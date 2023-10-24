Discord To MT4 Receiver

5

Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyal Kopyalayın ( Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmiyor düz MT4'ünüze.

Kullanıcıyı düşünerek tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özellik sunmaktadır

Bu ürün, kullanımı kolay ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın!

Kullanıcı Kılavuzu + Demo | MT5 Sürümü | Telegram Sürümü

Demo versiyonunu denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Discord'tan MT4'e gönderme, strateji testinde çalışmaz.


Discord MT4 Özellikleri

  • Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan kopyalama. Bot token veya sohbet kimliği gerekmiyor
  • Risk % veya sabit lot kullanarak ticaret
  • Belirli sembolleri hariç tutma
  • Tüm sinyalleri kopyalamayı veya kopyalanacak sinyalleri özelleştirmeyi seçme
  • Tüm sinyalleri tanımak için kelimeleri ve ifadeleri yapılandırma (Varsayılan, sinyal sağlayıcıların %99'unun çalışması gerekir)
  • Sinyalleri sadece istediğiniz zaman kopyalamak için Zaman ve Gün ayarlarını yapılandırma
  • Aynı anda açık olacak maksimum işlem sayısını belirleme

Ticaret ve Pozisyon Yönetimi

  • Sinyallerden veya otomatik ayarlardan yönetim kullanma
  • Aylık, haftalık, günlük, saatlik veya dakikalık maksimum işlem sayısını ayarlayarak aşırı ticareti ve intikam ticaretini durdurma
  • Hem piyasa emirleri hem de bekleyen emirler için destek
  • Pozisyonları güvence altına almak ve aşırı ticareti durdurmak için maksimum günlük kar hedefi $ cinsinden
  • Pozisyonları güvence altına almak için maksimum günlük kar hedefi % cinsinden
  • Risk ve maruziyeti sınırlamak için maksimum açık işlem sayısını belirleme
  • RR, Pips veya Fiyat kullanarak otomatik olarak kısmi alımları al
  • TP1 veya TP2 vurulduğunda otomatik olarak Breakeven'a geçme

Bildirim Gönderme

  • Uyarılar, Push ve E-posta bildirimleri arasından seçim yapma
  • Emir SL veya TP'ye vurulursa bildirme
  • Emir breakeven'a giderse bildirme
  • Bir kısmi alım yapılırsa bildirme
  • Maksimum günlük zarar sınırına ulaşılırsa bildirme
  • Maksimum günlük kar sınırına ulaşılırsa bildirme
  • Trading kısıtlanırsa bildirme
  • Trading izin verilirse bildirme

Görsel Hesap İstatistikleri

  • Hesap performansı ve istatistiklerini kontrol etme, kazanma oranı, kayıp oranı, toplam işlem sayısı vb.
  • Ticaret performansını görselleştirme ve simge, Magic No ve tarih aralığı gibi filtrelerle istatistik grafiği alma
  • En karlı sinyalleri kontrol etme ve görme
  • Sembol performansı ve istatistiklerinin özetini kontrol etme

Ürünü her zaman iyileştirmeye hazırım, bu nedenle görmek istediğiniz özellikler varsa yorum bırakın veya bana mesaj gönderin.
İncelemeler 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

Geliştiriciden yanıt Levi Dane Benjamin 2024.12.20 12:38
Thanks you for the positive feedback. I'm glad you are happy!
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

