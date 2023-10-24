Discord To MT4 Receiver

Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (без необходимости использования токена бота или разрешений администратора, прямо на ваш MT4.

Он был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество необходимых вам функций.

Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!