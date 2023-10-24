Discord To MT4 Receiver

5

Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (без необходимости использования токена бота или разрешений администратора, прямо на ваш MT4.

Он был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество необходимых вам функций.

Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут!


Руководство пользователя + Демо |  Версия MT5 | Версия телеграммы

Если вы хотите попробовать демо-версию, перейдите к Руководству пользователя.

Discord To MT4 НЕ работает в тестере стратегий.


Возможности Discord для MT4

  • Скопируйте из любого канала, участником которого вы являетесь. Токен бота или идентификаторы чата не требуются.
  • Торгуйте, используя % риска или фиксированный лот
  • Исключить определенные символы
  • Выберите копирование всех сигналов или настройте, какие сигналы копировать.
  • Настройте слова и фразы для распознавания всех сигналов (по умолчанию должно работать для 99% поставщиков сигналов)
  • Настройте параметры времени и дня, чтобы копировать сигналы только тогда, когда вы хотите.
  • Установите максимальное количество сделок, которые можно открыть одновременно

Управление торговлей и позициями

  • Используйте Управление по сигналам или из автонастроек
  • Прекратите чрезмерную торговлю и торговлю из мести, установив максимальное количество сделок в месяц, неделю, день, час или минуты.
  • Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
  • Максимальная целевая дневная прибыль в долларах США, чтобы закрепить позиции и прекратить чрезмерную торговлю
  • Максимальная целевая дневная прибыль в % для обеспечения позиций
  • Максимальное количество открытых сделок для ограничения риска и подверженности риску.
  • Автоматически принимать частичные значения, используя RR, пипсы или цену
  • Войдите, используя фиксированные целевые значения RR, такие как 1:2, 1:3, 1:4 и т. д., и посмотрите рассчитанную прибыль по позиции.

Отправлять уведомления

  • Выбирайте оповещения, push-уведомления и уведомления по электронной почте.
  • Уведомить, если ордер достигнет SL или TP
  • Уведомить, если ордер выйдет в безубыток
  • Уведомить, если частичная запись будет принята
  • Уведомить, если достигнут максимальный ежедневный убыток
  • Уведомить, если достигнута максимальная дневная прибыль
  • Уведомить, если торговля будет ограничена
  • Уведомить, если торговля будет разрешена

Визуальная статистика аккаунта

  • Проверьте производительность аккаунта и статистику, такую ​​как процент выигрышей, процент проигрышей, общее количество сделок и т. д.
  • Визуализируйте эффективность торговли и получите график статистики с помощью таких фильтров, как символ, магический номер и диапазон дат.
  • Проверьте и посмотрите, какие сигналы наиболее прибыльны
  • Проверьте сводную информацию о производительности и статистике символов.

Я всегда готов улучшить продукт, поэтому, если у вас есть функции, которые вы хотите увидеть, оставьте комментарий или напишите мне.
Отзывы 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

DracoAI
Hua Manh Hung
Эксперты
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Утилиты
TPSpro Risk Manager – это уникальная система профессионального контроля рисков для трейдеров любой подготовки и любого капитала. Позволяет избежать потерь в торговле и серьёзных ошибок в сделках. TPSpro Risk Manager необходим для управления рисками и в первую очередь для скальперов и дейтрейдеров, но успешно используется трейдерами любого стиля торговли.  Панель имеет 3 столбца, каждый из которых несёт полезную информацию. В первом столбце отображается информация о счёте по состоянию от начала
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Real Trade Copy MT4
Yuriy Bykov
Утилиты
Утилита для копирования сделок с одного MT5-счёта или MT4-счёта на другой MT4-счёт. Демо-версию можно скачать здесь . Можно копировать позиции между Netting и Hedging счетами в любых комбинациях. Можно устанавливать фильтры по названию инструмента и магическим номерам позиций, которые будут копироваться. Источник посылает информацию только о рыночных позициях. Отложенные ордера обрабатываются в момент превращения их в открытые рыночные позиции. На одном терминале советник запускается в режиме S
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Эксперты
Модель известной стратегии Качели (Маятник, Чебурашка) - поочередное открытие отложенных ордеров с увеличенным лотом. Принцип работы стратегии в установке двух противоположных отложенных ордеров, при движении цены в одну сторону срабатывает отложенный ордер, второй ордер увеличивается в размере лота. В нашем советнике есть три типа открытия отложенных ордеров (TypeofTrade) Автооткрытие после установки (Instant opening AutoTrade) Открытие и сопровождение после ручного открытия (Manual opening Ma
FREE
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Индикаторы
Рынок несправедлив, хотя бы потому, что всего лишь 10% игроков управляют 90% капитала. У рядового трейдера мало шансов, чтобы противостоять этим «хищникам». Но выход есть, необходимо всего лишь перейти на другую сторону, необходимо находиться в числе этих 10% «акул», научиться распознавать их намерения и двигаться вместе с ними. Объем - это единственный опережающий фактор, который безупречно работает на любом периоде и любом торговом инструменте. Сначала зарождается и накапливается объем, и толь
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (2)
Утилиты
Big Promo 40%! Introducing Autolot 2.0: The Revolutionary Trading Utility is Now Even MORE POWERFUL and EFFICIENT! We're proud to announce the launch of Autolot 2.0, the upgrade that takes your trading to a whole new level! We've listened to your feedback and improved the utility to make it even more versatile and user-friendly. Here are the key features we've added: Fixed Risk: Now you can set a fixed risk for your trades, regardless of the balance percentage. For example, in the settings, yo
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Индикаторы
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
