
- Notifica se l'ordine colpisce SL o TP
- Notifica se l'ordine va al pareggio
- Notifica se viene preso un parziale
- Notifica se viene raggiunto il limite di perdita giornaliero massimo
- Notifica se viene raggiunto il limite di profitto giornaliero massimo
- Notifica se il trading viene limitato
- Notifica se il trading viene permesso
Statistiche del conto visuali
- Controlla le performance e le statistiche del conto come tasso di vincita, tasso di perdita, numero totale di operazioni, ecc.
- Visualizza le performance di trading e ottieni un grafico delle statistiche con filtri come simbolo, Magic No e intervallo di date.
- Verifica e vedi quali segnali sono più redditizi
- Verifica il riepilogo della performance del simbolo e delle statistiche
I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.