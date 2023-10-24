Discord To MT4 Receiver
- Levi Dane Benjamin
Güncellendi: 25 Aralık 2025
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyal Kopyalayın ( Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmiyor düz MT4'ünüze.
Kullanıcıyı düşünerek tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özellik sunmaktadır
Kullanıcı Kılavuzu + Demo | MT5 Sürümü | Telegram Sürümü
Demo versiyonunu denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
Discord'tan MT4'e gönderme, strateji testinde çalışmaz.
Discord MT4 Özellikleri
- Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan kopyalama. Bot token veya sohbet kimliği gerekmiyor
- Risk % veya sabit lot kullanarak ticaret
- Belirli sembolleri hariç tutma
- Tüm sinyalleri kopyalamayı veya kopyalanacak sinyalleri özelleştirmeyi seçme
- Tüm sinyalleri tanımak için kelimeleri ve ifadeleri yapılandırma (Varsayılan, sinyal sağlayıcıların %99'unun çalışması gerekir)
- Sinyalleri sadece istediğiniz zaman kopyalamak için Zaman ve Gün ayarlarını yapılandırma
- Aynı anda açık olacak maksimum işlem sayısını belirleme
Ticaret ve Pozisyon Yönetimi
- Sinyallerden veya otomatik ayarlardan yönetim kullanma
- Aylık, haftalık, günlük, saatlik veya dakikalık maksimum işlem sayısını ayarlayarak aşırı ticareti ve intikam ticaretini durdurma
- Hem piyasa emirleri hem de bekleyen emirler için destek
- Pozisyonları güvence altına almak ve aşırı ticareti durdurmak için maksimum günlük kar hedefi $ cinsinden
- Pozisyonları güvence altına almak için maksimum günlük kar hedefi % cinsinden
- Risk ve maruziyeti sınırlamak için maksimum açık işlem sayısını belirleme
- RR, Pips veya Fiyat kullanarak otomatik olarak kısmi alımları al
- TP1 veya TP2 vurulduğunda otomatik olarak Breakeven'a geçme
Bildirim Gönderme
- Uyarılar, Push ve E-posta bildirimleri arasından seçim yapma
- Emir SL veya TP'ye vurulursa bildirme
- Emir breakeven'a giderse bildirme
- Bir kısmi alım yapılırsa bildirme
- Maksimum günlük zarar sınırına ulaşılırsa bildirme
- Maksimum günlük kar sınırına ulaşılırsa bildirme
- Trading kısıtlanırsa bildirme
- Trading izin verilirse bildirme
Görsel Hesap İstatistikleri
- Hesap performansı ve istatistiklerini kontrol etme, kazanma oranı, kayıp oranı, toplam işlem sayısı vb.
- Ticaret performansını görselleştirme ve simge, Magic No ve tarih aralığı gibi filtrelerle istatistik grafiği alma
- En karlı sinyalleri kontrol etme ve görme
- Sembol performansı ve istatistiklerinin özetini kontrol etme
I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.