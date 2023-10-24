Discord To MT4 Receiver

Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro ( senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore direttamente nel tuo MT4.

È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno

Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti!

Guida Utente + Demo | Versione MT5 | Versione Telegram

Se desideri provare una demo, consulta la Guida Utente.

L'invio da Discord a MT4 NON funziona nel tester di strategia.


Discord Alle funzionalità di MT4

  • Copia da qualsiasi canale di cui sei membro. Nessun token bot o ID chat richiesti
  • Commercio utilizzando una percentuale di rischio o un lotto fisso
  • Ecludi simboli specifici
  • Scegli di copiare tutti i segnali o personalizzare i segnali da copiare
  • Configura parole e frasi per riconoscere tutti i segnali (il valore predefinito dovrebbe funzionare per il 99% dei fornitori di segnali)
  • Configura le impostazioni di tempo e giorno per copiare solo i segnali quando desideri
  • Imposta un numero massimo di scambi da aprire contemporaneamente

Gestione delle transazioni e delle posizioni

  • Usa la gestione dai segnali o dalle impostazioni automatiche
  • Ferma il sovrascambio e il trading di vendetta impostando il numero massimo di operazioni al mese, alla settimana, al giorno, all'ora o al minuto.
  • Supporto per ordini di mercato e ordini in sospeso
  • Obiettivo di profitto giornaliero massimo in $ per proteggere le posizioni e fermare il sovrascambio
  • Obiettivo di profitto giornaliero massimo in % per proteggere le posizioni
  • Numero massimo di scambi aperti per limitare il rischio e l'esposizione.
  • Prendi automaticamente delle parti utilizzando RR, Pips o Prezzo
  • Entra utilizzando obiettivi RR fissi come 1:2, 1:3, 1:4, ecc., e vedi il profitto calcolato della posizione

Invia notifiche

  • Scegli tra notifiche di avviso, push ed email
  • Notifica se l'ordine colpisce SL o TP
  • Notifica se l'ordine va al pareggio
  • Notifica se viene preso un parziale
  • Notifica se viene raggiunto il limite di perdita giornaliero massimo
  • Notifica se viene raggiunto il limite di profitto giornaliero massimo
  • Notifica se il trading viene limitato
  • Notifica se il trading viene permesso

Statistiche del conto visuali

  • Controlla le performance e le statistiche del conto come tasso di vincita, tasso di perdita, numero totale di operazioni, ecc.
  • Visualizza le performance di trading e ottieni un grafico delle statistiche con filtri come simbolo, Magic No e intervallo di date.
  • Verifica e vedi quali segnali sono più redditizi
  • Verifica il riepilogo della performance del simbolo e delle statistiche

Sono sempre disponibile per migliorare il prodotto, quindi se hai delle funzionalità che vorresti vedere, lascia un commento o mandami un messaggio.
Volrod Dev
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

FREE
FREE
Volrod Dev
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

Levi Dane Benjamin
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.12.20 12:38
Thanks you for the positive feedback. I'm glad you are happy!
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:41 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

